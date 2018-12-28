‘Bundan iyisi bulunamaz’

Deniz Baykal, 1999’da işadamı Adnan Polat’ı (yüzde 13), 2004’de İzmit’ten Sefa Sirmen’i (yüzde 28) İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı göstermişti. Her iki aday da ‘başarılı’ olmadı. Sirmen ve Polat, ‘İstanbul için pişirilmeden’ sahneye sürülmüştü.
O yıllarda CHP’nin belediye başkanlığını alabileceğini düşünmüyordu bile...
Parti olarak ‘Niye harcama yapılsın ki?’ görüşü öne çıkmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücüne karşılık CHP bu kez ‘içten’ bir adayı çıkardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, dün İmamoğlu’nu tanıtırken “İmamoğlu’nun 5 yıl içinde İstanbul’da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek” dedi. Hatta bunu ‘tarihi’ bir yolculuk olarak nitelendirdi.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantı için il başkanlığı ile İmamoğlu’nun ekibi ciddi bir hazırlık yapmıştı.
İstanbul’daki bütün örgüt, belediye başkanları davet edilmişti. Parti protokolündeki isimlerden milletvekillerine kadar bu listeyi uzun tutabilirsiniz. Diğer partilere, STK’lara ve muhalif basın mensuplarına da davetiye gönderilmişti. Ama bunların hepsi son anda düşünülmüştü nedense!
Kapıdan girişte, İmamoğlu’nun konuşma metni ile Şirin Mine Kılıç’ın yazdığı ‘Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu: Sıradışı Bir Başarı ve Liderlik Öyküsü’ kitabı veriliyordu.
Kılıçdaroğlu’nun sunumunun adı da “İstanbul Yolunda Büyük Buluşma” idi. İmamoğlu konuşmasını İstanbullulara adadı ve onlara sandık gününde kendilerinin üç soru sormalarını istedi.
“Bu şehri gerçekten kim daha iyi yönetebilir? Bu şehir daha iyi nasıl yönetilir? Bu şehir nereden yönetilsin?”
Soruların yanıtı özetle şöyleydi:
“Ne yazık ki İstanbul günübirlik yönetiliyor. İstanbul, Ankara’dan yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor.”
Bu şehrin ancak genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebileceğini belirtirken de kendisini işaret etti. Bu konuda söz verdi... Ne için mi aday olmuş:
YENİ NESİL BELEDİYE YÖNETİMİ
“Ben bu kentin ömrü yollarda geçen çileli insanları 5 yıl sonra karşıma çıksınlar ve ‘Trafikte sayende insan olduğumu hissettim’ desinler diye adayım.”
Beş büyük somut hedefini açıkladı ve iktidarın ‘Kente ihanet ettik’ sözlerine atıfta bulunurken “Biz kente ihanet etmeyeceğiz. Önce bir kent anayasamız olacak. Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni bir mutabakat belgesiyle, demokratik katılım ve ortak akılla, sürdürülebilir ve inovasyonla, yaşam kalitesi önceliği ile...” dedi.
Evet, İstanbul’un yol haritası yok.
Konuştuğumuz CHP’lilerden, İmamoğlu’na yönelik bazı eleştirilere karşın ‘iyimser’ olanların bir sözü şuydu:
“Daha ne arıyorsunuz? Bundan iyisi bulanamazdı. Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vadediyorum” diyen başka hangi siyasetçi bulabilirdiniz?
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘NEMALANMAK İÇİN SİYASET YAPMADIM’
BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin 16 yıl başkanlığını yapan, iki dönem İzmir Barosu başkanlığında bulunan avukat Aydın Özcan, İzmir büyükşehir aday adayı olarak “Siyaseti hiçbir zaman nemalanmak için yapmadım. Halka hizmet esastır. Beni solcular gibi sağcılar da sever. Cumhuriyet’in kalesiydik, sosyal belediyecilikten taviz vermeyecek çalışmalarımızla, en üst düzeydeki müreffeh bir yaşamın da kalesi olacağız. İzmir Türkiye’nin 3. büyük kenti ve Batı’ya açılan penceresi. Ancak bugün hak ettiği yerde değil” dedi.
BURHANİYE’de 8 aday adayı arasında ‘aday’ ilan edilen 22. dönem Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’, “Sosyal demokratların kalesi diye bilinen seçimi kaybetmemiz bir züldür; seçimi yüzde 50+1 oyla alacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.
ERZİNCAN’da yerel seçimde AKP’den Cemalettin Başsoy, CHP’den yüksek mimar Hüseyin Taş, MHP’den de Bekir Aksun yarışacak. Dün İstanbul’da karşılaştığımız CHP’li Taş, Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’da en iddialı aday olduğunu savunurken, “Ben sokağı, yeşili bilen, kent planlamasından anlayan, sosyal donatı alanları tasarlayabilen bir Erzincanlıyım. Erzincanlıların ‘bir bilen’in yanında olacağından şüphem yoktur” dedi.
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, dünkü ‘İstanbul’un Beşlisi’ yazısında, kulislerde adının Beykoz’a aday olarak anılması üzerine “CHP Genel Sekreteri bir ilçeye aday olmaz. Kadıköy, Beşiktaş bile olsa bu böyledir. Genel Sekreteri bir ilçeye aday düşünmek Genel Sekreterlik makamına yapılan en büyük saygısızlıktır” dedi.
BAKIRKÖY’de 200’den fazla STK’lar grubu Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi önünde ‘Başka Bakırköy mümkün’ sloganıyla Başkan Bülent Kerimoğlu’nu istemediklerini yönünde eylem yaptılar. (Dün İmamoğlu’nun tanıtım toplantısında, Bakırköylülerden çok Kerimoğlu’nun daha önce aday olduğu Esenyurtlu partililerin çokluğu dikkat çekti.)
TRAKYA’DA KANSER VAKALARI YOĞUNLAŞIYOR
CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Trakya’daki dikkat çeken kanser vakalarının artmasından endişe duyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “81 ilimizde son 10 yılda (2008-2018) tespit edilen kanser hastası sayısı ne kadardır, yıllara göre kaç vatandaşımız kanserden ölmüştür. Son 10 yılda en çok kanser hastası hangi 3 ilimizde tespit edilmiştir, çevresel faktörler nedeniyle artan hastalıkların önlenmesi için hangi tedbirleri aldınız ve alacaksınız?” diye sordu.
‘Bundan iyisi bulunamaz’
Deniz Baykal, 1999’da işadamı Adnan Polat’ı (yüzde 13), 2004’de İzmit’ten Sefa Sirmen’i (yüzde 28) İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı göstermişti. Her iki aday da ‘başarılı’ olmadı. Sirmen ve Polat, ‘İstanbul için pişirilmeden’ sahneye sürülmüştü.
O yıllarda CHP’nin belediye başkanlığını alabileceğini düşünmüyordu bile...
Parti olarak ‘Niye harcama yapılsın ki?’ görüşü öne çıkmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücüne karşılık CHP bu kez ‘içten’ bir adayı çıkardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, dün İmamoğlu’nu tanıtırken “İmamoğlu’nun 5 yıl içinde İstanbul’da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek” dedi. Hatta bunu ‘tarihi’ bir yolculuk olarak nitelendirdi.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantı için il başkanlığı ile İmamoğlu’nun ekibi ciddi bir hazırlık yapmıştı.
İstanbul’daki bütün örgüt, belediye başkanları davet edilmişti. Parti protokolündeki isimlerden milletvekillerine kadar bu listeyi uzun tutabilirsiniz. Diğer partilere, STK’lara ve muhalif basın mensuplarına da davetiye gönderilmişti. Ama bunların hepsi son anda düşünülmüştü nedense!
Kapıdan girişte, İmamoğlu’nun konuşma metni ile Şirin Mine Kılıç’ın yazdığı ‘Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu: Sıradışı Bir Başarı ve Liderlik Öyküsü’ kitabı veriliyordu.
Kılıçdaroğlu’nun sunumunun adı da “İstanbul Yolunda Büyük Buluşma” idi. İmamoğlu konuşmasını İstanbullulara adadı ve onlara sandık gününde kendilerinin üç soru sormalarını istedi.
“Bu şehri gerçekten kim daha iyi yönetebilir? Bu şehir daha iyi nasıl yönetilir? Bu şehir nereden yönetilsin?”
Soruların yanıtı özetle şöyleydi:
“Ne yazık ki İstanbul günübirlik yönetiliyor. İstanbul, Ankara’dan yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor.”
Bu şehrin ancak genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebileceğini belirtirken de kendisini işaret etti. Bu konuda söz verdi... Ne için mi aday olmuş:
YENİ NESİL BELEDİYE YÖNETİMİ
“Ben bu kentin ömrü yollarda geçen çileli insanları 5 yıl sonra karşıma çıksınlar ve ‘Trafikte sayende insan olduğumu hissettim’ desinler diye adayım.”
Beş büyük somut hedefini açıkladı ve iktidarın ‘Kente ihanet ettik’ sözlerine atıfta bulunurken “Biz kente ihanet etmeyeceğiz. Önce bir kent anayasamız olacak. Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni bir mutabakat belgesiyle, demokratik katılım ve ortak akılla, sürdürülebilir ve inovasyonla, yaşam kalitesi önceliği ile...” dedi.
Evet, İstanbul’un yol haritası yok.
Konuştuğumuz CHP’lilerden, İmamoğlu’na yönelik bazı eleştirilere karşın ‘iyimser’ olanların bir sözü şuydu:
“Daha ne arıyorsunuz? Bundan iyisi bulanamazdı. Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vadediyorum” diyen başka hangi siyasetçi bulabilirdiniz?
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘NEMALANMAK İÇİN SİYASET YAPMADIM’
BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin 16 yıl başkanlığını yapan, iki dönem İzmir Barosu başkanlığında bulunan avukat Aydın Özcan, İzmir büyükşehir aday adayı olarak “Siyaseti hiçbir zaman nemalanmak için yapmadım. Halka hizmet esastır. Beni solcular gibi sağcılar da sever. Cumhuriyet’in kalesiydik, sosyal belediyecilikten taviz vermeyecek çalışmalarımızla, en üst düzeydeki müreffeh bir yaşamın da kalesi olacağız. İzmir Türkiye’nin 3. büyük kenti ve Batı’ya açılan penceresi. Ancak bugün hak ettiği yerde değil” dedi.
BURHANİYE’de 8 aday adayı arasında ‘aday’ ilan edilen 22. dönem Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’, “Sosyal demokratların kalesi diye bilinen seçimi kaybetmemiz bir züldür; seçimi yüzde 50+1 oyla alacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.
ERZİNCAN’da yerel seçimde AKP’den Cemalettin Başsoy, CHP’den yüksek mimar Hüseyin Taş, MHP’den de Bekir Aksun yarışacak. Dün İstanbul’da karşılaştığımız CHP’li Taş, Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’da en iddialı aday olduğunu savunurken, “Ben sokağı, yeşili bilen, kent planlamasından anlayan, sosyal donatı alanları tasarlayabilen bir Erzincanlıyım. Erzincanlıların ‘bir bilen’in yanında olacağından şüphem yoktur” dedi.
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, dünkü ‘İstanbul’un Beşlisi’ yazısında, kulislerde adının Beykoz’a aday olarak anılması üzerine “CHP Genel Sekreteri bir ilçeye aday olmaz. Kadıköy, Beşiktaş bile olsa bu böyledir. Genel Sekreteri bir ilçeye aday düşünmek Genel Sekreterlik makamına yapılan en büyük saygısızlıktır” dedi.
BAKIRKÖY’de 200’den fazla STK’lar grubu Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi önünde ‘Başka Bakırköy mümkün’ sloganıyla Başkan Bülent Kerimoğlu’nu istemediklerini yönünde eylem yaptılar. (Dün İmamoğlu’nun tanıtım toplantısında, Bakırköylülerden çok Kerimoğlu’nun daha önce aday olduğu Esenyurtlu partililerin çokluğu dikkat çekti.)
TRAKYA’DA KANSER VAKALARI YOĞUNLAŞIYOR
CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Trakya’daki dikkat çeken kanser vakalarının artmasından endişe duyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “81 ilimizde son 10 yılda (2008-2018) tespit edilen kanser hastası sayısı ne kadardır, yıllara göre kaç vatandaşımız kanserden ölmüştür. Son 10 yılda en çok kanser hastası hangi 3 ilimizde tespit edilmiştir, çevresel faktörler nedeniyle artan hastalıkların önlenmesi için hangi tedbirleri aldınız ve alacaksınız?” diye sordu.