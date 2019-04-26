‘Altın Portakal’ yeniden yapılacak

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Gazipaşa’da 79 firmanın katıldığı Gazipaşa Tarım Fuarı’nda karşılaştık. Gazipaşa, Antalya’nın 650 km’lik sahilinde, tarım ekonomisinin en güçlü olduğu ilçe...
Muzda üretim öncülüğünü elinde tutan Alanya ile Anamur’a karşı mango ile üretim rekabetine başlayan Gazipaşa’yı dikkatle izlemek gerekiyor. Anamur Belediye Başkanı MHP’li Hidayet Kılınç, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le muz ve mango muhabbeti yaparken, Antalya’nın yeni belediye başkanı Muhittin Böcek’in Gazipaşa Tarım Fuarı’na gelmesi sürpriz oldu. Böcek, Altın Portakal Festivali’nin ‘ulusal’ olarak yeniden yapılacağını bildirdi. Gazeteciler, Böcek’e belediyenin borçlarını sordular. Ancak bir gün önce Ekspres gazetesinde bunun yanıtını şöyle vermişti:
“Büyükşehirin borçları tartışma konusu ama ben bir kez konuşacağım. Bir daha da borç konusunu hiç açmayacağım. Ama belediyenin geliri 50, gideri 150. Bunu herkes bilmeli.”
(Bu konudaki yazımızın ayrıntılarını internette okuyabilirsiniz.)
ESK 10 yıldır neden toplanmaz?
SON toplantısını 2009 yılında gerçekleştiren Ekonomik ve Sosyal Konsey’den (ESK) 10 yıldan bu yana ses yok.
12 Eylül 2010’da yapılan referandum ile anayasal kurum haline getirilen ESK’nın bu denli uzun süre toplanamamasının nedenleri çalışanlar tarafından merak ediliyor.
Toplumu yakından ilgilendiren işsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi önemli sorunlar masaya yatırılıp değerlendirilemiyor, ortaklaşa çözüm önerileri üretilemiyor.
Gündemde bulunan kıdem tazminatı fonu kurulması, bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesi, kamu personel yasasında değişiklik yapılması gibi milyonlarca dar gelirli işçi ve memuru yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de ele alınmayacak da nerede alınacak?
Şükrü KARAMAN
‘EN BÜYÜK RUMELİ TÜRKÜ’
RUMELİ Balkan Dernekleri Federasyonu’nun (RUBAFED) 2. ‘Best of Rumeli’ ödüllerinde 16 kategoride yaklaşık 250 bin kişinin oyuyla seçilen TV, sinema, edebiyat, müzik, moda, spor, basın akademisyenleri Balkanların yetiştirdiği en büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelciliği ile ödüllendirildiler. Törenin sunuculuğunu Suzan Kardeş ve Yunus Emin, açılış konuşmasını ise federasyon genel başkanı Kamuran Atakan yaptı. Prof. Dr. Celal Şengör’ün ödülünü Süheyl Çobanoğlu verdi. Kendisinin ve eşinin ailesinin Rumelili olduğunu belirten Şengör, bu vatanın kıymetini bilmenin Rumelilikten, yani medeni olmaktan ve medeniyetten geçtiğini vurguladı. İlber Ortaylı’nın anlamlı konuşmasını önümüzdeki hafta yayınlayacağız.
‘Evlat babanın sırrıdır’
PAZAR günü 12.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda İstanbul kongresini yaparak siyaset sahnesine çıkacak olan Yeniden Refah Partisi’nin sözcüleri Erdal Tüfekçi ve Mehmet Ali Koçer, “Milli Görüş partisiz olmaz, mevcut partilerin hiçbiri Milli Görüş’ü temsil etmediği için bu Yeniden RP’nin kurulması elzem olmuştur. Milli Görüş’ün 6’ncı partisi ve tek temsilcisidir. Genel Başkanı da Fatih Erbakan’dır” dediler.
Tüfekçi ve Koçer, şunları söyledi:
“Evlat babanın sırrıdır, derler ya... Erbakan hocamız da bilgi, donanım ve birikimini Fatih Erbakan’a aktarmıştır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
ATATÜRK STADI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
- PERA Toplantısı’nın pazartesi gün yapılacak ‘Seçim ve Sonrası’ isimli toplantısında Altan Öymen’in konuşacağını ve aynı gün Marmara Grubu Vakfı’nın İstanbul Grand Hyatt Otel’nde Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ile birlikte siyasi parti temsilcilerinden, akademisyenlerden ve diplomatlardan oluşan bir grupla sözde Ermeni iddialarının değerlendirileceğini...
-CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Eskişehir Atatürk Stadı yıkılarak yerine yapılacak millet bahçesinin 48.2 milyona liraya mal olacağını söylediğini...
-KADİR Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Programı çerçevesinde düzenlenen ‘İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’ projesinde “Türkiye’nin dünya bağışcılık endeksinde 128. sırada yer aldığı”nın açıklandığını...
OKUYUNUZ
SUNGURBEY BUGÜN ANILIYOR
TÜRKİYE’deki hayvan hakları mücadelesinin öncü ismi Prof. Dr. İsmet Sungurbey öğrencileri tarafından bugün 14.00’de İstanbul Üniversitesi’nde anılacak. İ.Ü. Hayvan Hakları Kulübü tarafından düzenlenecek anma etkinliği Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleşecek.
‘Altın Portakal’ yeniden yapılacak
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Gazipaşa’da 79 firmanın katıldığı Gazipaşa Tarım Fuarı’nda karşılaştık. Gazipaşa, Antalya’nın 650 km’lik sahilinde, tarım ekonomisinin en güçlü olduğu ilçe...
Muzda üretim öncülüğünü elinde tutan Alanya ile Anamur’a karşı mango ile üretim rekabetine başlayan Gazipaşa’yı dikkatle izlemek gerekiyor. Anamur Belediye Başkanı MHP’li Hidayet Kılınç, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le muz ve mango muhabbeti yaparken, Antalya’nın yeni belediye başkanı Muhittin Böcek’in Gazipaşa Tarım Fuarı’na gelmesi sürpriz oldu. Böcek, Altın Portakal Festivali’nin ‘ulusal’ olarak yeniden yapılacağını bildirdi. Gazeteciler, Böcek’e belediyenin borçlarını sordular. Ancak bir gün önce Ekspres gazetesinde bunun yanıtını şöyle vermişti:
“Büyükşehirin borçları tartışma konusu ama ben bir kez konuşacağım. Bir daha da borç konusunu hiç açmayacağım. Ama belediyenin geliri 50, gideri 150. Bunu herkes bilmeli.”
(Bu konudaki yazımızın ayrıntılarını internette okuyabilirsiniz.)
ESK 10 yıldır neden toplanmaz?
SON toplantısını 2009 yılında gerçekleştiren Ekonomik ve Sosyal Konsey’den (ESK) 10 yıldan bu yana ses yok.
12 Eylül 2010’da yapılan referandum ile anayasal kurum haline getirilen ESK’nın bu denli uzun süre toplanamamasının nedenleri çalışanlar tarafından merak ediliyor.
Toplumu yakından ilgilendiren işsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi önemli sorunlar masaya yatırılıp değerlendirilemiyor, ortaklaşa çözüm önerileri üretilemiyor.
Gündemde bulunan kıdem tazminatı fonu kurulması, bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesi, kamu personel yasasında değişiklik yapılması gibi milyonlarca dar gelirli işçi ve memuru yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de ele alınmayacak da nerede alınacak?
Şükrü KARAMAN
‘EN BÜYÜK RUMELİ TÜRKÜ’
RUMELİ Balkan Dernekleri Federasyonu’nun (RUBAFED) 2. ‘Best of Rumeli’ ödüllerinde 16 kategoride yaklaşık 250 bin kişinin oyuyla seçilen TV, sinema, edebiyat, müzik, moda, spor, basın akademisyenleri Balkanların yetiştirdiği en büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelciliği ile ödüllendirildiler. Törenin sunuculuğunu Suzan Kardeş ve Yunus Emin, açılış konuşmasını ise federasyon genel başkanı Kamuran Atakan yaptı. Prof. Dr. Celal Şengör’ün ödülünü Süheyl Çobanoğlu verdi. Kendisinin ve eşinin ailesinin Rumelili olduğunu belirten Şengör, bu vatanın kıymetini bilmenin Rumelilikten, yani medeni olmaktan ve medeniyetten geçtiğini vurguladı. İlber Ortaylı’nın anlamlı konuşmasını önümüzdeki hafta yayınlayacağız.
‘Evlat babanın sırrıdır’
PAZAR günü 12.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda İstanbul kongresini yaparak siyaset sahnesine çıkacak olan Yeniden Refah Partisi’nin sözcüleri Erdal Tüfekçi ve Mehmet Ali Koçer, “Milli Görüş partisiz olmaz, mevcut partilerin hiçbiri Milli Görüş’ü temsil etmediği için bu Yeniden RP’nin kurulması elzem olmuştur. Milli Görüş’ün 6’ncı partisi ve tek temsilcisidir. Genel Başkanı da Fatih Erbakan’dır” dediler.
Tüfekçi ve Koçer, şunları söyledi:
“Evlat babanın sırrıdır, derler ya... Erbakan hocamız da bilgi, donanım ve birikimini Fatih Erbakan’a aktarmıştır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
ATATÜRK STADI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
- PERA Toplantısı’nın pazartesi gün yapılacak ‘Seçim ve Sonrası’ isimli toplantısında Altan Öymen’in konuşacağını ve aynı gün Marmara Grubu Vakfı’nın İstanbul Grand Hyatt Otel’nde Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ile birlikte siyasi parti temsilcilerinden, akademisyenlerden ve diplomatlardan oluşan bir grupla sözde Ermeni iddialarının değerlendirileceğini...
-CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Eskişehir Atatürk Stadı yıkılarak yerine yapılacak millet bahçesinin 48.2 milyona liraya mal olacağını söylediğini...
-KADİR Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Programı çerçevesinde düzenlenen ‘İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’ projesinde “Türkiye’nin dünya bağışcılık endeksinde 128. sırada yer aldığı”nın açıklandığını...
OKUYUNUZ
SUNGURBEY BUGÜN ANILIYOR
TÜRKİYE’deki hayvan hakları mücadelesinin öncü ismi Prof. Dr. İsmet Sungurbey öğrencileri tarafından bugün 14.00’de İstanbul Üniversitesi’nde anılacak. İ.Ü. Hayvan Hakları Kulübü tarafından düzenlenecek anma etkinliği Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleşecek.