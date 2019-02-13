Adana ve Mersin’de tepede uzlaşı olsa da sahada birlik yok

Geçen hafta MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından kente davet edildik. MHP’nin ve ülkücü kadroların önemli isimleri dışında Avrupa’dan da 100’den fazla konuk gelmişti.
Devlet Bahçeli’nin konuşmasında “MHP, 50 yılda başkalaşmadan değişmeyi, özünden kopmadan gelişmeyi başarabilmiştir” demesi ilginçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlamalar sırasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne ‘Alparslan Türkeş’ adının verildiğini açıklaması, Hüseyin Sözlü’ye ittifakın tam destek verdiğini gösterdi. Hüseyin Sözlü’nün, ‘Devlet Bahçeli köprüsü’nü hâlâ bitiremediğini gördük.
‘Cumhur’ ve ‘Millet’ ittifakları adaylarının başa baş bir mücadele verdiği Adana, aynı Ankara gibi... Oyların 1/3’ünün kullanıldığı Seyhan ilçesindeki dengelerin düğümü çözeceği konuşuluyor. Adana genelinde son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 46, Millet İttifakı yüzde 40, HDP yüzde 13.5 alırken, dikkatlerin çevrildiği Seyhan’da ittifak oyları eşit, HDP oyu yüzde 20 olmuştu.
Halen büyükşehir koltuğunda oturan Cumhur İttifakı adayı MHP’li Hüseyin Sözlü, bu ilçede AKP’den aday gösterilen bu partinin il başkanı Fikret Yeni’ye güveniyorsa da tüm AKP’lilerin büyükşehir sandığında nasıl oy kullanacağına dair farklı yorumlar var. Millet İttifakı adayı CHP’li Zeydan Karalar ise Seyhan’da Belediye Başkanı olarak son 5 yılda yaptığı ve ‘yansız’ diye nitelendirilen hizmetlerine güveniyor. CHP’nin küskünlerinin ise bu ilçede aday gösterilen eski il başkanlarından Akif Akay’ı ‘desteklemek’ için sandığa gideceğinden söz ediliyor.
Böylece Adana seçiminde AKP’lilerin Seyhan’da ‘firesiz’ oy kullanıp kullanmayacağı ve HDP seçmeninin yüzde 20’lik oyunun CHP’ye akıp akmayacağı sonucu belirlemiş olacak.
Buna bir de büyük kavgalara neden olan belediye meclis üye adaylıklarının kesinleşmesi ile doğacak küskünlükleri eklemek gerekiyor.
Göründüğü kadarıyla, hem Cumhur İttifakı’nın adayı Hüseyin Sözlü, hem de Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar’ın centilmence yarışacakları anlaşılıyor. Ancak her iki adayın Adana’nın ‘erkekliği’ konusunda ‘amatörce’ ürettikleri sloganları pek hoş değildi.
Yarış nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Adana kazanacak.
ÖNSEÇİMDEN MYK’DAN ONAYA!
CHP Genel Merkezi’nden il başkanlıklarına gönderilen genelgede meclis üyelerinin atanma kriteri şöyle: Bölge milletvekilleri, belediye başkan adayı, ilçe başkanı son olarak MYK’da gerekli rötuşlar yapılarak belirlenecek.
Önseçim vaadi ile yola çıkan CHP Genel Merkezi eğilim yoklamasına çevirdi, son olarak MYK’da onay haline geldi.
MYK’da belirleme şekli daha önce söylenseydi meclis üyeleri müracaatları yarı yarıya düşerdi. Kaç kişi MYK üyelerine ulaşacak, meclis üyesi olacak? Parti iyi bir gelir elde etti ancak müracaat edenlerin paraları boşa gitti. Ayrıca her seferinde “Örgütlü bir partiyiz, 90 yıllık bir çınarız” diyen, ‘Adalet Yürüyüşü’nü örgütle yapan Kılıçdaroğlu’na “Örgüt nerede?” diye soran yok.
Olası kurultayda bu gücün Oğuz Kaan Salıcı yönünde kullanılarak genel başkan olmasının önünün açılabileceği konuşuluyor. Yine netleşmeye başladı, Kürt oylarının yoğun olduğu ilçelerde (Küçükçekmece, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar) HDP ilçenin meclis üyelikleri sayısına göre meclis listelerine yazılıyor. Örneğin Küçükçekmece’de ve Sancaktepe’de 5’er üye listelere yazılacak. Bir önemli konu da şu: Sahada tek kale maç yapılıyor. Tek miting yapan lider Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu, salon toplantıları yapacak. Niye acaba? Yoksa örgütten kopan genel merkezin eskisi gibi meydanları doldurması zor mu?
BİLİYOR MUSUNUZ?
DSP’de ‘halk hareketi’ başlatıyoruz
DSP’den Bakırköy belediye başkan adayı Ali Fatinoğlu’nun CHP’den istifasında “Kılıçdaroğlu’nun ‘Tıpış tıpış oy verecekler’ diyerek 15 yıldır bölge dışından gönderilip, Bakırköy’e hizmet etmeyerek Bakırköy’ü geriye düşürüp ışıklarını karartan ama MYK’daki bazı isimlere hizmet etmeyi belediye başkanı olmak için yeterli gören zihniyetine ‘Hayır’ diyerek, Bakırköy’den bir halk hareketi başlattıklarını” açıkladığını...
AVCILAR’da Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’nin; Çatalca’da işadamı Eraslan Erdoğmuş’un; Silivri’de de eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci’nin DSP’den adaylık için temas kurduklarını...
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için Meclis’e kanun teklifi verdiğini ve bu insanların devlet tarafından bile yaşlı olduğu gerekçesiyle işe alınmadığını söylediğini...
Göbeklitepe Yenikapı’da
ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi’nin Yenikapı Metro İstasyonu’nda Göbeklitepe’yi dev panolarla tanıtan 36 ışıklı fotoğraftan oluşan sergisinin resmi açılışının bugün 16.00’da İstanbul’daki Şanlıurfa derneklerinin katılımı ile Başkan Fevzi Demirkol tarafından yapılacağını...
ATATÜRKÇÜ, aydınlanma sevdalısı bir aydın olan Muğla-Bodrum’daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nün kurucusu ve yöneticisi Cenap Tezer’in 10 Şubat 2019’da vefat ettiğini ve dün Bodrum Ortakent’te toprağa verildiğini...
Adana ve Mersin’de tepede uzlaşı olsa da sahada birlik yok
Geçen hafta MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından kente davet edildik. MHP’nin ve ülkücü kadroların önemli isimleri dışında Avrupa’dan da 100’den fazla konuk gelmişti.
Devlet Bahçeli’nin konuşmasında “MHP, 50 yılda başkalaşmadan değişmeyi, özünden kopmadan gelişmeyi başarabilmiştir” demesi ilginçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlamalar sırasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne ‘Alparslan Türkeş’ adının verildiğini açıklaması, Hüseyin Sözlü’ye ittifakın tam destek verdiğini gösterdi. Hüseyin Sözlü’nün, ‘Devlet Bahçeli köprüsü’nü hâlâ bitiremediğini gördük.
‘Cumhur’ ve ‘Millet’ ittifakları adaylarının başa baş bir mücadele verdiği Adana, aynı Ankara gibi... Oyların 1/3’ünün kullanıldığı Seyhan ilçesindeki dengelerin düğümü çözeceği konuşuluyor. Adana genelinde son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 46, Millet İttifakı yüzde 40, HDP yüzde 13.5 alırken, dikkatlerin çevrildiği Seyhan’da ittifak oyları eşit, HDP oyu yüzde 20 olmuştu.
Halen büyükşehir koltuğunda oturan Cumhur İttifakı adayı MHP’li Hüseyin Sözlü, bu ilçede AKP’den aday gösterilen bu partinin il başkanı Fikret Yeni’ye güveniyorsa da tüm AKP’lilerin büyükşehir sandığında nasıl oy kullanacağına dair farklı yorumlar var. Millet İttifakı adayı CHP’li Zeydan Karalar ise Seyhan’da Belediye Başkanı olarak son 5 yılda yaptığı ve ‘yansız’ diye nitelendirilen hizmetlerine güveniyor. CHP’nin küskünlerinin ise bu ilçede aday gösterilen eski il başkanlarından Akif Akay’ı ‘desteklemek’ için sandığa gideceğinden söz ediliyor.
Böylece Adana seçiminde AKP’lilerin Seyhan’da ‘firesiz’ oy kullanıp kullanmayacağı ve HDP seçmeninin yüzde 20’lik oyunun CHP’ye akıp akmayacağı sonucu belirlemiş olacak.
Buna bir de büyük kavgalara neden olan belediye meclis üye adaylıklarının kesinleşmesi ile doğacak küskünlükleri eklemek gerekiyor.
Göründüğü kadarıyla, hem Cumhur İttifakı’nın adayı Hüseyin Sözlü, hem de Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar’ın centilmence yarışacakları anlaşılıyor. Ancak her iki adayın Adana’nın ‘erkekliği’ konusunda ‘amatörce’ ürettikleri sloganları pek hoş değildi.
Yarış nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Adana kazanacak.
ÖNSEÇİMDEN MYK’DAN ONAYA!
CHP Genel Merkezi’nden il başkanlıklarına gönderilen genelgede meclis üyelerinin atanma kriteri şöyle: Bölge milletvekilleri, belediye başkan adayı, ilçe başkanı son olarak MYK’da gerekli rötuşlar yapılarak belirlenecek.
Önseçim vaadi ile yola çıkan CHP Genel Merkezi eğilim yoklamasına çevirdi, son olarak MYK’da onay haline geldi.
MYK’da belirleme şekli daha önce söylenseydi meclis üyeleri müracaatları yarı yarıya düşerdi. Kaç kişi MYK üyelerine ulaşacak, meclis üyesi olacak? Parti iyi bir gelir elde etti ancak müracaat edenlerin paraları boşa gitti. Ayrıca her seferinde “Örgütlü bir partiyiz, 90 yıllık bir çınarız” diyen, ‘Adalet Yürüyüşü’nü örgütle yapan Kılıçdaroğlu’na “Örgüt nerede?” diye soran yok.
Olası kurultayda bu gücün Oğuz Kaan Salıcı yönünde kullanılarak genel başkan olmasının önünün açılabileceği konuşuluyor. Yine netleşmeye başladı, Kürt oylarının yoğun olduğu ilçelerde (Küçükçekmece, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar) HDP ilçenin meclis üyelikleri sayısına göre meclis listelerine yazılıyor. Örneğin Küçükçekmece’de ve Sancaktepe’de 5’er üye listelere yazılacak. Bir önemli konu da şu: Sahada tek kale maç yapılıyor. Tek miting yapan lider Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu, salon toplantıları yapacak. Niye acaba? Yoksa örgütten kopan genel merkezin eskisi gibi meydanları doldurması zor mu?
BİLİYOR MUSUNUZ?
DSP’de ‘halk hareketi’ başlatıyoruz
DSP’den Bakırköy belediye başkan adayı Ali Fatinoğlu’nun CHP’den istifasında “Kılıçdaroğlu’nun ‘Tıpış tıpış oy verecekler’ diyerek 15 yıldır bölge dışından gönderilip, Bakırköy’e hizmet etmeyerek Bakırköy’ü geriye düşürüp ışıklarını karartan ama MYK’daki bazı isimlere hizmet etmeyi belediye başkanı olmak için yeterli gören zihniyetine ‘Hayır’ diyerek, Bakırköy’den bir halk hareketi başlattıklarını” açıkladığını...
AVCILAR’da Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’nin; Çatalca’da işadamı Eraslan Erdoğmuş’un; Silivri’de de eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci’nin DSP’den adaylık için temas kurduklarını...
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için Meclis’e kanun teklifi verdiğini ve bu insanların devlet tarafından bile yaşlı olduğu gerekçesiyle işe alınmadığını söylediğini...
Göbeklitepe Yenikapı’da
ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi’nin Yenikapı Metro İstasyonu’nda Göbeklitepe’yi dev panolarla tanıtan 36 ışıklı fotoğraftan oluşan sergisinin resmi açılışının bugün 16.00’da İstanbul’daki Şanlıurfa derneklerinin katılımı ile Başkan Fevzi Demirkol tarafından yapılacağını...
ATATÜRKÇÜ, aydınlanma sevdalısı bir aydın olan Muğla-Bodrum’daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nün kurucusu ve yöneticisi Cenap Tezer’in 10 Şubat 2019’da vefat ettiğini ve dün Bodrum Ortakent’te toprağa verildiğini...