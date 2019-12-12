Bayraktar’ın sitemi... ‘Demirağ ve Hürkuş’lar gitmiş, kaportacılar gelmiş’

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ‘Akıncı Tiha’, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Bayraktar Akıncı’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkânlarla, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve AR-GE Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019’da ilk motor testini gerçekleştirmişti. Şimdi de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti. Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen; TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT tarafından aktif olarak kullanılan; Ukrayna ve Katar’a da ihraç edilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracından daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA, stratejik görevler icra edecek.
24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.
‘KAPORTACILIK YAPMIŞIZ’
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçen eylülde verdiği röportajda şöyle demişti:
“Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkuş’lar gitmiş, yerine kaportacılar gelmiş. Dışarıdan alınan lisanslarla, sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş”.
Çorlu’daki açıklamada da sosyal medyada şunları yazmıştı: “TİHA: Tutku, inanç, hayal, azim... Bayraktar Akıncı TİHA, sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizi sunarız”.
DOĞAYA ZULÜM! ‘DÜNYA DAĞLAR GÜNÜ’NDE HALİMİZ İÇLER ACISI
BİRÇOĞUMUZUN haberi bile olmasa da dün, 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü idi. BM tarafından 2002 yılından beri kutlanan günde, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor. “Dağlar sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır”.
Dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını dağlarda ve eteklerinde yaşıyor. Dağlar sürdürülebilir bir çevrenin temelidir. Dağlar dünya içme suyunun yüzde 60-80’ini sağlamaktadır. Yaşadığımız şehir ve dünyanın birçok büyük şehri içme suyu açısından dağlara bağımlıdır. Ayraca dağlardan sağlanan temiz su, pek çok tarımsal alanda çiftçiler tarafından kullanıldığı için dağ kaynaklı sular küresel besin güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.
Bunları anlatan Kırklareli’nden çevreci dostumuz Göksal Çidem, “Günümüz dağlarının hali içler acısı... Projeler yasalara uygun deniyor, mevzuata uygun deniliyor. İyi de doğaya uygun mu? Değil” diyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- VATAN Partisi’nin, Dağkapı Meydanı başta olmak üzere cadde, sokak ve çeşitli yapılarda bulunan ‘Şeyh Sait’ isminin kaldırılması talebiyle Diyarbakır Valiliği’ne bugün başvuracağını açıkladığını...
- AK Parti kurucu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, TV5’deki söyleşide “Ahmet Necdet Sezer, gelmiş geçmiş en tarafgir Cumhurbaşkanı. Kimden yana, kendi neyse ondan yana. İşte devletten yana, kendinden yana, bilmem neden yana. Senden benden yana değil ya... Başkanımızdan, Tayyip Bey’den biliyorum, içine ata ata hasta oldu adamcağız” dediğini...
MESAJ PANOSU
- ÇORLU Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katılarak ‘2020 Avrupa Spor Kenti’ unvanını Çorlu’ya getirdi. Sarıkurt, “Çorlu’muzun marka değerini her geçen gün yükseltiyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri olma hedefimiz bu ödülle taçlandı” dedi.
- DÜNYA Mirası Kastamonu İnisiyatifi, 10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonu’da gerçekleşen ilk Türk kadın mitinginin 100. yılı münasebetiyle 14 Aralık Cumartesi Harbiye CRR’de film gösterimi ve senfonik konser; 18 Aralık Çarşamba günü de Eminönü Tarih Vakfı’nda 16.30’da ‘Milli Mücadele ve Kastamonu-Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’ etkinliklerini gerçekleştirecek.
- AOÇ/Ankapark hakkında, Mimarlar Odası’nın Anayasa Mahkemesi’ne açtığı mülkiyet davası ‘yanlış açılmış’ naylon bir davadır. Bir imar planı davasının sulandırılarak, ‘Atatürk’ üzerinden davanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi yanlış olmuş. Öncelikle Ankara Çevre Düzeni Planı 2038’e karşı Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açılmalıydı. Tahir ÇALGÜNER
Bayraktar’ın sitemi... ‘Demirağ ve Hürkuş’lar gitmiş, kaportacılar gelmiş’
BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ‘Akıncı Tiha’, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Bayraktar Akıncı’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkânlarla, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve AR-GE Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019’da ilk motor testini gerçekleştirmişti. Şimdi de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti. Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen; TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT tarafından aktif olarak kullanılan; Ukrayna ve Katar’a da ihraç edilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracından daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA, stratejik görevler icra edecek.
24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.
‘KAPORTACILIK YAPMIŞIZ’
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçen eylülde verdiği röportajda şöyle demişti:
“Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkuş’lar gitmiş, yerine kaportacılar gelmiş. Dışarıdan alınan lisanslarla, sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş”.
Çorlu’daki açıklamada da sosyal medyada şunları yazmıştı: “TİHA: Tutku, inanç, hayal, azim... Bayraktar Akıncı TİHA, sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizi sunarız”.
DOĞAYA ZULÜM! ‘DÜNYA DAĞLAR GÜNÜ’NDE HALİMİZ İÇLER ACISI
BİRÇOĞUMUZUN haberi bile olmasa da dün, 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü idi. BM tarafından 2002 yılından beri kutlanan günde, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor. “Dağlar sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır”.
Dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını dağlarda ve eteklerinde yaşıyor. Dağlar sürdürülebilir bir çevrenin temelidir. Dağlar dünya içme suyunun yüzde 60-80’ini sağlamaktadır. Yaşadığımız şehir ve dünyanın birçok büyük şehri içme suyu açısından dağlara bağımlıdır. Ayraca dağlardan sağlanan temiz su, pek çok tarımsal alanda çiftçiler tarafından kullanıldığı için dağ kaynaklı sular küresel besin güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.
Bunları anlatan Kırklareli’nden çevreci dostumuz Göksal Çidem, “Günümüz dağlarının hali içler acısı... Projeler yasalara uygun deniyor, mevzuata uygun deniliyor. İyi de doğaya uygun mu? Değil” diyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- VATAN Partisi’nin, Dağkapı Meydanı başta olmak üzere cadde, sokak ve çeşitli yapılarda bulunan ‘Şeyh Sait’ isminin kaldırılması talebiyle Diyarbakır Valiliği’ne bugün başvuracağını açıkladığını...
- AK Parti kurucu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, TV5’deki söyleşide “Ahmet Necdet Sezer, gelmiş geçmiş en tarafgir Cumhurbaşkanı. Kimden yana, kendi neyse ondan yana. İşte devletten yana, kendinden yana, bilmem neden yana. Senden benden yana değil ya... Başkanımızdan, Tayyip Bey’den biliyorum, içine ata ata hasta oldu adamcağız” dediğini...
MESAJ PANOSU
- ÇORLU Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katılarak ‘2020 Avrupa Spor Kenti’ unvanını Çorlu’ya getirdi. Sarıkurt, “Çorlu’muzun marka değerini her geçen gün yükseltiyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri olma hedefimiz bu ödülle taçlandı” dedi.
- DÜNYA Mirası Kastamonu İnisiyatifi, 10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonu’da gerçekleşen ilk Türk kadın mitinginin 100. yılı münasebetiyle 14 Aralık Cumartesi Harbiye CRR’de film gösterimi ve senfonik konser; 18 Aralık Çarşamba günü de Eminönü Tarih Vakfı’nda 16.30’da ‘Milli Mücadele ve Kastamonu-Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’ etkinliklerini gerçekleştirecek.
- AOÇ/Ankapark hakkında, Mimarlar Odası’nın Anayasa Mahkemesi’ne açtığı mülkiyet davası ‘yanlış açılmış’ naylon bir davadır. Bir imar planı davasının sulandırılarak, ‘Atatürk’ üzerinden davanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi yanlış olmuş. Öncelikle Ankara Çevre Düzeni Planı 2038’e karşı Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açılmalıydı. Tahir ÇALGÜNER