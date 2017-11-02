Bakü-Tiflis-Kars projesinin gerideki kahramanları kimdir

BAKÜ-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi büyük ölçüde tamamlandı; açılışı da 30-31 Ekim’de yapıldı. Hayırlı olsun... Meslektaşımız Vahap Munyar ayrıntılı bilgi verdi önceki günkü yazısında. “Hattın fitilini Yıldırım ateşledi” dedi. Bir okurumuz, bunu projelendirenlere ve emek sarf edenlere ‘teşekkür’ yok mu diye sordu.

Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin en stratejik yatırımıdır diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Başbakan Binali Yıldırım ve AKP iktidarını kutlamak gerekiyor.

İsterseniz biraz başa dönelim. Daha önce yazdığımız gibi projenin 1991-1997 yılları arasındaki DYP-SHP ve Refahyol, ANASOL-D ve DSP azınlık iktidarının siyasetçi ve bürokratlarını da bu konuda çok emek verdikleri için unutmayalım ve teşekkür edelim.

1991 için bir hatırlatma yaparsak... Nahçıvan Başbakanı Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile görüşmesinde, Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu ve karayolu köprü yapımını önerdi. Türkiye bildiğiniz Aralık-Dilucu arasındaki ‘Umut Köprüsü’nü yaptı.(Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Ekrem Pakdemirli, Biltekin Özdemir ve Metin Işık’ın da katkısıyla...)

Nahçıvan, Türkiye tarafından enterkonnekte sistemine dahil edildi. Tabii ki Nahçıvan, demiryolunu yapamadı. (Bunun maliyeti yüksekti; harcamaların bir kısmını Türkiye üstlendi.) Bu süreç içerisinde İbrahimoğlu, Türkiye’ye yerleşti ve Ermenistan’ın Karabağ’ı işgalinin uzadığını görünce Türkiye’ye Ahıska Özerk Bölgesi (Gürcistan) üzerinden Kars-Tiflis-Moskova üzerinden, Ortaasya-Çin demiryoluna entegrasyonunu önerdi. Demiryolunun yanında doğalgaz ve petrol boru hatlarını, aynı zamanda demiryolu kanalıyla korumayı amaçlıyordu. Olmadı, bugün de gerçekleşemedi.

1996-98’lere gelindiğinde, bu projeyi başından beri izleyen Karslı, gazeteci kökenli İstanbul milletvekili Metin Işık projeyi sahiplendi. TCDD Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Hindistan, projenin teknik bölümünü yönetti. Merhum Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir ve Işın Çelebi, projeye siyasi destek verdiler. O zaman başbakan sırasıyla Tansu Çiller, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz idi. Ancak Gürcistan, ‘hat Ermeni bölgesinden geçiyor, ray uzunlukları ve genişlikleri uymuyor’ bahaneleri ile projeyi savsaklamak istedi. Vagonlarda yapılan ayarlamalar Hindistan’ın gayretiyle genişlik sorunu çözümlendi. Uzun ray imal etmesi için Karabük Demir Çelik, 1 TL karşılığında Hak-İş’e bağlı bir sendikaya devredildi. İhaleyi Öztaş firması aldı. Ancak, tahminen 167 km’lik demiryolu ihalesi Güneş Taner döneminde iptal edildi. Proje bunun üzerine rafa kaldırıldı. AKP iktidara gelince... Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım, Erdoğan’ın talimatıyla projeyi raftan indirdi; projeyi yürüten bürokrat da Tayyar Hindistan gibi Karslı olan Ahmet Arslan, önce teknik adam olarak hizmet verdi, Binali Yıldırım’dan sonra da Ulaştırma Bakanı olarak projeyi devreye soktu. (Bu arada, AKP’nin adını değiştirdiği DHL’nin bürokratlarını da hatırlayın)

Pekin-Londra hattı gibi ‘şahaser’ bir proje 3. boğaz köprüsündeki demiryolu hattının hizmete girmesiyle daha da işlevsel bir hal alacaktır.

HATLAR VE GARLAR SORUSU

YÜKSEK Mühendis Aslan Özmen, Kars, Bakü ve Tiflis demiryolu hattının Halkalı-Kazlıçeşme ve Pendik-Söğütlüçeşme bölümlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek “Oysa açılış nutukları, hat tamamlanmış gibi sunulmuştur” dedi ve şu soruları yöneltti: Pendik-Halkalı demiryolu sistemi kesin ne zaman tamamlanacaktır? İstanbul’un garları neresi olacaktır? Sirkeci mi ya da Söğütlüçeşme mi? Başka bir yer düşünülmekte midir? Haydarpaşa garı ne olacak? Hızlı tren garı mı? Yoksa otel mi, müze mi? Bunları açıklamak o kadar güçtür. Mühendislik karar mevkisidir. Sallamak, olmaz. Kesin olmayan işler dondurulur.

İMAM HATİP OKULLARI FEN’LERİ 4’E KATLADI

MEB tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri ile neredeyse her mahalleye bir İmam hatip ortaokulu ve lisesi açılarak sayıları hızla artarken, Fen ve Anadolu liselerinin sayısı ise yerinde sayıyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın verdiği cevaplar İmam hatibin Fen lisesi sayısını dörde katladığını ortaya koydu. Sertel bu durumun eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin zorunlu olarak İmam hatiplere yönlendirildiğini vurguladı ve iki grup lise arasında orantısızlık daha da artmasının vahim bir durumu gösterdiğini söyledi.

BİLİYOR MUSUNUZ

İŞÇİ Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın, KRT’deki canlı yayında ‘Ankara’nın Bağları’nı oynarken, Melih Gökçek’in istifasını kutladığını... m Ece Temelkuran’ın İngilizce yayımlanan ilk romanı ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar 2017’ Uluslararası Edinburgh Kitap Festivali’nde ‘İlk Roman Ödülü’nü kazandığını...

m CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, TBMM Başkanlığı seçiminde Hayati Yazıcı ve Nabi Avcı’nın adlarının öne çıktığını söylediğini... m TÜRKİYE Zekâ Vakfı’nın her yıl düzenlediği Zekâ ve Yetenek Kongresi’nin beşincisinin 4-5 Kasım tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde yapılacağını... m CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir’in hekimlerin çalışma şartları ve hekimleri intihara sürükleyen nedenlerle ilgili Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdiğini...

OKUYUNUZ

BESİCİLER İTHALAT KARŞISINDA ÇÖKÜYOR

- KARACABEY Kırmızı Et Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karaca “Besi desteği kaldırıldı, büyük çabalarla meydana getirilen kırmızı et üretici birlikleri kapanıyor, şimdi de besi damlarını kapatıyoruz. Hiçbir ülkede yetiştirici bu ithalata ve desteklerin tamamen kaldırılmasına dayanamaz” dedi.

- İKTİDARIN, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerinden istediği nedir? Biz biliyoruz da... Felsefe gibi önemli bir dersin değeri yitirilmektedir. Bu bölümlerin sözel puan türüne geçilmesi gerekiyor. Hülya GÜÇKAN

- BİLİM adamı olmak zordur. İÜ’den Prof. Dr. Şevket Dönmez’i tanımak ister misiniz?

MESAJ PANOSU

- EĞER ki laiklik dinsizlik olsaydı bu ülkede; 94 yılda din diye bir şey kalmazdı Türkiye’de... Vecdet ÖZ