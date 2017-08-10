3. havalimanında 3. ülke işçilerin çalışması yasal mı

3. HAVALİMANI inşaatında binlerce TCN (3.ülke) işçilerinin çalıştığını gazeteler yazmıştır. Yasalarımıza göre, ülkemizde yabancı vatandaşların çalışması yasaktır. Ancak özel durumlarda, özel ihtisas isteyen mühendis, teknisyen gibi yabancı elemanlar, eğer benzer elemanlar, Türkiye’de yoksa Bakanlar Kurulu kararıyla çalışabilirler.

İstihdam eksikliğinden inleyen Türkiye’de havalimanda işçi istihdamı, istihdama büyük kan verecektir. Rakamlar yandaş bazı müteahhitlere ne büyük menfaat sağladığını gösteriyor.

Bu satırların yazarı, Suudi Arabistan’da binlerce TCN işçi istihdam etmiş olup, bu konuda uzmandır. TCN; Tayland, Hindistan, Bengaldeş, Filipin, Nepal, Sri Lanka gibi ülkelerin işçileridir. Bu tip işçilerde sendika yoktur. İşçiler, ‘recruıtment’ ajansları tarafından, Atatürk Havalimanı’nda teslim edilirler. Çalışan işçilere, yemek ve yatakhaneyi müteahhit sağlar. İstediğiniz kalitede, düz işçi, inşaat, boru, kaynakçı, şoför, mühendis, operatör gibi her türlü eleman seçilip, muhayyer sağlanabilir. Bu sistemle Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde 10 milyon işçi çalışır. Ücretler dudak ısırtacak kadar ucuzdur.

1- Düz işçi 50 $/ay, 2- Kalifiye işçi (kaynakçı, şoför, sıvacı, beko operatoru=100 $/ay), 3-Mühendis, (teknisyen=300 $/ay)

Kabaca bir menfaat hesabı yaparsak: 50x12=600 $/yıl işçilik,

Tüm masraflar: İşçilik.+yeme, yatma giderleri: 4000 işçiX600= 24.000.00$/yıl işçilik+2.4 milyon$= 4.8 milyon $/yıl

Aynı işi Türk işçileriyle müteahhit yaparsa, 3000 TL/AYX12x4000 işçi= 144.milyon TL (41 milyon $)

Aradaki fark (41-4.8=37 milyon $) müteahhitlerin karıdır. Bu işçilerle çalışmak, yasal değildir. Aslan ÖZMEN-Y.Mühendis

GÜNÜN SÖZÜ

“İstanbul’daki 3 boğaz köprüsünün kaldırılıp mümkünse boğaz geçişlerinin denizin altından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Köprüsüz gerçek bir boğaziçi görmek istiyorum.” Sanat Tarihçisi Prof.Selçuk MÜLAYİM-KRT

İBB, ÇÖP ATILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATMALI

İSTANBUL BU KADAR ‘PİS’ OLAMAZ

“İSTANBUL’da artık yerlere çöp atılması önlenmelidir.” Bu sözleri Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Erdoğmuş söylüyor ve İBB’ye hitap ediyor:

- Hareket halindeki araçlardan çöpünü yola atanlar,

- Pet şişesini, kola kutusunu, her türlü çöpünü yere atanlar

- İçtiği sigaranın izmaritini rahatlıkla yere atanlar,

- Mangal yaptığı yere tüm çöpünü bırakıp gidenler,

- Piknik yaptıkları güzelim parklarda çöpünü rahatlıkla yere bırakanlar,

Artık bu derece özgür, yerlerin kirletildiği ve temizlik işçilerinin sabırla temizlediği başka bir Avrupa şehri yok.

İBB bir kampanya başlatmalı ve yaptırımlar getirmelidir. Lütfen çözüm üretiniz. İBB Beyaz Masa dahil ilgili her şeyere bir kampaya için bu maili yayalım. Belki bir sonuç alabiliriz. (beyazmasa@ibb.gov.tr)

BİLİYOR MUSUNUZ

BANDROL ZAMMI VE MERSİN LİMANI

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in, “TRT objektif ve adil yayın yapan bir devlet kanalı değil. AKP kendi propagandasını TRT’yi kullanarak yapıyor, sonra da parasını tüm vatandaşlarımızdan zorla alıyor. AKP Hükümeti, bandrol zammıyla vatandaşı soyup soğana çeviriyor” dediğini... CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, milyonlarca esnafı ilgilendirecek bir kanun teklifi vererek kira üzerinden alınan spotaj vergisinin kaldırılmasını; Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen’in Adana’da ve Türkiye’de günden güne artan iş kazaları hakkında Meclis araştırması açılmasını istediklerini... VP MKK üyesi, E. Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu’nun, en az Kıbrıs kadar güvenlik için stratejik olan Mersin Limanı’nın satılmasının güvenliğimize ve milli çıkarlarımıza aykırı olduğunu açıkladığını (Akfen Holding’in devletimizden aldığı Mersin Limanı’nın %40 hissesini, Avusturalyalı IFM Investor Firmasına devretti. Geri kalan %50 hisseleri, daha önce, Singapurlu PSA Gurubuna zaten satılmıştı.)... 32 ALEVİ Ocağından, toplam 75 Alevi dedesi ve 20 Alevi kanaat önderinin imzasıyla, Alevilerin toplumsal sözleşmesi ‘Aleviler Aleviliği Anlatıyor’ (Sefa Yürükel-Etnograf ve sosyal antropolog) kitabının bu ay çıkacağını... GAZETECİ-yazar ve ressam Fikret Otyam’ın ölümünün 2. yıldönümünde Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte şiirlerle, baraklar ve bozlaklarla anıldığını; programa Filiz Otyam, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Otyam’ın yakın dostları Şükrü Erbaş, Doç. Dr. Atilla Erdem, Sümer Ezgü, İlke Türkdoğan ve İlyas Şimşek’in katıldıklarını...

PANO

‘KORKUYORMUSUN, HAYIR!’

- BANA soruyorlar, son zamanlarda neden siyasi konularda yazı yazmıyorsun, korkuyor musun, diye. Tabii korkuyorum. İyi gazetecilik yapacak ne ortam var; ne imkan, ne de mecra. Belki de hiç yoktu. Bu nedenle bana müsaade arkadaşlar, ben bir süre başka konularda yazacağım. Metin MÜNİR

- MELİH Gökçek yine uçmuş. ODTÜ 2. Yol için ‘ya yapacağız, ya yapacağız’ fermanında bulunmuş. Tarafımdan buna gerekli şikayet yapılmıştır. Unutmamalıdır; Anayasal düzenimiz, keyfi devlet değil, hukuk devleti yönetimidir. Av. Sedat VURAL

- OHAL Komisyonu, emekçilerin gaspedilen hakları için çözüm olabilir mi? Prof.Dr. İbrahim KABOĞLU

METRO İSTASYONLARIMIZ DÖKÜLÜYOR

KADIKÖY-Pendik arasındaki metro istasyonlarına inen yürüyen merdiven ve asansörlerden çoğu (Mesela Kadıköy iskele tarafı-Acıbadem istasyonu-Kozyatağı istasyonu) arızalı çalışmıyor. Özellikle çıkış merdivenlerinin çalışmaması yaşlıları oldukça sıkıntıya düşürüyor. Güvenlikçilere sorduğumuzda parça bekleniyor, diyorlar. Zaten metroya inen kesimlerde duvarlardan şakır şakır sular akıyor, içeride kesif bir rutubet kokusu var. Bir parça 3 ayda gelmez mi? Erçin ACAR

KAPADOKYA’LI KÜLTÜR ADAMI NİKOS, YUNANİSTAN’DA ÖLDÜ

KAPADOKYA Rumlarının çok önemli kültür mirası taşıyıcısı ikinci kuşak Kayseri Develi mübadili Nikos Papazoglou, Yanya’nın Nea Kasseria (Yeni Kayseri) köyünde öldü.

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da TBMM Hükümeti’yle Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan ‘Yunan ve Türk Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol’e göre Kapadokya’dan yaklaşık 200 bin Rum’un her biri bir tarafa atıldı.

O Rumlardan Kayseri’nin köylerinden olanlar dokuz ay süren yolculuktan sonra “memleket”lerinin resmini hafızalarına nakşederek başka topraklara adım attılar.

O yolculuğa çıkanlardan Kayseri’nin Develi ilçesinin Zile köyünden Theodoros ve Anastasia Papazoglou’nun çocukları 1934 doğumlu Nikos Papazoglou ömrünü Kapadokyalıların geleneklerine ve türkülerine sahip çıkmaya adamıştı. Anne babasından çocukluğunda öğrendiği İzmir’in Kavakları, Gesi Bağları, Konyalı ve daha nice türküyü yüz yıl önce nasıl söyleniyorsa o sözlerle ve melodiyle gelecek kuşaklara aktaran Papazoglou doğduğu köyde toprağa verildi.

Alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan Lozan Mübadilleri Vakfı’nın Yanya’ya düzenlediği kültür gezilerinde onu tanımış, türkülerini dinlemiş, sohbet etmiş ve kardeşiyle birlikte röportaj yapmıştım.

Öte yandan Kapadokya Rumlarının geleneksel Gavustima (Kavuşma) etkinliklerinin 19’ncusu bu yıl 25-27 Ağustos’ta Farsala’da yapılacak. İsmail ÖZSOY