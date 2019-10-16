45 yıllık bir öykü: Akkuyu

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) en önemli toplantılarından birisini Mersin Mezitli’de gerçekleştirdi. Toplantının ana teması ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ idi. Geçen pazar günkü toplantının katılımcıları arasında sadece aktivistler değil, nükleer fizikçiler de vardı.
Mersin’in saygın siyasetçisi Aytuğ Atıcı’nın yönetimindeki toplantı 10 saat sürdü. Konuşma yapan akademisyenler arasında Dr. Ful Uğurhan, Gazi İpek (EMO Genel Başkanı), Dr. Umur Gürsoy, avukat Mehmet Horus, ABD’deki Turks-Caicos adasında yaşayan Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, Prof. Dr. Aziz Konukman ve Derman Boztok vardı. En eylemci isim, 25 yıldan beri insanlık için çalıştığını ve yurtiçinde ve dışında birçok saldırıdan canını kurtarabildiğini anlatıyor. O kadar çok şey anlatıyor ki insanın başını döndürüyor. Akkuyu için 15 davanın açıldığını, dosyasının 13 bin 500 sayfayı bulduğunu söyledi. Türkiye ve nükleer santral hikâyesi ilk olarak Ecevit hükümetinde, Deniz Baykal’ın Enerji Bakanlığı döneminde başlamış. 1974’lerde petrol krizinin başlaması buna etken olmuş. Hükümet programında da yer almış. Peki Mersin/Akkuyu neden tercih edilmiş? Sebebi, Soğuk Savaş döneminin en büyük düşmanı Sovyetler Birliği’ne en uzak nokta olması... 1980’lerden sonra petrol fiyatlarının düşmesi ile pahalı olan nükleer santral projesi rafa kalkar, AKP’nin iktidara gelişine kadar... Bunların öyküsü TMMOB Elektrik Mühendisler Odası’nın 2013 ve 2016 tarihli ‘Nükleer Enerji Raporu’nda çok ayrıntılı olarak yer alıyor.
Nükleere karşıt görüşlere sahip 20’ye yakın akademisyen, ekonomist, hukukçu konuştu.
Avukat Alpay Antmen, nükleer santralların insan sağlığına, çevreye ve doğaya zararlı olduğunu söyledi. Konuşmacılardan bazıları, NKP’nin mücadele gücünün giderek arttığını söylediler. Platformun amacı “nükleer santrallar konusunda kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek, yanlış ve yanlı bilgileri engellemek, toplumsal bilinç ve refleks yaratmak” olduğu açıklandı. Konuşmalar ve ortaya konulan veriler biz gibi çok kişiyi etkiledi.
10 saatlik toplantıyı dikkatle yöneten Dr. Aytuğ Atıcı kapanış konuşmasında şöyle bir öneride bulundu:
“Türkiye’de 9 kurumdan oluşacak NKP’nın yeni yapısında Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere; Mersin, Sinop ve İğneada’da (Kırklareli) kurulacak üç NKP ve örneğin TEMA gibi saygın STK’lar bulunmalı...”
KİMLER KONUŞTU?
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 2006 tarihinden beri sekretaryasını yürüttüğü NKP’nin ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ etkinliğinde TMMOB Temsilcisi Ufuk Ataç, TTB Temsilcisi Bülent Nazım Yılmaz, DİSK Temsilcisi Tayfun Görgün ve NKP Mersin Temsilcisi Emre Üresin; KESK Temsilcisi Elif Çuhadar, Osman Koçak, Hayrettin Kılıç, Zeki Karataş konuştular; Mersin NKP Temsilcisi Ful Uğurhan ve Sinop NKP Temsilcisi Mine Batur ile yerel temsilciler Mersin ve Sinop’ta nükleer santrallar konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardılar. Mersin NKP dönem sözcüsü Emre Üresin ve NKP İstanbul Temsilcisi Erhan Karaçay ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve CHP milletvekili Alpay Antmen de konuştular.
YENİ ENERJİYE İHTİYACIMIZ YOK
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, “Çevreye, doğaya, insana zarar veren hiçbir enerji yatırımı meşru ve gerekli değildir. Uygulamaya konulan tüm enerji politikalarının mutlaka çevre, doğa ve insanlarla birlikte ele alınması gerekir” dedi. “Enerji ihtiyacının giderek artacağı” yönünde ileri sürülen hiçbir teorinin gerçekçi olmadığına dikkat çeken İpek, “2040 yılına ait dünyada yapılan tüm projeksiyonlarda, gelişmiş ülkelerde enerjide bir artış söz konusu değil. Rakamsal verilere bakıldığında, gelişmiş ülkelerde enerji yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Ancak az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin parametreleri incelendiğinde ileri sürülen bu teori güçleniyor. Enerji ihtiyacının giderek artacağı, bu artışa yanıt vermek için ise yatırım yapılması gerektiği şeklinde ileri sürülen teoriler gerçekçi bir yaklaşımı yansıtmıyor. Dolayısıyla, geleceğe dönük bakarken de bu projeksiyonları dikkate almamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu’nun 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bugün ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacaklarını...
BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bu yıldan başlayarak her yıl Avrupa Yerel Demokrasi Haftası içerisinde düzenlenecek olan ‘Beşiktaş Uluslararası Toplantısı (Beşiktaş International Meeting)’de İstanbul’da bulunan 70’in üzerinde başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldiğini...
2019 Yunus Nadi Ödülleri’nin 18 Ekim Cuma 20.00’de Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine verileceğini...
HRANT Dink Vakfı tarafından düzenlenen ‘Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’ başlıklı uluslararası konferansın 18-19 Ekim’de Anarad Hıgutyan binasında, Harbiye’de yapılacağını... (www.hrantdink.org)
45 yıllık bir öykü: Akkuyu
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) en önemli toplantılarından birisini Mersin Mezitli’de gerçekleştirdi. Toplantının ana teması ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ idi. Geçen pazar günkü toplantının katılımcıları arasında sadece aktivistler değil, nükleer fizikçiler de vardı.
Mersin’in saygın siyasetçisi Aytuğ Atıcı’nın yönetimindeki toplantı 10 saat sürdü. Konuşma yapan akademisyenler arasında Dr. Ful Uğurhan, Gazi İpek (EMO Genel Başkanı), Dr. Umur Gürsoy, avukat Mehmet Horus, ABD’deki Turks-Caicos adasında yaşayan Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, Prof. Dr. Aziz Konukman ve Derman Boztok vardı. En eylemci isim, 25 yıldan beri insanlık için çalıştığını ve yurtiçinde ve dışında birçok saldırıdan canını kurtarabildiğini anlatıyor. O kadar çok şey anlatıyor ki insanın başını döndürüyor. Akkuyu için 15 davanın açıldığını, dosyasının 13 bin 500 sayfayı bulduğunu söyledi. Türkiye ve nükleer santral hikâyesi ilk olarak Ecevit hükümetinde, Deniz Baykal’ın Enerji Bakanlığı döneminde başlamış. 1974’lerde petrol krizinin başlaması buna etken olmuş. Hükümet programında da yer almış. Peki Mersin/Akkuyu neden tercih edilmiş? Sebebi, Soğuk Savaş döneminin en büyük düşmanı Sovyetler Birliği’ne en uzak nokta olması... 1980’lerden sonra petrol fiyatlarının düşmesi ile pahalı olan nükleer santral projesi rafa kalkar, AKP’nin iktidara gelişine kadar... Bunların öyküsü TMMOB Elektrik Mühendisler Odası’nın 2013 ve 2016 tarihli ‘Nükleer Enerji Raporu’nda çok ayrıntılı olarak yer alıyor.
Nükleere karşıt görüşlere sahip 20’ye yakın akademisyen, ekonomist, hukukçu konuştu.
Avukat Alpay Antmen, nükleer santralların insan sağlığına, çevreye ve doğaya zararlı olduğunu söyledi. Konuşmacılardan bazıları, NKP’nin mücadele gücünün giderek arttığını söylediler. Platformun amacı “nükleer santrallar konusunda kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek, yanlış ve yanlı bilgileri engellemek, toplumsal bilinç ve refleks yaratmak” olduğu açıklandı. Konuşmalar ve ortaya konulan veriler biz gibi çok kişiyi etkiledi.
10 saatlik toplantıyı dikkatle yöneten Dr. Aytuğ Atıcı kapanış konuşmasında şöyle bir öneride bulundu:
“Türkiye’de 9 kurumdan oluşacak NKP’nın yeni yapısında Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere; Mersin, Sinop ve İğneada’da (Kırklareli) kurulacak üç NKP ve örneğin TEMA gibi saygın STK’lar bulunmalı...”
KİMLER KONUŞTU?
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 2006 tarihinden beri sekretaryasını yürüttüğü NKP’nin ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ etkinliğinde TMMOB Temsilcisi Ufuk Ataç, TTB Temsilcisi Bülent Nazım Yılmaz, DİSK Temsilcisi Tayfun Görgün ve NKP Mersin Temsilcisi Emre Üresin; KESK Temsilcisi Elif Çuhadar, Osman Koçak, Hayrettin Kılıç, Zeki Karataş konuştular; Mersin NKP Temsilcisi Ful Uğurhan ve Sinop NKP Temsilcisi Mine Batur ile yerel temsilciler Mersin ve Sinop’ta nükleer santrallar konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardılar. Mersin NKP dönem sözcüsü Emre Üresin ve NKP İstanbul Temsilcisi Erhan Karaçay ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve CHP milletvekili Alpay Antmen de konuştular.
YENİ ENERJİYE İHTİYACIMIZ YOK
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, “Çevreye, doğaya, insana zarar veren hiçbir enerji yatırımı meşru ve gerekli değildir. Uygulamaya konulan tüm enerji politikalarının mutlaka çevre, doğa ve insanlarla birlikte ele alınması gerekir” dedi. “Enerji ihtiyacının giderek artacağı” yönünde ileri sürülen hiçbir teorinin gerçekçi olmadığına dikkat çeken İpek, “2040 yılına ait dünyada yapılan tüm projeksiyonlarda, gelişmiş ülkelerde enerjide bir artış söz konusu değil. Rakamsal verilere bakıldığında, gelişmiş ülkelerde enerji yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Ancak az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin parametreleri incelendiğinde ileri sürülen bu teori güçleniyor. Enerji ihtiyacının giderek artacağı, bu artışa yanıt vermek için ise yatırım yapılması gerektiği şeklinde ileri sürülen teoriler gerçekçi bir yaklaşımı yansıtmıyor. Dolayısıyla, geleceğe dönük bakarken de bu projeksiyonları dikkate almamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu’nun 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bugün ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacaklarını...
BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bu yıldan başlayarak her yıl Avrupa Yerel Demokrasi Haftası içerisinde düzenlenecek olan ‘Beşiktaş Uluslararası Toplantısı (Beşiktaş International Meeting)’de İstanbul’da bulunan 70’in üzerinde başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldiğini...
2019 Yunus Nadi Ödülleri’nin 18 Ekim Cuma 20.00’de Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine verileceğini...
HRANT Dink Vakfı tarafından düzenlenen ‘Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’ başlıklı uluslararası konferansın 18-19 Ekim’de Anarad Hıgutyan binasında, Harbiye’de yapılacağını... (www.hrantdink.org)