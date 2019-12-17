Bilgi güçtür

BAZILARI sadece konuşur, sadece tuzak kurarlar, sadece eleştirirler, engel olurlar, sadece kara çalarlar.
Yeni bilgilerden kaçarlar, değişimi istemezler. Her şeyi en iyi onlar bilir. Evde, işte, kahvede sadece otururlar. Sürekli oturmaktan beyinlerine kan gitmez olmuştur.
Bilgi sahibi olan insanlar yenilemez. Bilgi sahibi insanlar her zaman hedefe ulaşır.
Edison’a arızalı dediler; Einstein’a, Galileo Galilei’ye arızalı dediler. Henry Ford’a, Steve Jobs’a, Jack Ma’ya, Tesla’ya, Bill Gates’e, Dennis Ritchie’ye, Robert Bosch’a, Walt Disney’e arızalı dediler. Fuat Sezgin’e de Vecihi Hürkuş’a da Nuri Demirağ’a da arızalı dediler.
Hezarfen Ahmet Çelebi’ye de aynı şeyi söylediler.
Kara çalanların 1 sayfa eseri yoktur. 1 projesi yoktur. 1 semineri yoktur. 1 konferansı yoktur. 1 imzası yoktur. 1 tane önerisi yoktur. 1 madalyası yoktur...
Bunlardan çevrenizde çokça bulunur; Bolu’da, İstanbul’da, Edirne’de, Tokat’ta, Manisa’da, Artvin’de, Kıbrıs’ta vb.
Bu türden insanlarla epey karşılaştım.
Başarısız insanlar, başkalarının da başarısız olmasını isterler. Çünkü üreten insanlar onların ne kadar değersiz, vasıfsız, çürük, aciz, yetersiz, bilgisiz olduğunu gün yüzüne çıkarır.
Kifayetsiz muhterisler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Ali ÖZDEMİR
GÜNÜN SÖZÜ: “BENİM işlediğim hatalardan yararlanmanızı isterim.” Andre Maurois
LİSTENİ KENDİN SEÇ
TÜRKİYE Ziraat Odası İstanbul Şubesi seçimleri 21-22 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde yapılacak. Bugüne kadar yapılan seçimlerde çarşaf liste yapılıyordu. Mevcut yönetim her seçimde olduğu gibi üyelere ulaşma konusunda avantajlı durumunu kullanarak seçim sürecini yönetiyor. Ancak ziraat yüksek mühendisi Canan Elibollar’ın bir önerisi var: “Ayrıştıran değil, uzlaştıran bir yönetim için adaylardan listeni kendin seçebilirsin. Eğitim ve tecrübe ile meslek haklarını koruyup geliştirebilirsin. Seçkin bir meslek grubu olarak, demokratik seçim ile yönetimi oluşturma sistemine geçebilirsin. Mesleğinle ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilirsin.”
İYİ Kİ BÖYLE ‘DELİLER’ VAR
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak’ı her gördüğümüzde yeni bir projesini daha öğreniyoruz. Öğrencilik yıllarından başlayıp bugün profesör olarak devam ettiği her çalışması başlı başına bir olay. Örneğin epey önce yayınlamaya başladığı ‘Anatolia’ dergisi, Türkiye ve dünyanın her yerindeki turizm ile ilgili akademik çalışmaların yayınlandığı kendi alanında tek dergi. Prof. Kozak 30 yıldır kesintisiz olarak çıkardığı, Türkçenin yanında artık İngilizce dilinde de yayınlayıp uluslararası turizm araştırma merkezleri için kaynak haline getirdiği Anatolia dergisini tümüyle kendi olanakları ile yayınlıyor.
Prof. Kozak kendisi gibi turizm sektörünün hamallarından Fehmi Köfteoğlu ve öğrencilerinden oluşturduğu 22 kişilik ekiple beş yıl çalışarak Türkiye’nin her yerinde, garsonundan şoförüne, tur operatöründen uçakçısına, otelcisinden bankacısına, bakanından bürokratına kadar turizm ile ilgili her kesimden 500’ün üzerinde kişi ile yüz yüze görüşerek, yine kendi alanında ilk ve tek olan 10 ciltlik ‘Sözlü Turizm Tarihi’ni yayınladı. Kozak’ın bir de turizm karikatürleri yarışması var. Bu yılın teması ‘havaalanları’ idi. Yarışmaya her yıl 60-80 ülkeden 100’ün üzerinde karikatür sanatçısı yüzlerce eser gönderiyor. Yarışma merkezi, İsviçre’de olan Karikatür Dernekleri Federasyonu (Federation of Cartoonists Association) tarafından beş yıldız ile tescil edilmiş. Her yıl kitap olarak yayınlanıyor.
Kendi olanakları ve çabasıyla yıllardan beri Türkiye’de ve dünyada turizm eğitimi veren okulların katıldığı ‘Akademik Turizm Kongresi’ni düzenliyor.
Bunları yapabilmek için ‘deli’ olmak gerekir. Böyle delilere her zaman, her yerde, her sektörde ihtiyaç var.
ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ
Ankara, İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, İstanbul’dan sonra Geldikleri Gibi Giderler Yağlı Boya Atatürk Resimleri Sergisi yeniden ve yeni resimlerle Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde açılıyor. Yaklaşık altmış resimden oluşan sergi büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2020 yılı için birçok kentten de davet alıyor.
On birinci sergi 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Ankaralıların beğenisine sunulacak.
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar’ın ABD senatosunda sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesini şiddetle kınayan bir açıklama yaptığını...
- EFE Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu’nun ‘İMECE’ projesinin Şişli Hub İstanbul’da 40 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek ‘Bir Sanatçının Deneyi’ isimli atölye, söyleşi ve performanslardan oluşan etkinliklerinin 21-29 Aralık’ta ziyaretçilere açık olacağını...
MESAJ PANOSU
- SÖZDE ucuz marketlerde sıradan tost peynirine 9 lira birden zam gelirken, açlık sınırı altındaki asgari ücret 10 kuruş 5 kuruş artsın mı artmasın mı tartışması yapılıyor ve emekli sürünüyor. Metin ALTAY
- SON günlerde hastanelerden, Alo 182’den (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) kolaylıkla randevu alamıyoruz. Sistem iyi çalışmıyor. Yalçın DURAK
Bilgi güçtür
BAZILARI sadece konuşur, sadece tuzak kurarlar, sadece eleştirirler, engel olurlar, sadece kara çalarlar.
Yeni bilgilerden kaçarlar, değişimi istemezler. Her şeyi en iyi onlar bilir. Evde, işte, kahvede sadece otururlar. Sürekli oturmaktan beyinlerine kan gitmez olmuştur.
Bilgi sahibi olan insanlar yenilemez. Bilgi sahibi insanlar her zaman hedefe ulaşır.
Edison’a arızalı dediler; Einstein’a, Galileo Galilei’ye arızalı dediler. Henry Ford’a, Steve Jobs’a, Jack Ma’ya, Tesla’ya, Bill Gates’e, Dennis Ritchie’ye, Robert Bosch’a, Walt Disney’e arızalı dediler. Fuat Sezgin’e de Vecihi Hürkuş’a da Nuri Demirağ’a da arızalı dediler.
Hezarfen Ahmet Çelebi’ye de aynı şeyi söylediler.
Kara çalanların 1 sayfa eseri yoktur. 1 projesi yoktur. 1 semineri yoktur. 1 konferansı yoktur. 1 imzası yoktur. 1 tane önerisi yoktur. 1 madalyası yoktur...
Bunlardan çevrenizde çokça bulunur; Bolu’da, İstanbul’da, Edirne’de, Tokat’ta, Manisa’da, Artvin’de, Kıbrıs’ta vb.
Bu türden insanlarla epey karşılaştım.
Başarısız insanlar, başkalarının da başarısız olmasını isterler. Çünkü üreten insanlar onların ne kadar değersiz, vasıfsız, çürük, aciz, yetersiz, bilgisiz olduğunu gün yüzüne çıkarır.
Kifayetsiz muhterisler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Ali ÖZDEMİR
GÜNÜN SÖZÜ: “BENİM işlediğim hatalardan yararlanmanızı isterim.” Andre Maurois
LİSTENİ KENDİN SEÇ
TÜRKİYE Ziraat Odası İstanbul Şubesi seçimleri 21-22 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde yapılacak. Bugüne kadar yapılan seçimlerde çarşaf liste yapılıyordu. Mevcut yönetim her seçimde olduğu gibi üyelere ulaşma konusunda avantajlı durumunu kullanarak seçim sürecini yönetiyor. Ancak ziraat yüksek mühendisi Canan Elibollar’ın bir önerisi var: “Ayrıştıran değil, uzlaştıran bir yönetim için adaylardan listeni kendin seçebilirsin. Eğitim ve tecrübe ile meslek haklarını koruyup geliştirebilirsin. Seçkin bir meslek grubu olarak, demokratik seçim ile yönetimi oluşturma sistemine geçebilirsin. Mesleğinle ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilirsin.”
İYİ Kİ BÖYLE ‘DELİLER’ VAR
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak’ı her gördüğümüzde yeni bir projesini daha öğreniyoruz. Öğrencilik yıllarından başlayıp bugün profesör olarak devam ettiği her çalışması başlı başına bir olay. Örneğin epey önce yayınlamaya başladığı ‘Anatolia’ dergisi, Türkiye ve dünyanın her yerindeki turizm ile ilgili akademik çalışmaların yayınlandığı kendi alanında tek dergi. Prof. Kozak 30 yıldır kesintisiz olarak çıkardığı, Türkçenin yanında artık İngilizce dilinde de yayınlayıp uluslararası turizm araştırma merkezleri için kaynak haline getirdiği Anatolia dergisini tümüyle kendi olanakları ile yayınlıyor.
Prof. Kozak kendisi gibi turizm sektörünün hamallarından Fehmi Köfteoğlu ve öğrencilerinden oluşturduğu 22 kişilik ekiple beş yıl çalışarak Türkiye’nin her yerinde, garsonundan şoförüne, tur operatöründen uçakçısına, otelcisinden bankacısına, bakanından bürokratına kadar turizm ile ilgili her kesimden 500’ün üzerinde kişi ile yüz yüze görüşerek, yine kendi alanında ilk ve tek olan 10 ciltlik ‘Sözlü Turizm Tarihi’ni yayınladı. Kozak’ın bir de turizm karikatürleri yarışması var. Bu yılın teması ‘havaalanları’ idi. Yarışmaya her yıl 60-80 ülkeden 100’ün üzerinde karikatür sanatçısı yüzlerce eser gönderiyor. Yarışma merkezi, İsviçre’de olan Karikatür Dernekleri Federasyonu (Federation of Cartoonists Association) tarafından beş yıldız ile tescil edilmiş. Her yıl kitap olarak yayınlanıyor.
Kendi olanakları ve çabasıyla yıllardan beri Türkiye’de ve dünyada turizm eğitimi veren okulların katıldığı ‘Akademik Turizm Kongresi’ni düzenliyor.
Bunları yapabilmek için ‘deli’ olmak gerekir. Böyle delilere her zaman, her yerde, her sektörde ihtiyaç var.
ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ
Ankara, İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, İstanbul’dan sonra Geldikleri Gibi Giderler Yağlı Boya Atatürk Resimleri Sergisi yeniden ve yeni resimlerle Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde açılıyor. Yaklaşık altmış resimden oluşan sergi büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2020 yılı için birçok kentten de davet alıyor.
On birinci sergi 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Ankaralıların beğenisine sunulacak.
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar’ın ABD senatosunda sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesini şiddetle kınayan bir açıklama yaptığını...
- EFE Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu’nun ‘İMECE’ projesinin Şişli Hub İstanbul’da 40 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek ‘Bir Sanatçının Deneyi’ isimli atölye, söyleşi ve performanslardan oluşan etkinliklerinin 21-29 Aralık’ta ziyaretçilere açık olacağını...
MESAJ PANOSU
- SÖZDE ucuz marketlerde sıradan tost peynirine 9 lira birden zam gelirken, açlık sınırı altındaki asgari ücret 10 kuruş 5 kuruş artsın mı artmasın mı tartışması yapılıyor ve emekli sürünüyor. Metin ALTAY
- SON günlerde hastanelerden, Alo 182’den (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) kolaylıkla randevu alamıyoruz. Sistem iyi çalışmıyor. Yalçın DURAK