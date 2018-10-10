1. Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yılı... Kahramanları unutmayalım

1. DÜNYA Savaşı’nın bitişinin 100. yılı 11 Kasım’da...
Savaş, 28 Temmuz 1914’te başlayıp 11 Kasım 1918’de bitmiştir. Tarihçi İlber Ortaylı, Osmanlıların bu savaştaki insan kayıplarını her fırsatta “Doğu ve Batı kültürüne sahip bir nesil yok oldu. Aydınından mühendisine, sanatkârından çiftçisine, köylüsüne bir nesli kaybettik” diyor. Osmanlı orduları Makedonya, Galiçya, Romanya, Kafkasya, Kanal, Irak, Hicaz –Yemen, Mısır, Suriye-Filistin ve Çanakkale cephelerinde İtilaf Devletleri’ne karşı savaştı. Çanakkale Savaşı mesela... Dünya tarihine geçen destansı bir savaştır. 1. Dünya Savaşı, Türkler için aslında Orhan Şaik Gökyay’ın ‘Bu Vatan Kimin’ isimli şiirindeki ‘Ardına bakmadan yollara düşen/ Şimşek gibi çakan sel gibi coşan/ Huduttan hududa yol bulup koşan/ Cepheden cepheyi soranların’ hikâyeleri, kahramanlıklarıyla doludur.
1. Dünya Savaşı altı asırlık Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesine yol açmıştır. Yıkılan imparatorluğun enkazından da Atatürk’ün önderliğinden milli mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türklerin gerek devlet, gerekse toplum tarihinde bu kadar derin iz bırakan bu dünya savaşını iyi öğrenmeliyiz. Dünya savaşında cepheden cepheye koşan kahramanların torunları, dedelerinden miras kalan madalyaları şerefle, gururla taşıyorlar bugün... Ama toplum o kahramanları her zaman hatırlıyor, anıyor mu? En azından anlam ifade eden günler o kahramanları anmak için fırsat olmalı. Çünkü unutmayalım ki tarihini bilmeyen, kahramanlarını unutan toplumlar yeni kahramanlar çıkaramazlar. Savaşın bitişinin 100. yılı da dileriz ki böyle bir fırsat olsun yaşadığımız yoğun gündem içinde...
DİYANET NE DEMEK İSTİYOR?
ANTALYA-Kaş’ın Pınarbaşı Camisi’nde imamlık yaparken arkadaşıyla ‘FiRock’ adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı imam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), meslekten ihraç edildi. Gerekçede şöyle deniliyor: “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-B Maddesinde yer alan ‘Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/B Maddesi hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinin sona erdirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.” Tüzer’in Diyanet’in kendi İslam anlayışı dışında olduğu vurgulanmak isteniyor.
Tüzer’i, kendisini meslekten atan müfettişle bir açık oturumda izlemek isteriz.
HUZUR ORTAMI MÜMKÜN MÜ?
TÜRK Tabipler Odası üyesi doktorlar, özellikle son yıllarda adeta bir ‘gelenek’ haline gelen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve cinayetleri bir basın açıklamasıyla protesto etmek istemiş. Şiddet mağduru sağlık çalışanlarının yapacağı bir küçük basın açıklamasına bile engel olmak isteyen polislerin şefi ise “Beni kışkırtmayın, gerekirse gözaltına alırım” demiş. İnsan bu cümleyi duyunca “Şiddet sarmalında debelenir bir ülke olup çıkan Türkiye’de şiddetin her türlüsünden uzak, huzurlu bir ortam nasıl mümkün olacak?” diye sormaz mı Allah aşkına? Yaşar ALTINTARTI
THK’DA ÜÇ ADAY ÇEKİŞECEK
ATATÜRK’ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nun genel kurulu 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak... Kongrenin kurumun borçları, görevden alınan örgütler ve satılan gayrimenkuller üzerinde tartışmalı geçmesi bekleniyor. Şimdiki başkan Kürşat Atılgan ile geçen dönemki başkan Osman Yıldırım ve öğretim üyesi Erdal Dursun’un aday olacakları kulislerde dolaşıyor.
Tarafsız bir gözlemci diyor ki 2014 tarihinde Fetö’cülerin kurduğu bir kumpasla önceki başkan gözaltına alınıyor ve sonra da tutuklanıyor. Amaç THK Derneği’ni, vakfını, şirketlerini ve üniversitesinin yönetimini ele geçirmektir ve sonuçta da bunu başarıyorlar. Peki, hiç bir şubenin kapatılmayacağı sözü yerine getirildi mi? Çünkü 76 şubenin kapatılması THK tarihinde bir rekor. Kongre arifesinde, yani 5 Ekim’de kurumun en değerli varlıklarından birisi olan Elazığ’daki otel 17 milyon 500 bin TL’ye satıldı. Gazetelerde herhangi bir satış ilanı görüldü mü?
BİLİYOR MUSUNUZ
- AYDIN Doğan Vakfı’nın, “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi” temasıyla düzenleyeceği “4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı”nın 11 Ekim Perşembe Hilton Convention Center’da yapılacağını...
- 10 EKİM 2005’te aramızdan ayrılan Attilâ İlhan’ın, Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı işbirliğiyle bugün 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle anılacağını...
- SOSYAL Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) ‘Yerel Yönetim Ödülleri’nin 12 Ekim Cuma günü Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle yapılacağını...
MESAJ PANOSU
- IMF’yi vatan topraklarından ilelebet kovmuş bir toplum, onun reçetelerine benzer “kemer sıkma politikaları” ile değil, aksine “sosyalist uygulamalara kapı açarak” bu beladan kurtulabilir. Ardan ZENTÜRK
OKUYUNUZ
ERGENE KAN AĞLADI!
- ERGENE Nehri’nin kolu olan Çorlu Deresi’nin Çerkezköy-Veliköy kesiminde su bir süre önce fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarda akarak bölgemizde önemli bir çevre kirliliği yarattı. Bölge halkı çaresizlik içinde sorumlulara isyan etti. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salınması gerçekten üzüntü verici bir durum. Çerkezköy Kaymakamlığı olayı sorguladı mı?
1. Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yılı... Kahramanları unutmayalım
1. DÜNYA Savaşı’nın bitişinin 100. yılı 11 Kasım’da...
Savaş, 28 Temmuz 1914’te başlayıp 11 Kasım 1918’de bitmiştir. Tarihçi İlber Ortaylı, Osmanlıların bu savaştaki insan kayıplarını her fırsatta “Doğu ve Batı kültürüne sahip bir nesil yok oldu. Aydınından mühendisine, sanatkârından çiftçisine, köylüsüne bir nesli kaybettik” diyor. Osmanlı orduları Makedonya, Galiçya, Romanya, Kafkasya, Kanal, Irak, Hicaz –Yemen, Mısır, Suriye-Filistin ve Çanakkale cephelerinde İtilaf Devletleri’ne karşı savaştı. Çanakkale Savaşı mesela... Dünya tarihine geçen destansı bir savaştır. 1. Dünya Savaşı, Türkler için aslında Orhan Şaik Gökyay’ın ‘Bu Vatan Kimin’ isimli şiirindeki ‘Ardına bakmadan yollara düşen/ Şimşek gibi çakan sel gibi coşan/ Huduttan hududa yol bulup koşan/ Cepheden cepheyi soranların’ hikâyeleri, kahramanlıklarıyla doludur.
1. Dünya Savaşı altı asırlık Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesine yol açmıştır. Yıkılan imparatorluğun enkazından da Atatürk’ün önderliğinden milli mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türklerin gerek devlet, gerekse toplum tarihinde bu kadar derin iz bırakan bu dünya savaşını iyi öğrenmeliyiz. Dünya savaşında cepheden cepheye koşan kahramanların torunları, dedelerinden miras kalan madalyaları şerefle, gururla taşıyorlar bugün... Ama toplum o kahramanları her zaman hatırlıyor, anıyor mu? En azından anlam ifade eden günler o kahramanları anmak için fırsat olmalı. Çünkü unutmayalım ki tarihini bilmeyen, kahramanlarını unutan toplumlar yeni kahramanlar çıkaramazlar. Savaşın bitişinin 100. yılı da dileriz ki böyle bir fırsat olsun yaşadığımız yoğun gündem içinde...
DİYANET NE DEMEK İSTİYOR?
ANTALYA-Kaş’ın Pınarbaşı Camisi’nde imamlık yaparken arkadaşıyla ‘FiRock’ adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı imam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), meslekten ihraç edildi. Gerekçede şöyle deniliyor: “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-B Maddesinde yer alan ‘Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/B Maddesi hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinin sona erdirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.” Tüzer’in Diyanet’in kendi İslam anlayışı dışında olduğu vurgulanmak isteniyor.
Tüzer’i, kendisini meslekten atan müfettişle bir açık oturumda izlemek isteriz.
HUZUR ORTAMI MÜMKÜN MÜ?
TÜRK Tabipler Odası üyesi doktorlar, özellikle son yıllarda adeta bir ‘gelenek’ haline gelen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve cinayetleri bir basın açıklamasıyla protesto etmek istemiş. Şiddet mağduru sağlık çalışanlarının yapacağı bir küçük basın açıklamasına bile engel olmak isteyen polislerin şefi ise “Beni kışkırtmayın, gerekirse gözaltına alırım” demiş. İnsan bu cümleyi duyunca “Şiddet sarmalında debelenir bir ülke olup çıkan Türkiye’de şiddetin her türlüsünden uzak, huzurlu bir ortam nasıl mümkün olacak?” diye sormaz mı Allah aşkına? Yaşar ALTINTARTI
THK’DA ÜÇ ADAY ÇEKİŞECEK
ATATÜRK’ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nun genel kurulu 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak... Kongrenin kurumun borçları, görevden alınan örgütler ve satılan gayrimenkuller üzerinde tartışmalı geçmesi bekleniyor. Şimdiki başkan Kürşat Atılgan ile geçen dönemki başkan Osman Yıldırım ve öğretim üyesi Erdal Dursun’un aday olacakları kulislerde dolaşıyor.
Tarafsız bir gözlemci diyor ki 2014 tarihinde Fetö’cülerin kurduğu bir kumpasla önceki başkan gözaltına alınıyor ve sonra da tutuklanıyor. Amaç THK Derneği’ni, vakfını, şirketlerini ve üniversitesinin yönetimini ele geçirmektir ve sonuçta da bunu başarıyorlar. Peki, hiç bir şubenin kapatılmayacağı sözü yerine getirildi mi? Çünkü 76 şubenin kapatılması THK tarihinde bir rekor. Kongre arifesinde, yani 5 Ekim’de kurumun en değerli varlıklarından birisi olan Elazığ’daki otel 17 milyon 500 bin TL’ye satıldı. Gazetelerde herhangi bir satış ilanı görüldü mü?
BİLİYOR MUSUNUZ
- AYDIN Doğan Vakfı’nın, “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi” temasıyla düzenleyeceği “4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı”nın 11 Ekim Perşembe Hilton Convention Center’da yapılacağını...
- 10 EKİM 2005’te aramızdan ayrılan Attilâ İlhan’ın, Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı işbirliğiyle bugün 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle anılacağını...
- SOSYAL Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) ‘Yerel Yönetim Ödülleri’nin 12 Ekim Cuma günü Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle yapılacağını...
MESAJ PANOSU
- IMF’yi vatan topraklarından ilelebet kovmuş bir toplum, onun reçetelerine benzer “kemer sıkma politikaları” ile değil, aksine “sosyalist uygulamalara kapı açarak” bu beladan kurtulabilir. Ardan ZENTÜRK
OKUYUNUZ
ERGENE KAN AĞLADI!
- ERGENE Nehri’nin kolu olan Çorlu Deresi’nin Çerkezköy-Veliköy kesiminde su bir süre önce fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarda akarak bölgemizde önemli bir çevre kirliliği yarattı. Bölge halkı çaresizlik içinde sorumlulara isyan etti. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salınması gerçekten üzüntü verici bir durum. Çerkezköy Kaymakamlığı olayı sorguladı mı?