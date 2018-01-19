Belediyeler de ceza kapsamına alınsın

SON zamanlarda hayvanlara yapılan zulüm ve öldürmeler dolayısı ile kamuoyunda yaratılan infiale bir cevap olarak Adalet Bakanlığı verilecek cezalara yönelik yeni bir tasarı metni hazırlamıştır.

Bu düzenlemeye göre para cezalarının bir kısmı yerine hapis cezası verilebilecektir. Ancak çok önemli bir konu göz ardı edilmiştir. Kişiler tarafından öldürülen veya tecavüz edilen her bir hayvanın karşılığında yüzlerce kedi ve köpek belediyeler tarafından öldürülmektedir. Kısırlaştırma yapmakla yükümlü olduğu halde bu görevi yerine getirmeyen belediyeler, çoğalan hayvanları vurarak, zehirleyerek, canlı canlı gömerek, kışın kar altına yazın da susuzluktan ölecekleri ıssız, uzak kırsala atarak, bakımevi denilen ölüm kamplarında acılı ölümlere mahkûm ederek yok etmektedir.

Maalesef taslak metinde bu belediye çalışanları ve yetkililer hakkında hiçbir düzenleme yoktur. Belediyeler hayvanları çoğunlukla kapalı kapılar ardında yok ettiklerinden bu olaylar toplum tarafından duyulmamaktadır.

Gündemdeki tasarının belediyeleri de ceza kapsamına alması gereklidir.

Prof. Dr. Mirat GÜROL-Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı (HAYKONFED)

GÜNÜN SÖZÜ

“Yaşam acımasız bir bilgisayar programıdır ve satranç uygulamasında olduğu gibi hamleleri geri çekme şansı tanımaz. Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanı seçilmesi ise en iyi ihtimalle CHP’yi, neredeyse Alex olayının Fenerbahçe’yi böldüğü gibi ikiye ayıracaktır.” Bedri BAYKAM

PTT ÇİFTLİK OLMUŞ!...

CHP’li Atila Sertel; açıkladığı Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere göre, 2016 Mart’ında PTT Genel Müdürlüğü görevine getirilen Kenan Bozgeyik’in tören, temsil ve ağırlama giderleri adı altında 8 ayda 478 bin TL, önceki Genel Müdür Harun Maden’in de 4 ayda 273 bin TL kişisel harcama yaptığını, 2 genel müdürün maaşlarının haricinde 2016 yılında 750 bin lira harcama yaptığını, PTT’deki temsil ve ağırlama giderlerinin toplamının ise 2016 yılında bir önceki yıla göre % 34.7 oranında 1.7 milyon artarak 6.600 bin TL olarak gerçekleştiğini duyurdu.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan ve “oy vermeye ‘tıpış tıpış’ değil, ‘koşa koşa’ ve heyecanla gidileceğini, özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP”yi hedefleyen manifestosunu önceki gün açıklayan Prof. Dr. Ümit Kocasasal’ın çalışma grubunda Cevdet Kıranoğlu, Dursun Ali Toraman, Ertaç Erten, Esin Bilgiç ve Suay Karaman’ın yer aldığını...

- CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak olan kurultayında Kılıçdaroğlu’nun karşısına Muharrem İnce, Ümit Kocasakal’dan sonra 24. dönem İstanbul Milletvekili (İş Bankası yönetim kurulu üyesi) Müslim Sarı’nın da adaylık için örgütleri dolaştığını...

- CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in Küçükçekmece’de bulunan devlet hastanesinde yaşanan skandala ilişkin Bakırköy Adliyesi’ne giderek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu...

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın aralık ayında Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında harekete geçen ‘Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği’ (YENİAD) üyesi 24 firmanın 20-26 Ocak tarihlerinde Sudan’da üst düzey temaslarda bulunacağını...

- PRİŞTİNA’nın (Kosova) ilk belediye başkanlarından (1963-67), eski Yugoslavya’nın milletvekili, Kosova’nın eski sağlık bakanı, aydın ve yazar Şerafeddin Süleyman’ın (89) vefat ettiğini...

SAYIN TAYYİP BEY’E MEKTUBUMDUR

ANKARA’nın görevden alınan eski belediye başkanı M. Gökçek (AKP’nin kurulma aşamasında), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını el altından ortaya atarken, Haliç’i Sütlüce, Kağıthane, Terkos ve Karadeniz’e bağlayacağına ilişkin bir proje ile ortaya çıkmıştı. O günlerde yazmıştım; ne proje doğruydu ne de Gökçek’in adaylığı... Sonradan haklı çıktım...

Kanal İstanbul projesi; Marmara’yı kirlilikten, Çanakkale’yi trafikten koruyor mu? Hayır. Peki, Putin Bey’le isteyip de yapamadığı Burgaz-Dedeağaç’ın simetrik kopyası Kıyıköy-Saros petrol boru hattı projesi hem daha ucuz, hem geliri daha fazla, hem de daha fonksiyonel olan bu projede anlaşma sağlayarak Marmara’yı kirlilikten, Çanakkale’yi trafikten, torunları da borçlanmaktan kurtarsak daha iyi olmaz mı?

Marmaray’ı kullanıyorum, harika. Avrasya Tüneli’nde dua ediyorum, Osmangazi de eh, gelecekte inşallah daha verimli olacak diyorum ve bu kanal işini ve de Enez-Kıyıköy boru hattı işini bir kez daha düşünelim diyorum. Özal rahmetli, yanlışta ısrar etmez, hemen değiştirirdi. Yalçın KOÇAK- Mühendis, eski ANAP milletvekili

TIR KAZALARINA DİKKAT

TIR’larla çarpışarak ailesiyle hayatını yitiren çok sayıda sürücü var. Karanlıkta, sisli ve puslu havalarda TIR’lar dönüş yaptığında dorseleri seçilmiyor. Sürücü fark ettiğinde çoğu zaman ölmüş oluyor. TIR dorselerini yanıp sönen led lambalarıyla donatmak gerekmez mi? Yetkilileri bu konuda tedbir alması ve bu önerimi değerlendirmesi için çağrıda bulunuyorum.

Ekrem Hayri PEKER-Kimya Mühendisi

SANCAR’IN ÖDÜL REPLİKASI ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NE

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü almaya hak kazanan, Türkiye’nin gururu Mardin-Savurlu Prof. Dr. Aziz Sancar’ın aldığı Nobel Ödülü’nün 2. replikası, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya verildi.

Bomonti’deki ‘Hilton İstanbul’da dün akşamki törende, Sancarların Amerika’daki Sancar/Gween Vakfı’nın Başkan Yardımcısı İsmail Arslan’ın katılımı ile yapılan törende, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Başkanı Av. Haluk Eldem ile Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) Başkanı Kemal Nehrozoğlu bulundu.

Amerika’daki görevi nedeniyle törene katılamadığı bildirilen Sancar’ın “Bilimin Sonsuzluğunda Bir Hayat Hikâyesi” adlı belgeseli ve kendisinin bir video mesajı gösterimi yapıldı. Prof. Sancar, Nobel Ödülü’nün madalya ve sertifikasını Anıtkabir’e armağan etmişti.