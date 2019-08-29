Atatürk'e göre 1071 nedir? 'Malazgirt gelir değil dönüştür'

Atatürk, bu gerçeği kanıtlayan ‘Anadolu’daki Tamgalar’da o yıllarda henüz okunamasa da davranış ve sözleriyle Türklerin Anadolu’ya 1071’de gelmediğini açıklamaktan çekinmemiştir. Çünkü 1936’da masrafını cebinden (500 lira) vererek Alacahöyük’teki kazı çalışmalarını başlattığında, Türk Tarih Kurumu’na gönderdiği mektubunda aynen şöyle der:
“Tarih kurumumuzun Alacahöyük’teki çalışmaları, 5500 senelik maddi Türk tarih belgeleri, cihan kültür tarihini yeni baştan taktik ve tamik ettirecek mahiyettedir.”
Fakat bulunan yazıtlar o yıllarda okunamadığı için oradaki yerleşimlerin MÖ 4000–3000 yıllarında başladığı çok sonraları anlaşılmış ve Atatürk’ün sezgisiyle öngördüğü 5500 yıllık uygarlık, gecikmeli olarak da olsa doğrulanmıştır.
(Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının resmi sitesi http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=FikirDusunceler&IcerikNo=54)
*
Peki Atatürk, Alacahöyük yazıtları okunmadığı halde böyle diyebilme gücünü nereden alıyor? Söylediğinden emin olmayan bir lider böyle konuşur mu?
Dahası var. Aynı mektupta Türklerin Anadolu’ya 1071’de gelmediklerini de anlatır.
Atatürk Araştırma Merkezi’nin sitesinde bunları okuyabilirsiniz.
Atatürk bunları çok okuduğu için bilebilir mi?
Kaldı ki, neyi okuyabilir?
O zaman Kazım Mirşan, Haluk Tarcan ve kitapları mı vardı ki okusun?
İlgi alanı metafizik olmayanlar, ruhani yardım alan insanların tümünün bu özelliklerini öne çıkartıp övüneceklerini sanır. Halbuki bu tamamen ‘vazifeli varlığın’ göreviyle alakalı bir durumdur.
Atatürk’ün vazifelerinden en önemlisi, 1400 yıl önceki Arap geleneklerinin etkisi altındaki İslam şeriatının Türk toplumunu cahil bırakan, uyuşturan etkisini kırmak; insanlarımızı gaipten yardım beklentisinden kurtarmak, kadını erkekle eşit yaparak özgürleştirmektir.
Bu nedenle Atatürk’ün 1937 yılında TBMM’yi açarken yaptığı konuşmayı okuyunuz.
HER DEREYE HES YAPILMASIN
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO), HES teknik gezisi kapsamında Giresun ve Trabzon’daki bazı santralları ziyaret ederek çalışma sistemleri ile ilgili incelemelerde bulunduğunu yazmıştık. Bugün diğer gözlemlerimize devam edeceğiz. Santralları gezerken EMO Başkanı Gazi İpek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tetkiklerimiz en kısa zamanda bir komisyon tarafından raporlanacak, kamu kurumlarına ve kamuoyuna sunulacaktır. Karadeniz’de HES’lerin bu aşamada durdurulmasını ve yatırım yapılmamasını öneriyoruz. Türkiye’de yeterli enerji yatırımı mevcuttur. Bu aşamada yeni bir master plan yapılarak tüm kaynaklarımızın üretiminin ona göre planlanmasını öneriyoruz.”
Evet, Türkiye’ye enerji gerekli ama enerji politikaları doğru ve verimli yapılmalı. EMO mühendislerinin bazı vurgulamaları şöyle:
“Hem ekonomik, hem de ekolojik hesap yapmak gerekli oluyor artık. Yaylalar betonlaştı. 10 yıl sonra Karadeniz diye bir şey kalmayacak. Her dereye HES yapılması gerekmiyor. Elektrik GES, RES ve BES’ten üretilmeye başlanmalı, üretim fazlası satılmalıdır. Akıllı şebeke sistemine geçilmelidir. Her il ve ilçede paydaşlar bir araya gelmeli. Paydaşların içinde belediye, kalkınma ajansı, EMO, EMMO, il tarım, çevre, DSİ Ticaret ve Sanayi odaları, kooperatif ve birlikler, STK’lar, şirketler ve yerel halk bulunmalı...”
OKUYUNUZ
KİŞİ İNSAN OLARAK DOĞMAZ, ONA VERİLEN ŞEKİLLE OLUR
HOLLANDA’da 35 yıl yaşayan öğretmen ve eski parlamenter Bekir Cebeci, Emine Bulut cinayetinden yola çıkarak, “Çare eğitimle nesillerdedir. Hollanda’nın dünyaca meşhur filozofu Erasmus şöyle der: ‘Kişi insan olarak doğmaz. Ona verilen şekille insan olur’. Peki bu şekil nedir? Bu şekil aile terbiyesidir” diyor.
TÜRKİYE’NİN HEDEFİ %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ OLMALI
EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Karadeniz gezisine katılarak ilginç çözümler ortaya attı. “Enerjinin etkin kullanımı öncelikli olmak üzere ‘yerel’in karar ve sahipliğinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin hedeflenmesi gerekiyor. Bunun için de kendi enerji geleceğini, geleceğin teknolojileri ile planlanmalı ve her kent ve ülke kendi stratejik yol haritasına sahip olmalıdır” dedi.
Diyarbakır, Van, Burdur ve Çanakkale’nin yenilenebilir enerjiye geçişte yol haritasını ortaya koyan bir akademisyen olarak hizmet veren Uyar, Karadeniz kentlerinde de uzun vadeli bir destek modeli oluşturulmasının tek çözüm olduğunu söylüyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TARİHİMİZDE iki İstiklal madalyalı tek Kuvay-ı Milliye’ci olan, Denizli ve Çal’da müftülük yapmış Ahmet İzzet Çalgüner’in 30 Ağustos Cuma günü Çal Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak panel ve toplantılar ile anılacağını...
RAMAZAN ve Kurban gibi dini bayramlarımızda uygulanan otoyol, köprü ve toplu ulaşımdaki ücretsiz ulaşım imkânlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da sağlanmasını isteyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, bu konuda bir yasa değişikliği teklifini TBMM’ye sunduğunu...
ADD Batıkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Saykan’ın 7. kişisel ‘Geldikleri Gibi Giderler: Atatürk Resimleri’ sergisinin yarın Kuşadası’nda açılacağını; sergide çoğu ahşap üzerine olmak üzere cam, tual ve taş üzerine işlenmiş yaklaşık 70 adet siyah-beyaz yağlı boya Atatürk resmi yer aldığını...
Atatürk'e göre 1071 nedir? 'Malazgirt gelir değil dönüştür'
Atatürk, bu gerçeği kanıtlayan ‘Anadolu’daki Tamgalar’da o yıllarda henüz okunamasa da davranış ve sözleriyle Türklerin Anadolu’ya 1071’de gelmediğini açıklamaktan çekinmemiştir. Çünkü 1936’da masrafını cebinden (500 lira) vererek Alacahöyük’teki kazı çalışmalarını başlattığında, Türk Tarih Kurumu’na gönderdiği mektubunda aynen şöyle der:
“Tarih kurumumuzun Alacahöyük’teki çalışmaları, 5500 senelik maddi Türk tarih belgeleri, cihan kültür tarihini yeni baştan taktik ve tamik ettirecek mahiyettedir.”
Fakat bulunan yazıtlar o yıllarda okunamadığı için oradaki yerleşimlerin MÖ 4000–3000 yıllarında başladığı çok sonraları anlaşılmış ve Atatürk’ün sezgisiyle öngördüğü 5500 yıllık uygarlık, gecikmeli olarak da olsa doğrulanmıştır.
(Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının resmi sitesi http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=FikirDusunceler&IcerikNo=54)
*
Peki Atatürk, Alacahöyük yazıtları okunmadığı halde böyle diyebilme gücünü nereden alıyor? Söylediğinden emin olmayan bir lider böyle konuşur mu?
Dahası var. Aynı mektupta Türklerin Anadolu’ya 1071’de gelmediklerini de anlatır.
Atatürk Araştırma Merkezi’nin sitesinde bunları okuyabilirsiniz.
Atatürk bunları çok okuduğu için bilebilir mi?
Kaldı ki, neyi okuyabilir?
O zaman Kazım Mirşan, Haluk Tarcan ve kitapları mı vardı ki okusun?
İlgi alanı metafizik olmayanlar, ruhani yardım alan insanların tümünün bu özelliklerini öne çıkartıp övüneceklerini sanır. Halbuki bu tamamen ‘vazifeli varlığın’ göreviyle alakalı bir durumdur.
Atatürk’ün vazifelerinden en önemlisi, 1400 yıl önceki Arap geleneklerinin etkisi altındaki İslam şeriatının Türk toplumunu cahil bırakan, uyuşturan etkisini kırmak; insanlarımızı gaipten yardım beklentisinden kurtarmak, kadını erkekle eşit yaparak özgürleştirmektir.
Bu nedenle Atatürk’ün 1937 yılında TBMM’yi açarken yaptığı konuşmayı okuyunuz.
HER DEREYE HES YAPILMASIN
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO), HES teknik gezisi kapsamında Giresun ve Trabzon’daki bazı santralları ziyaret ederek çalışma sistemleri ile ilgili incelemelerde bulunduğunu yazmıştık. Bugün diğer gözlemlerimize devam edeceğiz. Santralları gezerken EMO Başkanı Gazi İpek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tetkiklerimiz en kısa zamanda bir komisyon tarafından raporlanacak, kamu kurumlarına ve kamuoyuna sunulacaktır. Karadeniz’de HES’lerin bu aşamada durdurulmasını ve yatırım yapılmamasını öneriyoruz. Türkiye’de yeterli enerji yatırımı mevcuttur. Bu aşamada yeni bir master plan yapılarak tüm kaynaklarımızın üretiminin ona göre planlanmasını öneriyoruz.”
Evet, Türkiye’ye enerji gerekli ama enerji politikaları doğru ve verimli yapılmalı. EMO mühendislerinin bazı vurgulamaları şöyle:
“Hem ekonomik, hem de ekolojik hesap yapmak gerekli oluyor artık. Yaylalar betonlaştı. 10 yıl sonra Karadeniz diye bir şey kalmayacak. Her dereye HES yapılması gerekmiyor. Elektrik GES, RES ve BES’ten üretilmeye başlanmalı, üretim fazlası satılmalıdır. Akıllı şebeke sistemine geçilmelidir. Her il ve ilçede paydaşlar bir araya gelmeli. Paydaşların içinde belediye, kalkınma ajansı, EMO, EMMO, il tarım, çevre, DSİ Ticaret ve Sanayi odaları, kooperatif ve birlikler, STK’lar, şirketler ve yerel halk bulunmalı...”
OKUYUNUZ
KİŞİ İNSAN OLARAK DOĞMAZ, ONA VERİLEN ŞEKİLLE OLUR
HOLLANDA’da 35 yıl yaşayan öğretmen ve eski parlamenter Bekir Cebeci, Emine Bulut cinayetinden yola çıkarak, “Çare eğitimle nesillerdedir. Hollanda’nın dünyaca meşhur filozofu Erasmus şöyle der: ‘Kişi insan olarak doğmaz. Ona verilen şekille insan olur’. Peki bu şekil nedir? Bu şekil aile terbiyesidir” diyor.
TÜRKİYE’NİN HEDEFİ %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ OLMALI
EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Karadeniz gezisine katılarak ilginç çözümler ortaya attı. “Enerjinin etkin kullanımı öncelikli olmak üzere ‘yerel’in karar ve sahipliğinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin hedeflenmesi gerekiyor. Bunun için de kendi enerji geleceğini, geleceğin teknolojileri ile planlanmalı ve her kent ve ülke kendi stratejik yol haritasına sahip olmalıdır” dedi.
Diyarbakır, Van, Burdur ve Çanakkale’nin yenilenebilir enerjiye geçişte yol haritasını ortaya koyan bir akademisyen olarak hizmet veren Uyar, Karadeniz kentlerinde de uzun vadeli bir destek modeli oluşturulmasının tek çözüm olduğunu söylüyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TARİHİMİZDE iki İstiklal madalyalı tek Kuvay-ı Milliye’ci olan, Denizli ve Çal’da müftülük yapmış Ahmet İzzet Çalgüner’in 30 Ağustos Cuma günü Çal Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak panel ve toplantılar ile anılacağını...
RAMAZAN ve Kurban gibi dini bayramlarımızda uygulanan otoyol, köprü ve toplu ulaşımdaki ücretsiz ulaşım imkânlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da sağlanmasını isteyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, bu konuda bir yasa değişikliği teklifini TBMM’ye sunduğunu...
ADD Batıkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Saykan’ın 7. kişisel ‘Geldikleri Gibi Giderler: Atatürk Resimleri’ sergisinin yarın Kuşadası’nda açılacağını; sergide çoğu ahşap üzerine olmak üzere cam, tual ve taş üzerine işlenmiş yaklaşık 70 adet siyah-beyaz yağlı boya Atatürk resmi yer aldığını...