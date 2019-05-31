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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

Bayramda köprü geçişlerine dikkat! Nakit para bulundurun

31 Mayıs 2019

KEMAL Anadol’un dünkü ‘Osmangazi’de ücreti neden nakit alıyorlar?’ yazısı üzerine okurumuz Mustafa Bozdağ da yaşadığı benzer olayı anlatıyor:

“Geçen sene ağustos ayında üniversite sınavına giren oğlum için Beykozda bulunan Türk-Alman Üniversitesi’ni gezdikten sonra Kavacıktan İzmite gitmek için FSM köprü bağlantısı yoluna çıktım. Otoyol İstanbul şehir trafiğini karşıladığı için çok kalabalık diye kuzey Marmara yoluna girdim. Oradan Sabiha Gökçen Havayolu bağlantı güzergâhından normal otoyola girdim.

Neler mi oldu? Deli Dumrullar yolu kesmiş. HGS olduğu halde gişedeki kamera okumuyor. 8 TL nakit aldı. HGS kontrolü yaptım, HGS’den de para kesilmiş.”

MESAJ PANOSU

“EKREM İmamoğlu Bey... Lütfen hemen fabrika ayarlarına dön, sesini yükseltme, sev, sarıl, öp... Eşini, çocuklarını yanından pek eksik etme... Yanına gereksiz kişileri alma.” U.T.

PAKET 50 GÜNDE ULAŞTI

AATÜRK’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü nedeniyle, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu olarak hazırladığımız ‘Kurtarıcımız ve Kurucumuz Atatürk’ albümünden 100 tanesini 2 Nisan 2019’da Bodrum postanesine, kargo yoluyla Almanya’ya gönderilmek üzere bizzat ben verdim. Amacımız 19 Mayıs 2019’da düzenlediğimiz 100. yıl etkinliği çerçevesinde söz konusu albümleri ücretsiz olarak sunmaktı. Gönderi ancak 50 gün sonra alıcının adresine ulaştı. Dijital çağda yaşayan 21. yy insanının aklına ister istemez şu soru geliyor: Söz konusu gönderi İstanbul’dan Almanya’ya hangi nakil aracıyla gönderildi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumu olan PTT’nin sürat düşüklüğünün sorumlusu kim? Dursun ATILGAN-Avrupa ADD Başkanı

YENİ KİTAPLAR...

Vecdi Çıracıoğlu ‘MBK üyesi 14’lerden Kurmay Yarbay Mustafa Kaplan’ın Devrim Anıları’ (Scala Yayıncılık), Prof. Dr. Coşkun Özdemir ‘Karşı Devrimle Hesaplaşma’ (Cumhuriyet) Prof. Dr. Erol Manisalı ‘Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye’ (Tarihçi), Kemal Ateş ‘Kendi Diliyle Kavrulmak’ (Bilgi), Yakup Kepenek ‘Türkiye’nin Değişimi’ (Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği), Mahir Ünsal Eriş ‘Sarıyaz’ (Can), Merve Yakut ‘Zaman Makinesi’ (Dedalus), Haluk Oral ‘Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’ (İş Bankası Kültür), Tuna Serim ‘Nâzım’ı Öldürmek’ (Destek), Turgut Yasalar ‘Müsait Bir Yerde İnecek Var’ (Karakarga), Fatigül Balcı ‘Filizkıran’ (İletişim), Canan Alican Tekpınar ‘Demode Romantik’ (Ortabahçe), Elif Yonat Toğay ‘Dinozor’un Ayak Sesleri’ (Tudem), Sima Özkan (Resimleyen: Zeynep Özatalay) ‘Deniz’in Sıfır Atık Kitabı’ (Redhouse Kidz SEV Yayıncılık) ve sunuşuna “Geldiğiniz zaman boşluk dolduran değil gittiğiniz zaman yeri doldurulamayan olmanız dileğiyle” diye yazan Bahtiyar Türker’in ‘Tarihe Yön Veren Karakter Analizleri- Liderlik-1’ adlı kitabı...

TEKGIDA-İŞ VE TÜRK-İŞ KAVGASI (2)

ÜLKEMİZİN en güçlü sendikalarından biri olan Tekgıda-İş Sendikası dip dalganın işaret fişeğini ateşlemiştir. Sendikanın genel başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş’in genel sekreteri iken uygulanan politikalarla uyuşmadığından görevinden istifa etmiş ülkemizin en önemli sendika önderlerinden biridir. Türk-İş’in Çaykur olaylarında sessiz kalması, özelleştirmeler karşısında susması, sendika özgürlüğünü yok eden grev ertelemelerine eylemle karşı koymaması, taşeron işçilerine sahip çıkamaması, EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) konusunda hükümete bir adım attıramaması, sendikal nedenlerle işten çıkarılan binlerce işçiye sahip çıkamaması işçi sınıfının bardağını çoktan taşırmıştır. Tekgıda-İş Sendikası işçi sınıfının mücadelesini sürdüremeyen, hükümetin işçi sınıfı karşıtı politikalarına teslim olan Türk-İşi şiddetle eleştirerek ayrılma kararı almıştır. Bu karar 29 Haziran’da toplanacak genel kurula sunulacak ve oybirliği ile onanacaktır çünkü Tekgıda-İşin delegeleri genel başkanlarına inanmaktadır.

Bu ayrılma kararı bir dip dalgayı harekete geçirir mi göreceğiz. Görünen odur ki sendikalarımızın ve özellikle iki konfederasyonun yanlış politikaları ülkemizdeki 18 milyon işçinin 17 milyonunu sendikal güvencelerden yoksun bırakmakta, sendikalı olanları da yeterince koruyamamaktadır. Sendikalar sayıca çok güçlü oldukları halde demokrasinin yozlaşmasından sorumlu olduklarının bilincine varmak zorundadırlar. Tekgıda-İş Sendikası’nın haklı isyanı bu bilinçlenmenin önünü açacak mı? Bu umudu taşımak istiyor binlerce yurtsever... Dr. Engin ÜNSAL- Girne Amerikan Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

BİLİYOR MUSUNUZ

İMAMOĞLU KARADENİZ’DE

- CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun bayramın ikinci günü (çarşamba) özel uçakla Trabzon’a giderek akraba ve kabir ziyaretlerinde bulunacağını, daha sonra Trabzon’da bir konuşma yapacağını, saat 16.00’da Giresun’da, 18.30’da da Ordu’da konuşacağını... Programında Tokat, Sivas ve Kastamonunun da öngörüldüğünü ancak zaman yetersizliğinden dolayı bundan vazgeçildiğini...

- TGC üyesi, eski Karikatürcüler Derneği Başkanı usta çizer Bedri Koraman için dün Bodrum Torba’daki mezarı başında bir anma töreni düzenlendiğini...

 

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