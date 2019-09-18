Bulgaristan koruyor biz yağmalıyoruz

TRAKYA Platformu Kırklareli Yürütme Kurulu üyeliğinden başka Trakya’daki birçok çevreci STK’nın en önemli ismi sayılan Göksal Çidem, Trakya, Istranca ve Ergene’nin son halini anlatıyor.
Köylülerin hayvanları için tankerlerle su getirmek zorunda kalmaları ayrıca bir yeni bir felaket, hep bunlar Trakya’nın suyunu İstanbul’a götürmek için oluyor. Bu konuya yarın devam edeceğiz.
Hafta sonu Kırklareli’nde ‘11. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenliği’ vardı. Bir kere altını çizelim, bağ ve üzüm öndeydi, ‘Lezzet Yolu’ ya da ‘Bağ Yolu’ adları veriliyordu, artık ‘üzüm suyu’ndan elde edilen ‘şey’in ismi kullanılamıyor yasaklardan ötürü... Onun için, Atatürk’ün çok sevdiği ‘hardaliye’ demek de kesmiyor anlatılması gerekenlerin esas amacını... Ama o ‘şeyden’ bağcılardan ve ‘üzüm mühendis’inden öğrendik ki Türkiye butik şarap üretiminde İtalya’yı zorlamaya başlamış.
Türkiye yasaklarını aşsa 10.1 milyon dolarlık satışı 100 milyonu bulacaktır.
Ayrı bir yazı konusudur bu, bugün başını almış giden yasak içki üretimin nerelere vardığı hâlâ hesap edilmiyor. İktidar bu konuyu ciddiye almalıdır.
TBMM’ye sunulan bir raporda “Dünyada yıllık 75 milyon ton üzüm üretimi yapılıyor; Türkiye’nin bağcılıkta payı % 7 (bunun % 52’si sofralık, % 36’sı kurutmalık, şarap ve şıra için % 12) Fransa üretiminin % 99’unu, İtalya % 85’ini şaraplık olarak kullanıyor; kalan da sofralık... Uluslararası pazar için bu rakamların değişmesi gerekiyor. Katma değer deniliyorsa, Türkiye’de yeni nesil bağcılar bunu mükemmel yapmaya başladılar.
Türkiye’nin ilk bağ rotası olan ‘Trakya Bağ Rotası, Kırklareli Güzergâhı’ içerisinde yer alan ve Avrupa’da dikkat çeken işletmeler, sonbaharda bağbozumu turları düzenleniyorlar artık.
GASTRONOMİ TURİZMİ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli tarımı ve özellikle bağcılığın her geçen yıl ülke gündeminde daha çok yer bulduğunu ve kurulan tesislere verilen desteklerle gelecek 20 yılda çok büyük bir ‘gastronomi turizmi’ destinasyonu olacağını düşündüğünü söylüyor.
Şenliklerin yükünü Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır üstlenmişti. Öğretim üyesi kimliği ile gastronomi alanındaki uzmanlığını göstererek Kırklareli’ne çok şey katıyor. Yerel tohumun satışına konulan engelin ‘takas’ yoluyla yerel üreticiler tarafından ortadan kaldırılması dikkat çekti.
SOYER’DEN KOOPERATİF DERSLERİ
İBB Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve aynı zamanda İzmir Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ‘Kırsalda Kooperatifleşmenin Önemi’ başlıklı konuşma yaptı. Neptün Hanım Seferihisar’da başlayan kooperatifçilik yolculuğunda kadınların önüne konulan sınırları bir bir kaldırmış, önce 24 kişilik yalnızca kadınlardan oluşan bir kooperatif kurmuş, kadınlar kendi ürünlerini satışa sunmuşlar, sonra bir restoran açmışlar en sonra da eşinin tavsiyesi ile kurdukları internet sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye ürünlerini satmaya başlamışlar. Satışlar o kadar memnuniyet vermiş ki üye sayıları 70’e kadar çıkmış, sonrasında da İzmir Köy Koop’un genel başkanlığına kadar yükselmiş. Erkek egemen dünyada kooperatifçilik de bu şekilde ilerleyince 6 ay sonra görevi sonlanmış. Neptün Soyer’in söyleşisinde Trakya’nın ve Türkiye’nin efsane kooperatifçilerinden Erdoğan Kantürer’i dinledik. Kendisi, 1970’lerde 250 milyon lira olan traktörleri Romanya’dan alıp Türk çiftçisine 125 milyona satmış, 2.5 lira olan çiftçinin ürettiği süte 7.5 lira ödemiş; hal böyle olunca 12 Eylül 1980 darbesinin zulmüne uğramış, Mamak Cezaevi’nde 18 ay yatmış, gördüğü işkencelerle bedeni harap olmuş ve sol gözünü tesadüfen kurtarabilmiş. Kantürer, halen kooperatifçiliğe devam ediyor, kapanan Köy Koop süt-peynir fabrikasını yeniden alabilmek için Belediye Başkanı Kesimoğlu’nun da desteğiyle mücadele etmeye devam ediyor...
Ne diyelim, bağbozumu bereketli olsun!
NE NEDİR?
“Bağcılık sadece üzüm demek değildir. Pekmez, üzüm turşusu, hardaliye, üzüm suyu, ve sirke de demektir.”
ZEYDAN BAŞKANI UYARIYORUM!
ESKİ Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın, yeni ABB Başkanı Zeydan Karalar’a gönderdiği mektuptan: “Sayın Başkanım, teslim aldığınız belediye kendi bütçe ve nüfusu dikkate alındığında Kocaeli’nden sonra en borçlu belediyedir; 5.5 milyar borcu vardır. 20.000’i bulan personelin kaçının bankamatikçi olduğu halen belli değil. Türkiye’de bütün CHP’liler teslim aldıkları belediyelerin yolsuzluklarını her gün açıklıyorlar. Siz ise susuyorsunuz. Şaibeli ihaleleri durdurup yargı denetimine açın.”
AZİZ SANCAR DİLEĞİ
AZERBAYCAN’da bir radyo programının konuğu olan Nobel ödüllü Aziz Sancar, “Gerçekleştiremediğiniz hayaliniz nedir?” sorusuna “Türk dünyasının birliğini görmek isterim hayattayken. Bu, çocukluğumdan beri hayalim olmuştur. Bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Ama inşallah olur. 70 yaşındayım. Ben gittikten sonra olursa da olur. Ama bu yönde bir çalışmayı bütün Türk dünyasında görmek istiyorum” dedi.
MESAJ PANOSU
KAS-DER Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 13. tanıtım günleri resmi açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile yarın 15.00’te yapılacak, etkinlik 22 Eylül’e kadar Maltepe İBB Etkinlik Alanı’nda gezilebilecek...
Bulgaristan koruyor biz yağmalıyoruz
TRAKYA Platformu Kırklareli Yürütme Kurulu üyeliğinden başka Trakya’daki birçok çevreci STK’nın en önemli ismi sayılan Göksal Çidem, Trakya, Istranca ve Ergene’nin son halini anlatıyor.
Köylülerin hayvanları için tankerlerle su getirmek zorunda kalmaları ayrıca bir yeni bir felaket, hep bunlar Trakya’nın suyunu İstanbul’a götürmek için oluyor. Bu konuya yarın devam edeceğiz.
Hafta sonu Kırklareli’nde ‘11. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenliği’ vardı. Bir kere altını çizelim, bağ ve üzüm öndeydi, ‘Lezzet Yolu’ ya da ‘Bağ Yolu’ adları veriliyordu, artık ‘üzüm suyu’ndan elde edilen ‘şey’in ismi kullanılamıyor yasaklardan ötürü... Onun için, Atatürk’ün çok sevdiği ‘hardaliye’ demek de kesmiyor anlatılması gerekenlerin esas amacını... Ama o ‘şeyden’ bağcılardan ve ‘üzüm mühendis’inden öğrendik ki Türkiye butik şarap üretiminde İtalya’yı zorlamaya başlamış.
Türkiye yasaklarını aşsa 10.1 milyon dolarlık satışı 100 milyonu bulacaktır.
Ayrı bir yazı konusudur bu, bugün başını almış giden yasak içki üretimin nerelere vardığı hâlâ hesap edilmiyor. İktidar bu konuyu ciddiye almalıdır.
TBMM’ye sunulan bir raporda “Dünyada yıllık 75 milyon ton üzüm üretimi yapılıyor; Türkiye’nin bağcılıkta payı % 7 (bunun % 52’si sofralık, % 36’sı kurutmalık, şarap ve şıra için % 12) Fransa üretiminin % 99’unu, İtalya % 85’ini şaraplık olarak kullanıyor; kalan da sofralık... Uluslararası pazar için bu rakamların değişmesi gerekiyor. Katma değer deniliyorsa, Türkiye’de yeni nesil bağcılar bunu mükemmel yapmaya başladılar.
Türkiye’nin ilk bağ rotası olan ‘Trakya Bağ Rotası, Kırklareli Güzergâhı’ içerisinde yer alan ve Avrupa’da dikkat çeken işletmeler, sonbaharda bağbozumu turları düzenleniyorlar artık.
GASTRONOMİ TURİZMİ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli tarımı ve özellikle bağcılığın her geçen yıl ülke gündeminde daha çok yer bulduğunu ve kurulan tesislere verilen desteklerle gelecek 20 yılda çok büyük bir ‘gastronomi turizmi’ destinasyonu olacağını düşündüğünü söylüyor.
Şenliklerin yükünü Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır üstlenmişti. Öğretim üyesi kimliği ile gastronomi alanındaki uzmanlığını göstererek Kırklareli’ne çok şey katıyor. Yerel tohumun satışına konulan engelin ‘takas’ yoluyla yerel üreticiler tarafından ortadan kaldırılması dikkat çekti.
SOYER’DEN KOOPERATİF DERSLERİ
İBB Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve aynı zamanda İzmir Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ‘Kırsalda Kooperatifleşmenin Önemi’ başlıklı konuşma yaptı. Neptün Hanım Seferihisar’da başlayan kooperatifçilik yolculuğunda kadınların önüne konulan sınırları bir bir kaldırmış, önce 24 kişilik yalnızca kadınlardan oluşan bir kooperatif kurmuş, kadınlar kendi ürünlerini satışa sunmuşlar, sonra bir restoran açmışlar en sonra da eşinin tavsiyesi ile kurdukları internet sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye ürünlerini satmaya başlamışlar. Satışlar o kadar memnuniyet vermiş ki üye sayıları 70’e kadar çıkmış, sonrasında da İzmir Köy Koop’un genel başkanlığına kadar yükselmiş. Erkek egemen dünyada kooperatifçilik de bu şekilde ilerleyince 6 ay sonra görevi sonlanmış. Neptün Soyer’in söyleşisinde Trakya’nın ve Türkiye’nin efsane kooperatifçilerinden Erdoğan Kantürer’i dinledik. Kendisi, 1970’lerde 250 milyon lira olan traktörleri Romanya’dan alıp Türk çiftçisine 125 milyona satmış, 2.5 lira olan çiftçinin ürettiği süte 7.5 lira ödemiş; hal böyle olunca 12 Eylül 1980 darbesinin zulmüne uğramış, Mamak Cezaevi’nde 18 ay yatmış, gördüğü işkencelerle bedeni harap olmuş ve sol gözünü tesadüfen kurtarabilmiş. Kantürer, halen kooperatifçiliğe devam ediyor, kapanan Köy Koop süt-peynir fabrikasını yeniden alabilmek için Belediye Başkanı Kesimoğlu’nun da desteğiyle mücadele etmeye devam ediyor...
Ne diyelim, bağbozumu bereketli olsun!
NE NEDİR?
“Bağcılık sadece üzüm demek değildir. Pekmez, üzüm turşusu, hardaliye, üzüm suyu, ve sirke de demektir.”
ZEYDAN BAŞKANI UYARIYORUM!
ESKİ Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın, yeni ABB Başkanı Zeydan Karalar’a gönderdiği mektuptan: “Sayın Başkanım, teslim aldığınız belediye kendi bütçe ve nüfusu dikkate alındığında Kocaeli’nden sonra en borçlu belediyedir; 5.5 milyar borcu vardır. 20.000’i bulan personelin kaçının bankamatikçi olduğu halen belli değil. Türkiye’de bütün CHP’liler teslim aldıkları belediyelerin yolsuzluklarını her gün açıklıyorlar. Siz ise susuyorsunuz. Şaibeli ihaleleri durdurup yargı denetimine açın.”
AZİZ SANCAR DİLEĞİ
AZERBAYCAN’da bir radyo programının konuğu olan Nobel ödüllü Aziz Sancar, “Gerçekleştiremediğiniz hayaliniz nedir?” sorusuna “Türk dünyasının birliğini görmek isterim hayattayken. Bu, çocukluğumdan beri hayalim olmuştur. Bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Ama inşallah olur. 70 yaşındayım. Ben gittikten sonra olursa da olur. Ama bu yönde bir çalışmayı bütün Türk dünyasında görmek istiyorum” dedi.
MESAJ PANOSU
KAS-DER Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 13. tanıtım günleri resmi açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile yarın 15.00’te yapılacak, etkinlik 22 Eylül’e kadar Maltepe İBB Etkinlik Alanı’nda gezilebilecek...