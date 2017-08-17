17 Ağustos depreminin 18. sene-i devriyesi

17 AĞUSTOS depreminin sene-i devriyesinde, yaşanan acıların gerçekliği dışında, ‘eski hamam eski tas’ düzeni devam ediyor. Bu kadar sene sonra kayıpların kimlikleri, sahipsizlerin mezarları açılarak, DNA testi ile tespit edilmeye çalışılıyor.

Büyük İstanbul depremi, neredeyse geri sayım ile yaklaşırken, kurumlar mutlaka sorgulanmalı ve görevlerini yapmaya zorlanmalı. Deprem uzmanlığı konusunda, dünya çapında otorite olan bilimadamları tehlikenin büyüklüğüne işaret ediyor, ülke bağımsızlığını etkileyebilecek sonuçlar tartışılıyor.

Örnek bir vurdumduymazlık olarak; Marmara Denizi’nde çalışmalar yapan uluslararası kuruluşların gemilerine, hiçbir katkı yapılmamış olması gösteriliyor.

Araştıran gemilere sismograf yerleştirilmesi için İBB’den talep edilen katkının (388 bin TL) son güne kadar bekletilip, menfi cevap verildiği ileri sürülüyor.

İstanbul sokakları, İSPARK adlı şirket vasıtasıyla, adeta para basma makinesi gibi. Bu rakamın misli ile geliri bir günde topluyor (geçenlerde yolsuzluk iddiaları ile gündeme geldi). İstanbul, Allah vermesin büyük, tarihi bir deprem tehlikesi altında, taşı toprağı altın, bir sismograf aleti bile esirgeniyorsa, bir şeyler eksik yapılıyor demektir. Kanal İstanbul gibi büyük vizyon bir tarafta, sismograf aleti diğer yanda... Hayati KARAMAN

GÜNÜN SORUSU

- “Bütün ülkelerde benzerleri bulunan, ülkemizde 30 yıldır uygulanan bir imar yönetmeliğini son 4 yıldır güncelleyip toparlayamayan Şehircilik Bakanlığı bu ülkeyi ‘Büyük Deprem’e nasıl hazırlayacaktır? Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP

İLGEZDİ SORDU, ARDINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi duyuruyor: “10.8.2017 tarihinde Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde adli suçtan hükümlü olarak bulunan iki kardeşe işkence yapıldığına dair iddialar ile ilgili tarafınıza önerge vermiştim. Önerge verdiğim tarihten 4 gün sonra aynı cezaevinde hükümlü olan Emre İregör, başka bir mahkûm tarafından darp edildikten sonra boğularak öldürülmüştür. İregör’ün cansız bedeni, diğer mahkûmlar tarafından bulunmuştur.”

Devletimiz ne diyecek bakalım! Türkiye yozlaştıkça daha çok cezaevi yaparız. Mahkûm tutuklumuzun sayısı da 500 bin kişiye yükselir.

KASTAMONU’NUN UNUTULMAYANLARI

KASTAMONU ve İnebolu yazılarımız hayli ilgi gördü. Gelen mesajlardan bazı düzeltmeler ve bilgilendirmeler/eklemeler yapılması gerektiğini de anladık.

- ‘Cumhuriyet’i İnebolu’ya borçluyuz’ sözünün Kastamonu’da 1961-66 yılları arasında valilik yapan Necdet Yıldırım’a ait olduğunu yazmıştık. Ancak Necdet Bey’in soyadı ‘Yalçın’ olacaktır. Necdet Yalçın, İstanbul Valisi olan Niyazi Akı’dan sonra Kastamonu’da görev yapmıştır.

- Kastamonulu Dr. Atıf Uğurlu, Osmanoğlu Kliniği’nin sahibi Salih Osmanoğlu (92) da bir Kastamonu âşığıdır, bölgeye birçok hizmeti vardır. Yazılarımız için teşekkür ediyor.

- Kastamonu Holding Başkanı Sudi Topal, İMES Başkanı Kemal Akar, Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Reis Bakliyat’ın sahibi Mehmet Reis, Çolakoğlu Metalurji’nin sahibi Hasan Çolakoğlu, ailesi ve yerel olarak geniş olarak tanınan Venüs Pastaneleri sahibi Bekir Baş...

BİLİYOR MUSUNUZ

TGC Genel Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettikleri Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın kendilerine, meslektaşlarını 18-19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak duruşmalarında destek vermeye çağırdıklarını söylediğini ve görüşme-mektup yazma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattığını...

- CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettiğini belirterek “Enis Abimiz, partimizin düzenleyeceği Adalet Kurultayı’na ilişkin tartışmaları ve oradan çıkacak sonuçları merakla beklediğini ifade ettiğini, isteyenlerin kendisine ‘Enis Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili, Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi B9 Üst Maltepe-İstanbul’ adresine mektup yazabileceklerini” söylediğini...

- ‘SANATÇILAR Girişimi’nin, sinema sektörünün Antalya Film Festivali’ne katılmamasını ve festivalin asıl kimliğini tekrar kazanana kadar ulusal film yarışmasının bir başka kentte yapılmasının sağlanmasını istediğini açıkladığını...

- KAZDAĞI Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kazdağı Ekofestivali’nin, 16-20 Ağustos tarihleri arasında Kazdağı’nda gerçekleştirileceğini...

HÜKÜMET % 3’LERLE MEMUR VE EMEKLİYİ OYALIYOR

MEMUR ve emekliye % 3 zam önerisi nedir?” diye soruyoruz, çalışma yaşamının uzmanlarından gazeteci Şükrü Karaman’a “% 16 zam talebi ile toplu iş sözleşmesi masasına oturan yetkili konfederasyon Memur-Sen’in önerilen % 3 zam karşısında bundan sonra takınacağı tavır bir anlamda memur ile emeklinin iki yıllık yazgısını belirleyecek. Eğer düşük oranlı zammı onaylarsa hem kendisi ile çelişecek hem de milyonlarca kişinin sorumluluğunu yerine getirmemiş olacak. Hükümet ile 21 Ağustos’a dek anlaşma sağlanamazsa, memur ile memur emeklisinin maaşına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammı ‘Hakem Kurulu’ saptayacak. Sonuç ne mi olur? Hükümet % 3’ün üzerine biraz çıkar, dar gelirli yine ağlamaya devam eder” diyor.

ADRASAN VE OLİMPOS SANKİ KİLYOS HALK PLAJI

ANTALYA’nın Adrasan Koyu’na gittik, görünce kahroldum. Her taraf şezlongla kapatılmış, sahil ile pansiyonların arasına ücretli otopark yapılmış. En acısı da bir turist bile yok. Olimpos da buna dahil. Alın size, bir Kilyos’un halk plajına, iki koy. Ben oraya sporumu yapmaya gidiyordum, kitap okuyordum. Bir daha gitmeyeceğim; bu kadar ihanet olmaz! N. IŞIK

MESAJ PANOSU

- ÖSYM, son LYS’yi de yüzüne gözüne bulaştırmıştır. 4.237 adaya nasıl hesap verecek? Özür dileme hakkı yoktur. Bu hataları artık alışkanlık haline getirmiş ÖSYM’den hesap sorulmalı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle de yargılanan ÖSYM Genel Başkanı Ömer Demir istifa etmelidir. Eğitim-İş