Beyoğlu simsarları kimlerdir

BEYOĞLU’ndan bir grup esnafla konuştuk.
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Başkan Yardımcısı İlhan Turan’ı dinledik. Demircan’ın daha önce görevden aldığı Mehmet Çevik İGDAŞ Genel Müdürü olmuş. Görüşmemiz sırasında TV’ler Sütlüce’de yıkılan binayı defalarca gösteriyordu. Çok etkilenmişler; “Beyoğlu’nda işler iyi gitmiyor” dediler. Bizim de dikkatimizi çeken Beyoğlu Belediyesi ile çalışan muamelecilere ‘simsarlar’ demeleri oldu. 8-10 kişilermiş; her türlü iş ‘kotarılıyormuş’... “Bunlarsız iş yapamazsınız” diyorlar. Taksim’deki otellerin çoğunun terasları kaçakmış, bazıları da mühürlüymüş. Dedikleri şu: “Kaçak ve usulsüzlüklerde çözümü o simsarlar buluyor. Yap diyor, sonra da yolunu gösteriyor. Sonra kanunsuz diyorlar; ‘bağış’ adı altında para istiyorlar. Ya da hakkınızda Cimer veya Bimer’e şikayet var diyorlar. Şikayetçilerin ‘simsar’ olduğunu öğreniyorsunuz sonra... Bu simsarlar kimlerin ve hangi vakıfların adlarını kullanıyorlar? Bu simsarları kimler yönlendiriyor? Böyle bir durumda kaç ruhsat iptal edildi, sorusu önemli.” Biri diyor ki: “Ana Muhalefetten bir milletvekili var; adamları vasıtasıyla bu işleri hallettiriyor.”
Yazık bu esnafa...
BEYKOZ’DA İKİ ORMANA 533 VİLLA YAPILACAK
BEYKOZ Dereseki köyünde Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanları imara açılıyor; bu konuda ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıktı.
Villaların yapılacağı alanda binlerce ağaç bulunuyor.
Özel ormanın 2006’dan beri imara açılması amacıyla çeşitli hamleler dikkat çekiyordu.
Bütün ‘boşluklar’ denendi ve sonunda bu alan Büyükşehir’in KİPTAŞ’ına sunuldu! ZRS Yapı İnşaat Ticaret AŞ 2 milyon 470 bin metrelik alanda 360 bin metrekare inşaat yapacak. Neler mi? 533 villa, 20 konuklama tesisi, 13 spor tesisi, 30 dükkân, 20 adet restoran ve süpermarket... Ofis, cami, ilkokul ve lise de projede yer alıyor.
İki özel orman alanının sahibi Merter ailesine ait. Merter ailesinin fertlerinden Mehmet Berke Merter CHP’nin Bahçelievler belediye meclis üyesi... CHP’nin, Kent Suçlarını İzleme Komisyonu adlı bir denetim organı var. Kurumun başkanlığını görevdeki il başkanı yürütüyor. Bakalım Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun, ÇED sürecinde bir girişimi olacak mı?
SİT Mİ, MADEN Mİ
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde açılmak istenen kum ocağı ile ilgili 180 bin ağaç kesimi hakkında soru önergesi verdi. Aygün’e göre, Ersay Madencilik, Kuvars Kum Ocağı’nda kapasite artışını öngören ÇED Raporu’nda, 124.1 hektarlık alanda yılda 1 milyon 201 bin 216 ton kuvars kumu çıkarılması öngörülüyor. Çorlu’ya 9 kilometre uzaklıkta olan bu alanda yapılacak çalışmaların tamamı, Trakya’nın ciğerleri nitelikli ormanlık alanda bulunuyor.
ÇED raporu üzerinde görüş ve itiraz etmek için yarın son gün.
Bütün bu gelişmeler olurken, aynı yerde Çorlu Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla beraber bölgenin doğal sit alanı olarak belirlenmesi için çalışma yapması dikkat çekti.İki bakanlığın birbirinden habersiz kararları, şaşkınlık yarattı. Aygün’ün “Çorlu’da orman talanına izin vermeyeceğiz, 180 bin ağacı kestirmeyeceğiz” açıklaması ilginç.
GÜNÜN SÖZÜ
“Yalan iki kişinin eseridir, biri söyler, biri inanır.”
T.S. Eliot
CHP, İYİ PARTİ’DE GÖRÜNMEZ ELLER!..
24 Haziran seçimlerinden sonra ‘görünmez’ bir el CHP ve İYİ Parti’de operasyon yapıyor. İki partide de Genel Başkanlık tartışmaları yaratılarak kendi içlerinde kapanmasına neden olunduğu bir gerçek. Bununla ne mi olundu? Seçim sonuçlarının tartışılmasına ve bundan gerekli ders çıkartılmasına engel olundu. Seçim sonuçları üzerinden yaratılan ‘umutsuzluk’ ve ‘yılgınlık hali’ pekiştirildi. CHP ve İYİ Parti’deki tartışmalara bir de bu gözle bakmak gerekiyor.
Beyoğlu simsarları kimlerdir
BEYOĞLU’ndan bir grup esnafla konuştuk.
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Başkan Yardımcısı İlhan Turan’ı dinledik. Demircan’ın daha önce görevden aldığı Mehmet Çevik İGDAŞ Genel Müdürü olmuş. Görüşmemiz sırasında TV’ler Sütlüce’de yıkılan binayı defalarca gösteriyordu. Çok etkilenmişler; “Beyoğlu’nda işler iyi gitmiyor” dediler. Bizim de dikkatimizi çeken Beyoğlu Belediyesi ile çalışan muamelecilere ‘simsarlar’ demeleri oldu. 8-10 kişilermiş; her türlü iş ‘kotarılıyormuş’... “Bunlarsız iş yapamazsınız” diyorlar. Taksim’deki otellerin çoğunun terasları kaçakmış, bazıları da mühürlüymüş. Dedikleri şu: “Kaçak ve usulsüzlüklerde çözümü o simsarlar buluyor. Yap diyor, sonra da yolunu gösteriyor. Sonra kanunsuz diyorlar; ‘bağış’ adı altında para istiyorlar. Ya da hakkınızda Cimer veya Bimer’e şikayet var diyorlar. Şikayetçilerin ‘simsar’ olduğunu öğreniyorsunuz sonra... Bu simsarlar kimlerin ve hangi vakıfların adlarını kullanıyorlar? Bu simsarları kimler yönlendiriyor? Böyle bir durumda kaç ruhsat iptal edildi, sorusu önemli.” Biri diyor ki: “Ana Muhalefetten bir milletvekili var; adamları vasıtasıyla bu işleri hallettiriyor.”
Yazık bu esnafa...
BEYKOZ’DA İKİ ORMANA 533 VİLLA YAPILACAK
BEYKOZ Dereseki köyünde Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanları imara açılıyor; bu konuda ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıktı.
Villaların yapılacağı alanda binlerce ağaç bulunuyor.
Özel ormanın 2006’dan beri imara açılması amacıyla çeşitli hamleler dikkat çekiyordu.
Bütün ‘boşluklar’ denendi ve sonunda bu alan Büyükşehir’in KİPTAŞ’ına sunuldu! ZRS Yapı İnşaat Ticaret AŞ 2 milyon 470 bin metrelik alanda 360 bin metrekare inşaat yapacak. Neler mi? 533 villa, 20 konuklama tesisi, 13 spor tesisi, 30 dükkân, 20 adet restoran ve süpermarket... Ofis, cami, ilkokul ve lise de projede yer alıyor.
İki özel orman alanının sahibi Merter ailesine ait. Merter ailesinin fertlerinden Mehmet Berke Merter CHP’nin Bahçelievler belediye meclis üyesi... CHP’nin, Kent Suçlarını İzleme Komisyonu adlı bir denetim organı var. Kurumun başkanlığını görevdeki il başkanı yürütüyor. Bakalım Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun, ÇED sürecinde bir girişimi olacak mı?
SİT Mİ, MADEN Mİ
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde açılmak istenen kum ocağı ile ilgili 180 bin ağaç kesimi hakkında soru önergesi verdi. Aygün’e göre, Ersay Madencilik, Kuvars Kum Ocağı’nda kapasite artışını öngören ÇED Raporu’nda, 124.1 hektarlık alanda yılda 1 milyon 201 bin 216 ton kuvars kumu çıkarılması öngörülüyor. Çorlu’ya 9 kilometre uzaklıkta olan bu alanda yapılacak çalışmaların tamamı, Trakya’nın ciğerleri nitelikli ormanlık alanda bulunuyor.
ÇED raporu üzerinde görüş ve itiraz etmek için yarın son gün.
Bütün bu gelişmeler olurken, aynı yerde Çorlu Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla beraber bölgenin doğal sit alanı olarak belirlenmesi için çalışma yapması dikkat çekti.İki bakanlığın birbirinden habersiz kararları, şaşkınlık yarattı. Aygün’ün “Çorlu’da orman talanına izin vermeyeceğiz, 180 bin ağacı kestirmeyeceğiz” açıklaması ilginç.
GÜNÜN SÖZÜ
“Yalan iki kişinin eseridir, biri söyler, biri inanır.”
T.S. Eliot
CHP, İYİ PARTİ’DE GÖRÜNMEZ ELLER!..
24 Haziran seçimlerinden sonra ‘görünmez’ bir el CHP ve İYİ Parti’de operasyon yapıyor. İki partide de Genel Başkanlık tartışmaları yaratılarak kendi içlerinde kapanmasına neden olunduğu bir gerçek. Bununla ne mi olundu? Seçim sonuçlarının tartışılmasına ve bundan gerekli ders çıkartılmasına engel olundu. Seçim sonuçları üzerinden yaratılan ‘umutsuzluk’ ve ‘yılgınlık hali’ pekiştirildi. CHP ve İYİ Parti’deki tartışmalara bir de bu gözle bakmak gerekiyor.