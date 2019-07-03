Avrupa’da diyaspora çıkışı

TÜRKİYE, Avrupa’da ‘spor ve kültür’ amaçlı etkinliklere kapı açmaya başladı.
‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) son dönemdeki en önemli etkinliğini Almanya’da ortaya koydu. Esasında bir diyaspora kurumu olan YTB’nin bugün sayısı 6.5 milyonu bulan yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmaların çeşitliliği pek sıradan bir şey değil. Topluma aktif katkılar sunan bireylerin dışında anavatan, Türkçe ve Türk kültürüyle bağlarını sürdürme amaçlanıyor. Bu kapsamda yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik son olarak 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Almanya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliğiyle ‘Avrupa Spor ve Kültür Festivali’ gerçekleştirildi. Festivalde sanattan spora, kültürden edebiyata, müzikten gastronomiye birçok farklı alanda Türk ve Alman kültürüne ait faaliyetler düzenlendi.
GÜÇLÜ BİR BURS AĞI
Başkanlığını son bir yıldır Abdullah Eren’in yürüttüğü YTB, 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuş; yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik olmak üzere toplam 3 ana faaliyet alanında çalışmalar yürütüyor. YTB’nin çalışmalarıyla, gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis ediliyor. YTB tarafından Türkiye Bursları markası adıyla sağlanan burstan yararlanarak Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler ise Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçileri oluyor.
Bu tür kurumların başına getirilen gençler, hassas görevlere özellikle Cumhurbaşkanı’nın ‘aile’ çevresinden seçiliyor. Bunlar daha çok, Kartal İmam Hatip Lisesi çıkışlı ve Erdoğan’ın çocuklarının okul ve sınıf arkadaşlarından oluyor. Aslen Batı Trakya, Gümülcineli olan YTB Başkanı Abdullah Eren (35) Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi almış. Özel sektörde çeşitli üst düzey görevler üstlenmiş, bir dönem de AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürütmüş... Abisi İbrahim Eren (38) TRT Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor. Eren’lerin babaları Halit Eren İslam dünyasında etkin bir isim. İslam Konferansı’nın tek icracı örgütü olan IRCICA’nın Genel Sekreterliği’ni yürütüyor. İngiltere-Türk İslam Cemiyeti’nin, Batı Trakya ve Türkiye’de kültür, eğitim ve sağlık gibi amaçlı derneklerin kurucusu olarak biliniyor.
Abdullah Eren ayrıca Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş. Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüş olan Abdullah Eren, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmış. Sivil toplum faaliyetleriyle yakından ilgilenen Eren, Balkanlarla ilgili çalışmalar yürüten birçok sivil toplum örgütünde aktif görevler üstlenmiş. Geleneksel Türk sporlarına da ilgi duyan Abdullah Eren, iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babası...
Bir günlük Türk ve Alman Festivali’nde kendisini yakından izledik. Sıcakkanlı ve samimi bir genç, çok atak...
AMAÇ İSLAMOFOBİYE ENGEL OLMAK
Abdullah Eren “Türk ve Alman makamlarının iş birliğiyle bu programın gerçekleştirilmesi çok önemli. 3 günlük dolu dolu bir festival. Bu festival Türk-Alman ortak festivali. Önümüzdeki sene de vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa’nın farklı yerlerinde de yine oradaki yetkili makamların işbirliğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Maalesef Avrupa’nın farklı ülkelerinde İslamofobi gibi hastalıklar üremekte. Biz bu akımları toplumlardaki genel gidişat olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için de bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bu festivallerin Avrupa’da söz konusu hastalıkların yayılmasını da engelleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
FUAT SEZGİN KİTABI
Festivalde kitap stantlarıyla aralarında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ‘Bilim Tarihi Sohbetleri’ kitabının da olduğu kıymetli birçok eser yurtdışındaki gençlerimize ulaştırıldı. YTB ayrıca bu yıl yurtdışındaki vatandaşlara yönelik olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri programını da başlattı. Stantları ziyarette parasız olarak dağıtılan Şevket Süreyya Aydemir’in ‘Suyu Arayan Adam’, Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’, Peyami Safa’nın ‘9. Hariciye Koğuşu’ ve Falih Rıfkı Atay’ın ‘Zeytindağı’ ve Halide Edip Adıvar’ın ‘Ateşten Gömlek’ kitapları dikkat çekti.
YTB yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve gençlere yönelik olarak yine İnsan Hakları Eğitim Programı, Diaspora Gençlik Akademisi, Türkiye Stajları, Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, Gençlik Kampları, Evliya Çelebi Kültür Gezileri gibi programlarla destek oluyor. Bu programlarda şu ana kadar binlerce kişiye ulaşan YTB, Türkiye’ye gelişlerinde Avrupa’daki Türk gençlerini ilk kez Sırbistan’da karşılayarak onlara yol gösteriyor.
REKOR BAŞVURU
YTB 2012 yılından itibaren ‘Türkiye Bursları’ markası adıyla ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencileri burslandırıyor. Her yıl aratarak başvuru alan Türkiye Burslarına bu yıl 167 ülkeden rekor bir başvuru gelmiş ve 147 bin 500 kişi Türkiye Bursları’na başvurmuş... YTB her yıl ortalama 5 bin uluslararası öğrenciyi burslandırıyor. Bir o kadar genç mezun oluyor.
Bugün ülkesinde bakanlıktan rektörlüğe siyasetten üst düzey yöneticiliğe ulaşmış birçok Türkiye Bursları mezunu bulunuyor. Türkiye’den mezun olan YTB bursiyerlerinin 22 ülkede bulunan 23 adet Türkiye Mezunları Derneği ile bu bağ sürdürülürken öğrenciler de geniş bir network imkânı yakalıyor.
Avrupa’da diyaspora çıkışı
TÜRKİYE, Avrupa’da ‘spor ve kültür’ amaçlı etkinliklere kapı açmaya başladı.
‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) son dönemdeki en önemli etkinliğini Almanya’da ortaya koydu. Esasında bir diyaspora kurumu olan YTB’nin bugün sayısı 6.5 milyonu bulan yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmaların çeşitliliği pek sıradan bir şey değil. Topluma aktif katkılar sunan bireylerin dışında anavatan, Türkçe ve Türk kültürüyle bağlarını sürdürme amaçlanıyor. Bu kapsamda yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik son olarak 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Almanya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliğiyle ‘Avrupa Spor ve Kültür Festivali’ gerçekleştirildi. Festivalde sanattan spora, kültürden edebiyata, müzikten gastronomiye birçok farklı alanda Türk ve Alman kültürüne ait faaliyetler düzenlendi.
GÜÇLÜ BİR BURS AĞI
Başkanlığını son bir yıldır Abdullah Eren’in yürüttüğü YTB, 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuş; yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik olmak üzere toplam 3 ana faaliyet alanında çalışmalar yürütüyor. YTB’nin çalışmalarıyla, gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis ediliyor. YTB tarafından Türkiye Bursları markası adıyla sağlanan burstan yararlanarak Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler ise Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçileri oluyor.
Bu tür kurumların başına getirilen gençler, hassas görevlere özellikle Cumhurbaşkanı’nın ‘aile’ çevresinden seçiliyor. Bunlar daha çok, Kartal İmam Hatip Lisesi çıkışlı ve Erdoğan’ın çocuklarının okul ve sınıf arkadaşlarından oluyor. Aslen Batı Trakya, Gümülcineli olan YTB Başkanı Abdullah Eren (35) Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi almış. Özel sektörde çeşitli üst düzey görevler üstlenmiş, bir dönem de AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürütmüş... Abisi İbrahim Eren (38) TRT Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor. Eren’lerin babaları Halit Eren İslam dünyasında etkin bir isim. İslam Konferansı’nın tek icracı örgütü olan IRCICA’nın Genel Sekreterliği’ni yürütüyor. İngiltere-Türk İslam Cemiyeti’nin, Batı Trakya ve Türkiye’de kültür, eğitim ve sağlık gibi amaçlı derneklerin kurucusu olarak biliniyor.
Abdullah Eren ayrıca Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş. Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüş olan Abdullah Eren, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmış. Sivil toplum faaliyetleriyle yakından ilgilenen Eren, Balkanlarla ilgili çalışmalar yürüten birçok sivil toplum örgütünde aktif görevler üstlenmiş. Geleneksel Türk sporlarına da ilgi duyan Abdullah Eren, iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babası...
Bir günlük Türk ve Alman Festivali’nde kendisini yakından izledik. Sıcakkanlı ve samimi bir genç, çok atak...
AMAÇ İSLAMOFOBİYE ENGEL OLMAK
Abdullah Eren “Türk ve Alman makamlarının iş birliğiyle bu programın gerçekleştirilmesi çok önemli. 3 günlük dolu dolu bir festival. Bu festival Türk-Alman ortak festivali. Önümüzdeki sene de vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa’nın farklı yerlerinde de yine oradaki yetkili makamların işbirliğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Maalesef Avrupa’nın farklı ülkelerinde İslamofobi gibi hastalıklar üremekte. Biz bu akımları toplumlardaki genel gidişat olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için de bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bu festivallerin Avrupa’da söz konusu hastalıkların yayılmasını da engelleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
FUAT SEZGİN KİTABI
Festivalde kitap stantlarıyla aralarında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ‘Bilim Tarihi Sohbetleri’ kitabının da olduğu kıymetli birçok eser yurtdışındaki gençlerimize ulaştırıldı. YTB ayrıca bu yıl yurtdışındaki vatandaşlara yönelik olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri programını da başlattı. Stantları ziyarette parasız olarak dağıtılan Şevket Süreyya Aydemir’in ‘Suyu Arayan Adam’, Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’, Peyami Safa’nın ‘9. Hariciye Koğuşu’ ve Falih Rıfkı Atay’ın ‘Zeytindağı’ ve Halide Edip Adıvar’ın ‘Ateşten Gömlek’ kitapları dikkat çekti.
YTB yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve gençlere yönelik olarak yine İnsan Hakları Eğitim Programı, Diaspora Gençlik Akademisi, Türkiye Stajları, Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, Gençlik Kampları, Evliya Çelebi Kültür Gezileri gibi programlarla destek oluyor. Bu programlarda şu ana kadar binlerce kişiye ulaşan YTB, Türkiye’ye gelişlerinde Avrupa’daki Türk gençlerini ilk kez Sırbistan’da karşılayarak onlara yol gösteriyor.
REKOR BAŞVURU
YTB 2012 yılından itibaren ‘Türkiye Bursları’ markası adıyla ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencileri burslandırıyor. Her yıl aratarak başvuru alan Türkiye Burslarına bu yıl 167 ülkeden rekor bir başvuru gelmiş ve 147 bin 500 kişi Türkiye Bursları’na başvurmuş... YTB her yıl ortalama 5 bin uluslararası öğrenciyi burslandırıyor. Bir o kadar genç mezun oluyor.
Bugün ülkesinde bakanlıktan rektörlüğe siyasetten üst düzey yöneticiliğe ulaşmış birçok Türkiye Bursları mezunu bulunuyor. Türkiye’den mezun olan YTB bursiyerlerinin 22 ülkede bulunan 23 adet Türkiye Mezunları Derneği ile bu bağ sürdürülürken öğrenciler de geniş bir network imkânı yakalıyor.