CHP’de bazı belediyeler gerçekten satılık mıdır?

CHP son on yıldaki her seçimde, seçim anketinden merkez yoklamasına, genel merkez komisyonlarına kadar pek çok yöntem uyguladı.
Bu süreçlerin sonunda seçilen belediye başkanları da seçim sonuçları da ortada... Büyükşehirlerin ilçelerindeki hiçbir belediye başkanı çıkıp büyükşehiri alacak performans gösteremedi. Anketlere bakarsanız, bu nedenle büyükşehirler için hep dışardan aday arandığını görürsünüz. Belediyecilikle ön plana çıkan bir ilçe belediyesi bilmiyoruz. Hal bu iken CHP’nin garanti gördüğü ilçelerde örgütü yarışa sokmanın anlamı yok. Yarış CHP’de olmayan ilçeler için verilmek durumunda.
Bir ilçe ya da il kesin olarak CHP tarafından yönetilecek durumda ise -Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Konak, Karşıkaya, Çankaya, Muratpaşa gibi- buralarda belediyeciliği daha ileriye taşıyabilecek, vizyon ve kariyer sahibi kişilerin örnek olacak şekilde aday yapılması gerekir.
GENÇ KUŞAK NEREDE?
Bu ilçeler için ‘Ben olmazsam kaybedilir’ lafları eden kişilerin adaylıkları ciddiye alınmamalıdır. Sosyal demokrat bir partide bu belediyeler sosyal demokrat teoriyi de içselleştirmiş genç kuşak kişilere teslim edilmelidir. Durum bunun tersi olarak gözlemleniyor. Kimi çıkar grupları amaçları doğrultusunda bu ilçeleri kendi ekiplerine katmak için genel merkez yöneticileri üzerinde çalışıyor. Çok büyük paraların konuşulduğu duyumlar arasında. Peki, bu paraların kaynağı ne? Kaz gelecek yerden tavuk esirgememek deniyor dilimizde buna.
CHP, Türkiye’nin mevcut koşullarından şikâyet ediyor ama örnek davranışlar sergilemiyor. Bu böyle devam ettiği sürece şu ya da bu çıkar grubunun adamının belediye başkanı olmasının hiçbir değeri ve önemi yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu dedikodular karşısında sessiz kalıp bu durumu inkâr ettiği uzun zamandır görülüyor. Oysa özellikle parti kamuoyunun bu durumdan çok rahatsız olduğu bilinmiyor mu?
MERSİN’DE 8 ADAYDAN 5’İ ESKİ VEKİL ‘BEN SANA SEN BANA’
CHP’nin Mersin’de belediye başkanlığı için yarışacak 6 aday adayından 5’i eski milletvekili: Serdal Kuyucuoğlu, İstemihan Talay, Vahap Seçer, Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar. Bunlardan Seçer, Kuyucuoğlu ve Talay’ın bir başka ortak özelliği de Tarsuslu olmaları. Bunun dışında Ali Galip Özkan, Serdar Erkan ve Selçuk Dereli de aday adaylığı için çalışıyor. Geçen dönem milletvekili olan yüksek inşaat mühendisi Kuyucuoğlu’nun adaylığını cumartesi günü açıklayacağı bildirildi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’na karşılık eski milletvekili Turgut Dibek ile Ünal Baykur aday olacaklar. Lüleburgaz’da partinin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Emrah Arslan’ın adaylığı kulislere yayılırken, milletvekili Turabi Kayan’ın da adaylığı düşündüğü belirtiliyor. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Emin Halebak ise 10 yıllık meclis üyesi Murat Gerenli’nin aday olması konusunda kulisleri hareketlendirdi.Tutuklu CHP milletvekili Eren Erdem de Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu duyurdu.
TROYA GÖSTERİSİ HAZIRLANIRKEN
DEVLET Opera ve Balesi’nin (DOB) bu yılki en önemli prodüksiyonlarından ‘Troya’ seyircilerle buluşacak. Sahnede 250 sanatçının yer alacağı, Tan Sağtürk’ün ‘Hektor’u, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın ‘Paris’i canlandıracağı eserin koreografı Volkan Ersoy.
Kasımın ilk haftası yapılacak prömiyere hazırlanılırken gösterinin rejisörü Recep Ayyılmaz, köşemizde dün yer alan Halûk Tarcan’ın ‘Troya ya da Viluşa’ yazısıyla ilgili görüşlerini iletti.
Ayyılmaz “Bu günlerde Halûk Bey’in bahsettiği operayı sahneye koymaktayım. Tarcan’ın yazısında bahsettiği Troya’nın Türkiye ve Türklerle ile ilişkisinin yüzyıllardır dilci ve tarihçiler tarafından yok sayılma inadının benim yönetmen olarak ilham kaynağım olduğunu belirtmek isterim. Bu epik operanın kurgusunu sağlarken, mizansenlerimi ve konseptimi yaratırken sahnede esecek havayı, dünyanın bu tutumunun yanlış olduğunu, bu coğrafyanın Türk toprakları olduğu gerçeğinin altını çiziyor ve inatla bazı tasarımlarla besliyorum! Bu bağlamda prodüksiyonla ilgili bu tüyoyu Halûk Bey’e, okurlara ve tüm sanatseverlere köşenizden açıklamak istiyorum” diyor. Biz de Avrupa’da ve bütün dünyada ülkemizi gururla temsil edeceğine inandığımız eserde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
BİLİYOR MUSUNUZ
- BÜYÜK Dâhi/Gazi Mustafa Kemal’ isimli, yarın açılacak olan, Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğraflarının ve birçok objenin yer alacağı serginin 24 Şubat 2019’a kadar İzmir Folkart Gallery’de izlenebileceğini...
- ‘KARL Marx 200 Yaşında’ uluslararası konferansının cumartesi günü Point Otel Taksim’de yapılacağını...
- ŞAİR ve yazar Hilmi Yavuz’un cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde okurlarla buluşacağını...
- KARŞIYAKA Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sabahattin Ali 111 Yaşında’ etkinliğinin yarın 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşeceğini...
MESAJ PANOSU
- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Meclis’e giriş yasağı bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika, oda, dernek başkanlarına getirilen giriş yasaklarının derhal kaldırılması çağrısında bulundu ve “Güçlü toplum, güçlü Meclis ve güçlü bir yasama organı sivil toplumdan geçer” dedi.
CHP’de bazı belediyeler gerçekten satılık mıdır?
CHP son on yıldaki her seçimde, seçim anketinden merkez yoklamasına, genel merkez komisyonlarına kadar pek çok yöntem uyguladı.
Bu süreçlerin sonunda seçilen belediye başkanları da seçim sonuçları da ortada... Büyükşehirlerin ilçelerindeki hiçbir belediye başkanı çıkıp büyükşehiri alacak performans gösteremedi. Anketlere bakarsanız, bu nedenle büyükşehirler için hep dışardan aday arandığını görürsünüz. Belediyecilikle ön plana çıkan bir ilçe belediyesi bilmiyoruz. Hal bu iken CHP’nin garanti gördüğü ilçelerde örgütü yarışa sokmanın anlamı yok. Yarış CHP’de olmayan ilçeler için verilmek durumunda.
Bir ilçe ya da il kesin olarak CHP tarafından yönetilecek durumda ise -Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Konak, Karşıkaya, Çankaya, Muratpaşa gibi- buralarda belediyeciliği daha ileriye taşıyabilecek, vizyon ve kariyer sahibi kişilerin örnek olacak şekilde aday yapılması gerekir.
GENÇ KUŞAK NEREDE?
Bu ilçeler için ‘Ben olmazsam kaybedilir’ lafları eden kişilerin adaylıkları ciddiye alınmamalıdır. Sosyal demokrat bir partide bu belediyeler sosyal demokrat teoriyi de içselleştirmiş genç kuşak kişilere teslim edilmelidir. Durum bunun tersi olarak gözlemleniyor. Kimi çıkar grupları amaçları doğrultusunda bu ilçeleri kendi ekiplerine katmak için genel merkez yöneticileri üzerinde çalışıyor. Çok büyük paraların konuşulduğu duyumlar arasında. Peki, bu paraların kaynağı ne? Kaz gelecek yerden tavuk esirgememek deniyor dilimizde buna.
CHP, Türkiye’nin mevcut koşullarından şikâyet ediyor ama örnek davranışlar sergilemiyor. Bu böyle devam ettiği sürece şu ya da bu çıkar grubunun adamının belediye başkanı olmasının hiçbir değeri ve önemi yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu dedikodular karşısında sessiz kalıp bu durumu inkâr ettiği uzun zamandır görülüyor. Oysa özellikle parti kamuoyunun bu durumdan çok rahatsız olduğu bilinmiyor mu?
MERSİN’DE 8 ADAYDAN 5’İ ESKİ VEKİL ‘BEN SANA SEN BANA’
CHP’nin Mersin’de belediye başkanlığı için yarışacak 6 aday adayından 5’i eski milletvekili: Serdal Kuyucuoğlu, İstemihan Talay, Vahap Seçer, Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar. Bunlardan Seçer, Kuyucuoğlu ve Talay’ın bir başka ortak özelliği de Tarsuslu olmaları. Bunun dışında Ali Galip Özkan, Serdar Erkan ve Selçuk Dereli de aday adaylığı için çalışıyor. Geçen dönem milletvekili olan yüksek inşaat mühendisi Kuyucuoğlu’nun adaylığını cumartesi günü açıklayacağı bildirildi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’na karşılık eski milletvekili Turgut Dibek ile Ünal Baykur aday olacaklar. Lüleburgaz’da partinin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Emrah Arslan’ın adaylığı kulislere yayılırken, milletvekili Turabi Kayan’ın da adaylığı düşündüğü belirtiliyor. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Emin Halebak ise 10 yıllık meclis üyesi Murat Gerenli’nin aday olması konusunda kulisleri hareketlendirdi.Tutuklu CHP milletvekili Eren Erdem de Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu duyurdu.
TROYA GÖSTERİSİ HAZIRLANIRKEN
DEVLET Opera ve Balesi’nin (DOB) bu yılki en önemli prodüksiyonlarından ‘Troya’ seyircilerle buluşacak. Sahnede 250 sanatçının yer alacağı, Tan Sağtürk’ün ‘Hektor’u, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın ‘Paris’i canlandıracağı eserin koreografı Volkan Ersoy.
Kasımın ilk haftası yapılacak prömiyere hazırlanılırken gösterinin rejisörü Recep Ayyılmaz, köşemizde dün yer alan Halûk Tarcan’ın ‘Troya ya da Viluşa’ yazısıyla ilgili görüşlerini iletti.
Ayyılmaz “Bu günlerde Halûk Bey’in bahsettiği operayı sahneye koymaktayım. Tarcan’ın yazısında bahsettiği Troya’nın Türkiye ve Türklerle ile ilişkisinin yüzyıllardır dilci ve tarihçiler tarafından yok sayılma inadının benim yönetmen olarak ilham kaynağım olduğunu belirtmek isterim. Bu epik operanın kurgusunu sağlarken, mizansenlerimi ve konseptimi yaratırken sahnede esecek havayı, dünyanın bu tutumunun yanlış olduğunu, bu coğrafyanın Türk toprakları olduğu gerçeğinin altını çiziyor ve inatla bazı tasarımlarla besliyorum! Bu bağlamda prodüksiyonla ilgili bu tüyoyu Halûk Bey’e, okurlara ve tüm sanatseverlere köşenizden açıklamak istiyorum” diyor. Biz de Avrupa’da ve bütün dünyada ülkemizi gururla temsil edeceğine inandığımız eserde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
BİLİYOR MUSUNUZ
- BÜYÜK Dâhi/Gazi Mustafa Kemal’ isimli, yarın açılacak olan, Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğraflarının ve birçok objenin yer alacağı serginin 24 Şubat 2019’a kadar İzmir Folkart Gallery’de izlenebileceğini...
- ‘KARL Marx 200 Yaşında’ uluslararası konferansının cumartesi günü Point Otel Taksim’de yapılacağını...
- ŞAİR ve yazar Hilmi Yavuz’un cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde okurlarla buluşacağını...
- KARŞIYAKA Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sabahattin Ali 111 Yaşında’ etkinliğinin yarın 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşeceğini...
MESAJ PANOSU
- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Meclis’e giriş yasağı bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika, oda, dernek başkanlarına getirilen giriş yasaklarının derhal kaldırılması çağrısında bulundu ve “Güçlü toplum, güçlü Meclis ve güçlü bir yasama organı sivil toplumdan geçer” dedi.