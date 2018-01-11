Başbakan, Aziz Kocaoğlu’na 7.5 aydır randevu vermiyor: İzmir’e zırnık yok!..

Plana göre, İzmir nüfusunun 2030 yılında 6.2 milyon olması bekleniyor. Bugün 642 bin civarında olan kentteki otomobil sayısının hedef yılında 1.4 milyon olacağı vurgulanıyor. Nüfus 1.6 kat artarken (En çok İstanbullular İzmir’e göç ediyor), otomobil sayısının 2.2 kat artacak olması, en önemli endişe kaynağı. Bu yüzden İzmir’de raylı sistem odaklı toplu taşıma yatırımlarına büyük önem veriliyor.

Yeni planı ve hedefleri değerlendiren Başkan Aziz Kocaoğlu önemli mesajlar verdi. Kocaoğlu, bazı büyük kentlerin aksine İzmir’deki tüm raylı sistem yatırımlarının Belediye imkanlarıyla yapıldığını söylüyor. Belli kentlerin raylı sistem yatırımlarını üstlenen Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘yapımı için söz verdiği’ Halkapınar-Otagor metro hattını 7-8 yıldır yapmadığıı, henüz projenin nasıl olacağına dair bir bilgi bile olmadığının altını çizip ekliyor:“Gerekirse bunu da yapacak gücümüz var.”

Yıllardır Mavişehir’e kurmak istedikleri iskele için plan onayının uzun süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekletildiğini kaydeden Kocaoğlu,180-200 milyon Euro’ya mal olması planlanan Narlıdere metrosu için bir finans kuruluşundan gelen çok uygun koşullardaki kredi teklifini, İller Bankası’nın onay vermemesi nedeniyle değerlendiremediklerini açıkladı. O dönem kendilerine teklif edilen faiz oranının yüzde 1.34 olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, şimdi oranların yüzde 4-4.5’lara çıktığının altını çizdi.

İBB’nin kentte yaşayanların vergilerinden toplanan ve yasaya göre verilmesi gereken gelirden başka hiçbir projesine merkezi yönetimden 1 krş dahi destek almadığını belirten Aziz Kocaoğlu, “Bırakın desteği, bu kredi konusu bedava bir destektir. Sadece onay verilecektir. Başka kentlerin metroları, raylı sistemleri merkezi hükümet tarafından yapılırken, biz kendi yağımızla kavrulup 11 km raylı sistemi 170 km’ye çıkarmışken, bizden yetki ve imza desteğinin bile esirgenmesini bu vesileye İzmirli hemşerilerimle paylaşmak istedim” dedi.

İzmir’in onay bekleyen projelerini konuşmak üzere geçtiğimiz Ramazan ayından bu yana, aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım’dan randevu talebine bir yanıt beklediğini de sözlerine ekliyor Kocaoğlu...

“ESKİ MAHKUMLARI SOKAĞA MI ATALIM?”

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar; Belediyelerde taşeron yapıyı ortadan kaldırmayı amaçlayan son Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan ‘1 yıldan fazla hüküm giymiş çalışanlarla yolların ayrılması’ maddesine karşı çıkıyor ve diyor ki “Özel sektörde iş bulamayan hükümlü kardeşlerimizi devlet eliyle topluma kazandırıyoruz. Son KHK ile bu durum ortadan kalkıyor. Hükümlüleri yeniden sokağa bırakmamak için ilgili madde kararnameden çıkartılmalı. Bu hem eşitlik ilkesine hem de toplum vicdanına aykırı bir durum. Bu çalışanları kapının önüne koymak, ekmeklerini kesmek, onlara yeniden ‘Git suç işle’ demekle eşdeğer. Buna izin verilmemesi lazım. Bakanlığa itiraz ettik. Bu itirazımızın dikkate alacağına ve yanlıştan dönüleceğine eminim.”

CHP MYK’DA İSTANBUL AYRIŞIMI

13 OCAK Cumartesi günü yapılacak olan CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP MYK üyeleri arasında ayrışma yaşanıyor. Yeniden aday olan mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat’ın yanında MYK üyeleri Bülent Tezcan, Erdal Aksünger, Engin Altay, Çetin Osman Budak ve Haluk Koç yer alıyor. Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı’nın açık desteğiyle aday çıkan Dr. Canan Kaftancıoğlu’na destek verenler arasında MYK üyeleri Tekin Bingöl, Zeynep Altıok, Seyit Torun ve Aykut Erdoğdu’nun görülüyor. MYK üyeleri, Yasemin Öney Cankurtaran, Öztürk Yılmaz, Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık’ın ise tarafsız kaldıkları dikkat çekiyor.

- CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Tunceli programına katıldıktan sonra Kaftancıoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gelerek kamp kurdu. Kaftancıoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ve partililerin benimsediği “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla ilgili olarak 2012’de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade” şeklindeki paylaşımı partililer ve bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

HA GÖKÇEK, HA TUNA

1 OCAK’tan itibaren Ankara’da su ucuzlayacak; gece ulaşımı başlayacaktı vs... Yeni Başkan Mustafa Tuna söz vermişti. 7 Ocak itibariyle aldığımız su yine eski fiyat; gece ulaşımında esaslı bir değişiklik yok. Hareket saatlerine göre en son sefer 00.30’du şimdi 01.00’a çekildi. Metrosu çalışmayan ring ne işe yarar!

Ha Gökçek, ha Tuna; değişik bir şey yok!..

Metin ALTAY

BİLİYOR MUSUNUZ

SİLİVRİ’de kurulmak istenen katı atık çöp projesi için isyan eden köylülere ve başkan Işıklar’a bir bürokrata yakışmayan çapta itiraz eden İstanbul İlçe Çevre Müdürlüğü’nün ismi öğrenilemeyen kadın yetkilisinin olayın meydana gelmesinden 6 saat sonra görevden alındığını...

VİZE İnsan Doğa Yaşam Derneği’nin ‘Taşocağı-Kalker ocağı kırma eleme tesisi’ ÇED toplantısı bugün 09.30’da Kırklareli Kömürköy köy kahvehanesinde yapılacağını, buna tüm halkın katılmasını istediğini...

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, Saray ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşları uğurladığını... 2011 Kasımında trafik kazasında vefat eden Kıvırcık Ali’nin, yarın Beşiktaş AKM’de saat 19.00’de bir çok sanatçının katılımı ile anılacağını...

ÜMİT Denizer’in kaleme aldığı, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın oynadığı ‘Adalet, Sizsiniz’ oyununun 3 şehrin valiliği tarafından yasaklanması sonrası CHP’li Zeynep Altıok’un ‘Önce ‘Adalet Sizsiniz’ oyunu sonra da Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ oyunu yasaklandı. Savaşlarda dahi tiyatrolar kapatılmazken 15 Temmuz sonrası sivil darbesinde tiyatroya yasak geldi. Adaletsizsiniz!” dediğini...

PROJE, MROJE...

KONUYU tam bilmeyenler, ayrıntılı tetkik yapmayanlar kalkınma ajanslarını öteden beri hep yanlış anlattılar..

Halbuki bu kurumlar çok güzel fırsatlar sunuyor... Etkili ve yetkili makamda olmuş olsam Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajansı için hiç bir şekilde proje üretmeyen yöneticileri, müdürleri koltuktan hemen indiririm...

8 Ocak 2018 günü kalkınma ajansının web sitesinde 50 bin ila 300 bin TL arası destekler verileceğine dair duyuru yayınladı... Armut piş, ağzıma düş felsefesiyle yaşayan, girişimciliği küçümseyen kafalar yüzünden 10 bin Dolarlık milli geliri aşamıyoruz.. 55 milyon seçmenimiz var. Girişimci sayısı ise 3 milyon kadar. Herkes devlette masa başı iş kapma peşinde. 6.5 milyonluk İsrail 165 milyar dolarlık ihracat yapıyor. 40 milyonluk Güney Kore 650 milyar dolarlık mal satabiliyor. Biz 155’teyiz. Ancak bunu yapabilmek için 140 milyar dolarlık hammadde aldığımızı da unutmayalım...

Projeyi, planı, inovasyonu, endüstri 4.0’ı küçümsediğimiz sürece hep 2. ligde kalacağız.

Bu konuda çok dertliyim. Proje yapmalıyız dediğimde etrafından hiç ses çıkmadı 30 yıldır.

Ali ÖZDEMİR