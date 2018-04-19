Akciğer kanserinde alarm

Hava kirliliği vb genel geçer sebepler sayıldı ve her zamanki gibi suya sabuna pek dokunulmadı. Halbuki benzer iklim, sanayi ve coğrafyaya sahip komşumuz Yunanistan’da bile kişi başına bizden beş kat fazla tütün tüketilmesine karşın bizim akciğer kanseri yıllık insidansımız Avrupa’nın en yüksek değerinde.



Peki asıl bundaki ana etken ne?



Artan küresel ısınma ve buna bağlı çevresel değişiklikler hava kirliliğini daha da arttırıyor. Uzmanlara göre, iki süreç kısır döngü halinde birbirini besliyor. Sıcaklık dalgalarına bağlı ölüm oranlarında giderek artış gözleniyor.



Sizin 28.9.2007’de yazdığınız bir yazı var... Kaçak motor yağı ile ilgili... Akaryakıttaki büyük oyunda kullanılan ve milyonlarca ton ithal edilen ’white spirit’in bu konuda en önemli neden olduğunu belirtiyorsunuz.



Bakalım kimler cesaret ve feraset gösterip konuyu gündeme taşıyabilecek? / Dr. Hakan AKDAĞ





1- Gebze Dilovası

2- Trakya bölgesi

Bize göre, solunum sistemine bağlı hastalıklarda hızlı bir kötüye gidiş var. Trakya’daki rakamlar gizlense de Fox TV’de Meliha Okur ile Merve Yıldırım ‘Benden Söylemesi’ isimli pazar günkü programlarında kanser konusundaki ‘korkutucu’ verileri çekinmeden ortaya koydular. Edirne kanser hastanesi koridorlarındaki kalabalık her şeyi anlatıyordu aslında. Akciğer, mide ve kalın bağırsak kanserleri çevre kirliliğine bağlı... Türkiye’de kanserden kaynaklanan ölümlerin başında Gebze Dilova bölgesi geliyor. İkinci sırada Ergene bölgesi var. Buna daha ciddi önlemler alınması gerekiyor; ilk başta da bölgede yeni kurulması düşünülen termik santralleri iptal etmek... / Y.B.





BENİM OY KULLANMAM KOLAYLAŞTIRILMALIDIR

BEN görme engelli bir seçmenim. İlk defa Anayasa referandumunda tek başıma şablonla oy kullandım. Artık başkasının yardımıyla oy vermek istemiyorum. Başkasının yardımıyla oy vermek Anayasa’nın ‘gizli oy açık tasnif’ ilkesini ihlal etmektir. Bu seçim döneminde görme engelli bir seçmen olarak kimsenin yardımı olmadan oyumu kullanmak istiyorum. Geliştirilen makine mi olur ya da internet, mobil uygulama, şablon vesaire mi olur bilmiyorum ama farklı seçenekler bulunabilir. Benim için önemli olan kimsenin yardımı olmadan oyumu kullanmak. Ayrıca diğer engellilerin de kendi başlarına oylarını kullanabilecekleri düzenlemelerin yapılmasını istiyorum. / Salih ARIKAN





SEÇİM İŞKENCEYE DÖNÜŞMEMELİ

BU milletin, çocukları, torunları, hiç tatil yapmayacak mı? Bu kaçıncı ‘yaz seçimi?’ Oy kullanma vatandaşa işkence olmamalı! / Fikret AKIN





UMUT KONGRESİ'NDE 60 KİŞİ KONUŞACAK

ÇANAKKALE Kepez Belediyesi’nce düzenlenen ‘Umut Kongresi’ bugün başlıyor. Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.



Kongrenin onur konukları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şair Ataol Behramoğlu ve Zülfü Livaneli olacak. Dört gün sürecek kongreye Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden de bilim insanları ve düşünürler katılacak. CHP’li Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Kongre ile ilgili “Çanakkalemizi, beldemizi, tanıtacağız. Seramik Çalıştayı yapacağız. Kepez olarak Troia’nın tanıtımına katkı sunmaya çalışacağız” dedi.





BİLİYOR MUSUNUZ?

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret ettiğini, Gürkan’ın Karamollaoğlu’na tarihi binada yer alan Atatürk odasında, Edirne ve Atatürk’le ilgili tarihi bilgileri anlattığını; Gürkan’ın 21 Eylül 2016’da kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a da, ziyaretinde Atatürk kitabı hediye ettiğini...



Görev’den alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Ataşehir Gündem gazetesinin 10. yıl etkinliğinde ‘En İyi Erkek Siyasetçi’ seçildiğini, aldığı ödülü Ataşehirlilere armağan ettiğini...



TÜRKİYE Ayakkabıcılar Sanayileri Derneği (450 üyeli, tümü ihracat yapıyor) Başkanı Süleyman Gürsoy’un, TİM’de yapılan İDMİB Yönetim Kurulu seçimlerinde baskı ve müdahaleler sonucu kendi gösterdikleri adayların dışlanması üzerine tepki göstererek istifa ettiğini...



SPOR yazarları Faik Gürses ve Gürel Yurttaş’ın Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın anılarını kitaplaştırdıklarını...



HEİNRİCH Böll Stiftung Derneği, Yeşil Düşünce Derneği ve Troya Çevre Derneği’nin düzenledikleri ‘8. Yeşil Ekonomi Konferansı’nın 24 Nisan Salı 10.00’da Beyoğlu Cezayir Toplantı Salonu’nda yapılacağını...



PERA Toplantısı’nın, Özgür Özel ve Doç. Dr. Yunus Emre’nin konuşmacı oldukları ‘CHP’nin Geleceğe Bakışı’ başlıklı konuşmalarıyla bugün 18.00’de Taksim Hill Otel’de yapılacağını...