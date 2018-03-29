ABD lotosu 502 milyon devretti

9 Ocak 2018’den beri yapılan 22 çekilişte ikramiye devretti. 30 Mart Cuma günkü çekilişinde 502 milyon dolar dağıtılacak. Çekiliş gününe kadar bu rakamın 550-600 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Eğer loto yine devrederse 3 Nisan’da çekiliş ikramiyesi 1 milyar dolara ulaşabilecek. Çekilişte bilet almak için uzun kuyruklar oluştu. 1 kolon 2 dolara oynanıyor. Lotoda, 5+1’i tutturmak için 302 milyon 575 bin 350’de bir şans oluşuyor. Teselli ikramiyesi olan 5’i tutturmak için de 12 milyon 697 bin 306’da bir şans oluyor, 5 tutturulursa 1 milyon dolar ikramiye alınıyor.

Bu arada, ikramiyenin rekor boyutlara ulaşması nedeniyle Türkiye’den de Amerika’daki yakınlarına loto oynatanlar olduğu kadar uçakla gidip oynayanların olduğu da biliniyor.

GÖKÇEK VE TUNA BİHABER

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 6 Haziran 2017’de verdiği soru önergesinde Ankapark inşaatında teknik şartnameye uyulmadığını ifade etmiş; çadırların, maskotların, oyun alanlarının ve havuzların inşasında kullanılan malzemenin çeşidini sormuştu. Önergeye 9 aydır cevap verilmediği gibi Ankapark’ın inşasına teknik şartname dikkate alınmadan devam edildiğini belirten Gök, “Gökçek’in ‘En büyük hayalim’ dediği bu projede salı günü çıkan yangın akıllara ‘teknik şartnameye uyuldu mu?’ sorusunu getiriyor. Uyarı ve önerilerimiz neden dikkate alınmadı? Gökçek’ten sonra göreve gelen ABB Başkanı Mustafa Tuna da Ankapark’taki sorunlardan bihaberdir” diyor.

CHP’DE YETKİ KARMAŞASI

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan arasında yetki karmaşası yaşanıyor. Tezcan’ın vekillere genel merkezden gönderdiği talimattan 3 gün sonra Hamzaçebi de milletvekillerine bir yazı gönderdi ve tüzük maddelerini hatırlatarak “Genel Sekreterlik makamı haricinde kendilerine genel başkan yardımcılarından gelen yazıları kaale almamalarını” istedi. Öte yandan Hamzaçebi, daha önce halkla ilişkiler birimine bağlı olan spor kurulunu kendisine bağlamıştı.

CUMHURİYET’İN BELLEK ARŞİVİ

CUMHURİYET’in Bellek Arşivi sergisi, Beşiktaş Belediyesi tarafından Ortaköy’de Kethüda Hamamı’nda bugün 13.00’te

açılıyor. Cumhuriyet’in demokrasi serüvenini anlatmak için düzenlenenen serginin açılışını Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı Tahir Doğaç yapacak. Altan Öymen, Özgür Özel, Yunus Emre’nin katılacağı açılıştan sonra Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde 15.00’te Av. Ayça Akpek’in koordinatörlüğünde aynı isimlerin katılacağı ‘CHP’nin Dünü, Bugünü, Yarını’ adlı panel yapılacak.

KENDİRİN AYAK SESLERİ

KASTAMONU Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) ev sahipliğinde Endüstriyel Kenevir İnisiyatifi tarafından düzenlenen Kendir Paneli; İstanbul ve Samsun’den gelen bilim insanlarının, Kastamonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve çiftçilerin katılımları ile yapıldı. 3.5 saati aşkın süren panelde ilginin bir an olsun eksilmemesi ve dinleyicilerin katılımları, kendire olan özlemi gözler önüne serdi. KATSO Başkanı Selçuk Arslan, “Kendir ekimi yapıldığı dönemde Marsilya’ya, Liverpool’a, İspanya’ya kadar dünyanın birçok noktasına kendir ihracatı yapıyorduk. O eski ışıltılı günlerimize yeniden dönmeyi umut ediyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi. KATSO’nun ekimi yapıldığı dönemde kendire sahip çıktığını çeşitli veri ve örneklerle kaydederek, “Bugün de yarın da kendir için elimizde gelen her çabayı sergileyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Panelde, kendirin 50 binin üzerinde mamule girdi sağlayabilecek bir hammadde olduğu vurgulandı, bir katılımcı “Kendir ekimi köye dönüş projesidir” dedi. Planlı, sabırlı ve ürün odaklı kendir ekimine başlaması halinde büyük sosyo-ekonomik fayda sağlayacağı gözler önüne serildi.

(Kendir ekimi için izin başvuru süresi 1 Nisan’da bitiyor.)

‘TANTAN’I UNUTMAYIN’

BİR okurumuz diyor ki: “CHP’de adaydan geçilmiyor demişsiniz dün... Allah’ınızı severseniz bunların içinde kim İstanbul’u alabilir? Aklınıza hiç Sadettin Tantan gelmiyor mu; bu ismi hiç yabana atmayın. Yanınıza çekmeye çalışın. Ya da oturup konuşun... Tantan’la, Ekmeleddin İhsanoğlu’nda olduğu gibi hüsrana uğramazsınız.”

NEDEN EDİRNE’Yİ SEL BASIYOR

MÜHENDİS Yalçın Koçak konuşuyor: “Meriç gene yapacağını yaptı... İki yakasına duvar yapıp taşkından kurtulmayı planlayan su mühendislerinin hesapları suya düştü. Kaç kez yazdınız, gidip gördük, inceledik. Her yıl aynı şey. Meriç’te asıl yapılması gereken duvar değil, nehrin dere yatağının temizlenmesi, derinleştirilmesi... Şu anda 7 basamak seviyesine çıkmış olan tabandaki kum-çakılın 23 basamağa kadar indirilmesi gerekiyor. Yunanistan izin vermezmiş... Bırakın bunları, biz seddeleri yükseltelim su o tarafı bassın, biraz onlar ağlasın. Bunun mühendislik konseptini Veysel Eroğlu Bey çok iyi bilir.”