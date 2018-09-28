‘Beni iki kez tutuklattılar’ THK’nın 36 bağış binası satılmış

THK’nın Laleli’deki otelini 55 yıllığına aylık 346 bin dolara kiralayan işadamı Recep Ercan Keskin konuşuyor: ”Yargı kararıyla isim ve soyadını üç kez değiştiren, ilkokul mezunu Sezgin Baran Korkmaz ile THK Genel Başkanı pilot Kürşat Atılgan, elimden oteli almak için beni iki kez suç uydurması ile tutuklattılar.
Kamuoyunda itibarımı zedelediler. Bu kişiler, Amerika’da yaşayan ve şimdi tutuklu olan Ermeni kökenli Jacop-Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen’le bir olup 600 milyon dolarlık oteli elimden almak istiyorlar. Bu konudaki kayıtlar Amerikan Adalet Bakanlığı’nda mevcut... Yeni bir ihtarname daha aldım. Ben Cumhurbaşkanı’nın kararnamesine bağlı olarak borcumu TL ile ödemek istiyorum; onlar parayı ‘dolarla ödemem’ konusunda ihtar çektiler. Ödediğim kiraların KDV faturasını vermiyorlar. Kurumdan 1 milyon dolar KDV alacağım var. Maliye Bakanlığı’nın harekete geçmesini istiyorum. Ayrıca bağış yapılan 35 bina nasıl satılıyor? Maliye’ye ihbar ediyorum. Krizden önce 3 milyar TL’lik banka borçlarını dolara çevirerek borç 1 milyar dolara çıkarılmış, bu nasıl hesaptır?”
ATATÜRK’ÜN MİRASI
Atatürk’ün kurduğu THK’nın genel kurulu 13-14 Ekim’de toplanacak. İki dönem başkanlık yapan emekli Tümgeneral Osman Yıldırım’dan sonra 2015’de göreve gelen emekli Tuğgeneral Kürşat Atılgan’a karşı yeniden Yıldırım’ın yeniden aday olacağı konuşuluyor.
Atılgan’ın kurumun ‘satılamaz’ kaydı bulunan 35 konut ve işhanı gibi yerlerini satması büyük tartışma konusu... Osman Yıldırım, “Biz kurumu bir yere getirmiştik. Dünyanın 37’nci Havacılık ve Uzay Üniversitesi’ni açtık, THK Havacılık Vakfı’nı kurduk. 11 şirket ile bir iktisadi işletme de kurduk. 54 uçak ve helikopter aldık. Ne yazık ki bizden sonra kurum zor duruma düştü. Bizler bu kurumun sevdalısı idik, gönül bağımız var. THK’da olan biten ibretle izleniyor. Bu durumdan sonra arkadaşlar, yeni kongrede yeniden aday olmamız için ısrar ettiler. Bizler yasalara saygılı insanlarız... Hep Laleli’deki otelle uğraştılar, ama satılan bağış binalarından hiç söz etmiyorlar. Kürşat Atılgan’ın göreve gelirken, “THK’nın gayrimenkullerini satmayacağım” diye senet verdiğini hatırlatmak isterim.
GÜNÜN SÖZÜ
(Berberoğlu kararı üzerine) “Hüküm TBMM’de okunduğu anda kazanılmış milletvekilliği hakkı kaybedilecektir. Hüküm, gerekçe niteliği bakımından tartışmalı olmanın yanında, temel bir insan hakkı olan seçme ve seçilme hakkını da ihlal etme tehlikesi taşımaktadır.” S.Ö.
SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN ÖYKÜLERİ!
Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili inanılmaz iddialar ortaya çıkıyor. Bazıları da gülünç.
Korkmaz’ın yatı bunlardan biri... Antalya Yat Tersanesi’nde SBK Holding adına ürettirdiği 22 milyon Euro’a malolduğu belirtilen 47 metre boyundaki yatından Bodrum Türkbükü’ne 500 TL’lik lahmacun dağıttı. Teknenin SBK’ya ait olduğunun haberlerini niye kaldırttı? Korkmaz 4 yazımız için de “2. Zarrab Vakası mı?” Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nden erişimi engelleme kararı aldırttı.
- Korkmaz, Kasımpaşa’daki halk pazarındaki meyve ve sebzeleri satın alıp (10 bin TL) TV’leri çağırarak kendisini ‘yardımsever’ işadamı olarak gösteriyor. Kars’ta 500 bin TL’lik bir okul yaptırıyor; ancak 30 milyon TL vererek “eğitime yardım ettiğini” öne sürüyor.
- Korkmaz’ın kurduğu SBK Holding üzerinden 27 şirket aldıkları bunların arasında Biofarm, Münir Şahin İlaç, Betasan Bant Sanayii, Proles Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti, Boğaziçi Cam Sanayii AŞ, Ürosan Kimya AŞ, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, Bilane Teknoloji Sistemleri, Bukombin, Bugaraj, Jeanbu AŞ, Autopiea Projesi olduğunu... Piyasada yapılan araştırmada bu şirketlerin faaliyette olmadığı ve gayrimenkullerin de Mega Varlık şirketi tarafından satıldığı; sahip ve çalışanlarının mağdur edildiği belirtiliyor. Bora Jet çalışanlarının da işten çıkarılarak tazminatlarının ödenmediği de gündeme düştü. Airporthaber.com sitesinde, Korkmaz aleyhinde 84 şikâyet bulunuyor.
- ‘THK’nın, Laleli Tayyare Evleri’ne büyük kumpas’ başlıklı yazımız üzerine Korkmaz’la ilgili bir çok ihbar gönderildi. Bunların içinde en ilginç olanı, Av. Arif Karadağ’ın Antalya Savcılığı’na yaptığı Hüseyin Çalık ve ailesine ait Anteks AŞ, Ataç AŞ ve Antalya Koleji AŞ’ın iflasına sebep olduklarını dolandırıcılıkla ilgili olan... Şikâyetçi olunan 12 kişi arasında en başta Sezgin Baran Korkmaz bulunuyor.
Bu konuyu yazmaya devam edeceğiz.
DÖVİZ TL’YE ÇEVRİLECEK AMA NASIL?
DÖVİZLE kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti yarattı. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Taraflar, Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek; onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunuluyor.
Cumhurbaşkanı kararnamesi sonucu, döviz ile yapılan sözleşmeler bir ay içinde TL’ye dönüşecek. Turyap Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı, yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bu merkezde bulduklarını belirtiyor ve “Taraflar sözleşmeyi güncellerken birtakım soru ve sorunlarla karşılaşıyor. Sözleşmenin nasıl devam edeceği, 12 Ekim’e kadar anlaşamayan tarafların yargı yoluna mı başvuracağı bilinmiyor” diyor.
‘Beni iki kez tutuklattılar’ THK’nın 36 bağış binası satılmış
THK’nın Laleli’deki otelini 55 yıllığına aylık 346 bin dolara kiralayan işadamı Recep Ercan Keskin konuşuyor: ”Yargı kararıyla isim ve soyadını üç kez değiştiren, ilkokul mezunu Sezgin Baran Korkmaz ile THK Genel Başkanı pilot Kürşat Atılgan, elimden oteli almak için beni iki kez suç uydurması ile tutuklattılar.
Kamuoyunda itibarımı zedelediler. Bu kişiler, Amerika’da yaşayan ve şimdi tutuklu olan Ermeni kökenli Jacop-Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen’le bir olup 600 milyon dolarlık oteli elimden almak istiyorlar. Bu konudaki kayıtlar Amerikan Adalet Bakanlığı’nda mevcut... Yeni bir ihtarname daha aldım. Ben Cumhurbaşkanı’nın kararnamesine bağlı olarak borcumu TL ile ödemek istiyorum; onlar parayı ‘dolarla ödemem’ konusunda ihtar çektiler. Ödediğim kiraların KDV faturasını vermiyorlar. Kurumdan 1 milyon dolar KDV alacağım var. Maliye Bakanlığı’nın harekete geçmesini istiyorum. Ayrıca bağış yapılan 35 bina nasıl satılıyor? Maliye’ye ihbar ediyorum. Krizden önce 3 milyar TL’lik banka borçlarını dolara çevirerek borç 1 milyar dolara çıkarılmış, bu nasıl hesaptır?”
ATATÜRK’ÜN MİRASI
Atatürk’ün kurduğu THK’nın genel kurulu 13-14 Ekim’de toplanacak. İki dönem başkanlık yapan emekli Tümgeneral Osman Yıldırım’dan sonra 2015’de göreve gelen emekli Tuğgeneral Kürşat Atılgan’a karşı yeniden Yıldırım’ın yeniden aday olacağı konuşuluyor.
Atılgan’ın kurumun ‘satılamaz’ kaydı bulunan 35 konut ve işhanı gibi yerlerini satması büyük tartışma konusu... Osman Yıldırım, “Biz kurumu bir yere getirmiştik. Dünyanın 37’nci Havacılık ve Uzay Üniversitesi’ni açtık, THK Havacılık Vakfı’nı kurduk. 11 şirket ile bir iktisadi işletme de kurduk. 54 uçak ve helikopter aldık. Ne yazık ki bizden sonra kurum zor duruma düştü. Bizler bu kurumun sevdalısı idik, gönül bağımız var. THK’da olan biten ibretle izleniyor. Bu durumdan sonra arkadaşlar, yeni kongrede yeniden aday olmamız için ısrar ettiler. Bizler yasalara saygılı insanlarız... Hep Laleli’deki otelle uğraştılar, ama satılan bağış binalarından hiç söz etmiyorlar. Kürşat Atılgan’ın göreve gelirken, “THK’nın gayrimenkullerini satmayacağım” diye senet verdiğini hatırlatmak isterim.
GÜNÜN SÖZÜ
(Berberoğlu kararı üzerine) “Hüküm TBMM’de okunduğu anda kazanılmış milletvekilliği hakkı kaybedilecektir. Hüküm, gerekçe niteliği bakımından tartışmalı olmanın yanında, temel bir insan hakkı olan seçme ve seçilme hakkını da ihlal etme tehlikesi taşımaktadır.” S.Ö.
SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN ÖYKÜLERİ!
Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili inanılmaz iddialar ortaya çıkıyor. Bazıları da gülünç.
Korkmaz’ın yatı bunlardan biri... Antalya Yat Tersanesi’nde SBK Holding adına ürettirdiği 22 milyon Euro’a malolduğu belirtilen 47 metre boyundaki yatından Bodrum Türkbükü’ne 500 TL’lik lahmacun dağıttı. Teknenin SBK’ya ait olduğunun haberlerini niye kaldırttı? Korkmaz 4 yazımız için de “2. Zarrab Vakası mı?” Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nden erişimi engelleme kararı aldırttı.
- Korkmaz, Kasımpaşa’daki halk pazarındaki meyve ve sebzeleri satın alıp (10 bin TL) TV’leri çağırarak kendisini ‘yardımsever’ işadamı olarak gösteriyor. Kars’ta 500 bin TL’lik bir okul yaptırıyor; ancak 30 milyon TL vererek “eğitime yardım ettiğini” öne sürüyor.
- Korkmaz’ın kurduğu SBK Holding üzerinden 27 şirket aldıkları bunların arasında Biofarm, Münir Şahin İlaç, Betasan Bant Sanayii, Proles Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti, Boğaziçi Cam Sanayii AŞ, Ürosan Kimya AŞ, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, Bilane Teknoloji Sistemleri, Bukombin, Bugaraj, Jeanbu AŞ, Autopiea Projesi olduğunu... Piyasada yapılan araştırmada bu şirketlerin faaliyette olmadığı ve gayrimenkullerin de Mega Varlık şirketi tarafından satıldığı; sahip ve çalışanlarının mağdur edildiği belirtiliyor. Bora Jet çalışanlarının da işten çıkarılarak tazminatlarının ödenmediği de gündeme düştü. Airporthaber.com sitesinde, Korkmaz aleyhinde 84 şikâyet bulunuyor.
- ‘THK’nın, Laleli Tayyare Evleri’ne büyük kumpas’ başlıklı yazımız üzerine Korkmaz’la ilgili bir çok ihbar gönderildi. Bunların içinde en ilginç olanı, Av. Arif Karadağ’ın Antalya Savcılığı’na yaptığı Hüseyin Çalık ve ailesine ait Anteks AŞ, Ataç AŞ ve Antalya Koleji AŞ’ın iflasına sebep olduklarını dolandırıcılıkla ilgili olan... Şikâyetçi olunan 12 kişi arasında en başta Sezgin Baran Korkmaz bulunuyor.
Bu konuyu yazmaya devam edeceğiz.
DÖVİZ TL’YE ÇEVRİLECEK AMA NASIL?
DÖVİZLE kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti yarattı. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Taraflar, Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek; onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunuluyor.
Cumhurbaşkanı kararnamesi sonucu, döviz ile yapılan sözleşmeler bir ay içinde TL’ye dönüşecek. Turyap Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı, yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bu merkezde bulduklarını belirtiyor ve “Taraflar sözleşmeyi güncellerken birtakım soru ve sorunlarla karşılaşıyor. Sözleşmenin nasıl devam edeceği, 12 Ekim’e kadar anlaşamayan tarafların yargı yoluna mı başvuracağı bilinmiyor” diyor.