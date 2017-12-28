Anayasa Mahkemesi çözüm üretemezse ne olur? Ciddi bir tehlike potansiyeli doğar

ANAYASAL düzen, yasama organının ve Anayasa Mahkemesi’nin eşzamanlı ve paralel olarak fonksiyon kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya...

Hukuk devletinde bu iki erkin demokratik hukuk bakımından çözüm üretme sürecinin dışında kalması, toplumsal barış bakımından ciddi bir tehlike potansiyeli taşıyor.

Sorun Olağanüstü halin kalıcı hale gelmesi ve bu dönem kararnamelerinin torba yasalara benzetilmesinden kaynaklanıyor.

Ortaya çıkan manzara, gerek dokunulmazlıkların kaldırılmasında gerekse Olağanüstü hal ve ilgili kararnamelerin istihsalinde, muhalefetin ciddi bir değerlendirme hatasına düştüğünü göstermektedir.

Bugün eğer, Anayasa Mahkemesi demokratik anayasal düzenin geleceği bakımından açık bir yoklukla malul 696 sayılı Kararname konusunda, denetim yetkisinden sarfınazar ederse, yürütmenin yasama organını devre dışı bırakma eyleminde iştirak halinde sorumlu olacaktır.

Anayasa’nın öngördüğü kuvvetler ayrılığı, yürütmenin Olağanüstü hal kararnamelerini konu ve süre bakımından istismar etmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin de bu durumu denetim alanının dışında varsayması ile ağır biçimde ihlal edilmiş olacaktır.

Yürütme/yasama çoğunluğunun, anayasal yargı himayesinde görüntü vermesi, rejimin geleceğini onarılmaz boyutlarda tartışılır hale getirebilir.

Anayasa Mahkemesi tarihi bir sorumluluk ile karşı karşıyadır.

GÜNÜN SÖZÜ

“Türkiye bilim ve uygarlık yolunda ortak değerlerine tekrar dönecektir, bundan hiç şüphe edilmemelidir.”

Oktay EKŞİ

KILIÇDAROĞLU’NU BİR TEK SARIYER ÖRGÜTÜ DİNLEDİ

İSTANBUL’DA KADININ YERİ YOK

CHP Sarıyer Belediye ve İBB Meclis üyesi Ali Rıza Yılmaz ilçe seçimleriyle ilgili bir açıklama yaparak, ilçe başkanı seçilen meclis üyesi Sevim Yalınkılıç için şunları söyledi: “Sayın Yalınkılıç çalışkan bir arkadaşımızdır. Balkan kökenlidir; CHP parti okulunda eğitmenlik yapmıştır; geçen önseçimde en yüksek oyu alarak birinci çıkan bir isimdir. Bu kez kendisini üç ay öncesinden ikna ederek adaylığını sağladık. Dıştan kimsenin müdahalesi olmamıştır. Sarıyer’de kimsenin adamı değildir. Genel Başkanımızın ‘Kadın aday seçin’ talimatını uygulayan tek örgüt Sarıyer olmuştur. Meltem Pir, aday olması için bazı kişiler çaba göstermiş ancak kongreden bir gün önce aday olmayacağını duyurmuştur.”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Genel Başkan’a bağlılığını yineleyerek “Gerçekdışı haberlerle kara propaganda yapılıyor; Genel Başkan ve Genel Merkez ile aramızı açmayı amaçlayan beyhude ve kötü niyetli çabalara kalkışmak kimsenin haddi de değildir, işi de olmamalıdır” diye açıklama yaptı.

HÜSEYİN SAĞ’I YEDİLER

CHP İBB ve Kadıköy belediye meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın il delegesi olamaması örgütte tepki uyandırdı. ‘İstanbul’da imar rantının gündemini yaratan partili’ olarak ulusal basında gündemden düşmeyen Hüseyin Sağ’ın listeden adının silinmesinde Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun etkin olduğu öne sürüldü.

Bir önceki dönemde de Sağ’ın İBB meclis adaylığı Selami Öztürk ve Algan Hacaloğlu tarafından engellenmişti.

Genel Merkez’den bir yönetici bize açık açık şunları söyledi:

“Hüseyin partiler üstü bir adamdır, halkın vicdanıdır. Kendisine yapılan kumpasların hesabını her zaman kendilerinden soracaktır. O dayak yedi, ama kimseye boyun eğmedi. Nerede liyakat, nerede hak, hukuk, emek... Aykurt Nuhoğlu kendisini rakip olarak mı görüyor? Ama biz Hüseyin’i bu kez Parlamento’ya götürmek isteriz. Onun için çalışacağız.”

KADIKÖY’DE SEÇTİRMEDİLER

Kadıköy İlçe Kongresi’nde de ilginç manzaralar yaşandı. İlçe Başkanı Ali Narin ilçe başkanlığını yeniden kazandı ancak il delegesi olamadı. Belediye başkanları ilçelerde ilk sıralarda yer alırken, 45 delegeden 40’ncı sıradan girebildi Aykurt Nuhoğlu yani ağır çizik yedi. Örgütte gençlerle yönetim de ters düştü. Gençlik kollarından kimse yönetimde yer almadı. Hani gençlerin önü açılacaktı? Kadıköy örgütünde kadınlar yok sayıldı. Kadın aday adayı Belgin Gülbağçalar, engellenerek yeterli imzayı toplayıp aday olamadı.

İstanbul’da ikinci kadın başkan Silivri’de yer alıyor. Suna Göçengil 6 aylık atama sürecinden sonra ikinci kez kongreyi kazanarak güven tazeledi.

GÜNÜMÜZÜN UNUTULAN KAVRAMI: VEFA

VEFA, kişiler arasında olması gerektiği gibi toplumsal ilişkilerde ve yaşanılan ülkeye karşı da duyulması gereken bir değerdir. Unutulmaması gereken şey, aslında vefasız başarının asla kalıcı olmayacağıdır. Büyük şair Fuzuli’nin vefa konusundaki bir beyti şöyle: “Vefa bir kimseden kim istedim ondan cefa gördüm” (Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm. Kimi gördüysem vefasız dünyada, onun vefasızlığını da gördüm) diyor. Prof. Dr. Mehmet PALA

ERKEK YURTLARINDA KADIN PERSONEL OLMALI

ERKEK öğrenci yurtlarındaki taciz ve tecavüz olaylarını bir anne olarak üzüntü ve öfkeyle lanetliyorum. Bunu önlemenin birincil yolu, erkek öğrenci yurtlarında erkek öğretmen ve hizmetlilerin çalıştırılmamasıdır. Erkek öğrencilerin anne şefkatiyle, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu yurtlarda barınmasını sağlamak için belirli yaşa gelmiş (35-40 olabilir) kadın öğretmen ve hizmetliler görevlendirilmelidir. Tuğba KORLU

OKUYUNUZ

- TÜRKİYE Barolar Birliği’nin baro başkanları yayınladıkları sonuç bildirgesinde 696 sayılı OHAL KHK’sı ile milli iradenin bir kez daha yok sayıldığını kaydederek, “OHAL derhal kaldırılmalıdır, 696 sayılı KHK derhal geri çekilmelidir” denildi.

- BUGÜNE kadar 29 OHAL KHK’sı yayınlandı. OHAL’in olağan olduğu, Parlamento’nun devre dışı kaldığı dönem artık son bulmalıdır. Yaşar ÇATAK

- CUMHURİYET davası siyasallaştırılmıştır. H. DERİN