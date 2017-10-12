Bahçeli siyaseten destekliyor ama AKP’den Adana’ya para yok  

“Türkiye’nin yükünü omuzlayan ‘Devlet Bahçeli’ Adana’nın trafik yükünü de omuzlayacak!”

Adana Film Festivali ve Lezzet Festivali’nden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, projelerini güçlü kamyanyalarla tanıtmaya başladı. İstanbul ve yerel gazetecilerden sonra Adana ilçe belediyelerinin meclis üyelerine, oda ve STK davetlilerine ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ projesini büyük bir çoşku ile anlatıyor. Sözlerinin sonunda yukarıdaki cümleyi vurgulayan Sözlü’nün, Bahçeli’nin yeniden güvenini kazandığı için morali yüksek. Ancak kaynak kıtlığından yakınıyor. Nedeni açık; Aytaç Durak döneminde yapılan metro borçları... 13.5 km’lik Metro geçen yıl 12 milyon TL gelir elde ederken, sadece personel giderlerine 16 milyon TL harcanmış. Hükümet, metroya hiç katkı vermiyor; yapımını da üstlenmiyor.

İller Bankası belediye bütçesinden her ay 20 milyon TL kesiyor; kalan borç da 1.250 milyar TL... Borçun ödenmesinin 2010 yıllarına kadar süreceği belirtiliyor. MHP çevrelerinde, her ne kadar “Genel Başkanımızın devlet ve hükümete desteğinin sadece terör ve dış tehditler konusunda“ olduğu ileri sürülse de, MHP’ye siyasi engelleme yaptığı açık şekilde görülüyor.

- Başkan Sözlü, köprünün 24 ayak üzerinde inşa edildiğini, şu an 13 ayağının tamamlandığını, 4 ayağın da su altında olduğunu ifade ederken, köprünün 1.800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 6 şeritli karayolu ortasından çift hatlı demiryolu geçeceğini anlatıyor. Sözlü, köprü yatırımının gerekçesini şöyle anlatıyor:

“Hükümet eliyle Adana’ya farklı yatırımlar yapıldı. Şehir hastanesi, stadyum, bölge adliye mahkemesi binası gibi... Ancak buralarda yatırım yapılırken ABB olarak bizimle yatırımların şehir planlamasına uygun olup olmayacağı noktasında herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmadı. Aynı bölgede, aynı güzergah üzerinde yapılan hükümet yatırımları bölgede bugün için her ne kadar çok fazla hissedilmese de yatırımlar kamuya açıldığında ulaşım yükü bölgede bir hayli yoğun olacak. Bu trafik yükünü omuzlayacak proje de Devlet Bahçeli Köprüsü’dür” diyerek açıkladı.

“Hükümetin Adana’da yaptığı yatırımların trafik yükünü omuzlamak, problemi gidermek için ABB olarak gerek kamulaştırma gerekse ulaşıma harcadığımız para yaklaşık 700 milyon liraya tekabül ediyor. Buna rağmen ABB Meclisi’nin 160 milyonu Bahçeli Köprüsü için kullanılmak üzere talep ettiği 240 milyonluk borçlanma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda 7 aydır onay bekliyor. Bunları birileri bizi alkışlasın diye değil Adana’ya hizmet noktasındaki samimi tavrımızın hissedilmesi için söylüyorum” dedi.

DİN HOCALARINA...

Kuran’ın kesin doğru yorumuna ulaşma gayretinde olunduğu sürece, kısır döngüden hiçbir zaman çıkılamayacak gibi görünüyor. Çözüme ulaşmada öncelik, eski din alimlerinin yaptığı gibi, bütün hocalara: “Bu benim inandığım din yorumudur, en doğrusunu Allah bilir” diyebilme bilincini oluşturmayla başlanabilir mi Ayşe ERKLİ

BOSNA-SANCAK GÜNLERİ

BOSNA Sancak Kültür Günleri, 14-29 Ekim tarihlerinde Pera Müzesi, CRR Kültür Merkezi, Akbank Sanat, TYB İstanbul Şubesi ve Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde çeşitli etkinliklerle yapılacak. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerde müzik grupları öne çıkıyor. Merhum başkan Alija Izetbegović’in oğlu Bosna Hersek Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Bakir Izetbegović 15 Ekim pazar günü M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi’Nde ‘Babam Alija Izetbegović’ başlıklı bir konferans verecek. (0 532 503 93 93) Ayrıca, Maltepe Belediyesi ve Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği’nin düzenledikleri ‘Bosna Sancak Gecesi’nin 14 Ekim Cumartesi 20.00’de Beşçeşmeler Meydanı’nda kutlanacak. Aynı gün 14.30’da Kemal Vatan’ın ‘Yugoslavya’dan Türkiye’ye Acı Tatlı Hatıralar’ konulu söyleşisinin Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde yapılacak.

PANO

- BEN hiçbir dönemde bu kadar teşvik görmedim. Bu teşviklerin etkenlik analizi yapılmıyor. Bu teşvikler nereye gitti, bunun sonuçları ne oldu diye soran yok. Ayhan YAVRUCU

BİLİYOR MUSUNUZ

- TUZLA Belediyesi’nin 15 Ekime kadar sürecek ‘Tuzla Bilim Şenliği’nin bugün başlayacağını... NAFİ Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü; bu yıl tez dalında Dr. Engin Deniz Tanır ve Dr. Burcu Çıldır paylaşırken, makale dalında da Dr. Birgül Ulutaş, Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz’ün ortak yazımlı makalesinin kazandığını... PROF.Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun, geliri ADD’ye bırakılacağı ‘Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Yükseköğretimde Dil Çıkmazı’ kitabının yayınlandığını (www.addmagaza.com)... F.H. Dağlarca’nın 13-20 Ekim tarihlerinde ölümünün 9. yıldönümünde Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle anılacağını...

ATATÜRK HEYKELİ VE SELANİK EVİ BU ARSANIN NERESİNDE?

ATAKÖY 9-10 Kısım’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanında, yıllar önce hektara 200 kişi olarak planlara geçirilen düşük yoğunluklu hizmet alanı olarak ayrılan 2058 m² arsa Emlak Bankası’nın kapanması sonucu TOKİ’ye devredildi. Ahmet Bahadırlı’nın başkanlığı döneminde bu arsa Ataköylüler’in toplanma alanı olarak belirlendi ve buraya Atatürk heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evin birebir aynısı yapıldı. Özellikle milli bayramlarda burada törenler düzenleniyordu.

TOKİ burasını ihaleye çıkardı. Öyle bir ihale ki, adeta ihaleyi alan önceden belirlenmişti. İhaleye tek katılan Kızılay Bakırköy Şubesi oldu. Bakırköy Belediyesi de ihaleye katılmak istedi ancak ihaleye sokulmadı, ihale Kızılay Bakırköy Şubesi’nde kaldı.

Dünyanın hiçbir yerinde tarihi eserlerin yanına inşaat yapılmaz. Tam tersi tarihi eserin yanında bina varsa, oradan kaldırma yolları aranır.

Ateş Ünal Erzen başkanlığında Belediye ihalenin iptali için dava açtı. Bakırköy Kızılay yetkililerine, yine Ataköy 9-10 Kısım’da Eski Dostlar Parkı ile Ataköylüler evi arasında bulunan Bakırköy Belediyesine ait araziden, bu araziyle ilgili trampa önerildi. Ancak, Kızılay’ın Bakırköy yöneticileri bunu kabul etmediler.

- Bakırköy Belediyesi’nin burayla ilgili açtığı dava devam ediyor. Dava sonuçlanmadan Belediye buraya nasıl inşaat ruhsatı verdi?

- Kızılay buraya önce huzur evi, sonra fizik tedavi merkezi, sonra kız öğrenci yurdu ve şimdi de hastane yapacakmış. Çekme mesafeleri de çıktıktan sonra kalan arsaya bu söylediklerinin hiçbirinin yapılması mevcut yasalara göre mümkün değil.

- Atatürk heykeli ve Selanik’teki evi beş binlik ve binlik onanan planlara göre Bakırköy Kızılay’a ait 2058 m² arsanın içinde yer alması gerekiyor. Atatürk heykeli ve aynı büyüklükteki Selanik Evi bu arsanın neresinde olacak?