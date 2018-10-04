Almanya’da gündem iç politika Türkiye konuşulmuyor

Tarihsel olarak Türklerle en fazla ilişkisi olan kent. 1960’lı yıllarda trenle gelen Türk göçmenlerin ilk ayak bastığı yer... Hürriyet gazetesinin de yurtdışında basıldığı ilk kent. Türkiye’de basılan Hürriyet de Türklerle birlikte Almanya’ya gönderilir. 16 Nisan 1969’da Hürriyet’te şöyle bir anons yapılır: “Gazetemiz yarından itibaren Almanya’da baskıya başlıyor”. Münih’te Schelling Caddesi’ndeki Münchener Buchgewerbehaus Matbaası’nda basılan gazete, 17 Nisan günü Avrupa’nın büyük kentlerine dağıtılır. İlk baskının tirajı 7 bin civarındadır. Baskı daha sonra Frankfurt’ta kurulacak kendi matbaasına aktarılır. Çeşitli vesilelerle defalarca gelip gittiğimiz Münih’te ve Almanya’da esen rüzgâr farklı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin yankıları tabii ki sürüyor. Ama azalarak. Gazetelere göre özetle Almanya ekonomi, enerji, güvenlik, Suriyeli akınının durdurulması gibi konularda Türkiye ile işbirliğini devam ettirmek istiyor açıkça. Her ne kadar insan hakları, yargı bağımsızlığı, tutuklu Almanlar gibi konularda anlaşmazlıklar sürse de...
Almanya’daki asıl konu eyalet seçimi. Münih’in başkent olduğu Bavyera eyaletinde 14 Ekim Pazar günü seçim var. Eyalette 9.5 milyon seçmen var. Eyalet meclisine 2013’te yapılan seçimde ilk kez göçmen olarak Mardin kökenli Arif Taşdelen (54) Sosyal Demokrat Parti’den seçilmişti. Bu seçimde de aday. Eyalette 1960’lı yıllardan beri iktidar muhafazakâr Bavyera Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin elinde. Bu parti Alman Şansölye Angela Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birliği partisinin de doğal ortağı. İki doğal ortak ile Sosyal Demokrat Parti Almanya’da iktidarda.
Kamuoyu yoklamaları bu kez Hıristiyan Sosyal Birlik’in eyalette tek başına iktidar olamayacağını gösteriyor. Tahminler koalisyon ortağının yabancı aleyhtarı sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif (AfD), Yeşiller veya Sosyal Demokrat Parti’nin olabileceği yönünde. Her şey ortada. Almanya’da genel seçim 2021’de yapılacak. Dolayısıyla bu seçim belki tam bir gösterge olamaz diyorlar. Ancak içgüvenlik, yabancılar, sığınmacı akını konusunda sürekli olarak doğal ortağı Şansölye Merkel’i daha sert tedbirler alması için sıkıştıran Sosyal Birlik Partisi’nin 14 Ekim’de alacağı sonuç Berlin’deki tutumunu da belirleyecek. Kısacası bugün Almanya’da iç politika daha baskın. Almanya sürekli Türkiye’yi konuşmuyor. Ama unutmadan söyleyelim, Münih’te dünyaca ünlü ‘Ekim Şenliği’ tüm hızıyla sürüyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Dünyada açlık çeken tek bir çocuk bile olduğu müddetçe, her türlü servet çalıntıdır.” Nakamura Fuminori
TÜRKİYE’DE GAZETECİ OLMAK
MESLEKTAŞIMIZ Tufan Türenç, Remzi Kitabevi’nden çıkan yeni kitabı ‘Babıali’nin Öteki Yüzü’nde anılarını ve tanıklıklarını anlatıyor. Türenç, 49 yıllık gazetecilik serüvenini ülkenin yakın tarihine damgasını vuran olaylar eşliğinde dile getiriyor. Milliyet’i sarsan Abdi İpekçi suikastı, Hürriyet hakkındaki Yahudi sermayesi iddiası, Nâzım Hikmet’i kaçıran gazeteci, Ordu’nun uyarı mektubu, şantajcı gazeteciler, Türk erkeklerinin taptığı kadın gibi başlıklar kitapta yer alan konulardan yalnızca birkaçı. Mesleğine 2017 yılı sonunda veda eden Türenç’in ‘Gazeteci’, ‘Özgürlüğe Uçan Dev’, ‘O Manşetler’ adlı kitapları da bulunuyor.
EDİRNE’DE BİLÂ VE ÖZDİL
EDİRNE 6. Kitap Fuarı 5-14 Ekim tarihlerinde KİPA AVM’de açılıyor. Fuarın bu yılki onur konuğu usta siyasetçi Ali Topuz. 62 yayınevi stant açacak, 110 yazar kitaplarını Edirneliler için imzalayacak, söyleşilerde bulunacak. ‘Edirne Akademi’den Irmak Zileli (9 Ekim), Fikret Bilâ ve Dr. Serdar Taşçı (10 Ekim), İsmail Saymaz (11 Ekim), Işık Gürol (12 Ekim) ve Yılmaz Özdil (14 Ekim) de Edirne 6. Kitap
Fuarı’nda yer alacaklar.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- UMUT Oran’ın “CHP, AKP taklitçiliği hatasına bir kez daha düşmemelidir. Özellikle yerel seçimde hedef olarak konulan ve ‘psikolojik sınır’ şeklinde tanımlanan oy oranının CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının aldığı oy oranı olarak tespit edilmesi ‘kafaların hâlâ parti içi iktidar mücadelesinde’ olduğunun itirafı niteliğindedir. CHP’nin Abant kampından çıkan psikolojik hedef tam bir hayal kırıklığıdır” dediğini...
- KOSOVA Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Sirkeci Garı’nda düzenlediği ‘Bir Kofer, Bir Sandık’ etkinliğinde Balkan Türklerinin, Balkan halk oyunları, Arif Lila’nın yönetmenliğinde Müjdat Gezen Tiyatrosu oyuncularının da yer alacağı göçü anlatan canlandırma ve yöresel yemekler sunumuyla bir araya geleceklerini...
- 60 ilin gazeteci dernek ve cemiyetlerinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 14 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak kongresinde Genel Başkan Yılmaz Karaca’ya karşı, onun vekili Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim’in aday olduğunu...
- TÜSES Vakfı’nın yılların CHP üyesi, mühendis Ertuğrul Çepni anısına düzenlediği ‘Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak’ konulu toplantının yarın 10.30’da Şişli NHKS Merkezi’nde yapılacağını...
MESAJ PANOSU
- Gazeteci Ahmet Güner Elgin vefat etti. Aynı sitede oturmamıza karşın tanışmamıştık. Kendisine “Sağ’ın İlhan Selçuk’u” derlerdi. Muhafazakâr kesim kendisini çok beğenirdi. Cenazesi bugün öğlen Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırılıyor. Allah rahmet eylesin. Y.B.
Almanya’da gündem iç politika Türkiye konuşulmuyor
MÜNİH’teyiz...
Tarihsel olarak Türklerle en fazla ilişkisi olan kent. 1960’lı yıllarda trenle gelen Türk göçmenlerin ilk ayak bastığı yer... Hürriyet gazetesinin de yurtdışında basıldığı ilk kent. Türkiye’de basılan Hürriyet de Türklerle birlikte Almanya’ya gönderilir. 16 Nisan 1969’da Hürriyet’te şöyle bir anons yapılır: “Gazetemiz yarından itibaren Almanya’da baskıya başlıyor”. Münih’te Schelling Caddesi’ndeki Münchener Buchgewerbehaus Matbaası’nda basılan gazete, 17 Nisan günü Avrupa’nın büyük kentlerine dağıtılır. İlk baskının tirajı 7 bin civarındadır. Baskı daha sonra Frankfurt’ta kurulacak kendi matbaasına aktarılır. Çeşitli vesilelerle defalarca gelip gittiğimiz Münih’te ve Almanya’da esen rüzgâr farklı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin yankıları tabii ki sürüyor. Ama azalarak. Gazetelere göre özetle Almanya ekonomi, enerji, güvenlik, Suriyeli akınının durdurulması gibi konularda Türkiye ile işbirliğini devam ettirmek istiyor açıkça. Her ne kadar insan hakları, yargı bağımsızlığı, tutuklu Almanlar gibi konularda anlaşmazlıklar sürse de...
Almanya’daki asıl konu eyalet seçimi. Münih’in başkent olduğu Bavyera eyaletinde 14 Ekim Pazar günü seçim var. Eyalette 9.5 milyon seçmen var. Eyalet meclisine 2013’te yapılan seçimde ilk kez göçmen olarak Mardin kökenli Arif Taşdelen (54) Sosyal Demokrat Parti’den seçilmişti. Bu seçimde de aday. Eyalette 1960’lı yıllardan beri iktidar muhafazakâr Bavyera Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin elinde. Bu parti Alman Şansölye Angela Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birliği partisinin de doğal ortağı. İki doğal ortak ile Sosyal Demokrat Parti Almanya’da iktidarda.
Kamuoyu yoklamaları bu kez Hıristiyan Sosyal Birlik’in eyalette tek başına iktidar olamayacağını gösteriyor. Tahminler koalisyon ortağının yabancı aleyhtarı sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif (AfD), Yeşiller veya Sosyal Demokrat Parti’nin olabileceği yönünde. Her şey ortada. Almanya’da genel seçim 2021’de yapılacak. Dolayısıyla bu seçim belki tam bir gösterge olamaz diyorlar. Ancak içgüvenlik, yabancılar, sığınmacı akını konusunda sürekli olarak doğal ortağı Şansölye Merkel’i daha sert tedbirler alması için sıkıştıran Sosyal Birlik Partisi’nin 14 Ekim’de alacağı sonuç Berlin’deki tutumunu da belirleyecek. Kısacası bugün Almanya’da iç politika daha baskın. Almanya sürekli Türkiye’yi konuşmuyor. Ama unutmadan söyleyelim, Münih’te dünyaca ünlü ‘Ekim Şenliği’ tüm hızıyla sürüyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Dünyada açlık çeken tek bir çocuk bile olduğu müddetçe, her türlü servet çalıntıdır.” Nakamura Fuminori
TÜRKİYE’DE GAZETECİ OLMAK
MESLEKTAŞIMIZ Tufan Türenç, Remzi Kitabevi’nden çıkan yeni kitabı ‘Babıali’nin Öteki Yüzü’nde anılarını ve tanıklıklarını anlatıyor. Türenç, 49 yıllık gazetecilik serüvenini ülkenin yakın tarihine damgasını vuran olaylar eşliğinde dile getiriyor. Milliyet’i sarsan Abdi İpekçi suikastı, Hürriyet hakkındaki Yahudi sermayesi iddiası, Nâzım Hikmet’i kaçıran gazeteci, Ordu’nun uyarı mektubu, şantajcı gazeteciler, Türk erkeklerinin taptığı kadın gibi başlıklar kitapta yer alan konulardan yalnızca birkaçı. Mesleğine 2017 yılı sonunda veda eden Türenç’in ‘Gazeteci’, ‘Özgürlüğe Uçan Dev’, ‘O Manşetler’ adlı kitapları da bulunuyor.
EDİRNE’DE BİLÂ VE ÖZDİL
EDİRNE 6. Kitap Fuarı 5-14 Ekim tarihlerinde KİPA AVM’de açılıyor. Fuarın bu yılki onur konuğu usta siyasetçi Ali Topuz. 62 yayınevi stant açacak, 110 yazar kitaplarını Edirneliler için imzalayacak, söyleşilerde bulunacak. ‘Edirne Akademi’den Irmak Zileli (9 Ekim), Fikret Bilâ ve Dr. Serdar Taşçı (10 Ekim), İsmail Saymaz (11 Ekim), Işık Gürol (12 Ekim) ve Yılmaz Özdil (14 Ekim) de Edirne 6. Kitap
Fuarı’nda yer alacaklar.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- UMUT Oran’ın “CHP, AKP taklitçiliği hatasına bir kez daha düşmemelidir. Özellikle yerel seçimde hedef olarak konulan ve ‘psikolojik sınır’ şeklinde tanımlanan oy oranının CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının aldığı oy oranı olarak tespit edilmesi ‘kafaların hâlâ parti içi iktidar mücadelesinde’ olduğunun itirafı niteliğindedir. CHP’nin Abant kampından çıkan psikolojik hedef tam bir hayal kırıklığıdır” dediğini...
- KOSOVA Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Sirkeci Garı’nda düzenlediği ‘Bir Kofer, Bir Sandık’ etkinliğinde Balkan Türklerinin, Balkan halk oyunları, Arif Lila’nın yönetmenliğinde Müjdat Gezen Tiyatrosu oyuncularının da yer alacağı göçü anlatan canlandırma ve yöresel yemekler sunumuyla bir araya geleceklerini...
- 60 ilin gazeteci dernek ve cemiyetlerinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 14 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak kongresinde Genel Başkan Yılmaz Karaca’ya karşı, onun vekili Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim’in aday olduğunu...
- TÜSES Vakfı’nın yılların CHP üyesi, mühendis Ertuğrul Çepni anısına düzenlediği ‘Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak’ konulu toplantının yarın 10.30’da Şişli NHKS Merkezi’nde yapılacağını...
MESAJ PANOSU
- Gazeteci Ahmet Güner Elgin vefat etti. Aynı sitede oturmamıza karşın tanışmamıştık. Kendisine “Sağ’ın İlhan Selçuk’u” derlerdi. Muhafazakâr kesim kendisini çok beğenirdi. Cenazesi bugün öğlen Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırılıyor. Allah rahmet eylesin. Y.B.