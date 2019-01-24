CHP’de kıyamet neden kopuyor?

CHP’de aday belirleme tartışmaları sürüyor.
Aday belirleme süreci bir kurala bağlanmadığı için de kimse sonuçlardan memnun değil. Doğal olarak herkes kendi desteklediği ismin aday olmasını istiyor, aksi olunca da kıyamet kopuyor. Yıllardır belediye başkanlığı yapan isimler atanamayınca CHP’den istifa ediyor.
Bu dönem geçen dönem olduğu gibi bir ‘beşli komisyon’ yok. Bunun yerine MYK’ya sunulacak listeleri genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı hazırlıyor. MYK’da tartışıldıktan ve bir karara vardıktan sonra PM’nin onayına sunuluyor.
Yine hangi il ve ilçede, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri için hangi yöntemin uygulanacağı da aynı yöntemle saptandı, saptanıyor.
Dolayısıyla bu noktada esas olarak MYK ve daha çok da Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı sorumlu.
VİCDAN VE SİGORTA
Bilinenin aksine Akif Hamzaçebi MYK içindeki ‘sessiz klik’lerden değil, tam tersine ilk günden itibaren her konuda ‘itiraz’ eden neredeyse tek isim; süreç tamamlandığında herkes kimin nerelere itiraz ettiğini ve sustuğunu görecek diyor bir PM üyesi... Ona göre Hamzaçebi, ‘partinin vicdanı ve sigortası’ olmuş durumda. Tekirdağ’dan Adana’ya, Mersin’e, Antalya’ya kadar neredeyse her yerde itirazlarla örgütün talepleri MYK’da yer buldu denilebilir. Sanılanın aksine Türkiye’nin yüzlerce noktasında belediye meclisi ve il genel meclisi için eğilim yoklaması yapıldı, yapılıyor.
Eğilim yoklamalarının iptal edilme nedeni esas olarak İYİ Parti ile girilen ittifak.
Her yerde örgütün aldığı kararlara göre karar verildi.
Hamzaçebi, İstanbul’a hiç kimsenin aday adayı olmayı konuşmaya cesaret edemediği bir süreçte ortaya çıkarak CHP’nin İstanbul’u kazanabileceğini öne çıkarmakla kalmadı, çok sayıda insanın talep etmesinin yolunu da açtı. İlk günden itibaren de hiçbir ilçeye aday olmayacağını ilan ederek de kirli pazarlıkların önünü kapattı.
GÜNÜN SÖZÜ
“DELOITTE’un raporuna göre bu yıl ilkokula başlayan çocukların yüzde 65’i günümüzde var olmayan işlerde çalışacaklar. Eğitim sistemimizin acil olarak yeniden yapılanması ve bilgiye dayalı içerikten kurtulması gerekiyor. Bunun için öncelik öğretmenlerin buna göre yeniden eğitilmesi.” Acar BALTAŞ
SİPAHİ ‘İTTİFAK’ BEKLİYOR
HÜSEYİN Avni Sipahi bir açıklama yaparak, “2014’te seçim listeleri tartışmaları nedeniyle ben CHP’den ihraç edilmedim, Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşarak isteği üzerine istifa ettim, elini rahatlattım ve Beşiktaş’taki meclis üyeliğimi bağımsız olarak sürdürdüm. Vatandaşlarımızın bize bir teveccühü vardır. Çekmeköy’de bağımsız aday olmam dahi isteniyor. ‘Bağımsız’ olarak bana yüzde 30 oy oranı çıktı. Ayrıca Sancaktepe’de CHP’nin yaptığı, diğer adaylar Özgen Nama, Alper Yeğin ve benim ismimin yer aldığı ankette birinci çıktım. Bu arada ‘ittifak’ adaylığı için CHP ve İYİ Parti ile temaslarım sürüyor. Adaylığımın kararını Meral Hanım verecektir” dedi.
Trakya’da ise, Silivri’de Dr. Özcan Işıklar, Keşan’da Dr. Mehmet Özcan ve Kırklareli’de Mehmet Siyam Kesimoğlu görevde. Yeni adaylar hâlâ açıklanmadığı için parti örgütlerinde sıkıntı sürüyor.
SARIGÜL 80 BİN OY ARIYOR
ŞİŞLİ’de yaklaşık 187 bin dolayında seçmen bulunuyor. 80 bin oy başkanlığı sağlayabiliyor. Mustafa Sarıgül, Şişli’de Gülay Atığ’dan (Aslıtürk) sonra üç dönem başkanlık yaptı; geçen dönem ise oğlu Emir Sarıgül’ü siyasete soktu. Ancak Sarıgül ekibi, başkan Hayri İnönü ile uzlaşamadı. Yargıya akseden kavgalar yaşandı. Şişli’ye aday olacağını açıklayan Sarıgül, “yüzde 56 oyla seçileceğini” söylüyor. Sarıgül, dört aydan beri her gün 50 evi ziyaret ediyor, hafta sonları da sokak mitingleri yapıyor.
Şişli’de 37 meclis üyesinden 28’i CHP’nin, 8’i AKP’nin ve 1 de bağımsız üye bulunuyor. Sarıgül ile hareket eden CHP’li meclis üyelerinden bazılarının istifa edip DSP’ye geçmeleri bekleniyor. Bu arada, Murat Hazinedar’ın nasıl hareket edeceği de soru işareti oldu.
Edremit’te Kamil Saka’nın 8. dönem (38 yıllık) adaylığının CHP tarafından olumsuz karşılanması ve yerine eski ANAP Zeytinli Belediye Başkanı Hasan Arslan’nın konulması üzerine, kulislerde Saka’nın DSP’den aday olabileceği konuşuluyor. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in atanmasına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın karşı çıkmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu dosyayı değerlendirmek üzere geri çekti.
BİLİYOR MUSUNUZ
- ANTALYA ADD’nin ‘24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası’ kapsamında bugün 14.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda hukukçu Turgut Kazan’ın katılacağı ‘Halkın Uyanışı Durdurulamaz’ konulu konferansı gerçekleştireceğini...
- TARİHÇİ Kitabevi’nde bu cumartesi 16.00’da Barış Doster’in ‘Yönünü Arayan Türkiye’ söyleşisi yapacağını...
OKUYUNUZ
- CHP Bodrum’da ayağa kalktı... MHP kökenli Mehmet Tosun’un CHP’den aday gösterilmesine karşı aday kampanyası başlattı.
CHP’de kıyamet neden kopuyor?
CHP’de aday belirleme tartışmaları sürüyor.
Aday belirleme süreci bir kurala bağlanmadığı için de kimse sonuçlardan memnun değil. Doğal olarak herkes kendi desteklediği ismin aday olmasını istiyor, aksi olunca da kıyamet kopuyor. Yıllardır belediye başkanlığı yapan isimler atanamayınca CHP’den istifa ediyor.
Bu dönem geçen dönem olduğu gibi bir ‘beşli komisyon’ yok. Bunun yerine MYK’ya sunulacak listeleri genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı hazırlıyor. MYK’da tartışıldıktan ve bir karara vardıktan sonra PM’nin onayına sunuluyor.
Yine hangi il ve ilçede, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri için hangi yöntemin uygulanacağı da aynı yöntemle saptandı, saptanıyor.
Dolayısıyla bu noktada esas olarak MYK ve daha çok da Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı sorumlu.
VİCDAN VE SİGORTA
Bilinenin aksine Akif Hamzaçebi MYK içindeki ‘sessiz klik’lerden değil, tam tersine ilk günden itibaren her konuda ‘itiraz’ eden neredeyse tek isim; süreç tamamlandığında herkes kimin nerelere itiraz ettiğini ve sustuğunu görecek diyor bir PM üyesi... Ona göre Hamzaçebi, ‘partinin vicdanı ve sigortası’ olmuş durumda. Tekirdağ’dan Adana’ya, Mersin’e, Antalya’ya kadar neredeyse her yerde itirazlarla örgütün talepleri MYK’da yer buldu denilebilir. Sanılanın aksine Türkiye’nin yüzlerce noktasında belediye meclisi ve il genel meclisi için eğilim yoklaması yapıldı, yapılıyor.
Eğilim yoklamalarının iptal edilme nedeni esas olarak İYİ Parti ile girilen ittifak.
Her yerde örgütün aldığı kararlara göre karar verildi.
Hamzaçebi, İstanbul’a hiç kimsenin aday adayı olmayı konuşmaya cesaret edemediği bir süreçte ortaya çıkarak CHP’nin İstanbul’u kazanabileceğini öne çıkarmakla kalmadı, çok sayıda insanın talep etmesinin yolunu da açtı. İlk günden itibaren de hiçbir ilçeye aday olmayacağını ilan ederek de kirli pazarlıkların önünü kapattı.
GÜNÜN SÖZÜ
“DELOITTE’un raporuna göre bu yıl ilkokula başlayan çocukların yüzde 65’i günümüzde var olmayan işlerde çalışacaklar. Eğitim sistemimizin acil olarak yeniden yapılanması ve bilgiye dayalı içerikten kurtulması gerekiyor. Bunun için öncelik öğretmenlerin buna göre yeniden eğitilmesi.” Acar BALTAŞ
SİPAHİ ‘İTTİFAK’ BEKLİYOR
HÜSEYİN Avni Sipahi bir açıklama yaparak, “2014’te seçim listeleri tartışmaları nedeniyle ben CHP’den ihraç edilmedim, Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşarak isteği üzerine istifa ettim, elini rahatlattım ve Beşiktaş’taki meclis üyeliğimi bağımsız olarak sürdürdüm. Vatandaşlarımızın bize bir teveccühü vardır. Çekmeköy’de bağımsız aday olmam dahi isteniyor. ‘Bağımsız’ olarak bana yüzde 30 oy oranı çıktı. Ayrıca Sancaktepe’de CHP’nin yaptığı, diğer adaylar Özgen Nama, Alper Yeğin ve benim ismimin yer aldığı ankette birinci çıktım. Bu arada ‘ittifak’ adaylığı için CHP ve İYİ Parti ile temaslarım sürüyor. Adaylığımın kararını Meral Hanım verecektir” dedi.
Trakya’da ise, Silivri’de Dr. Özcan Işıklar, Keşan’da Dr. Mehmet Özcan ve Kırklareli’de Mehmet Siyam Kesimoğlu görevde. Yeni adaylar hâlâ açıklanmadığı için parti örgütlerinde sıkıntı sürüyor.
SARIGÜL 80 BİN OY ARIYOR
ŞİŞLİ’de yaklaşık 187 bin dolayında seçmen bulunuyor. 80 bin oy başkanlığı sağlayabiliyor. Mustafa Sarıgül, Şişli’de Gülay Atığ’dan (Aslıtürk) sonra üç dönem başkanlık yaptı; geçen dönem ise oğlu Emir Sarıgül’ü siyasete soktu. Ancak Sarıgül ekibi, başkan Hayri İnönü ile uzlaşamadı. Yargıya akseden kavgalar yaşandı. Şişli’ye aday olacağını açıklayan Sarıgül, “yüzde 56 oyla seçileceğini” söylüyor. Sarıgül, dört aydan beri her gün 50 evi ziyaret ediyor, hafta sonları da sokak mitingleri yapıyor.
Şişli’de 37 meclis üyesinden 28’i CHP’nin, 8’i AKP’nin ve 1 de bağımsız üye bulunuyor. Sarıgül ile hareket eden CHP’li meclis üyelerinden bazılarının istifa edip DSP’ye geçmeleri bekleniyor. Bu arada, Murat Hazinedar’ın nasıl hareket edeceği de soru işareti oldu.
Edremit’te Kamil Saka’nın 8. dönem (38 yıllık) adaylığının CHP tarafından olumsuz karşılanması ve yerine eski ANAP Zeytinli Belediye Başkanı Hasan Arslan’nın konulması üzerine, kulislerde Saka’nın DSP’den aday olabileceği konuşuluyor. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in atanmasına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın karşı çıkmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu dosyayı değerlendirmek üzere geri çekti.
BİLİYOR MUSUNUZ
- ANTALYA ADD’nin ‘24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası’ kapsamında bugün 14.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda hukukçu Turgut Kazan’ın katılacağı ‘Halkın Uyanışı Durdurulamaz’ konulu konferansı gerçekleştireceğini...
- TARİHÇİ Kitabevi’nde bu cumartesi 16.00’da Barış Doster’in ‘Yönünü Arayan Türkiye’ söyleşisi yapacağını...
OKUYUNUZ
- CHP Bodrum’da ayağa kalktı... MHP kökenli Mehmet Tosun’un CHP’den aday gösterilmesine karşı aday kampanyası başlattı.