Çalışan ve emekliler bu yıldan ne bekliyor?

Yeni yılla birlikte memur, işçi ve emekli bir dizi taleplerinin gerçekleştirilmesini umuyor. Öğretmen, polis ile sağlık ve din hizmetlileri görevlileri 24 Haziran seçiminde vaat edilmesine karşın unutulan 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ek göstergeye ilişkin yasanın çıkması halinde maaşlarda göreceli artış sağlanacak, kamuda emekli olan memur sayısı artacak.
Memur emeklilerine göre bir hayli düşük aylık alan işçi ve esnaf emeklileri, intibak yasasının çıkarılmasını talep ediyor. AİHM’nin yapılan başvuruyu reddetmesi ile şoke olan milyonlarca emekli, gözünü siyasi iktidarın bu konuda alacağı karara çevirdi. 2008 sonrasında emekli olanlar için çıkarılacak olası yeni intibak yasası ile aylıklarda hatırı sayılır miktarda artış olacak.
Dini bayramlarda ödenen 1000 liralık ikramiye ile ek ödeme miktarının yükseltilmesi emeklinin yeni yıldaki bir diğer beklentisi.
Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılarak yüzü bir nebze olsun gülen 7 milyona yakın emekçi, ücretin vergi dışı bırakılmasını yine talep ediyor. Özellikle yılın son üç ayında yapılan yüksek vergi kesintilerinden ötürü yılbaşında asgari ücrete yapılan zam anlamını yitiriyor. Yıllardır bu talep dile getirilmesine karşın emekçilerin beklentisi ne yazık ki karşılanmadı.
Bu arada bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon, memur ve emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısı için yapılacak zammı netleştirecek.
Öngörüler, maaş ve aylıklarda yüzde 9 ile 11 arasında artış olacağı yönünde.
Şükrü KARAMAN
İŞÇİ VERGİ ADALETİ İSTİYOR
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Gelir Vergisi Genel Tebliği için diyor ki: “Yıl içinde işçilerin geliri toplam 18 bin TL’yi aştığında yüzde 20 vergi ödeyecekler. Asgari ücretliler ağustosta yüzde 20’lik vergi dilimine girecek. İlk vergi dilimi 18 bin değil, 38 bin olmalıydı. Vergi adaleti istemek işçinin hakkı değil mi?”
MESAJ
İNSAN merak ediyor, Trakya’nın can damarı Ergene’yi zehirleyen fabrikalar poşetten daha mı zararsız? Marketlere ve devlete para kazandıracak poşet satışı çözülüverdi ama Trakya kanserden kırılıyor! T. B.
DEVLETİN müftüsünün bir basın kuruluşunu 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek tehdit etmesi, çok tehlikeli ve kaygı vericidir. İşin daha vahim yanı ise 4 gündür müftü hakkında hiç kimsenin hiç bir işlem yapmaması! Utku ÇAKIRÖZER
ÖZGEN ACAR, ‘YORGUN HERKÜL’Ü KİTAPLAŞTIRDI
GAZETECİ-yazar Özgen Acar’ın Herakles’in bulunduğu topraklara iade edilmesi yönünde gösterdiği 31 yıllık çabasının anlatıldığı ‘Çoban Herkül’ü Yordu!’ isimli kitabı Arkadaş Yayınevi’nden çıktı. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel mirasının korunması, kaçırılan eserlerin geri getirilmesi alanında araştırmalar yapan Özgen Acar, ABD’de Metropolitan Müzesi ziyaretinde gördüğü heykelin, Antalya’da Perge antik kentinden çıkarılan ve Süleyman Çoban isimli bir köylü tarafından tarihi eser kaçakçılarına verilen Herakles’in üst kısmı olduğunu fark etmişti.
ABD’den getirildikten sonra Antalya Müzesi’nde belden aşağısıyla birleştirilen ‘Yorgun Herakles’ heykeli, Ekim 2011’de ziyarete açılmıştı. Kitapta ayrıca, 57 yıl önce yine Antalya’da yapılan kaçak kazılar sonrası yurtdışına kaçırılan Herakles lahdinin Antalya Müzesi’ne getirilip Türk kültür mirasına kazandırıldığı Eylül 2017 tarihine kadarki yolculuğu da anlatılıyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Türkiye’de hava kirliliği açısından yaklaşık 20 il ciddi sorunlarla karşı karşıya. 50 kadar il ise hava kirliliği açısından problemli. Türkiye’nin çok büyük bir bölümünün özellikle partiküller madde kirliliği açısından risk altında olduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerinden görmek mümkün.” Prof. Dr. Kayıhan PALA-Uludağ Üniversitesi
‘BEŞİKTAŞ’A YERLİ ADAY İSTİYORUZ’
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü, Sayıştay’ın 2018 denetim raporuna takıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin 2018 hesaplarını denetleyen Sayıştay, 2015 yılında yapılan anlaşma uyarınca kulübe 18 milyon borç çıkarttı. Raporda mülkiyeti belediyede olan 6 adet taşınmaza ait toplam 18 milyon liralık alacağın Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden tahsili istenerek, neden haciz yolunun kullanılmadığı irdelendi. Bu süreçte BJK Başkanı Fikret Orman’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi dikkat çekti.
Olayın yankılanması nedeniyle BJK’nın Fikret Orman’ın değil, yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Beşiktaş’a aday olması konusunda talepte bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Beşiktaşlılar, Murat Hazinedar’la yaşanan kötü tecrübe sonrasında ‘yerli’ aday istiyor.
Çalışan ve emekliler bu yıldan ne bekliyor?
Yeni yılla birlikte memur, işçi ve emekli bir dizi taleplerinin gerçekleştirilmesini umuyor. Öğretmen, polis ile sağlık ve din hizmetlileri görevlileri 24 Haziran seçiminde vaat edilmesine karşın unutulan 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ek göstergeye ilişkin yasanın çıkması halinde maaşlarda göreceli artış sağlanacak, kamuda emekli olan memur sayısı artacak.
Memur emeklilerine göre bir hayli düşük aylık alan işçi ve esnaf emeklileri, intibak yasasının çıkarılmasını talep ediyor. AİHM’nin yapılan başvuruyu reddetmesi ile şoke olan milyonlarca emekli, gözünü siyasi iktidarın bu konuda alacağı karara çevirdi. 2008 sonrasında emekli olanlar için çıkarılacak olası yeni intibak yasası ile aylıklarda hatırı sayılır miktarda artış olacak.
Dini bayramlarda ödenen 1000 liralık ikramiye ile ek ödeme miktarının yükseltilmesi emeklinin yeni yıldaki bir diğer beklentisi.
Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılarak yüzü bir nebze olsun gülen 7 milyona yakın emekçi, ücretin vergi dışı bırakılmasını yine talep ediyor. Özellikle yılın son üç ayında yapılan yüksek vergi kesintilerinden ötürü yılbaşında asgari ücrete yapılan zam anlamını yitiriyor. Yıllardır bu talep dile getirilmesine karşın emekçilerin beklentisi ne yazık ki karşılanmadı.
Bu arada bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon, memur ve emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısı için yapılacak zammı netleştirecek.
Öngörüler, maaş ve aylıklarda yüzde 9 ile 11 arasında artış olacağı yönünde.
Şükrü KARAMAN
İŞÇİ VERGİ ADALETİ İSTİYOR
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Gelir Vergisi Genel Tebliği için diyor ki: “Yıl içinde işçilerin geliri toplam 18 bin TL’yi aştığında yüzde 20 vergi ödeyecekler. Asgari ücretliler ağustosta yüzde 20’lik vergi dilimine girecek. İlk vergi dilimi 18 bin değil, 38 bin olmalıydı. Vergi adaleti istemek işçinin hakkı değil mi?”
MESAJ
İNSAN merak ediyor, Trakya’nın can damarı Ergene’yi zehirleyen fabrikalar poşetten daha mı zararsız? Marketlere ve devlete para kazandıracak poşet satışı çözülüverdi ama Trakya kanserden kırılıyor! T. B.
DEVLETİN müftüsünün bir basın kuruluşunu 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek tehdit etmesi, çok tehlikeli ve kaygı vericidir. İşin daha vahim yanı ise 4 gündür müftü hakkında hiç kimsenin hiç bir işlem yapmaması! Utku ÇAKIRÖZER
ÖZGEN ACAR, ‘YORGUN HERKÜL’Ü KİTAPLAŞTIRDI
GAZETECİ-yazar Özgen Acar’ın Herakles’in bulunduğu topraklara iade edilmesi yönünde gösterdiği 31 yıllık çabasının anlatıldığı ‘Çoban Herkül’ü Yordu!’ isimli kitabı Arkadaş Yayınevi’nden çıktı. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel mirasının korunması, kaçırılan eserlerin geri getirilmesi alanında araştırmalar yapan Özgen Acar, ABD’de Metropolitan Müzesi ziyaretinde gördüğü heykelin, Antalya’da Perge antik kentinden çıkarılan ve Süleyman Çoban isimli bir köylü tarafından tarihi eser kaçakçılarına verilen Herakles’in üst kısmı olduğunu fark etmişti.
ABD’den getirildikten sonra Antalya Müzesi’nde belden aşağısıyla birleştirilen ‘Yorgun Herakles’ heykeli, Ekim 2011’de ziyarete açılmıştı. Kitapta ayrıca, 57 yıl önce yine Antalya’da yapılan kaçak kazılar sonrası yurtdışına kaçırılan Herakles lahdinin Antalya Müzesi’ne getirilip Türk kültür mirasına kazandırıldığı Eylül 2017 tarihine kadarki yolculuğu da anlatılıyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Türkiye’de hava kirliliği açısından yaklaşık 20 il ciddi sorunlarla karşı karşıya. 50 kadar il ise hava kirliliği açısından problemli. Türkiye’nin çok büyük bir bölümünün özellikle partiküller madde kirliliği açısından risk altında olduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerinden görmek mümkün.” Prof. Dr. Kayıhan PALA-Uludağ Üniversitesi
‘BEŞİKTAŞ’A YERLİ ADAY İSTİYORUZ’
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü, Sayıştay’ın 2018 denetim raporuna takıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin 2018 hesaplarını denetleyen Sayıştay, 2015 yılında yapılan anlaşma uyarınca kulübe 18 milyon borç çıkarttı. Raporda mülkiyeti belediyede olan 6 adet taşınmaza ait toplam 18 milyon liralık alacağın Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden tahsili istenerek, neden haciz yolunun kullanılmadığı irdelendi. Bu süreçte BJK Başkanı Fikret Orman’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi dikkat çekti.
Olayın yankılanması nedeniyle BJK’nın Fikret Orman’ın değil, yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Beşiktaş’a aday olması konusunda talepte bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Beşiktaşlılar, Murat Hazinedar’la yaşanan kötü tecrübe sonrasında ‘yerli’ aday istiyor.