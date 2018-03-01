Benim de dişim çürük

Vural dilekçesinde, “Ankara Keçiören, Tepebaşı Diş Hastahanesinde nerede ise 2 aydır, çenemde yapılan kaplamaların patlaması ve takılan protezlerin tam oturmaması üzerine, sorunlu alt ve üst çenelerime implant yapılması talebim, bu konudaki SGK Genelgesi gerekçe gösterilerek kabul edilmemiştir. Oysa yeni ve eski milletvekili ailelerine tanınan implant hakkının, benim de hakkım olması Evrensel ve Anayasal Hukukun gereğidir” diyor.



“Sayısı 13 bin 500’ü geçen milletvekili, eski milletvekili ve sosyal güvenlik şemsiyesindeki aile fertlerinin alt ve üst çene için 6’şar implant gideri Meclis bütçesinden karşılanacak. Gövde ve başlıktan oluşan implant malzemesi için bin lira ödenecek. Meclis’in ödeyeceği gözlük ve çerçeve bedelleri de arttırıldı. Vekili seçen ‘asil’ T.C. emekli yurttaşı olarak, benim vekilim ve ailesi gibi 12 adet implant diş taktırma talebim reddedildi. Demokrasi değerlerine ve Siyasi etiğe aykırı ‘haklı bir nedene dayanmayan’ bu işlem Anayasa’nın yasa önünde eşitlik ilkesi ile AİHS’nin 14. maddesindeki ayrımcılık ilkesine açıkça aykırıdır” gerekçesiyle talebinin kabul edilmesini istiyor.





BALIKESİR BELEDİYESİ'NİN İHALESİNE 'İTİRAZ' VAR

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 2018/55444 ihale numarası ile ‘Balıkesir İli Muhtelif Mahalle Cadde ve Sokaklarının Sathi Kaplama, BSK ve Tretuvar Yapılması İşi’nin yaklaşık 200 milyon bedelli ihalesi 9 Şubat 2018’de ilana çıktı. İhale 12 Mart 2018’de yapılacak.



İhaleye katılacak bazı firmaların itirazları var. “Bir firma kollanmak isteniyor” iddiasını ileri sürüyorlar.



Bizi arayan bir müteahhit, “İhale şartnamesinde ihaleye katılımı kabul edilecek şirketlerin ‘ülkemizde sadece bir grubun şirketinde bulunduğu bilinen’ makine, araç ve teçhizat için ‘kendi malı olma’ şartının getirildiği, bu nedenle birçok şirketin ihaleye katılamayacağı, rekabetin sağlanamaması nedeniyle ihalenin yüksek maliyet teklifinde bulunan bir şirketçe kazanılmasına ve kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verileceği” iddiasında bulunuyor ve ekliyor:



“İlgili ihaledeki haksız şartların iptali ve kanuna uygun hale getirilmesi için hakları ihlal edilen şirketler tarafından Kamu İhale Kurumu’na itiraz edildiğinin bilinmesini istiyoruz.”



Hukukçular, belediyece ihalede ‘kendi malı olma şartı’nın hukuksuz olduğunu belirtiyorlar. Evet böyle bir şart rekabeti ve katılımı engelleyici olmaz mı?

Bu ihaleyi izleyeceğiz.





KERHEN DEĞİL COŞKUYLA

ULUÇ Gürkan, Enis Tütüncü, Mustafa Pınar, Yusuf Şahin, Kemal Anadol, Şahin Mengü ve Osman Coşkunoğlu gib isimlerin yer aldığı CHP Ortak Akıl Platformu’nun açıklamasında şu taleplerde bulunuluyor: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı sandığa ‘kerhen’ değil coşkuyla gidilmesini sağlamalıdır. CHP adayı, parlamenter sisteme geri dönüş için referanduma gideceğini taahhüt etmelidir. CHP, ‘katılımcı yerel yönetim modeli’ni siyaset stratejisinin odak noktası yapmalıdır. CHP, AKP’nin maceracı ve tutarsız dış politikası yerine, Atatürk cumhuriyetinin dış politikasının partinin kuruluş felsefesine dönülmesini sağlayacak ulusal uzlaşının öncüsü olmalıdır.





FLORYA'YA BİR AVM DAHA GELİYOR

FLORYA Kaşıbeyaz’ın sol tarafındaki Ateş Sitesi yöneticisi Dr. Murat Erdem bir grupla ziyaretimize geldi: “Daha önce de köşenizde ver vermiştiniz. Sitemizin dibinde hiçbir imar yasasına uymayan kaçak bir inşaat başladı. Bakırköy Belediyesi’nin buradaki 40 dönümlük arsanın Hazine tarafından Varlık Fonu’na devredildiğini bilmiyor mu? 1.5 ay önce böyle bir ‘yapım’ teklifi getiren Erkan Kılıç’a karşı CHP’li üyeler Av. Taner Kazanoğlu ve arkadaşları direnmiş, gündeme alınması reddedildiği bilinirken... Bakırköy Belediyesi, kaşla göz arasında yıkılan Kaşıbeyaz’ın yerine ne yapılacağını, Varlık Fonu varken nasıl imar izni vereceğini açıklamalıdır. Ahmet Kaşıbeyaz da eğer imar izni aldıysa, bunu tabelada niye yazmıyor?”





BİLİYOR MUSUNUZ?

FATİH Erbakan’ın yeni ‘Refah Partisi’nin kuruluşundan önce babası Necmettin Erbakan’ın vefatının 7. yılında Anadolu Gençlik Derneği’nin cuma günü 20.00’de Fenerbahçe Ülker Arena’da, Erbakan Vakfı’nın da cumartesi 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonunda ‘Konuştuğunu Yapan Erbakan’ sloganı ile anılacağını...



ADINI, Beyoğlu ‘45’lik Bar’dan alan, yazı işleri müdürlüğünü Fuat Akyol, yayın koordinatörlüğünü Güven Erkin Erkal’ın üstlendiği yeni kültür-sanat dergisi ‘45’lik’in ilk sayısıyla çıktığını...



BAKIRKÖY Belediyesi’nin bugün 20.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği ‘Değerlerimizle Buluşuyoruz’ etkinliğinde Ataol Behramoğlu’nun konuşacağını...



ÇORLU Kültür ve Sanat Derneği’nin bu yılki ‘Kültür ve Sanat Ödülü’nün 3 Mart Cumartesi 19.00’da Çorlu Hilton Garden Inn’de yapılacak törenle Orhan Kurtuldu’ya verileceğini...



KADIN Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği ‘Devrim Yasalarımız Paneli’nin 3 Mart Cumartesi 14.00’de Beyoğlu İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda yapılacağını...