CHP İzmir’i ekşitiyor

İZMİR ne kadar güzel bir şehir...
Onu yönetecek çok başkan adayı olmalı ve onlar yarıştırılmalıdır. Ancak CHP Genel Merkez yöneticileri böyle bir anlayıştan iyice uzaklaşıyorlar; PM ve MYK organları olarak bu dizginleri ellerinden kaptırmak istemiyorlar. Vatandaşa duyarlı hizmetten öte, yönetsel sorunlar evrensel düzeyde değerlendirilemiyor. Her işin altında bir ‘hesap’ var.
Siyasette yeni algılamalar ve çözümler gerekiyor.
İzmir büyükşehir adaylığı konusunda son iki günde yaşananlar için yazar Mehmet Necati Güngör şöyle diyor:
“Yahu milletin zekâsıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP, İzmir’i bu kadar ekşitirse olacağı budur. Sanki aday değil, mucizevi bir isim atayacaklar. CHP, en kısa zamanda İzmir’i hak eden bir adayla halkın karşısına çıkmalı.”
Aydın bir kesim ve TÜSİAD’cılar Tunç Soyer’i destekliyor.
Sağı solu belli olmayan Aziz Kocaoğlu, ibrenin Soyer’e doğru kayması üzerine acilen Ankara’ya gidiyor. Soyer’in adaylığının açıklanacağını fark edince kendisini feda ederek “Adayım” diyor ve adaylık mücadelesinde perdeyi açıyor. Kocaoğlu’nun kırsalda büyük gücü var. Tuncay Özkan’a da sıcak bakmıyor. Kocaoğlu’nun bu ‘güvensizliğinin’ nedenini genel merkez anlamıyor.
CHP’li İzmirliler de Kocaoğlu aday olursa oyları böleceğini ve bundan partinin zarar göreceğini düşünüyor.
Ama uzlaşı olabilir mi?
Aziz Bey, ortak noktada buluşulabilecek bir aday ortaya konulması durumunda adaylık kararından vazgeçecek gibi görülüyor. Bu durumda “Ben aynı yerdeyim” diyen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur en güçlü seçenek gibi gözüküyor.
KİMLER KÜSER...
- AVCILAR Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, adayların açıklanmasının gecikmesinin parti için olumsuz karşılandığını söylüyor ve diyor ki:“Kadınlar küser, Sivaslılar küser, Rumelili, Balkanlı Atatürkçüler küser, Alevi-Bektaşiler küser, doktorlar küser, solcular, yoksullar, sivil inisiyatif küser, muhtarlar da küser...”
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 81 ilde seçime katılacaklarını açıkladı.
- 2014 seçimlerinde CHP PM tarafından Eyüp’ten aday gösterilen ancak 25 gün sonra yerine başka bir adayın koyulduğu Kastamonu’lu mühendis Hüseyin Selami Çelebioğlu bu kez hakkının yenmemesini beklediğini söyledi.
- BALIKESİR Güre ve Edremit’te 5 dönem belediye başkanlığında bulunan CHP’li Kamil Saka’nın yerine sürpriz bir şekilde eski Zeytinli Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan getirildi. Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, CHP’den istifa ederek DSP’den aday olduğunu açıkladı.
- TRAKYA’da CHP’li en genç aday Çanakkale-Eceabat’ta Metin Övün oldu.
AROLAT’IN 55. ONUR YILINI KUTLADIK
68’li öğrenci liderlerinden gazeteci-yazar Osman Arolat’ın meslekte 55’nci onur yılı Taksim İktisatlılar Evi’nde kutlandı. Arkadaşları onu yalnız bırakmadılar. Arolat, Dünya gazetesinin uzun yıllar yayın müdürlüğünü yürüttükten sonra günlük ekonomi yazılarını sürdürüyor. Fransa’da üç yıldır öğretim üyeliği yapan, yakın arkadaşı olan Prof. Dr. Kenan Mortan’ın organizasyonu ve sunumu ile bu etkinlik beş yılda bir tekrarlanıyor. Neler mi anlatıldı? Arolat, Abdi İpekçi’nin öğrencisi, Deniz Gezmiş’in ‘ağabeyi’, siyasi görüşleri farklı olsa da Süleyman Demirel’in yakın dostu, sanatçı Metin Arolat’ın öz amcası... Gazetecilik, radyoculuk, siyaset, sinema, tiyatro, spor gibi birçok alanda başarıya imza atmış, futbol idareciliği de var. Niyazi Önen’den devraldığı Çanakkale Dardanelspor’u 2. lige çıkartmış...
Anlatacak çok şey var ama onun kitaplarından da söz edelim.
‘Yıldızlı Çocuk’, ‘Bir Gençlik Liderinin Anıları’ ‘Babıâli Anılarım’ ve ‘Arolat’ın Kitaplığı’nı da içeren toplam 11 kitabı bulunuyor.
KİTAPLAR
- Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman-‘Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları’ (Turkuvaz Yayınları)
- Perihan Çakıroğlu-‘Ortaya Karışık İşler-Yazmasam Olmazdı’ (Scala Yayınları)
- Sabahattin Türkoğlu-‘Müzelerde 41 Yıl’ (Arkeoloji Sanat Yayınları)
- Mine Ataman-‘Cennetten İlk Sofra’ (Elma Yayınları)
- Prof. Dr. Metin Özata ve Dr. Atilla Bektaş-‘Yeni Akdeniz Diyeti’ (Hayy Kitap)
BAKIRKÖY’DEN SİYASİ KULİSLER
- CHP’de Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile meclis üyesi Ali Rıza Ekyüz; İYİ Parti’de de eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen ile işkadını Burçak Elmas Deniz yarışıyorlar.
NİLAY, YÜREĞİR’E TALİP
- ADANA’da ‘Umut Gençlikte’ hareketinin lideri olan Nilay Ateşoğulları, Yüreğir’e belediye başkanı olmak istiyor. Kılıçdaroğlu ile görüşen Ateşoğulları, “Ekibimizle birlikte gece-gündüz çalışarak Yüreğir’i üvey evlat muamelesi görmekten kurtarırken, aynı zamanda bu ilçeyi cazibe merkezi haline getireceğiz” diyor.
CHP İzmir’i ekşitiyor
İZMİR ne kadar güzel bir şehir...
Onu yönetecek çok başkan adayı olmalı ve onlar yarıştırılmalıdır. Ancak CHP Genel Merkez yöneticileri böyle bir anlayıştan iyice uzaklaşıyorlar; PM ve MYK organları olarak bu dizginleri ellerinden kaptırmak istemiyorlar. Vatandaşa duyarlı hizmetten öte, yönetsel sorunlar evrensel düzeyde değerlendirilemiyor. Her işin altında bir ‘hesap’ var.
Siyasette yeni algılamalar ve çözümler gerekiyor.
İzmir büyükşehir adaylığı konusunda son iki günde yaşananlar için yazar Mehmet Necati Güngör şöyle diyor:
“Yahu milletin zekâsıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP, İzmir’i bu kadar ekşitirse olacağı budur. Sanki aday değil, mucizevi bir isim atayacaklar. CHP, en kısa zamanda İzmir’i hak eden bir adayla halkın karşısına çıkmalı.”
Aydın bir kesim ve TÜSİAD’cılar Tunç Soyer’i destekliyor.
Sağı solu belli olmayan Aziz Kocaoğlu, ibrenin Soyer’e doğru kayması üzerine acilen Ankara’ya gidiyor. Soyer’in adaylığının açıklanacağını fark edince kendisini feda ederek “Adayım” diyor ve adaylık mücadelesinde perdeyi açıyor. Kocaoğlu’nun kırsalda büyük gücü var. Tuncay Özkan’a da sıcak bakmıyor. Kocaoğlu’nun bu ‘güvensizliğinin’ nedenini genel merkez anlamıyor.
CHP’li İzmirliler de Kocaoğlu aday olursa oyları böleceğini ve bundan partinin zarar göreceğini düşünüyor.
Ama uzlaşı olabilir mi?
Aziz Bey, ortak noktada buluşulabilecek bir aday ortaya konulması durumunda adaylık kararından vazgeçecek gibi görülüyor. Bu durumda “Ben aynı yerdeyim” diyen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur en güçlü seçenek gibi gözüküyor.
KİMLER KÜSER...
- AVCILAR Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, adayların açıklanmasının gecikmesinin parti için olumsuz karşılandığını söylüyor ve diyor ki:“Kadınlar küser, Sivaslılar küser, Rumelili, Balkanlı Atatürkçüler küser, Alevi-Bektaşiler küser, doktorlar küser, solcular, yoksullar, sivil inisiyatif küser, muhtarlar da küser...”
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 81 ilde seçime katılacaklarını açıkladı.
- 2014 seçimlerinde CHP PM tarafından Eyüp’ten aday gösterilen ancak 25 gün sonra yerine başka bir adayın koyulduğu Kastamonu’lu mühendis Hüseyin Selami Çelebioğlu bu kez hakkının yenmemesini beklediğini söyledi.
- BALIKESİR Güre ve Edremit’te 5 dönem belediye başkanlığında bulunan CHP’li Kamil Saka’nın yerine sürpriz bir şekilde eski Zeytinli Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan getirildi. Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, CHP’den istifa ederek DSP’den aday olduğunu açıkladı.
- TRAKYA’da CHP’li en genç aday Çanakkale-Eceabat’ta Metin Övün oldu.
AROLAT’IN 55. ONUR YILINI KUTLADIK
68’li öğrenci liderlerinden gazeteci-yazar Osman Arolat’ın meslekte 55’nci onur yılı Taksim İktisatlılar Evi’nde kutlandı. Arkadaşları onu yalnız bırakmadılar. Arolat, Dünya gazetesinin uzun yıllar yayın müdürlüğünü yürüttükten sonra günlük ekonomi yazılarını sürdürüyor. Fransa’da üç yıldır öğretim üyeliği yapan, yakın arkadaşı olan Prof. Dr. Kenan Mortan’ın organizasyonu ve sunumu ile bu etkinlik beş yılda bir tekrarlanıyor. Neler mi anlatıldı? Arolat, Abdi İpekçi’nin öğrencisi, Deniz Gezmiş’in ‘ağabeyi’, siyasi görüşleri farklı olsa da Süleyman Demirel’in yakın dostu, sanatçı Metin Arolat’ın öz amcası... Gazetecilik, radyoculuk, siyaset, sinema, tiyatro, spor gibi birçok alanda başarıya imza atmış, futbol idareciliği de var. Niyazi Önen’den devraldığı Çanakkale Dardanelspor’u 2. lige çıkartmış...
Anlatacak çok şey var ama onun kitaplarından da söz edelim.
‘Yıldızlı Çocuk’, ‘Bir Gençlik Liderinin Anıları’ ‘Babıâli Anılarım’ ve ‘Arolat’ın Kitaplığı’nı da içeren toplam 11 kitabı bulunuyor.
KİTAPLAR
- Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman-‘Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları’ (Turkuvaz Yayınları)
- Perihan Çakıroğlu-‘Ortaya Karışık İşler-Yazmasam Olmazdı’ (Scala Yayınları)
- Sabahattin Türkoğlu-‘Müzelerde 41 Yıl’ (Arkeoloji Sanat Yayınları)
- Mine Ataman-‘Cennetten İlk Sofra’ (Elma Yayınları)
- Prof. Dr. Metin Özata ve Dr. Atilla Bektaş-‘Yeni Akdeniz Diyeti’ (Hayy Kitap)
BAKIRKÖY’DEN SİYASİ KULİSLER
- CHP’de Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile meclis üyesi Ali Rıza Ekyüz; İYİ Parti’de de eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen ile işkadını Burçak Elmas Deniz yarışıyorlar.
NİLAY, YÜREĞİR’E TALİP
- ADANA’da ‘Umut Gençlikte’ hareketinin lideri olan Nilay Ateşoğulları, Yüreğir’e belediye başkanı olmak istiyor. Kılıçdaroğlu ile görüşen Ateşoğulları, “Ekibimizle birlikte gece-gündüz çalışarak Yüreğir’i üvey evlat muamelesi görmekten kurtarırken, aynı zamanda bu ilçeyi cazibe merkezi haline getireceğiz” diyor.