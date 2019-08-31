Tahta meselesi

BURSASPOR belki de tarihinde hiç bu kadar zor duruma düşmemişti.
Evet borç vardı her zaman ama bu döndürülebilir durumdaydı.
2010 yılında şampiyon olan kulüpten bu hale nasıl geldik, önce bunun çok iyi irdelenmesi lazım.
Şampiyonluk sonrası yapılan yanlışlar bizi bu hale getirdi.
Yanlışlar diyorum çünkü dilim başka bir şey söylemeye varmıyor aslında.
Bazı şeylerde niye bu kadar ısrar edildi anlam verebilmiş değilim.
Başkan Ali Ay mesela, kişiliğiyle ilgili sözüm olamaz ama neden bu kadar ısrar etti başkanlıkta?
Başarısızdı ama ısrarla aday oldu nedense...
Kongre üyelerinin de burada sorumluluğu var elbet.
Hadi o başarısızdı ve bunun farkında değildi. Ya siz fark etmediniz mi Bursaspor’un freni patlamış, kontrolden çıkmış bir kamyon gibi boşluğa doğru sürüklendiğini.
Önceki başkan ve yöneticiler de elbet sütten çıkmış ak kaşık değil.
Başkanlık, yöneticilik ayrı bir meziyet.
Eskilerin değimiyle; herkesin harcı değil.
Bundan sonra Bursaspor’un düsturu Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, “Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım!” olmalı.
Yeni şeyler söylenmeli, yeni arayışlara girilmeli, kulüp yeni baştan şekillendirilmeli.
Yoksa bağışlanan, arsaların, benzinlik arazilerin ve hatta tesislerin satıldığını görürüz yakın gelecekte gibime geliyor.
İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK
- TRANSFER tahtasının açılma meselesi çok tartışıldı mesela son 1-2 aydır.
Transfer tahtasının geç açılması nedeniyle Başkan Mesut Mestan’a yönelik eleştiriler arttı doğal olarak.
Katıldığım eleştiriler de var, haksız bulduklarım da.
Başkan Mestan, bu eleştirileri “yol gösterici” olarak görüp ona göre adımlar atarsa, hedeflerine daha çabuk ulaşır gibime geliyor.
Çok çaba gösterildi, futbolcularla, menajerlerle ve resmi kurumlarla görüşüldü ve mutlu sona ulaşıldı. Tahta açıldı ve ardından transfer hamleleri art arta geldi.
Demek ki Başkan Mesut Mestan ve yönetimi, hazırlıklıymış.
Sırf bu yüzden bile bir tebriği hak ediyorlar.
Kadrodaki gençlerin kumaşı kaliteli ama biraz daha işlem görmeleri lazım. Evet tahta daha önce açılsaydı, gerekli takviyeler 1 ay önce yapılsaydı daha iyiydi ama “öldük, bittik” diyerek dövünmenin de anlamı yok sanki.
Transfer edilen oyuncuların uyumu kısa sürerse işin seyri değişir.
Bursaspor büyük bir camiaya sahip ve her nerede olursa olsun her adımı dikkatle takip edilir.
Ayrıca şu bir gerçek ki Bursaspor’un büyüklüğü bulunduğu ligle ölçülemez.
BURSASPOR BASKETBOL
- AYNI çatı altında bile doğru ve yanlış hamleler oldu.
Örneğin Bursaspor Basketbol şubesi...
Kulüp ve camiadaki tüm olumsuzluklara, maddi imkansızlıklara rağmen çok önemli başarılar elde edildi.
Bu sezon da ben Bursaspor Basketbol’dan önemli başarılar bekliyorum.
Hemen yakında böyle güzel bir örnek vardı ama kimse başını çevirip bakmadı bile.
Önemli transferler yapıldı ve “Potanın Timsahları”, ilk yılında bırakın ligde kalıcı olmayı, orta sıraları hatta biraz daha yukarısını bile zorlayabilir.
Tahta meselesi
BURSASPOR belki de tarihinde hiç bu kadar zor duruma düşmemişti.
Evet borç vardı her zaman ama bu döndürülebilir durumdaydı.
2010 yılında şampiyon olan kulüpten bu hale nasıl geldik, önce bunun çok iyi irdelenmesi lazım.
Şampiyonluk sonrası yapılan yanlışlar bizi bu hale getirdi.
Yanlışlar diyorum çünkü dilim başka bir şey söylemeye varmıyor aslında.
Bazı şeylerde niye bu kadar ısrar edildi anlam verebilmiş değilim.
Başkan Ali Ay mesela, kişiliğiyle ilgili sözüm olamaz ama neden bu kadar ısrar etti başkanlıkta?
Başarısızdı ama ısrarla aday oldu nedense...
Kongre üyelerinin de burada sorumluluğu var elbet.
Hadi o başarısızdı ve bunun farkında değildi. Ya siz fark etmediniz mi Bursaspor’un freni patlamış, kontrolden çıkmış bir kamyon gibi boşluğa doğru sürüklendiğini.
Önceki başkan ve yöneticiler de elbet sütten çıkmış ak kaşık değil.
Başkanlık, yöneticilik ayrı bir meziyet.
Eskilerin değimiyle; herkesin harcı değil.
Bundan sonra Bursaspor’un düsturu Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, “Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım!” olmalı.
Yeni şeyler söylenmeli, yeni arayışlara girilmeli, kulüp yeni baştan şekillendirilmeli.
Yoksa bağışlanan, arsaların, benzinlik arazilerin ve hatta tesislerin satıldığını görürüz yakın gelecekte gibime geliyor.
İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK
- TRANSFER tahtasının açılma meselesi çok tartışıldı mesela son 1-2 aydır.
Transfer tahtasının geç açılması nedeniyle Başkan Mesut Mestan’a yönelik eleştiriler arttı doğal olarak.
Katıldığım eleştiriler de var, haksız bulduklarım da.
Başkan Mestan, bu eleştirileri “yol gösterici” olarak görüp ona göre adımlar atarsa, hedeflerine daha çabuk ulaşır gibime geliyor.
Çok çaba gösterildi, futbolcularla, menajerlerle ve resmi kurumlarla görüşüldü ve mutlu sona ulaşıldı. Tahta açıldı ve ardından transfer hamleleri art arta geldi.
Demek ki Başkan Mesut Mestan ve yönetimi, hazırlıklıymış.
Sırf bu yüzden bile bir tebriği hak ediyorlar.
Kadrodaki gençlerin kumaşı kaliteli ama biraz daha işlem görmeleri lazım. Evet tahta daha önce açılsaydı, gerekli takviyeler 1 ay önce yapılsaydı daha iyiydi ama “öldük, bittik” diyerek dövünmenin de anlamı yok sanki.
Transfer edilen oyuncuların uyumu kısa sürerse işin seyri değişir.
Bursaspor büyük bir camiaya sahip ve her nerede olursa olsun her adımı dikkatle takip edilir.
Ayrıca şu bir gerçek ki Bursaspor’un büyüklüğü bulunduğu ligle ölçülemez.
BURSASPOR BASKETBOL
- AYNI çatı altında bile doğru ve yanlış hamleler oldu.
Örneğin Bursaspor Basketbol şubesi...
Kulüp ve camiadaki tüm olumsuzluklara, maddi imkansızlıklara rağmen çok önemli başarılar elde edildi.
Bu sezon da ben Bursaspor Basketbol’dan önemli başarılar bekliyorum.
Hemen yakında böyle güzel bir örnek vardı ama kimse başını çevirip bakmadı bile.
Önemli transferler yapıldı ve “Potanın Timsahları”, ilk yılında bırakın ligde kalıcı olmayı, orta sıraları hatta biraz daha yukarısını bile zorlayabilir.