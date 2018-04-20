AKP seçim hazırlığını çoktan bitirmiş...

AKPli bir dostumuzla konuşurken, bu seçim kararı nasıl çıktı, dedik.

“İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor” diyerek anlattı: “Sorarım AKP dışında seçim hazırlığı yapan parti var mı? Tam anlamıyla yok... Türkiye’de bütün il, ilçe ve beldelerde Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla örgütler altı aydan beri seçim hazırlıklarını yürütüyor. İstanbul başta olmak üzere illerde iki ay önce de Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.”

Ve ardından şu ilginç tarihi verdi:

“17 Nisan’dan itibaren de bu merkezler faaliyete geçti. Yani geçen salı günü grup toplantısından sonra... Öğleye doğru da Devlet Bahçeli, erken seçim önerisinde bulundu.”

Aday adayları belli midir?

“Reisimiz kim çalışıyor, kim kaytarıyor, hepsini takip ediyor; niteliklerini de... Tabii ki, şu anda bu merkezlerde çalışanlar biliniz ki emeklerinin karşılığını alacaklardır, çalışmayanlar ise tasfiye edilecektir. AKP bu seçimi ‘bastıra bastıra’ alacaktır sonuçta. ‘Pekiyilik’ öğrenci gibi.”

KEPEZ’DE ‘UMUT’ ARANIYOR... BU ‘SEÇİM’ MİDİR?

KEPEZ, Çanakkale’nin merkez beldesi, 25 yıllık bir belediye... Üç dönemdir seçilen Dr. Ömer Faruk Mutan, ‘umut’ konulu 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi’nin açılışını yaptı. Üç gün boyunca 250 katılımcı tarafından 118 bildiri sunulacak. Geçen yılki etkinlikte ‘Bilim, kültür ve sanatta’ güzeli aramışlar. Bu yıl da dünyanın ve ülkemizin ‘umutsuzluğa’ sürüklendiği koşullarda siyasette, hukukta, bilimde, sanatta, dilde ve medyada ‘umut’ aranıyor. Kongreye paralel olarak 10 gündür süren ‘Seramik Çalıştayı’ da dün sonuçlandı. 8 seramik sanatçısının Balıkpark Seramik Atölyesi’nde yaptıkları eserler sergilenmeye başlandı.

Çanakkale Boğazı’nın Kepez burnunun olduğu bölge ‘Giges’ olarak biliniyor. Antik adı Gyges olan ve adını Libya kralından alan Kepez, Çanakkale’nin önemli değerlerinden biri. Bunun dışında şehit Kıvanç Kaşıkçı’nın adı pazaryerine, rahmetli milletvekili Kamer Genç’in adı çocuk parkına, Kırkpınar’ın ünlü şampiyonu Ahmet Taşçı’nın adı Kepez güreş sahasına verildi. Kepez’de ayrıca Halit Akçatepe, Münir Özkul’un isimleri parklara verilmiş.

26 bin nüfuslu beldeye 12 proje sunan Belediye Başkanı Mutan, bunun için de 26 milyon yatırım yaptıklarını söyledi. Kayısı, şeftali, elma üretimi dışında ‘balık cenneti’ olarak biliniyor Kepez...

LAÇİNER’İN 6 MİNARELİ CAMİSİ

FETÖ’den tutuklanan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Sedat Laçiner’in yaptırmak istediği ‘Terzioğlu’ (araziyi bağışlayan ailenin adı) verilen 6 minareli caminin İzmir yolu üzerindeki kaba inşaatı bitmiş, ancak üniversite devletten kaynak sağlanamadığı için caminin duvarlarında bağış panosu bulunması dikkat çekiyor. Laçiner döneminde İlahiyat Fakültesi kampusu içerisinde İçdaş’ın desteği ile 4 minareli bir cami daha yapıldığını ekleyelim.

‘Seçim’ kararı ile çok istemesine karşın amcasının vefatı için Kemal Kılıçdaroğlu Kepez’e gelemedi, onu CHP Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi temsil etti.

NASIL BİR ADAY OLMALI

YAZAR ve şair Ataol Behramoğlu, ‘Aydınlanmanın Neresindeyiz’ başlıklı konuşmasında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir aday profili

çizdi:“Ekonomiyi iyi bilmeli...

Çağdaşlaşmayı ve Batı uygarlığı ile ilişkileri geliştirmeli... Demokrasi ve özgürlüğe değer ve öncelik vermeli... İyi yabancı dil bilmeli... Birleştirici ve bütünleştirici olmalı... Çoğulcu demokratik rejime ve parlamenter demokrasiye geri dönmeyi sağlamalı...”

Bu arada kongre kulislerinde CHP’nin Yılmaz Büyükerşen’den başka Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın da adaylığa talip olduğunu Kılıçdaroğlu’na ilettiği konuşuluyor. Kongrede Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Onur Bilge Kula’nın ‘Türkiye’de Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri’ ve ‘Doğu’dan Batı’ya Aydınlanma’ (Tekin Yayınevi) kitaplarının tanıtımı da yapıldı.

BİLİYOR MUSUNUZ

- ÜSKÜDAR Ünalan Mahallesi’nin son kalan yeşil alan ve tek deprem toplanma noktasının ranta kurban edilmesi üzerine açılan ‘iptal’ davasının, İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, Av. Onur Cingil’in muhtarlık adına konuyu üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladığını...

- İBB CHP Üyesi Eyüp Birgün’ün; 3 duraklı Nispetiye-Etiler metro hattında seyahat edenlerin bu kısa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalırken, 2 duraklı başka bir hat olan Bağcılar-Başakşehir ilçe sınırlarında ücret alınmaması konusunu Meclis’e taşıyarak, “Bu yanlış işleyişi düzeltmeyi düşünüyor musunuz” diye sorduğunu...

OKUYUNUZ

- KIRKLARELİ’nin Koruköy ve Kapaklı köyleri arasında yürütülen madencilik faaliyetlerinin yarattığı olumsuzlukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İDK (İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu) toplantısına katılan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, muhtarlar Hüseyin Tınmaz (Koruköy), Yaşar Geri (Çukurpınar), Zait Demirtaş (Demircihalil) ile Bağımsız Tarım-Orman-Çevre Sendikası Başkanı Erdal Bayram dile getirdi: “Ormanlarımız madenler yüzünden yağmalanıyor. İşin en tehlikeli yanı da bölgede köylüler su sıkıntısı çekiyorlar, tankerler ile su taşıyorlar.”