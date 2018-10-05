400 bin fabrika ve atölye gücü ne demektir?

İSTANBUL’da geçen hafta sonu düzenlenen ‘12. Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nda yerli sermayenin ortaya çıkardığı üretime dayalı yenilikleri görünce göğsümüz kabardı.
Sivil havacılık sektöründe görülen hızlı büyüme birçok ülkeyi kıskandırıyor. Krizi aşabilmenin yolu teknoloji içeren ürün tasarlamaktan, imal etmekten ve dünyaya satabilmekten geçiyor. Parçalar basit gibi görünse de fiyatları inanılmaz. Örneğin uzun menzilli yolcu uçaklarında yatak haline gelen business class yolcu koltuğunun fiyatı 120 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Koltukta kol koyma yeri, kemerin tokası veya ikram dağıtılan ‘troley’ derken dünyadaki havayolları bu malzemelere yılda 3 milyar dolar harcıyor.
Bu malzemeler basit gibi dursa da tasarımı uzmanlık, parçayı piyasaya vermekse ‘havacılık sertifikasyonu’ istiyor. Uluslararası testler, yazışmalar derken dünyada çok az şirket bu pazara girebiliyor.
Bu pazara girmek isteyenlerin elinden ‘THY Teknik’in Genel Müdür Danışmanı uçak mühendisi Halil Tokel tutuyor. Telefonu 24 saat açık. Bilabedel arayana doğru yolu gösteriyor. Süreçleri takip ediyor. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında bu yerli ürünlerin kullanılması için havayollarına şart koşuyor.
Bir bakıyorsunuz İzmir’den Floran Kimya, tuvaletlerde özel bakteri ile çevreci temizlik yapıyor, kokuları yok ediyor. Yerli imalatçı Bursalı Tragger’in akülü araçları havalimanlarında kullanılıyor. X-ray Center’in geliştirdiği röntgen cihazları ABD’deki havalimanlarında bile kullanılıyor. Alsolar’ın kargo konteynerleri rakiplerine göre 8 kilogram daha hafif. Ne fark edecek demeyin, 100 uçaklık bir filoda 8 kilogramlar arka arkaya toplanıyor, ortaya bir yılda neredeyse milyon dolarlık bir yakıt tasarrufu çıkıyor.
Bir de mucitler var... Technoagre şirketinin Araştırma Geliştirme Müdürü Muzaffer Gökçimen, havacılık için çok farklı ürünleri tasarlamış ve patentini almış. Özel bir robot, ultraviyole ışığı ile kabini mikroplardan temizliyor. Akülü troleyler ile hostesler, içindeki ikram tepsileri ile ağırlığı 50 kilograma çıkan tekerlekli servis araçlarını parmaklarının ucuyla itiyor. Tuvalete konulan özel termik alıcı ise özellikle uzun uçuşlarda büyük tehlike oluşturan tuvalette sigara içenleri anında tespit ediyor. Başka bir sistem ise kemerini bağlamayan, koltuğunu dik duruma getirmeyen yolcuları belirliyor.
Bizi en çok sevindiren taraf da şu an Türkiye’de çoğu KOBİ sistemiyle çalışan 400 bin atölye/fabrika oluşu... Mühendis ve teknik elemanlara imrenmemek mümkün değil. Örneğin ABD’den 20 bin dolara alınan bir parçayı 9-11 bin dolara yapıyorlar. Türkiye’nin bazı konularda ‘sesini yükseltmesi’ boşuna değil.
Bu konuda daha fazla şey yazmayalım. Ne de olsa bu alanda dünyada kıyasıya rekabet var.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün, İstanbul 3. Havalimanı inşaatının ekonomik, ekolojik, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yarattığı tahribat açısından Meclis’te araştırmaya açılmasını istediğini...
PROF. Dr. Emre Kongar’ın Moda Tarihçi Kitabevi’nde yarın 16.00’da ‘Atatürk’ün Gözünden İstiklal Savaşı’ konusunda bir söyleşi yapacağını...
PROSTAT kanserine dikkat çekmek için bu pazar Kalamış Marina’da motosikletçilerin ‘Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat’ sloganıyla ‘centilmenler sürüşü’ etkinliği yapacağını...
İZMİR Milletvekili Atila Sertel’in, İzmir’in en değerli yerlerinden biri olan Mavişehir’de, TOKİ–Emlak Konut tarafından ‘rekreasyon alanı’ olarak satılan arsayı Cengiz İnşaat’ın aldığını, yeşil alan olarak çok ucuza (4.5 milyon) alınan arsanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hem emsalinin yükseltildiğini hem de ‘ticaret’ parseline dönüştürülerek konut yapımına açıldığını açıkladığını...
TMMOB Mimarlar Odası’nın bugün, Doğan Hasol, Prof.Dr. Ayşen Savaş ve Prof.Dr. Fethiye Erbay’ın konuşmacı oldukları panelle açılışının yapılacağı ‘Mimarlık Müzesi’ne Doğru’ sergisinin 2 Kasım tarihine kadar Oda’nın Ankara’daki merkezinde izlenebileceğini...
EĞİLİM YOKLAMASI OLSUN
CHP eski milletvekili Fikri Sağlar diyor ki: “Bırakın, Mersin’de Mersinliler kendi adaylarını seçsinler. Adanalılar da Ordulular da Manisalılar da öyle yapsın. Eğer istiyorsa halk eğilim yoklaması ile kendi adayını kendi belirlesin. Önceki milletvekili seçiminde CHP eğilim yoklaması yaptı, birinci parti oldu. MHP’li bir yöneticinin Mersin, Adana, Manisa bizim; İstanbul, Ankara, İzmir AKP’nin demesi demokrasi kültürüne aykırıdır”.
GÜNÜN SÖZÜ: “Dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.” / Goethe
400 bin fabrika ve atölye gücü ne demektir?
İSTANBUL’da geçen hafta sonu düzenlenen ‘12. Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nda yerli sermayenin ortaya çıkardığı üretime dayalı yenilikleri görünce göğsümüz kabardı.
Sivil havacılık sektöründe görülen hızlı büyüme birçok ülkeyi kıskandırıyor. Krizi aşabilmenin yolu teknoloji içeren ürün tasarlamaktan, imal etmekten ve dünyaya satabilmekten geçiyor. Parçalar basit gibi görünse de fiyatları inanılmaz. Örneğin uzun menzilli yolcu uçaklarında yatak haline gelen business class yolcu koltuğunun fiyatı 120 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Koltukta kol koyma yeri, kemerin tokası veya ikram dağıtılan ‘troley’ derken dünyadaki havayolları bu malzemelere yılda 3 milyar dolar harcıyor.
Bu malzemeler basit gibi dursa da tasarımı uzmanlık, parçayı piyasaya vermekse ‘havacılık sertifikasyonu’ istiyor. Uluslararası testler, yazışmalar derken dünyada çok az şirket bu pazara girebiliyor.
Bu pazara girmek isteyenlerin elinden ‘THY Teknik’in Genel Müdür Danışmanı uçak mühendisi Halil Tokel tutuyor. Telefonu 24 saat açık. Bilabedel arayana doğru yolu gösteriyor. Süreçleri takip ediyor. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında bu yerli ürünlerin kullanılması için havayollarına şart koşuyor.
Bir bakıyorsunuz İzmir’den Floran Kimya, tuvaletlerde özel bakteri ile çevreci temizlik yapıyor, kokuları yok ediyor. Yerli imalatçı Bursalı Tragger’in akülü araçları havalimanlarında kullanılıyor. X-ray Center’in geliştirdiği röntgen cihazları ABD’deki havalimanlarında bile kullanılıyor. Alsolar’ın kargo konteynerleri rakiplerine göre 8 kilogram daha hafif. Ne fark edecek demeyin, 100 uçaklık bir filoda 8 kilogramlar arka arkaya toplanıyor, ortaya bir yılda neredeyse milyon dolarlık bir yakıt tasarrufu çıkıyor.
Bir de mucitler var... Technoagre şirketinin Araştırma Geliştirme Müdürü Muzaffer Gökçimen, havacılık için çok farklı ürünleri tasarlamış ve patentini almış. Özel bir robot, ultraviyole ışığı ile kabini mikroplardan temizliyor. Akülü troleyler ile hostesler, içindeki ikram tepsileri ile ağırlığı 50 kilograma çıkan tekerlekli servis araçlarını parmaklarının ucuyla itiyor. Tuvalete konulan özel termik alıcı ise özellikle uzun uçuşlarda büyük tehlike oluşturan tuvalette sigara içenleri anında tespit ediyor. Başka bir sistem ise kemerini bağlamayan, koltuğunu dik duruma getirmeyen yolcuları belirliyor.
Bizi en çok sevindiren taraf da şu an Türkiye’de çoğu KOBİ sistemiyle çalışan 400 bin atölye/fabrika oluşu... Mühendis ve teknik elemanlara imrenmemek mümkün değil. Örneğin ABD’den 20 bin dolara alınan bir parçayı 9-11 bin dolara yapıyorlar. Türkiye’nin bazı konularda ‘sesini yükseltmesi’ boşuna değil.
Bu konuda daha fazla şey yazmayalım. Ne de olsa bu alanda dünyada kıyasıya rekabet var.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün, İstanbul 3. Havalimanı inşaatının ekonomik, ekolojik, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yarattığı tahribat açısından Meclis’te araştırmaya açılmasını istediğini...
PROF. Dr. Emre Kongar’ın Moda Tarihçi Kitabevi’nde yarın 16.00’da ‘Atatürk’ün Gözünden İstiklal Savaşı’ konusunda bir söyleşi yapacağını...
PROSTAT kanserine dikkat çekmek için bu pazar Kalamış Marina’da motosikletçilerin ‘Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat’ sloganıyla ‘centilmenler sürüşü’ etkinliği yapacağını...
İZMİR Milletvekili Atila Sertel’in, İzmir’in en değerli yerlerinden biri olan Mavişehir’de, TOKİ–Emlak Konut tarafından ‘rekreasyon alanı’ olarak satılan arsayı Cengiz İnşaat’ın aldığını, yeşil alan olarak çok ucuza (4.5 milyon) alınan arsanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hem emsalinin yükseltildiğini hem de ‘ticaret’ parseline dönüştürülerek konut yapımına açıldığını açıkladığını...
TMMOB Mimarlar Odası’nın bugün, Doğan Hasol, Prof.Dr. Ayşen Savaş ve Prof.Dr. Fethiye Erbay’ın konuşmacı oldukları panelle açılışının yapılacağı ‘Mimarlık Müzesi’ne Doğru’ sergisinin 2 Kasım tarihine kadar Oda’nın Ankara’daki merkezinde izlenebileceğini...
EĞİLİM YOKLAMASI OLSUN
CHP eski milletvekili Fikri Sağlar diyor ki: “Bırakın, Mersin’de Mersinliler kendi adaylarını seçsinler. Adanalılar da Ordulular da Manisalılar da öyle yapsın. Eğer istiyorsa halk eğilim yoklaması ile kendi adayını kendi belirlesin. Önceki milletvekili seçiminde CHP eğilim yoklaması yaptı, birinci parti oldu. MHP’li bir yöneticinin Mersin, Adana, Manisa bizim; İstanbul, Ankara, İzmir AKP’nin demesi demokrasi kültürüne aykırıdır”.
GÜNÜN SÖZÜ: “Dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.” / Goethe