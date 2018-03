'Avrupalı Türkiye'ye geri dönüyor'

Deniz, kum, güneş anlayışının yanında ‘kültür turizmi’ni, Karadeniz’in ‘yayla turizmi’ ve ‘antik değerlerimiz’i ön plana çıkararak, turist sayısında ve gelirlerinde önemli artış beklediklerini vurguladı.



Berlin’e kalabalık bir milletvekili ve gazeteci grubu ile gelen Kurtulmuş’un fuardaki basın toplantısını Alman ve Türk gazeteciler izledi. Alman gazetecilerin ne soracakları merak konusu olurken, klasik sorularla Türkiye turizmine katkı anlamında Türkiye’den çalınan tarihi eserlerin Türkiye’ye geri getirilmesi için neler yaptıklarını gündeme taşıdılar. Bakan bu soruya teşekkür ederken, Irak’ta teröristlerin çaldığı ve Türkiye’de yakalanan 80 eserin, mahkeme kararını beklemeden Irak’a iadesine başladıklarını söyledi. Türkiye’den çalınan 54 eserin de Türkiye’ye getirilmesi için yargı dahil her türlü gayretin gösterildiğini söyledi.



1. Dünya Savaşı’nda Türkiye’de ölen, aslında Rus general zannedilen subayın Polonyalı bir albay olduğunun ortaya çıktığını ve mezarının ülkesine iadesi için çalıştıklarını söyledi...



HER ŞEY ONLINE SİSTEM

Klasik turizm anlayışı giderek değişiyor. Yani, paket turlar, tur operatörü aracılığıyla satışlar... İnternet ve mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması nedeniyle turizm rezervasyonlarında (uçak, konaklama araç kiralama vs.) dikkat çekici artışlar bekleniyor. Booking.com, Expedia, Ctrip, Hotelopia, HRS, Trivago, odamax, tatilsepeti gibi online satış kanallarına talebin arttığı gözlemleniyor. Bu firmaların bulunduğu salonlarda ilginin arttığı gözleniyor.



Turizm fuarının ilk üç günü ‘profesyonel’lere ayrılıyor. Sektör oyuncuları, satıcı ve alıcılar birbirlerini tanıyorlar. Alternatif iş fırsatlarını araştırıp anlaşma zemini arıyorlar. Cumartesi ve pazar ise halka açık...





TÜRKİYE'NİN FİYATLARI EKONOMİK GELİYOR

DÜNYA’nın değişik yerlerinde 18, Antalya’da da 5 oteli bulunan büyük bir turizm grubunun otel CEO’su Fazıl Dertlioğlu: (Türkiye’nin fiyatları ekonomik mi sorusuna?)



“Neye göre ucuz, neye göre pahalı... Bir uç örnek vereyim... Maldivlerde butik oteller var, 50 odası olan bir otelin gecesi 2500 Euro olabiliyor. Bu ülkenin milyonlarca turist beklentisi yok. Fakat Türkiye’nin, Turizm Bakanımızın verdiği hedefe (38 milyon civarı) ulaşılabilmesi için her gelir grubundaki turiste hitap edebilmemiz gerekiyor. Bilhassa da orta ve düşük gelirli turistlere... Avrupalı turist için Türkiye fiyatları makul ve satın alınabilir. Tunus ve Mısır’ın otel fiyatları ucuz... Ama Yunanistan ve İspanya’ya göre hizmet kalitesi ve fiyat performans ilişkisinde biz daha ucuz bir ürün oluyoruz denilebilir. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı olaylardan sonra ‘güvenlik’ algımız İspanya ve Yunanistan’ın gerisine düşmüştü. Fuardaki gözlemlerimize göre diyebiliriz ki, bu algı olumlu yönde değişiyor, Avrupalı turist, Türkiye’ye geri dönüyor.”





BAKANLAR 38 MİLYON HEDEF İÇİN 5.5 MİLYON ALMAN BEKLİYOR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Türk katılımcılara ait stantları ziyaret ettiler. Çavuşoğlu, öğleden sonra Viyana’ya geçti... Bu ziyaretin, Almanya’dan sonra Avusturya ile ilişkilerin düzelmesi açısından çok önem arz ettiği ortaya çıktı. Avusturyalı Dışişleri Bakanı’nın iki hafta önce Ankara’ya yaptığı ziyaretin iadesinde kaydedilen gelişmelerin olumlu sonuçlarının yakında ortaya çıkacağı söylenirken, ‘gündemin Hollanda olacağı’ belirtiliyor. Bu nedenle iki bakanın da bu sezon Türkiye’ye 5.5 milyon Alman’ın geleceğini vurgulamaları Avrupa ilişkilerinin düzelmeye başladığının işareti sayılıyor.





TURİZMİN DUAYENİ 41 YILDIR FUARA KATILIYOR

TURİZMİN duayen ismi Hüseyin Baraner ITB Berlin Turizm Fuarına 41’inci kez katıldığını söyledi. Bu salonda benden başka ‘eski’ yoktur dedi. Bakanın dünkü basın toplantısından önce bize şunları söyledi:



“Kazandığımız bu yeni ivme ile artık sanat ve kültür kurlarını ön plana çıkarmamız lazım... Anadolu yeni müşteriler ve yeni yatırımlar için uçsuz bucaksız büyük bir heyecan platformu sunuyor... Biz bu vesile ile 18 Nisan’da, Batman’da birinci All Anatolia Uluslararası Turizm, Yatırım ve Markalaşma Zirvesi’ni yapacağız...



Artık ben 41 yıllık bir turizmci olarak, bütün dünyadaki yatırımcı ve tur operatörü ilişkilerimi Anadolu için hayata geçireceğim.”



Thomas Mooslechner adlı bir blogger ile karşılaştık. Viyana’da oturuyor. 15 yıldır birkaç ayını Türkiye’de geçiriyor. Alman turistlere hitap ediyor, onlara Türkiye’nin gezilecek yerlerini yazıyormuş. Avusturya hükümetinin Türkiye’ye tavrı karşısında “Biz gezginiz, siyasetle ilgilenmeyiz” deyiverdi o arada.





BÖLGESEL TURİZMCİLER SEZONDAN ÇOK UMUTLU

- Tolga Özgüven: Alternatif turizm mi arıyorsunuz? Buyurun Antalya İbradı ilçesinde Ormana köyünde (Torosların eteğinde) Osmanlı evlerinden 7’sini restore ettik; bu sayı 20’yi geçecek. Amacımız Türkiye’ye alternatif turizm alanında farklı bir tesis kazandırmak. Çok umutluyuz.

- Nermin Kutlucan: Almanca bir söz vardır; En son umut ölür. Umudun olduğu yerde hayat asla olmaz. Alman turistlerle Türkiye’yi yine bir numara haline getiriyoruz. Bu arada Türk otelcilerin Avrupa’dan yüksek oranda misafir ağırlamak için online kanal projelerini acilen geliştirmelidirler. Yoksa kimse kimseye Pazar açmıyor.

- Cem Karaca (Alternatif Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı): Türk turizminin en güçlü ayaklarından biri alternataf turizmdir. Biz de kum-heykel festivali yapıyoruz, Her yıl 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz; yediden-yetmişe alternatif sanatları turizmle özdeştiriyoruz. Turizm sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Beklentilerimiz yüksek.

-Manavgatlı turizmci Nevin Akçelik: Alman ve Avusturyalı turistlerin vazgeçemediği otellerden biriyiz. Almanya ile ilişkilerin dostane sürmesini istiyoruz. Avrupa’daki dostlarımız benim organik ürünlerimi iki yıldan beri özlediklerini söylediler. (Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la fuara gelen TBMM komisyon üyelerinden, turizmci CHP’li Ali Özcan’ın, Nevin Hanım’la karşılaşması hüzünlü oldu. Nevin Hanım’ın, Tuncelili ünlü madenci Haydar Akçelik’in gelini olduğunu öğrenen Ali Özcan, duygulanarak onu alnından öptü.)





HER ŞERRİN İÇİNDE BİR DE HAYIR VARDIR

Sayın Cumhurbaşkanı’na başkanlık sistemi fikrini veren her kimse AKP’nin bundan böyle %40’lı rakamlarla tek başına iktidar olmasının önünü kesmiştir.! Referandumla birlikte aslında korkulanın tam aksine ülkenin önünde hesapta olmayan yeni ve hayırlı bir yol açılmıştır.!

Bu yeni yol, seçim öncesi geniş katılımlı demokratik koalisyon yoludur.! Eskiden seçim sonrası yapılan koalisyonlar bundan böyle seçim öncesi yapılacaktır.!

Bu yeni durum, irili ufaklı mevcut tüm partilerin önemini artırmış, halkın geniş katılımlı iradesiyle çok partili yeni bir demokratik ittifak modeli ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki haftalardır daha seçimlere bir buçuk yıl varken bile çok önceden ittifak modelleri tartışılır hale gelmiştir.

Bizlerde Adalet Partisi olarak yeni sistemin getirmiş olduğu zaruret nedeniyle bu durumu demokratik bir fırsata çevirmek için 1946 yılından günümüze intikal etmiş aynı siyasi misyona mensup olan beş partiye ittifak teklifi yaptık, teklifimiz kabul gördü. Demokrat misyona mensup olan dört parti bir araya gelerek 2 Mart 2018 günü bu tarihi ittifakı hep birlikte imzaladık. Adalet Partisi (AP), Anavatan Partisi (ANAP), Doğruyol Partisi (DYP), Hak ve Adalet Partisi

(HAKPAR) ile bir grup eski Demokrat Parti (DP)’li;?birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için deyip yola koyulduk. Böylelikle Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın misyonuna birlikte sahip çıkmış olduk.

Yapılan bu ittifak birleşerek güçlenmenin bir ifadesidir ve oyum boşa gider endişesiyle daha güçlü başka bir partiye oy veren seçmeni artık kendi partisinde tutacaktır.

Yaptığımız bu ittifak aynı zamanda yapılan diğer ittifaklarla da bir araya gelerek Türkiye’yi yönetecek olan güçlü bir demokratik geniş katılımlı koalisyonun lokomotifi olacaktır. Tek adam dönemi de fiilen sonlanmış olacaktır. Ne demişler bazen her şerrin içinde de bir hayır vardır. Evet diyenler sonunda hayıra vesile oldular. / Dr. Vecdet ÖZ- AP Genel Başkanı