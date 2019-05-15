Bu sınıf neden boş

Milliyet’in eğitim yazarı Abbas Güçlü sosyal medyada dün Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu gösteren bir fotoğraf kullandı.
Öğrencilerin üçte ikisi sınıfta yoktu, olanların da biri dışındakiler uyuyordu. Güçlü’ye bu fotoğrafı bir öğretmen gönderdi. Altındaki yorumlara bakıldığında yüzlerce okulda da durumun hiç farklı olmadığı dikkat çekiyor. Güçlü’ye, “Bu durum heyecanı körelen gençlerimizden mi yoksa eğitim sistemimizden mi kaynaklanıyor?” diye sorduk. O da kendisini bir türlü yenilemeyen “sistemin” olduğunu söyledi ve dedi ki: “Genel yorumların tamamına yakınında sorunun öğrencilerden değil, eğitim sisteminden kaynaklandığını ve eğitim sisteminin gençlerin gerisinde kaldığı vurgulanıyor. Çünkü sınıfta kalmanın imkansız hale gelmesi, alınan diplomaların hiçbir işe yaramaması ve derslerin de çok monoton geçmesi böylesi bir tabloyu oluşturuyor. Okullarımız bu görüntüden bir an önce kurtulmalıdır.”
‘CUMHURİYET’İ AFİŞLEYEN ADAM’
19 Mayıs 1919 yılını Türk afiş ve grafik sanatının öncü ismi İhap Hulusi’nin eserleri ile tanımak ister misiniz? İhap, reklamcı-yazar Ender Merter’in deyişiyle ‘Cumhuriyet’i afişleyen adam’dır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde İhap Hulusi’nin ‘Asırlık Gençlik Kutlaması Özel Sergisi’ açıldı. Sergi 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.
Kahire’de doğan, ilk ve orta tahsilini Kahire’nin İngiliz okullarında yapan, 1920 yılında resim eğitimi almak üzere Almanya’ya giden İhap Hulusi, önce Münih’te Haimann Schule atölyesinde üç yıl çalışıp daha sonra Kuntsgewerbe Schule’ye devam ederek tahsilini tamamlayıp yurda döndü. Atatürk’ün siparişi üzerine ‘alfabe’nin kapağını tasarlayan İhap Hulusi, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Sümerbank, THK, Kızılay Yeşilay, TARİŞ, ZDK gibi birçok kuruluşa hizmet verdi. 1986’da 88 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNÜN SÖZÜ
“YSK, iktidar partisinin istemi doğrultusunda karar vermekle bağımsızlığını, iktidar ve muhalefet partilerinin aynı konuda aynı gerekçelere dayalı istemleri konusunda farklı kararlar vermekle tarafsızlığını kaybettiğini göstermiştir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
SEÇMEN KARTLARI 10-15 HAZİRAN’DA EVLERE DAĞITILACAK
ATAKÖY 7-8-9-10. Kısım Mahalle Muhtarı Aylin Keserkaya uyarıyor: “İlçe seçim kurulundan aldığım bilgiye göre 31 Mart seçimlerinde kim nerede oy kullanmışsa yine aynı sandıkta oyunu kullanacaktır. Listeler askıya alınmayacaktır. Seçmen kartları yine muhtarlığınız kanalıyla sizlerin evlerine dağıtılacaktır. Seçmen kartlarının ilçe seçim kurulu tarafından muhtarlığımıza teslimi 28 Mayıs tarihinde yapılacağı için kartların muhtarlıkta kişilere ve adreslere göre tanzimi ve dağılımı sebebiyle kartlarınız en geç 10-15 Haziran tarihinde elinize geçmiş olacaktır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
TRAKYA’nın tek kadın belediye başkanı Özlem Becan’ın ‘8. Uluslararası Meriç Rallisi’nin 18 Mayıs Cumartesi Uzunköprü’de gerçekleşeceğini duyurduğunu...
DOĞA Derneği ve 27 kurumun yarın toplanacak olan Merkez Av Komisyonu’ndan nesli tehlike altında olan ‘üveyik’ ve ‘elmabaş patka’nın avını tamamen yasaklamasını talep etmek için change.org/yasasinkuslar adresi üzerinden imza kampanyası başlattığını...
BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLI OLUR MU?
MİLYONLARCA emekli, dini bayramlarda ödenen biner liralık ikramiyeye en azından enflasyon oranında zam yapılmasını siyasi iktidardan umutla bekliyor. Uzun uğraşılar sonucu geçen yıl Şeker Bayramı’ndan itibaren ödenmeye başlanan ikramiyeler aradan geçen bir yılın ardından yüzde 20’ye ulaşan enflasyon karşısında eridi. Aldıkları düşük aylıkla günlük yaşamda sıkıntı çeken 12 milyonu aşkın emekli, ödenen bayram ikramiyeleri ile bir ölçüde soluklanmak istiyor.
Bugün 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü
HAVA şehitlerinin anılması için bağımsız tören düzenlenmesine 1926 yılında başlanmış, 1926 yılından 1935’e kadar her yıl, 27 Ocak gününde Hava Şehitleri Anma Günü adıyla törenler düzenlenmiştir. Hava Kuvvetleri Hava Şehitlerini Anma Günü’nün 27 Ocak olma sebebi; Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın birçok cephesinde pilot olarak görev yapmış ve İstiklal Savaşı dönemindeki Türk havacılığının hem kurucusu hem öğretmeni Pilot Binbaşı Fazıl Bey 27 Ocak 1923 günü görev uçuşu sırasında şehit olmuştur. Bugün anma günü olarak kabul edilmiştir.
Türk Hava Kurumu, 1935 yılında aldığı bir karar ile her yıl 15 Mayıs’ı Hava Şehitlerini Anma günü olarak tespit etmiştir.
Dünyada Hava Kuvvetlerini kuran ilk birkaç ülkeden biri Türkiye’dir.
Amerika’da 1909, Avrupa’da 1910, Türkiye’de 1911 yılında hava kuvvetleri kullanılmaya başlanmıştır.
İstanbul-Kahire uçuşunda 27 Şubat 1914’te şehit olan Yüzbaşı Fethi ve Yüzbaşı Sadık Bey ile 1914’te şehit olan Tümgeneral Nuri Bey Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk şehitleridir. Bu ilk hava şehitlerinin anısına, İstanbul Fatih semtinde 1914 yılında bir anıt yapılmaya başlanmış, bu anıt 1916 yılında törenle açılmıştır.
Türkiye’nin ilk havacıları birçok başarılı görevlerde bulunmuşlardır. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi Cerrahi Bölüm Hocalarından biri olan çok kıymetli Prof. Dr. Şevket Tuncel’dir. Tuncel’in babası Türkiye’nin ilk pilotlarından Tayyareci Mithat Bey’dir. Mithat Bey, Birinci Dünya Savaşı’nın efsane pilotlarından, birçok dergi kitap ve filme konu olan Red Baron (Kızıl Baron) adıyla ünlenen Freiherr Manfred Von Richthofen filosunda da uçmuş bir havacımızdır. Bu unutulmuş pilotumuzu da bu arada anmak isterim.
Hava Kuvvetlerimizin değişik tarihlerde düşen uçakları ve şehitleri ile ilgili gazetelerin çoğu defa arka veya ara sayfalarında küçük bir yer kaplayan şehit haberlerini okuyunca 1945 yılının 6 Kasımında Cumhuriyet gazetesinin özenle saklanmış bir sayfasında yer alan küçük bir haber (1945 yılı 3 Kasımında pilot… Şahadet mertebesine erişmiştir) satırları gözümün önüne gelir… Adı geçenlerin yakınlarına içimden sabırlar dilerim.
Mevcut hislerini paylaşmaya çalışırım. Hava Kuvvetlerimizin çıkardığı Hava Şehitleri Albümü’nde adı geçen ve sonradan ilave olan veya henüz kayda geçmemiş diğer şehitlerimiz de dahil hepsinin ruhları şad olsun!
Prof.Dr. Cengiz KUDAY
Bu sınıf neden boş
Milliyet’in eğitim yazarı Abbas Güçlü sosyal medyada dün Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu gösteren bir fotoğraf kullandı.
Öğrencilerin üçte ikisi sınıfta yoktu, olanların da biri dışındakiler uyuyordu. Güçlü’ye bu fotoğrafı bir öğretmen gönderdi. Altındaki yorumlara bakıldığında yüzlerce okulda da durumun hiç farklı olmadığı dikkat çekiyor. Güçlü’ye, “Bu durum heyecanı körelen gençlerimizden mi yoksa eğitim sistemimizden mi kaynaklanıyor?” diye sorduk. O da kendisini bir türlü yenilemeyen “sistemin” olduğunu söyledi ve dedi ki: “Genel yorumların tamamına yakınında sorunun öğrencilerden değil, eğitim sisteminden kaynaklandığını ve eğitim sisteminin gençlerin gerisinde kaldığı vurgulanıyor. Çünkü sınıfta kalmanın imkansız hale gelmesi, alınan diplomaların hiçbir işe yaramaması ve derslerin de çok monoton geçmesi böylesi bir tabloyu oluşturuyor. Okullarımız bu görüntüden bir an önce kurtulmalıdır.”
‘CUMHURİYET’İ AFİŞLEYEN ADAM’
19 Mayıs 1919 yılını Türk afiş ve grafik sanatının öncü ismi İhap Hulusi’nin eserleri ile tanımak ister misiniz? İhap, reklamcı-yazar Ender Merter’in deyişiyle ‘Cumhuriyet’i afişleyen adam’dır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde İhap Hulusi’nin ‘Asırlık Gençlik Kutlaması Özel Sergisi’ açıldı. Sergi 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.
Kahire’de doğan, ilk ve orta tahsilini Kahire’nin İngiliz okullarında yapan, 1920 yılında resim eğitimi almak üzere Almanya’ya giden İhap Hulusi, önce Münih’te Haimann Schule atölyesinde üç yıl çalışıp daha sonra Kuntsgewerbe Schule’ye devam ederek tahsilini tamamlayıp yurda döndü. Atatürk’ün siparişi üzerine ‘alfabe’nin kapağını tasarlayan İhap Hulusi, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Sümerbank, THK, Kızılay Yeşilay, TARİŞ, ZDK gibi birçok kuruluşa hizmet verdi. 1986’da 88 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNÜN SÖZÜ
“YSK, iktidar partisinin istemi doğrultusunda karar vermekle bağımsızlığını, iktidar ve muhalefet partilerinin aynı konuda aynı gerekçelere dayalı istemleri konusunda farklı kararlar vermekle tarafsızlığını kaybettiğini göstermiştir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
SEÇMEN KARTLARI 10-15 HAZİRAN’DA EVLERE DAĞITILACAK
ATAKÖY 7-8-9-10. Kısım Mahalle Muhtarı Aylin Keserkaya uyarıyor: “İlçe seçim kurulundan aldığım bilgiye göre 31 Mart seçimlerinde kim nerede oy kullanmışsa yine aynı sandıkta oyunu kullanacaktır. Listeler askıya alınmayacaktır. Seçmen kartları yine muhtarlığınız kanalıyla sizlerin evlerine dağıtılacaktır. Seçmen kartlarının ilçe seçim kurulu tarafından muhtarlığımıza teslimi 28 Mayıs tarihinde yapılacağı için kartların muhtarlıkta kişilere ve adreslere göre tanzimi ve dağılımı sebebiyle kartlarınız en geç 10-15 Haziran tarihinde elinize geçmiş olacaktır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
TRAKYA’nın tek kadın belediye başkanı Özlem Becan’ın ‘8. Uluslararası Meriç Rallisi’nin 18 Mayıs Cumartesi Uzunköprü’de gerçekleşeceğini duyurduğunu...
DOĞA Derneği ve 27 kurumun yarın toplanacak olan Merkez Av Komisyonu’ndan nesli tehlike altında olan ‘üveyik’ ve ‘elmabaş patka’nın avını tamamen yasaklamasını talep etmek için change.org/yasasinkuslar adresi üzerinden imza kampanyası başlattığını...
BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLI OLUR MU?
MİLYONLARCA emekli, dini bayramlarda ödenen biner liralık ikramiyeye en azından enflasyon oranında zam yapılmasını siyasi iktidardan umutla bekliyor. Uzun uğraşılar sonucu geçen yıl Şeker Bayramı’ndan itibaren ödenmeye başlanan ikramiyeler aradan geçen bir yılın ardından yüzde 20’ye ulaşan enflasyon karşısında eridi. Aldıkları düşük aylıkla günlük yaşamda sıkıntı çeken 12 milyonu aşkın emekli, ödenen bayram ikramiyeleri ile bir ölçüde soluklanmak istiyor.
Bugün 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü
HAVA şehitlerinin anılması için bağımsız tören düzenlenmesine 1926 yılında başlanmış, 1926 yılından 1935’e kadar her yıl, 27 Ocak gününde Hava Şehitleri Anma Günü adıyla törenler düzenlenmiştir. Hava Kuvvetleri Hava Şehitlerini Anma Günü’nün 27 Ocak olma sebebi; Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın birçok cephesinde pilot olarak görev yapmış ve İstiklal Savaşı dönemindeki Türk havacılığının hem kurucusu hem öğretmeni Pilot Binbaşı Fazıl Bey 27 Ocak 1923 günü görev uçuşu sırasında şehit olmuştur. Bugün anma günü olarak kabul edilmiştir.
Türk Hava Kurumu, 1935 yılında aldığı bir karar ile her yıl 15 Mayıs’ı Hava Şehitlerini Anma günü olarak tespit etmiştir.
Dünyada Hava Kuvvetlerini kuran ilk birkaç ülkeden biri Türkiye’dir.
Amerika’da 1909, Avrupa’da 1910, Türkiye’de 1911 yılında hava kuvvetleri kullanılmaya başlanmıştır.
İstanbul-Kahire uçuşunda 27 Şubat 1914’te şehit olan Yüzbaşı Fethi ve Yüzbaşı Sadık Bey ile 1914’te şehit olan Tümgeneral Nuri Bey Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk şehitleridir. Bu ilk hava şehitlerinin anısına, İstanbul Fatih semtinde 1914 yılında bir anıt yapılmaya başlanmış, bu anıt 1916 yılında törenle açılmıştır.
Türkiye’nin ilk havacıları birçok başarılı görevlerde bulunmuşlardır. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi Cerrahi Bölüm Hocalarından biri olan çok kıymetli Prof. Dr. Şevket Tuncel’dir. Tuncel’in babası Türkiye’nin ilk pilotlarından Tayyareci Mithat Bey’dir. Mithat Bey, Birinci Dünya Savaşı’nın efsane pilotlarından, birçok dergi kitap ve filme konu olan Red Baron (Kızıl Baron) adıyla ünlenen Freiherr Manfred Von Richthofen filosunda da uçmuş bir havacımızdır. Bu unutulmuş pilotumuzu da bu arada anmak isterim.
Hava Kuvvetlerimizin değişik tarihlerde düşen uçakları ve şehitleri ile ilgili gazetelerin çoğu defa arka veya ara sayfalarında küçük bir yer kaplayan şehit haberlerini okuyunca 1945 yılının 6 Kasımında Cumhuriyet gazetesinin özenle saklanmış bir sayfasında yer alan küçük bir haber (1945 yılı 3 Kasımında pilot… Şahadet mertebesine erişmiştir) satırları gözümün önüne gelir… Adı geçenlerin yakınlarına içimden sabırlar dilerim.
Mevcut hislerini paylaşmaya çalışırım. Hava Kuvvetlerimizin çıkardığı Hava Şehitleri Albümü’nde adı geçen ve sonradan ilave olan veya henüz kayda geçmemiş diğer şehitlerimiz de dahil hepsinin ruhları şad olsun!
Prof.Dr. Cengiz KUDAY