Adnan Hoca ve FETÖ'nün öyküsü

GAZETECİ Fatih Altaylı ile hem Cumhuriyet’te, hem Hürriyet’te birlikte çalıştık; hatta odalarımız yan yana oldu.
O ayrıldıktan sonra Best FM’deki sabah programları bir süre ben yürüttüm. Kendisini ‘Babıâli’ye kazandıran’ sporda Hıncal Uluç, güncel siyasette de Ertuğrul Özkök’tür.
“Yıllarca Adnan Hoca ve çetesi ile uğraştım” diyor Altaylı; doğrudur, sıkıntı sürecinin bizzat tanığı olmuşuzdur. Onların kirli yüzlerini sergiledikçe, bırakın telefonu yüzlerce faks mesajları ile tehdit edilmiştir. Her gazetecinin yaşamadığı ender ‘vakalardan’/saldırılardan’ birisidir bu.
HERKES KORKUYORDU
Faks sistemi daha yeniydi. Altaylı yazdıkça, ‘çetenin’ gönderdiği iğrenç mesajların sayısı giderek artıyordu. Dört fakstan biri de bizim odamızdaydı. Gazetemiz çalışanları hakkında neler yazmıyorlardı ki. Bu pislik karşısında gazeteciler tek satır yazmaya korkuyorlardı, aksi halde ne eşiniz, ne kızınız hakkında denmedik saldırı ve terbiyesizlik kalmıyordu. Herkes ‘korkuyordu’; polis de, yargı da... Mahkemeleri ayarlıyorlar; ‘büyük’ siyasetçilerle kol kola oluyorlar. Zengin ailelerin ve siyasetçilerin kandırdıkları çocuklarından başka, ağına düşürdükleri manken ve siyasetçilerin kızlarına da ‘motor’ adını takıyorlardı.
Bu rezilliklere karşın polis ve savcı kendileriyle uğraşamıyordu. Bir gün Adnan Hoca tutuklanıverdi. Soruşturmayı yüreklice yaptıran, Ecevit’in başbakanlığında, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan oldu. E5 üzerinde Silivri Kumburgaz’da ‘meçhul’ çiftliğine polisi bir tek o sokturdu. Ne yazık ki, Tantan’ın görev süresi iki yılı aşamadı. Koalisyon ortakları DSP, ANAP ve MHP’ye direnemedi ve bakanlıktan ayrıldı. Daha sonra kendisinin talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri ve savcılara davalar açılması çok ilginçti.
FETÖ ÖRGÜTLENMESİ GİBİ
Altaylı’nın geçmişteki ve son günlerdeki yazıları ile ‘Teke Tek’ programları artık ‘belgesel’ sınıfına girmiş. “Adnan Hocacılarla uğraşırken buna karşılık Gülencilerin hedefi oldum” diyor.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçen hafta Adnan Hoca’yı gayet güzel anlatmış. Pek çoğu bilinmiyor. “FETÖ örgütlenmesine benziyor” diyordu.
Bu dosya bu kadarla bitmemeli; geçmişe de gitmeli. O zaman gazetelerin ‘ürkek’ manşetlerinde yer alan ‘Kızıl imamlar’, örgütün yakışıklı gençleri; S’ler, C’ler, A’lar, B’ler hatırlanmalı..
İpek Özbey’in Tantan’la dünkü söyleşisi her kesime ders olmalı. Kendisini tebrik için aradığımızda “Bunları geçmişte hep anlattık ama görmezden gelindi” dedi. Yakalandığını okuyunca “Eskisine göre acayip büyüdüklerini gördüm” dedi Tantan.
YARGITAY ISPARTA UÇAK KAZASINI DA HATIRLAMALI
‘SOMA yargısı caydırıcı olmalıydı’ (13 Temmuz) başlıklı yazınızı okuyunca, yargının durumu ile ilgili 57 canın kaybedildiği 30 Kasım 2007’de meydana gelen Isparta uçak kazasını hatırlatmak istedim. Köşenizde yer verirseniz belki Yargıtay da hatırlar diye düşündüm. Pek çok hukuksuzluk ile devam eden yargılama nihayet 06.01.2015’te Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı ve temyiz talepleri üzerine Yargıtay’a gitti. İlgili dairenin verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 31.05.2016’da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 yıla yakın süredir karar için bekliyor ve 2019 yılında da zamanaşımı gerçekleşecek.
Bu durumda verilen kararın caydırıcı olup olmadığı bir tarafa yargının bulunduğu durumu ve verilen kararlar ile ilgili süreci kamuoyu ile paylaşmak istedim. / Av. Şehnaz Doğan YÜZER
EURO'LU MAAŞIM YUMURTLUYOR
ALMANYA’dan emekli olmuş Türkiye’de yaşayan bir hacı anlatıyor: 1000 Euro emekli maaşım var, geçen sene 3 bin 500 TL ediyordu; bu sene 5 bin 600 ediyor. Hükümetimiz güzel çalışıyor, bunlar hep AKP sayesinde oldu, onun için oyumu AKP’ye verdim. Ve bunu gerçekten söyledim. / (N.M.)
KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ YEMEK
KILIÇDAROĞLU dün akşam Marmara Ereğlisi’ne giderek partisinin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve delegelerle kapalı bir toplantıda yemek yedi. Onlara uyarılarda bulundu. Gece Çorlu’da kalan Kılıçdaroğlu bugün Çorlu, Muratlı ve Uzunköprü’de, tren kazasında vefat eden ve yaralananların ailelerine geçmiş ve taziye ziyaretinde bulunacak. Kazanın olduğu Sarılar köyünde de kaza ile ilgili bir raporu açıklayacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu, 116 bin 816 bebeğin annesinin 15-17 yaş grubunda olduğunu ve 6 senede 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 200 bine yaklaştığını açıkladığını...
TGB’nin, 11-17 Ağustos’ta Dikili’de yapılacak yaz kampı için “Tüm vatansever, Atatürkçü gençleri yaz kampımıza bekliyoruz” diye açıklama yaptığını (tgbbasin@gmail.com)...
GÜNÜN SÖZÜ: “15 Temmuz aydınlatılmalıdır.” / Mehmet Akpınar (Sosyal bilimci)
Adnan Hoca ve FETÖ'nün öyküsü
GAZETECİ Fatih Altaylı ile hem Cumhuriyet’te, hem Hürriyet’te birlikte çalıştık; hatta odalarımız yan yana oldu.
O ayrıldıktan sonra Best FM’deki sabah programları bir süre ben yürüttüm. Kendisini ‘Babıâli’ye kazandıran’ sporda Hıncal Uluç, güncel siyasette de Ertuğrul Özkök’tür.
“Yıllarca Adnan Hoca ve çetesi ile uğraştım” diyor Altaylı; doğrudur, sıkıntı sürecinin bizzat tanığı olmuşuzdur. Onların kirli yüzlerini sergiledikçe, bırakın telefonu yüzlerce faks mesajları ile tehdit edilmiştir. Her gazetecinin yaşamadığı ender ‘vakalardan’/saldırılardan’ birisidir bu.
HERKES KORKUYORDU
Faks sistemi daha yeniydi. Altaylı yazdıkça, ‘çetenin’ gönderdiği iğrenç mesajların sayısı giderek artıyordu. Dört fakstan biri de bizim odamızdaydı. Gazetemiz çalışanları hakkında neler yazmıyorlardı ki. Bu pislik karşısında gazeteciler tek satır yazmaya korkuyorlardı, aksi halde ne eşiniz, ne kızınız hakkında denmedik saldırı ve terbiyesizlik kalmıyordu. Herkes ‘korkuyordu’; polis de, yargı da... Mahkemeleri ayarlıyorlar; ‘büyük’ siyasetçilerle kol kola oluyorlar. Zengin ailelerin ve siyasetçilerin kandırdıkları çocuklarından başka, ağına düşürdükleri manken ve siyasetçilerin kızlarına da ‘motor’ adını takıyorlardı.
Bu rezilliklere karşın polis ve savcı kendileriyle uğraşamıyordu. Bir gün Adnan Hoca tutuklanıverdi. Soruşturmayı yüreklice yaptıran, Ecevit’in başbakanlığında, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan oldu. E5 üzerinde Silivri Kumburgaz’da ‘meçhul’ çiftliğine polisi bir tek o sokturdu. Ne yazık ki, Tantan’ın görev süresi iki yılı aşamadı. Koalisyon ortakları DSP, ANAP ve MHP’ye direnemedi ve bakanlıktan ayrıldı. Daha sonra kendisinin talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri ve savcılara davalar açılması çok ilginçti.
FETÖ ÖRGÜTLENMESİ GİBİ
Altaylı’nın geçmişteki ve son günlerdeki yazıları ile ‘Teke Tek’ programları artık ‘belgesel’ sınıfına girmiş. “Adnan Hocacılarla uğraşırken buna karşılık Gülencilerin hedefi oldum” diyor.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçen hafta Adnan Hoca’yı gayet güzel anlatmış. Pek çoğu bilinmiyor. “FETÖ örgütlenmesine benziyor” diyordu.
Bu dosya bu kadarla bitmemeli; geçmişe de gitmeli. O zaman gazetelerin ‘ürkek’ manşetlerinde yer alan ‘Kızıl imamlar’, örgütün yakışıklı gençleri; S’ler, C’ler, A’lar, B’ler hatırlanmalı..
İpek Özbey’in Tantan’la dünkü söyleşisi her kesime ders olmalı. Kendisini tebrik için aradığımızda “Bunları geçmişte hep anlattık ama görmezden gelindi” dedi. Yakalandığını okuyunca “Eskisine göre acayip büyüdüklerini gördüm” dedi Tantan.
YARGITAY ISPARTA UÇAK KAZASINI DA HATIRLAMALI
‘SOMA yargısı caydırıcı olmalıydı’ (13 Temmuz) başlıklı yazınızı okuyunca, yargının durumu ile ilgili 57 canın kaybedildiği 30 Kasım 2007’de meydana gelen Isparta uçak kazasını hatırlatmak istedim. Köşenizde yer verirseniz belki Yargıtay da hatırlar diye düşündüm. Pek çok hukuksuzluk ile devam eden yargılama nihayet 06.01.2015’te Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı ve temyiz talepleri üzerine Yargıtay’a gitti. İlgili dairenin verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 31.05.2016’da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 yıla yakın süredir karar için bekliyor ve 2019 yılında da zamanaşımı gerçekleşecek.
Bu durumda verilen kararın caydırıcı olup olmadığı bir tarafa yargının bulunduğu durumu ve verilen kararlar ile ilgili süreci kamuoyu ile paylaşmak istedim. / Av. Şehnaz Doğan YÜZER
EURO'LU MAAŞIM YUMURTLUYOR
ALMANYA’dan emekli olmuş Türkiye’de yaşayan bir hacı anlatıyor: 1000 Euro emekli maaşım var, geçen sene 3 bin 500 TL ediyordu; bu sene 5 bin 600 ediyor. Hükümetimiz güzel çalışıyor, bunlar hep AKP sayesinde oldu, onun için oyumu AKP’ye verdim. Ve bunu gerçekten söyledim. / (N.M.)
KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ YEMEK
KILIÇDAROĞLU dün akşam Marmara Ereğlisi’ne giderek partisinin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve delegelerle kapalı bir toplantıda yemek yedi. Onlara uyarılarda bulundu. Gece Çorlu’da kalan Kılıçdaroğlu bugün Çorlu, Muratlı ve Uzunköprü’de, tren kazasında vefat eden ve yaralananların ailelerine geçmiş ve taziye ziyaretinde bulunacak. Kazanın olduğu Sarılar köyünde de kaza ile ilgili bir raporu açıklayacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu, 116 bin 816 bebeğin annesinin 15-17 yaş grubunda olduğunu ve 6 senede 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 200 bine yaklaştığını açıkladığını...
TGB’nin, 11-17 Ağustos’ta Dikili’de yapılacak yaz kampı için “Tüm vatansever, Atatürkçü gençleri yaz kampımıza bekliyoruz” diye açıklama yaptığını (tgbbasin@gmail.com)...
GÜNÜN SÖZÜ: “15 Temmuz aydınlatılmalıdır.” / Mehmet Akpınar (Sosyal bilimci)