DSP PM üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yazıyor: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine’ye devretmek istediği Türkiye İş Bankası AŞ pay senetleri, Atatürk’ün ölümünden önce kendi el yazısıyla kaleme aldığı 5-IX-1938 tarihli vasiyetname ile yakınlarına yapılacak belirli miktarlardaki ödemelerden sonra nemaları (faiz ve kâr payları) yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına tahsis edilmek koşuluyla kurucusu olduğu CHP’ye bırakılmıştır.
Atatürk’ün vasiyetnamesi gereğince CHP’nin mülkiyetinde bulunan pay senetlerine düşen, fakat Türk Dil ve Tarih kurumlarına ödenen Türkiye İş Bankası AŞ kâr payları hakkında Anayasa’nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili 134. maddesinin II. fıkrasına bu ödemelerin yapılmasını güvence altına alan bir hüküm konmuştur. Bu hüküm, aynı zamanda Atatürk’ün vasiyetnamesinin gereğinin yapılması bakımından hem vasiyeti getirme yerine görevlisi konumunda bulunan CHP hem söz konusu ödemelerin yapıldığı Türk Dil ve Tarih kurumları için anayasal bir dayanaktır.
Bu nedenlerle Atatürk’ün ölümünden 80 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP mülkiyetindeki Türkiye İş Bankası AŞ pay senetlerinin Hazine’ye devri amacıyla yapılacağını söylediği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin desteklemekte gecikmediği yasal düzenleme, Atatürk’ün iradesine saygısızlık anlamına geldiği kadar miras hukukuna ve Anayasa’nın 134. maddesine de aykırıdır. Böyle bir devir yapıldığı takdirde iktidara banka yönetimine girmenin yolu da açılmış olacaktır. Zaten başlıca amaç budur.”
CHP’DE YENİ ADAYLAR
İSTANBUL’da ilçe adaylarının ‘önseçimsiz’ ve ‘eğilimsiz, yoklamasız’ tespit edildiği ciddi bir iddia olarak konuşuluyor. Adaylık başvurusunda bulunan yeni isimlerin umutsuzluğa kapıldığı partide yankılanırken, ‘torpil’ ve ‘para kokuları’ hoş karşılanmadı. Aday olmak isteyen bazı isimler şöyle: CHP’den asker kökenli Remzi Albayrak Gaziosmanpaşa’dan; Gözcü yazarı Gökhan Ulu ve Rıza Gök’ün Dikili’den; İTÜ’lü inşaat mühendisi Canan Sezenler Beşiktaş’tan; CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Belediye Meclis üyesi işkadını Feray Karagöz aday adaylığı başvurusunda bulundular. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na karşı eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam aday olduklarını açıkladılar. İşadamı Erol Dolu Ataşehir’den, Erol Altunoğlu Kartal’dan aday adayı oluyorlar. CHP’li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ABB için aday adaylık başvurusunu yaptı. Eski belediye başkanı Seyhan Duru, Avanos için adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Av. Tolga Tosun, CHP Bandırma aday adaylığını bugün açıklayacağını söyledi.
Şiddet yasası çıkana kadar direneceğiz!
TÜRK Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddet olaylarının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini yineledi ve yetkilileri “Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin” diye uyardıklarını açıkladı. Adıyaman şöyle devam etti:
“10 Ekim’den beri ‘Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum’ temalı nöbet eylemlerini sürdürüyoruz. Yarın 10.00’da da (17 Ekim) Ankara TTB’de buluşarak Türk Tabipler Birliği’nin ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirge’sini kamuoyu ile paylaşacağız. İlgili yasa çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Vereceğiniz destek bizim için çok büyük önem taşıyor.”
TROYA YA DA VİLUŞA
DEVLET Opera Balesi, Troya’yı sahneye koyacakmış. Çetin bir iş. Çok güzel. Samimi başarı dileklerimi sunarım. Bu münasebetle Troya konusunda birkaç gerçeği sunmayı arzu ettim.Hititler, Troya’ya “Viluşa” derler. Viluşa kelimesi Uv-El-Uş-A hecelerinde oluşur ki Uv “kutsal”, El “halk”, Uş “yönetim” anlamlarına gelir, -a ise sonektir. Cümleyi toparlarsak ortaya “kutsal halk yönetimi” çıkar. Anadolu ön-Türk kültürünün ürünü olan “viluşa” adı yok saylır ve ‘Troya’nın ‘Grek’ olduğu iddia edilir. Aslında bu dilci ve tarihçilerin Türkleri yok sayma inatlarından ya da Anadolu kültürünün dibinde, M.Ö. 13 binlerde yazılarıyla Orta Asya’dan gelmiş olan ön-atalarımızın varlığından haberi olmadıklarını gösterir. Biz tarihi ve bilimsel gerçeği öğrenelim ve unutmayalım.
Haluk TARCAN-Bilimsel araştırmacı (CNRS)
BİLİYOR MUSUNUZ
SÖYLEV 6 GÜN 37 SAATTE OKUNDU
- ADD’nin Atatürk’ün Söylev’inin 91. yıldönümü dolayısıyla kaleme alınan açıklamada “15-20 Ekim 1927’de altı gün 37 saatte okuduğu Söylev’i Kurtuluş, Kuruluş ve Cumhuriyetin ilk yılları için belgesel niteliğindedir. Bugün, ulus olarak yaşadığımız tüm sorunlara çözüm stratejileri sunmakta; Atatürk gibi düşünüp, Atatürk gibi hareket etmenin formüllerini vermektedir” denildiğini...
- TEKİRDAĞ Saray, Güngörmez’de ormanlık alanda taşocağı projesine İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını oy çokluğuyla iptal ederek, taşocağının binlerce yılda oluşmuş ekosistemi yok etmesi ve bu etkinin taş ocağının üretim süresi olarak hesaplanan 136 yıl boyunca devam etmesinin önlendiğini...
OKUYUNUZ
- FRANKFURT Kitap Fuarından notlar... Halit ÇELİKBUDAK yazıyor.
Atatürk’ün iradesine saygısızlık
DSP PM üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yazıyor: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine’ye devretmek istediği Türkiye İş Bankası AŞ pay senetleri, Atatürk’ün ölümünden önce kendi el yazısıyla kaleme aldığı 5-IX-1938 tarihli vasiyetname ile yakınlarına yapılacak belirli miktarlardaki ödemelerden sonra nemaları (faiz ve kâr payları) yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına tahsis edilmek koşuluyla kurucusu olduğu CHP’ye bırakılmıştır.
Atatürk’ün vasiyetnamesi gereğince CHP’nin mülkiyetinde bulunan pay senetlerine düşen, fakat Türk Dil ve Tarih kurumlarına ödenen Türkiye İş Bankası AŞ kâr payları hakkında Anayasa’nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili 134. maddesinin II. fıkrasına bu ödemelerin yapılmasını güvence altına alan bir hüküm konmuştur. Bu hüküm, aynı zamanda Atatürk’ün vasiyetnamesinin gereğinin yapılması bakımından hem vasiyeti getirme yerine görevlisi konumunda bulunan CHP hem söz konusu ödemelerin yapıldığı Türk Dil ve Tarih kurumları için anayasal bir dayanaktır.
Bu nedenlerle Atatürk’ün ölümünden 80 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP mülkiyetindeki Türkiye İş Bankası AŞ pay senetlerinin Hazine’ye devri amacıyla yapılacağını söylediği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin desteklemekte gecikmediği yasal düzenleme, Atatürk’ün iradesine saygısızlık anlamına geldiği kadar miras hukukuna ve Anayasa’nın 134. maddesine de aykırıdır. Böyle bir devir yapıldığı takdirde iktidara banka yönetimine girmenin yolu da açılmış olacaktır. Zaten başlıca amaç budur.”
CHP’DE YENİ ADAYLAR
İSTANBUL’da ilçe adaylarının ‘önseçimsiz’ ve ‘eğilimsiz, yoklamasız’ tespit edildiği ciddi bir iddia olarak konuşuluyor. Adaylık başvurusunda bulunan yeni isimlerin umutsuzluğa kapıldığı partide yankılanırken, ‘torpil’ ve ‘para kokuları’ hoş karşılanmadı. Aday olmak isteyen bazı isimler şöyle: CHP’den asker kökenli Remzi Albayrak Gaziosmanpaşa’dan; Gözcü yazarı Gökhan Ulu ve Rıza Gök’ün Dikili’den; İTÜ’lü inşaat mühendisi Canan Sezenler Beşiktaş’tan; CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Belediye Meclis üyesi işkadını Feray Karagöz aday adaylığı başvurusunda bulundular. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na karşı eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam aday olduklarını açıkladılar. İşadamı Erol Dolu Ataşehir’den, Erol Altunoğlu Kartal’dan aday adayı oluyorlar. CHP’li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ABB için aday adaylık başvurusunu yaptı. Eski belediye başkanı Seyhan Duru, Avanos için adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Av. Tolga Tosun, CHP Bandırma aday adaylığını bugün açıklayacağını söyledi.
Şiddet yasası çıkana kadar direneceğiz!
TÜRK Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddet olaylarının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini yineledi ve yetkilileri “Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin” diye uyardıklarını açıkladı. Adıyaman şöyle devam etti:
“10 Ekim’den beri ‘Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum’ temalı nöbet eylemlerini sürdürüyoruz. Yarın 10.00’da da (17 Ekim) Ankara TTB’de buluşarak Türk Tabipler Birliği’nin ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirge’sini kamuoyu ile paylaşacağız. İlgili yasa çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Vereceğiniz destek bizim için çok büyük önem taşıyor.”
TROYA YA DA VİLUŞA
DEVLET Opera Balesi, Troya’yı sahneye koyacakmış. Çetin bir iş. Çok güzel. Samimi başarı dileklerimi sunarım. Bu münasebetle Troya konusunda birkaç gerçeği sunmayı arzu ettim.Hititler, Troya’ya “Viluşa” derler. Viluşa kelimesi Uv-El-Uş-A hecelerinde oluşur ki Uv “kutsal”, El “halk”, Uş “yönetim” anlamlarına gelir, -a ise sonektir. Cümleyi toparlarsak ortaya “kutsal halk yönetimi” çıkar. Anadolu ön-Türk kültürünün ürünü olan “viluşa” adı yok saylır ve ‘Troya’nın ‘Grek’ olduğu iddia edilir. Aslında bu dilci ve tarihçilerin Türkleri yok sayma inatlarından ya da Anadolu kültürünün dibinde, M.Ö. 13 binlerde yazılarıyla Orta Asya’dan gelmiş olan ön-atalarımızın varlığından haberi olmadıklarını gösterir. Biz tarihi ve bilimsel gerçeği öğrenelim ve unutmayalım.
Haluk TARCAN-Bilimsel araştırmacı (CNRS)
BİLİYOR MUSUNUZ
SÖYLEV 6 GÜN 37 SAATTE OKUNDU
- ADD’nin Atatürk’ün Söylev’inin 91. yıldönümü dolayısıyla kaleme alınan açıklamada “15-20 Ekim 1927’de altı gün 37 saatte okuduğu Söylev’i Kurtuluş, Kuruluş ve Cumhuriyetin ilk yılları için belgesel niteliğindedir. Bugün, ulus olarak yaşadığımız tüm sorunlara çözüm stratejileri sunmakta; Atatürk gibi düşünüp, Atatürk gibi hareket etmenin formüllerini vermektedir” denildiğini...
- TEKİRDAĞ Saray, Güngörmez’de ormanlık alanda taşocağı projesine İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını oy çokluğuyla iptal ederek, taşocağının binlerce yılda oluşmuş ekosistemi yok etmesi ve bu etkinin taş ocağının üretim süresi olarak hesaplanan 136 yıl boyunca devam etmesinin önlendiğini...
OKUYUNUZ
- FRANKFURT Kitap Fuarından notlar... Halit ÇELİKBUDAK yazıyor.