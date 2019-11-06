BURSASPOR-Balıkesirspor karşılaşması sonrası teknik direktör Yalçın Koşukavak, “İlk yarı çok ciddi bir baskı kurduk ama golü bulamadık. 1-2 pozisyon verdik ve böyle bitti.
Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptılar” diye açıklama yaptı.
Sanıyorum Yalçın hoca ile aynı maçı izlemedik.
Bursaspor’un ilk yarıda elle tutulur, değerlendirmeye alınacak tek bir atağı dahi yok.
Maçın ikinci yarısında ise yaklaşık 30 dakika kadar etkili oynadı Bursaspor.
54’ncü dakikada Diarra’nın direkten dönen kafa şutu ile 67. dakikada Burak Kapacak’ın kaleci ile karşı karşıya kalıp değerlendiremediği pozisyon dışında heyecan uyandıracak bir durum yoktu karşılaşmada.
Yani ne rakibe baskı kurabildi Bursaspor, ne de galibiyeti kaçırdı.
Hanesine yazdırdığı 1 puan bile iyidir bu futbol karşısında.
Bursaspor’un oturmuş bir defans kurgusu, etkili bir orta alan şeması ve rakibin savunma anlayışına göre şekillenen bir hücum organizasyonu yok maalesef.
Bu ligde “şampiyonluk” hedefleyen bir takım, evinde oynadığı maçın son 20 dakikasında “doldur boşalt” taktiğiyle hücum yapıyorsa, ortada bir sorun var demektir.
İlk haftalardaki heyecandan uzak bir mücadele sergiliyor yeşil beyazlı takım.
Kötü oynarken 3-5 maçı kazandı Bursaspor ve bu iyidir ama kötü oyunda ısrar etmek, orta ve uzun vadede kaybettirir.
*
Ayrıca Yalçın Hoca’ya sormak isterim; Latovlevici yerine başka bir sol bek Onur Atasayar’ın girmesini nasıl izah edebilir?
Emirhan Aydoğan’ın yerine Ramazan Keskin’in 85’nci dakikada alınması, biraz geç kalınmış bir hamle değil mi?
Oyuncu değişikliği için illa 60’ncı dakikanın geçilmesi mi gerekiyor?
Vardır elbette bunun da cevabı Yalçın Hoca’da ama çok ikna edici olacağını düşünmüyorum.
Sonuçta Bursaspor ciddi manada kendisi için “6 puan” niteliği taşıyan bir maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.
Yeşil beyazlı takım, kazanmış olsaydı, 2’nci sıraya yükselecekti puan sıralamasında.
Bir maçta alınan beraberlik, sıralamada 5 basamak fark oluşturdu.
ÖZER DE TAKIMA AYAK UYDURDU
ADINI, tecrübesini, futbol bilgisini kimse tartışamaz Özer Hurmacı’nın.
Bursaspor taraftarları da ondan çok şey bekliyor.
Bu kalitede bir isim, bırakın iyi futbol oynamayı, maç kazandırmalı.
Takım strese girip kötü oynamaya başlayınca, ekstra işler yapmalı.
Şut çekmeli, tek başına pozisyonlar üretmeli.
Henüz bunları göremedik Özer’de.
Balıkesirspor maçında o da takıma ayak uydurdu.
Sanıyorum Yalçın Hoca ile aynı maçı izlemedik
BURSASPOR-Balıkesirspor karşılaşması sonrası teknik direktör Yalçın Koşukavak, “İlk yarı çok ciddi bir baskı kurduk ama golü bulamadık. 1-2 pozisyon verdik ve böyle bitti.
Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptılar” diye açıklama yaptı.
Sanıyorum Yalçın hoca ile aynı maçı izlemedik.
Bursaspor’un ilk yarıda elle tutulur, değerlendirmeye alınacak tek bir atağı dahi yok.
Maçın ikinci yarısında ise yaklaşık 30 dakika kadar etkili oynadı Bursaspor.
54’ncü dakikada Diarra’nın direkten dönen kafa şutu ile 67. dakikada Burak Kapacak’ın kaleci ile karşı karşıya kalıp değerlendiremediği pozisyon dışında heyecan uyandıracak bir durum yoktu karşılaşmada.
Yani ne rakibe baskı kurabildi Bursaspor, ne de galibiyeti kaçırdı.
Hanesine yazdırdığı 1 puan bile iyidir bu futbol karşısında.
Bursaspor’un oturmuş bir defans kurgusu, etkili bir orta alan şeması ve rakibin savunma anlayışına göre şekillenen bir hücum organizasyonu yok maalesef.
Bu ligde “şampiyonluk” hedefleyen bir takım, evinde oynadığı maçın son 20 dakikasında “doldur boşalt” taktiğiyle hücum yapıyorsa, ortada bir sorun var demektir.
İlk haftalardaki heyecandan uzak bir mücadele sergiliyor yeşil beyazlı takım.
Kötü oynarken 3-5 maçı kazandı Bursaspor ve bu iyidir ama kötü oyunda ısrar etmek, orta ve uzun vadede kaybettirir.
*
Ayrıca Yalçın Hoca’ya sormak isterim; Latovlevici yerine başka bir sol bek Onur Atasayar’ın girmesini nasıl izah edebilir?
Emirhan Aydoğan’ın yerine Ramazan Keskin’in 85’nci dakikada alınması, biraz geç kalınmış bir hamle değil mi?
Oyuncu değişikliği için illa 60’ncı dakikanın geçilmesi mi gerekiyor?
Vardır elbette bunun da cevabı Yalçın Hoca’da ama çok ikna edici olacağını düşünmüyorum.
Sonuçta Bursaspor ciddi manada kendisi için “6 puan” niteliği taşıyan bir maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.
Yeşil beyazlı takım, kazanmış olsaydı, 2’nci sıraya yükselecekti puan sıralamasında.
Bir maçta alınan beraberlik, sıralamada 5 basamak fark oluşturdu.
ÖZER DE TAKIMA AYAK UYDURDU
ADINI, tecrübesini, futbol bilgisini kimse tartışamaz Özer Hurmacı’nın.
Bursaspor taraftarları da ondan çok şey bekliyor.
Bu kalitede bir isim, bırakın iyi futbol oynamayı, maç kazandırmalı.
Takım strese girip kötü oynamaya başlayınca, ekstra işler yapmalı.
Şut çekmeli, tek başına pozisyonlar üretmeli.
Henüz bunları göremedik Özer’de.
Balıkesirspor maçında o da takıma ayak uydurdu.