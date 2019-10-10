Bulgaristan’da ‘keyifsiz’ seçim

7 milyon nüfusu olan komşu ülkemiz Bulgaristan, 27 Ekim’de yerel seçime gidiyor.
Yaklaşık 3.5 milyon seçmen bu seçimlerde oy kullanacak. Yerel seçimler olduğu için yurtdışındaki ve Türkiye’deki soydaşlar da bu ülkeye gidip oyunu kullanabilecek. Ancak Türkiye’de Bulgaristan yerel seçimleri için bir hava oluşmuş değil. Tarihin en sessiz sedasız gerçekleşen seçimlerine tanıklık edeceğiz. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Türkiye’deki seçmen 6 ay önceden ikametini göstermezse yerel seçimlerde oyunu kullanamıyor. İkincisi, Türkleri temsil ettiğini iddia eden partilerin Türk seçmenden uzak durması. Üçüncüsü de Bulgaristan halkının siyasilere ve seçimlere olan güvensizliğinden kaynaklanıyor. Bu seçimlerde de katılımın yüzde 30’lar civarında olması bekleniyor.
Yerel seçimin favorisi halihazırda iktidarda bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un GERB partisi. İkinci sırada BSP’li sosyalistler öne çıkıyor. Üçüncü sıra için ise çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖH) ile milliyetçi partiler mücadele veriyor. Başkent Sofya başta olmak üzere, Filibe (Plovdiv), Varna ve Burgas’ta iktidardaki GERP partisi favori olarak gösteriliyor. Türklerin yaşadığı bölgelerde ise HÖH Partisi favori olarak ön plana çıkmasına rağmen ciddi zorluklar yaşayacağı yorumları yapılıyor.
Türklerin kalesi konumunda olan Kırcaali’de GERB’in diğer Bulgar partilerini yanına alarak HÖH’e ciddi rakip olması dikkat çekiyor. Ancak yine de HÖH’ten üç dönem üst üste seçilen Hasan Aziz, yarışın favorisi olarak gösteriliyor.
DOST’TA GÜÇ KAYBI
HÖH’ün halihazırda 40 civarında belediyesi bulunuyor. Bu seçimlerde elindeki belediye sayısını koruması bekleniyor. Çünkü seçime HÖH’e tepki olarak kurulmuş olan farklı Türk siyasi partileri de katılıyor. DOST Partisi ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi bunlardan ikisi. Ancak DOST partisinin AB Parlamentosu seçimlerinde yaşadığı güç kaybının devam etmesi bekleniyor. AKP’nin Ankara’nın Bulgar siyasetine karşı ‘iştihasını kaybetmesi’nin de güç kaybını hızlandırdığı belirtiliyor.
Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise HÖH’ün güç kaybı yaşamamak adına GERB ile rekabet ettiği illerde düşük profilli adaylar çıkartarak, kendi kalesi olan Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde GERB’in baskısını azaltmaya çalışıyor olması. Bulgar siyasi analistler de bunla alakalı ‘örtülü seçim işbirliği’ nitelemesi yapıyor.
Seçime iki haftayı aşkın bir süre olması nedeniyle halen birçok dengenin değişmesi de olası görünmektedir.
TÜRKİYE DIŞ TEHDİTLERE HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİ
BAŞKAN Trump’ın Türk milletini incitici sözleriyle ilgili olarak şunları söylemek isterim: Trump’ın, Türklerin Cumhuriyet’in ilanından bu yana hiçbir dış tehdide boyun eğmeyen bir millet olduğunu hâlâ öğrenemediği görülmektedir.
NATO müttefikine karşı bir terör örgütünü desteklemek, ittifak içindeki karşılıklı saygı ve dayanışma duygularını da tahrip edecek niteliktedir.
Bu koşullarda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Trump’ın daveti üzerine Amerika’yı ziyaret etme düşüncesini gözden geçirmesi bence uygun olacaktır. Ayrıca, Amerika’nın Türkiye’nin çıkarlarına zarar verecek kararlarına ve eylemlerine karşı ülkemizin alabileceği tedbirlerin de bir an önce saptanması ve gerektiğinde uygulamaya konulması uygun olacaktır. 1975 yılında Amerikan Kongresi’nin aldığı silah ambargosu kararına karşı Türk hükümetinin gösterdiği tepki örnek olacak niteliktedir.
Onur ÖYMEN
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYDIN Doğan Vakfı’nın ‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi’ temasıyla düzenleyeceği ‘4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın 11 Ekim Cuma Hilton Convention Center’da yapılacağını...
TARİHÇİ Kitabevi’nde 12 Ekim Cumartesi 16.00’da Zeynep Oral’ın ‘O Güzel ve Büyülü İnsanlar’ başlıklı söyleşi yapacağını...
KAZANILAN DAVAYA İTİRAZ OLUR MU?
GEÇEN dönem Beşiktaş ilçesinde eski AKP’li meclis üyesi İsmail Akyıldız’a ait Akmerkez’in yakınındaki 18 dönüm arsa (Etiler’in son kupon arazisi) ile ilgili yapılan plan değişikliğine CHP’li meclis üyeleri tarafından dava açılmıştı.
Mahkeme, 2007 yılından beri devam eden süreçte ranta ‘dur’ dedi. Ancak CHP’li meclis üyelerini ‘şok’ eden bir olay yaşandı. Başında 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez’in bulunduğu İBB Hukuk İşleri Müdürlüğü karara itiraz etti.
CHP kulislerinde, “Biz ranta dur diyoruz, dava açıyoruz,
İBB rantın devamı için itiraz ediyor” diye tepkiler oldu.
Ve bu döneme geldik. Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı Rıza Akpolat da iptal kararını ‘yanlış’ buldu ve “Bu proje Beşiktaş’a çok yakışacak” diyerek itiraz etti. Başkanın o kadar acelesi vardı ki itiraz dilekçesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti... Şimdi dava esastan görülmeye devam edecek.
CHP’de daha önce imar rantlarına karşı kurulan ‘Kent Suçlarını İzleme Komisyonu’ vardır. Geçmişte çok ciddi görevler yaptı. Şimdiki başkanı da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’dur.
Görevden alınan belediye başkanı Murat Hazinedar döneminde Kaftancıoğlu, CHP grubuna giderek “Bu plana ret vereceksiniz” dedi. Meclis üyelerinin çoğunluğu kendisini dinlemedi ve plana ‘evet’ denmesi, birçok milletvekilinin tepkisine yol açtı.
Biliyorsunuz, İlhan Cihaner, Kamil Oktay Sındır ve Bülent Kuşoğlu’ndan oluşan komisyonun hazırladığı Beşiktaş Belediyesi ile ilgili soruşturma dosyasında en önemli konu bu ‘rant bölümü’ olmuştu. Bu kupon arazi ile ilgili dosyanın Kılıçdaroğlu’nun önüne de gittiği biliniyor.
Eski meclis üyesi Serdar Bayrak’a sorun: “Dava açtığınız için mi yeniden aday gösterilmediniz?”
Bulgaristan’da ‘keyifsiz’ seçim
7 milyon nüfusu olan komşu ülkemiz Bulgaristan, 27 Ekim’de yerel seçime gidiyor.
Yaklaşık 3.5 milyon seçmen bu seçimlerde oy kullanacak. Yerel seçimler olduğu için yurtdışındaki ve Türkiye’deki soydaşlar da bu ülkeye gidip oyunu kullanabilecek. Ancak Türkiye’de Bulgaristan yerel seçimleri için bir hava oluşmuş değil. Tarihin en sessiz sedasız gerçekleşen seçimlerine tanıklık edeceğiz. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Türkiye’deki seçmen 6 ay önceden ikametini göstermezse yerel seçimlerde oyunu kullanamıyor. İkincisi, Türkleri temsil ettiğini iddia eden partilerin Türk seçmenden uzak durması. Üçüncüsü de Bulgaristan halkının siyasilere ve seçimlere olan güvensizliğinden kaynaklanıyor. Bu seçimlerde de katılımın yüzde 30’lar civarında olması bekleniyor.
Yerel seçimin favorisi halihazırda iktidarda bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un GERB partisi. İkinci sırada BSP’li sosyalistler öne çıkıyor. Üçüncü sıra için ise çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖH) ile milliyetçi partiler mücadele veriyor. Başkent Sofya başta olmak üzere, Filibe (Plovdiv), Varna ve Burgas’ta iktidardaki GERP partisi favori olarak gösteriliyor. Türklerin yaşadığı bölgelerde ise HÖH Partisi favori olarak ön plana çıkmasına rağmen ciddi zorluklar yaşayacağı yorumları yapılıyor.
Türklerin kalesi konumunda olan Kırcaali’de GERB’in diğer Bulgar partilerini yanına alarak HÖH’e ciddi rakip olması dikkat çekiyor. Ancak yine de HÖH’ten üç dönem üst üste seçilen Hasan Aziz, yarışın favorisi olarak gösteriliyor.
DOST’TA GÜÇ KAYBI
HÖH’ün halihazırda 40 civarında belediyesi bulunuyor. Bu seçimlerde elindeki belediye sayısını koruması bekleniyor. Çünkü seçime HÖH’e tepki olarak kurulmuş olan farklı Türk siyasi partileri de katılıyor. DOST Partisi ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi bunlardan ikisi. Ancak DOST partisinin AB Parlamentosu seçimlerinde yaşadığı güç kaybının devam etmesi bekleniyor. AKP’nin Ankara’nın Bulgar siyasetine karşı ‘iştihasını kaybetmesi’nin de güç kaybını hızlandırdığı belirtiliyor.
Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise HÖH’ün güç kaybı yaşamamak adına GERB ile rekabet ettiği illerde düşük profilli adaylar çıkartarak, kendi kalesi olan Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde GERB’in baskısını azaltmaya çalışıyor olması. Bulgar siyasi analistler de bunla alakalı ‘örtülü seçim işbirliği’ nitelemesi yapıyor.
Seçime iki haftayı aşkın bir süre olması nedeniyle halen birçok dengenin değişmesi de olası görünmektedir.
TÜRKİYE DIŞ TEHDİTLERE HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİ
BAŞKAN Trump’ın Türk milletini incitici sözleriyle ilgili olarak şunları söylemek isterim: Trump’ın, Türklerin Cumhuriyet’in ilanından bu yana hiçbir dış tehdide boyun eğmeyen bir millet olduğunu hâlâ öğrenemediği görülmektedir.
NATO müttefikine karşı bir terör örgütünü desteklemek, ittifak içindeki karşılıklı saygı ve dayanışma duygularını da tahrip edecek niteliktedir.
Bu koşullarda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Trump’ın daveti üzerine Amerika’yı ziyaret etme düşüncesini gözden geçirmesi bence uygun olacaktır. Ayrıca, Amerika’nın Türkiye’nin çıkarlarına zarar verecek kararlarına ve eylemlerine karşı ülkemizin alabileceği tedbirlerin de bir an önce saptanması ve gerektiğinde uygulamaya konulması uygun olacaktır. 1975 yılında Amerikan Kongresi’nin aldığı silah ambargosu kararına karşı Türk hükümetinin gösterdiği tepki örnek olacak niteliktedir.
Onur ÖYMEN
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYDIN Doğan Vakfı’nın ‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi’ temasıyla düzenleyeceği ‘4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın 11 Ekim Cuma Hilton Convention Center’da yapılacağını...
TARİHÇİ Kitabevi’nde 12 Ekim Cumartesi 16.00’da Zeynep Oral’ın ‘O Güzel ve Büyülü İnsanlar’ başlıklı söyleşi yapacağını...
KAZANILAN DAVAYA İTİRAZ OLUR MU?
GEÇEN dönem Beşiktaş ilçesinde eski AKP’li meclis üyesi İsmail Akyıldız’a ait Akmerkez’in yakınındaki 18 dönüm arsa (Etiler’in son kupon arazisi) ile ilgili yapılan plan değişikliğine CHP’li meclis üyeleri tarafından dava açılmıştı.
Mahkeme, 2007 yılından beri devam eden süreçte ranta ‘dur’ dedi. Ancak CHP’li meclis üyelerini ‘şok’ eden bir olay yaşandı. Başında 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez’in bulunduğu İBB Hukuk İşleri Müdürlüğü karara itiraz etti.
CHP kulislerinde, “Biz ranta dur diyoruz, dava açıyoruz,
İBB rantın devamı için itiraz ediyor” diye tepkiler oldu.
Ve bu döneme geldik. Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı Rıza Akpolat da iptal kararını ‘yanlış’ buldu ve “Bu proje Beşiktaş’a çok yakışacak” diyerek itiraz etti. Başkanın o kadar acelesi vardı ki itiraz dilekçesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti... Şimdi dava esastan görülmeye devam edecek.
CHP’de daha önce imar rantlarına karşı kurulan ‘Kent Suçlarını İzleme Komisyonu’ vardır. Geçmişte çok ciddi görevler yaptı. Şimdiki başkanı da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’dur.
Görevden alınan belediye başkanı Murat Hazinedar döneminde Kaftancıoğlu, CHP grubuna giderek “Bu plana ret vereceksiniz” dedi. Meclis üyelerinin çoğunluğu kendisini dinlemedi ve plana ‘evet’ denmesi, birçok milletvekilinin tepkisine yol açtı.
Biliyorsunuz, İlhan Cihaner, Kamil Oktay Sındır ve Bülent Kuşoğlu’ndan oluşan komisyonun hazırladığı Beşiktaş Belediyesi ile ilgili soruşturma dosyasında en önemli konu bu ‘rant bölümü’ olmuştu. Bu kupon arazi ile ilgili dosyanın Kılıçdaroğlu’nun önüne de gittiği biliniyor.
Eski meclis üyesi Serdar Bayrak’a sorun: “Dava açtığınız için mi yeniden aday gösterilmediniz?”