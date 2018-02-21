GEÇEN hafta kamuoyunda yer alan üç ayrı çocuğun cinsel istismarı vakası, Türkiye’de çocukların en korunaklı alan zannedilen aile içinde dahi ne denli büyük bir risk altında olduğuna dair tokat etkisi yarattı.

Oysa OHAL ile eylemsizliğe mahkûm edilmeye çalışılan tüm kadın örgütleri senelerdir bu ülkenin kamuoyunu uyarıyor; aile zannettiğiniz kadar güvenli bir yer değil! Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bu konuda bir not gönderdi:

“Müftülere nikâh yetkisi veren yasa tartışmaları esnasında kamuoyu ile paylaştığımız açık mektubumuz da dâhil olmak üzere, seslendiğimiz onlarca çağrımıza hiçbir zaman cevap verilmedi. Oysa çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi siyasi irade gerektiren bir çabadır. Taleplerimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz”

“TBMM’de Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin daimi bir komisyona dönüşmesi ve Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı teşkilat yapılanmasında içinde çocuğun savunuculuğunu yapacak ‘çocuk koruma görevlisi’ adı altında yeni bir yapı kurulmalı, Lanzarote Sözleşmesi gereğince Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmalı, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin imza koyduğu uluslararası anlaşmaların eksiksiz uygulanmalı, çocuğun cinsel sömürü ve istismardan korunması için kayıt sistemi ve düzenli, ayrıştırılmış istatistik sistemi oluşturulmalı, çocuğun cinsel sömürü ve istismarı suçu faillerin kaydı ve bir daha bu sucu islememeleri için izlenmeleri...”

ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KUTLADI

"SANİCA markası ile global bir oyuncu haline gelen ve Çin’de pazar lideri olan Fatinoğlu Holding sahibini, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik ederim. İnşallah bu başarı Asya pazarını ihmal eden firmalarımıza ilham kaynağı olur.”

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in dün attığı bu twit, iş dünyasında dikkat çekti. Anlaşılan o ki, bakan Dünya gazetesindeki “Fatinoğlu Holding ikinci nesille globalleşiyor: Çin’de pazar lideri oldu” haberinden etkilenmiş.

Sanica markasıyla Çin pazarına hem panel radyatör, hem küvet hem de duşakabin satıyor. Panel radyatörü Akhisar’da OSB’de üretiyor. Dünyanın her yerine gönderiyor. Çin’de pazar payı yüzde 20’yi buluyor.

Yeğen Emre Fatinoğlu “Sanica o kadar güçlü bir marka oldu ki, dünya pazarlarında maalesef sahte Sanicalar türedi” dedi. CHP’de siyaset yapan ve Galatasaray Proje Üretim Grup Başkanı olan Ali Fatinoğlu “Londra ve Budapeşte’de depolarımız var, başında da Türk yöneticiler... Sayın Şimşek’in ihracat pazarlarını takip ederek sosyal medya üzerinden Sanica’yı tebrik etmesi bizleri aşırı motive etti. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

İMAR RAPORLARI İLE ÜYELER ‘BOĞULUYOR’

MEVLÜT Uysal, İBB Başkanlığına başlayalı beş ay oldu. Kendisini izleyenler ‘yeni dönemin eskisinden farklı olacağını’ düşünüyordu. Ancak bir çok üye ‘yanıldık’ demeye başladı. Çünkü Kadir Topbaş’ın rekorunu kırdı. İBB Meclis Genel Kurulu’na geçen hafta 112 gündem maddesi geldi, bunların toplam sayfa sayısı da 460 idi. CHP Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Bu kadar sayfayı okuyan var mı?” diye sormuş, kimse cevap verememiş... ”Teknik terimlerle dolu bir metin, roman değil... Bir paragrafı iki kez okumak durumunda kalıyorsunuz. Bu yöntem bilinerek yapılıyor; okunamasın, denetleme yapılamasın... İstanbul’un kaderini değiştirecek kararlar oldubittiye getiriliyor. Üyelerin elinden denetleme hakkı elinden alınıyor.

Mevlüt Uysal geldiğinde, “Kentsel dönüşümde kimseyi yerinden göndermeyeceğiz, imar artışı vermeyeceğiz” demişti. Kamu buradan para kazanmayacaktı. Meclis’e gelen raporlara bakıyoruz bölge ya da parsel bazında plan değişikliklerinin bir çoğunda emsal artışı var. Açıkcası İBB Meclisi, Mevlüt Uysal’ı dinlemiyor.

Uysal gerçeği ortaya koyarak kendi grubuna çaktı da ne oldu sanki? Yakında plan değişiklilerini Kadir Topbaş gibi veto ederse şaşırmayalım. Metro hatlarına ilişkin revize plan değişiklikleri teklifini kim gönderiyor? Peki hiçbir metro hattı neden zamanında bitmiyor? Yeni dönemde Meclis’e gelen rapor sayısı Kadir Topbaş dönemini aratmıyor.

Bu İstanbul’u koruma değil, yağmaya devamdır!

BELEDİYE ADAYLIĞINDA KAPI KAPALI TUTULACAK

CHP’nin tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak 19’uncu Olağanüstü Kurultayında yerel seçimlerle ilgili önemli bir madde gündem oluşturuyor.

Tüzük kurultayında, başta delege seçimleri olmak üzere parti örgütünün yapısına yönelik tüzük değişikliklerinin ele alınması beklenirken, daha önce 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’da sözlü olarak uyguladığı ‘PM üyelerinin, belediye başkanı ve milletvekili adayı olmaması ve mevcut milletvekillerinin, ilçe belediye başkanı adayı olmaması yönündeki’ uygulamasını bu kez tüzük maddesi haline getireceği belirtiliyor.

Tüzükte, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde mevcut MYK ve PM üyelerinin belediye başkanı adaylığının önüne geçiyor. CHP lideri daha önce MYK toplantılarında ‘Yerel seçimlere yönelik hedefi olanların PM’ye aday olmamalarını’ defalarca kez belirtmişti.

Bu arada AKP’nin yerel yönetimler konusunda ilçe belediye başkanlıkları konusunda nasıl bir engel getireceği konusu da gözden uzak tutulmuyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür.”

Fatih Sultan Mehmet

BİLİYOR MUSUNUZ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, Türkiye’nin elektrik enerjisinde dışa bağımlılık oranının yüzde 50.7 olduğunu açıkladığını...

GAZETECİ Baki Özilhan’ın her cumartesi ve pazar 09.30’da Ulusal Kanal’da ‘Sansürsüz Sohbet’ adlı bir program yapmaya başladığını...

SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç’e, Rotary Kulübü tarafından ‘Üstün Meslek Hizmet Ödülü’ verildiğini...

ERBAKAN Vakfı’nın bu akşam Topkapı Mercure Hotel’de bir ‘tanıtım yemeği’ düzenleyeceğini, bu toplantıda muhtemelen Fatih Erbakan önderliğinde yeni bir parti kuruluşunun açıklanacağının konuşulduğunu...