Asgari ücret bugün belli oluyor: Sevindirecek mi üzecek mi?

Türk-İş’in net 1893, DİSK’in ise 2 bin 300 liraya yükseltilmesini talep ettiği mevcut 1.404 liralık asgari ücretin en çok 1.600 lira veya ona yakın bir rakamda belirlenmesi bekleniyor. Başbakan Yıldırım, “asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek ücrete yüzde 10 ile 13 arasında zam yapılabileceğinin işaretini vermişti.

Eğer komisyon, bu oranlarda artış yapılmasını benimserse 2018’de uygulanacak net asgari ücret 1500 ile 1600 lira arasında belirlenir.

Yani, emekçinin ücretinde 150 ile 200 lira arasında artış olabilir.

Aslında açlık sınırının bin 600 lirayı aştığı günümüzde dile getirilen rakam emekçinin beklentisini karşılamaktan uzak değil midir?

Şükrü KARAMAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Askeri eylemler, siyasi eylemlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Ümidin güvenli bir surette geri dönüşü, orduların hareketinden daha hızlı hedeflere ulaşmayı temin edebilir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK, (1922, İzmir)

CHP’NİN 13 OCAKTAKİ KONGRE ÖNCESİNDE KULİSLER YOĞUNLAŞTI

İSTANBUL’DA 5 ADAY YARIŞACAK

13 Ocakta yapılacak CHP İl Kongresi için kulis faaliyetleri yoğunlaştı. İl Başkanı Cemal Canpolat’a karşı aday olmak için sahaya inen eski Gençlik Kolları Genel Başkanı, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Yunus Emre, 22. dönem İstanbul Milletvekili Ali Kumkumoğlu ve geçen dönem Canpolat’la yarışan, Sarıyer/İBB üyesi, mimar Gökan Zeybek (Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı) Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüştüler. Diğer aday adayı, PM üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya geldiler.

- CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de “Hüseyin Sağ’ın il delege listesinde yer almadığı doğrudur. Bizim için üzüntü verici olan il ve ilçe meclis üyemiz olan Sağ, ilçe kongresine katılmamamasıdır. Bir arkadaşımızın temsiliyetini sağlamak için delege listesinde kendi isteğimle yer almadım. Kadın ve gençlerin kenarda kalması mümkün değildir. Yeni yönetim kurulunda 7 kadın, 3 genç arkadaşımız yer almaktadır. Kadınların temsiliyet oranı %38,8, gençlerin ise %16,6’dır. İl delegeliğinde bu oranlar 33,3/13,3’dür.”

‘HÜSEYİN’E KARIŞMAM’

- Belediye Bakanı Aykurt Nuhoğlu ise “Delege seçimlerine karışmak istemiyorum. Şuna-buna oy verin demem. Ben Hüseyin Sağ’a hiç karışmam. Ben kurallara bakarım. Bir şey söyleyeyim mi, bu delegelik sistemi kaldırılmalı, üyelerin oy atması en doğrusudur. Esas seçmeyi öğrenmek bir kültürdür. Seçilemeyen kızıyor, önemli olan parti için çalışmaktır.” dedi.

- KADIKÖY kongresinde kadın aday olarak ismi geçen Belgin Gülbağçalar bir açıklama yaparak “Tüzük gereği yeterli sayıda imzayı toplayarak aday olduğum divan başkanlığınca ilan edilmiştir. Tarafıma imza veren delegelerin tüzüğe aykırı olarak tek tek isimlerinin okunmak istenmesi üzerine delegeye duyduğum sorumluluk gereği adaylıktan çekildim. Bilinmesini istedim” dedi.

- CHP Edirne/Uzunköprü’de tüm siyasi erke karşı ünlü ‘Köfteci Niyazi’nin torunu olan, Üniversiteli Kadınlar Derneği kurucusu, mali müşavir Özlem Becan ilçe başkanı seçildi.

BİLİYOR MUSUNUZ

PEN Yazarlar Derneği’nin, 2017 Pen Onur Ödülü’nün Cumhuriyet Kitap eski editörü Turhan Günay’a ‘edebiyata ve demokrasi kültürüne’ katkılarından ötürü bir şükran ifadesi 6 Ocak günü günü, PEN Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulacağını... 23 yılda yitirdiğimiz 176 sanatçı-yazar, toplamda 700’ü aşkın kişinin fotoğrafının arşivinde bulunan fotograf sanatçısı Mahmut Turgut’un 2018 yılı duvar takviminde G.Sururi, F.Say, S.Bağcan, İ.Rozental, M.Üstündağ, K. Giray, F.Şüyün, A.Kutlu, Y.Gökçebağ, A.Gürdal Ünal, E.Akbayram, O.Ekşi’nin portreleri ve eserlerinden örneklerin yer aldığını(www.mahmutturgut.com)...

TRAKYA’NIN ÇÜRÜK DİŞLERİ!





KIRKLARELİ Kent Konseyi Çevre Meclisi diyor ki: 2017 yılında bölgemizi (Istrancalar) yıkım politikalarına karşı gönüllülük kapsamında korumak için, bilim ve hukuk işbirliği ile yereli katılımıyla mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz.” Yatırım düşmanı ilan edildiler, ne yazık ki, geride bu tablo kaldı.

Anayasa’ya göre çevreyi korumanın ve kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevidir, kuralını unuttuk.

PANO

- ZARRAB davası asla açılmayacak. Man belgeleri mahkeme kararıyla ‘sahte’ sayılacak. Cezaevlerindeki binlerce insana ve 700 bebeğe yenileri eklenecek. Son KHK geri çekilmeyecek. Tek tip kıyafet mutlak uygulanacak. Var mı itirazı olan?

Orhan AYDIN

BÜYÜKELÇİ KARLOV ANILDI

19 Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün birinci yıl dönümünde Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde ve İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen törenlerle anıldı.

Ankara’da düzenlenen törene Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın BDT Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov, Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, Ankara’daki diplomatik misyonlar, iş dünyası ile Türk ve Rus sivil toplum temsilcileri katıldı.

Törende ilk olarak Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına çelenk bırakıldı. Törene katılanlar da Karlov anıtına karanfiller bıraktı.

Anma töreninde konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Karlov suikastının üzerinden tam olarak bir yıl geçtiğini ifade ederek “Nedeni ve ayrıntıları halen açıklanmaya muhtaç olan bu hain saldırı, seçkin bir Rus diplomatı, güvenilir ve saygın çalışma arkadaşımız ve müthiş bir insan olan Karlov’u aramızdan aldı. Onu hatırlıyor ve onun bu zamansız kaybının yasını tutuyoruz” dedi.

Yerhov, “Andrey Karlov’u anmanın en iyi yolu, onun hayatının son dönemindeki Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan- asil davasını sürdürmek için adımlar atmak olacaktır.

İDİL BİRET RESİTALİ

Konuşmaların ardından piyanist İdil Biret bir resital verdi. Biret, Rus besteci Sergey Rahmaninov’un solo piyano için yazdığı “Altı müzikal an” adlı eserini seslendirdi.

İSTANBUL’DAKİ ANMALAR

RUSYA Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey L. Podelyşev ve eşi Darina Podelyşev, Beyoğlu konsolosluk binasında bir resepsiyon verdi. Podelyşev konuşmasında öldürülen Büyükelçi Karlov’un bir barış adamı olduğu ve iki ülke ilişkilerinde yapıcı olduğunu ve kaybının sadece Ruslar için değil iki ülke içinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha sonra piyano eşliğinde Janna Konushkina ve Nina Galla, Esra Özbir ve Akhmed Akhmedov’un sahne aldığı konser ile devam edildi.

Çoğunluluğunun Rus vatandaşı olduğu 200’ü aşan misafirlerin bulundukları bu etkinliğe 1989 yılında Türkiye Güzeli unvanıyla Moskova’da ülkemizi temsil edip Kainat Güzeli unvanına alan Meltem Hakarar’da katıldı. Rusya’nın dünyaya kapılarını açtığı sene düzenlenen yarışmanın kraliçesi Meltem Hakarar’ın renkli boy boy fotoğraflarını o güne kadar renkli haber koymayan Rus gazeteleri manşetlerine taşımış idi. Nilhan AYDIN

SURİYE KAMPLARI BİLE FİKİRTEPE’DEN DAHA GÜVENLİ

BİZLER Kentsel Dönüşüm kapsamına alınan ama 6 yıldır dönüşemeyen Fikirtepe mağdurlarıyız. Fikirtepe 35 Numaralı Proje Adası sakinleri olarak, 6 yıl önce evlerimizin yenilenmesi için müteahhit ile sözleşme yaptık. Çeşitli nedenlerden dolayı 6 yıldır olumlu hiçbir gelişme olmadı. Yıkım kararı çıkmadığı için de 6 yıldır kira yardımı da alamıyoruz. Adalarımızın çevresi şantiye alanına dönmüş durumda. Biz ortada sıkışıp kaldık. Burası yaşanacak gibi değil. Burada sıklıkla hırsızlık olayları yaşanıyor. Komşularımızın soyulan evleri var. Su saatlerimizi bile söküp çalıyorlar. Kapılar, camlar kırılıp evlere girildi. O evler uyuşturucu bağımlılarının mekanı oldu. Boş evlerde yangın çıkartıyorlar. Burada artık yaşayamıyoruz. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede. Suriye kampları bile bizim mahallemizden daha güvenli. Bir an önce adamızda yıkım çalışmalarının başlamasını istiyoruz. Kolonlarımız kırıldı, demirlerimiz çürüdü. Evlerimizin hiç biri depreme dayanıklı değil. Ada sakinleri olarak 6 yıldır mağduruz. Daha ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bıçak kemiğe dayandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den acilen bu drama el koymasını istiyoruz. Fikirtepe 35 no’lu proje ada sakinleri

BU ASANSÖRLERE KİM İZİN VERİYOR?

İSPARK’ın Beyoğlu Odakule karşısındaki 5 katlı otoparkı kısa bir süre önce modernize(?) edildi. Bu kapsamda Odakule tarafına insan asansörü inşa edildi.

Bu asansör ilk gününden beri sürekli sorun çıkarıyor, nitekim Beyaz Masa’ya şikayet de ettim. ‘İlgililerine ilettik, size bilgi verilecek’ cevabı dışında aylardır hiç bir şey yok.

Önceki akşam inerken asansör kabini büyük bir gürültü ile, muhtemelen raydan çıktığı için sağa sola çarparak düşmeye başladı, bir süre sonra da sıkıştı kaldı. Otoparkçılar, sonradan gelen teknisyenler hiçbir şey yapamadı. Sonunda gelen itfaiyeciler çareler aradılar, asansörün tavanında acil kaçış kapısı yok, sanki çelikten bir tabut yapılmış. Tek çare olarak tavandaki çelik kaplamaları keserek saatler sonra beni çıkardılar.

Çelik tavanı keserken tepeme ateşler yağıyordu, kesilen çelik tavan, çervesiyle birlikte aşağı düşerken kabin içinde ezilme tehlikesi de geçirdim.

Kabin içinde sıkışıp kaldığım sürede üretici firmanın etiketi ile deneticilerin yeşil etiketi karşımda alay eder gibi duruyordu. Bu asansörü yaptıranlara da (Büyükşehir Belediyesi), yapanlara da, denetim (?) yapıp yeşil etiket verenlere de saatlerce lanetler yağdırdım.

Sokak sokak gezip yeşil etiketi olmayan konut asansörlerini mühürleyen belediyenin, vatandaşın can güvenliğine özen gösterdiğini sanıyordum. Kendi tesislerinde böylesine bir asansör yaptırıp çalıştıran belediyenin demek ki tek kaygısı, etiket veren denetim firmalarına iş çıkartmakmış.

Lütfen insan hayatına biraz saygı gösterin.

Dr. Gündüz TEZMEN