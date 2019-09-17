Kubilay Kanatsızkuş kanatlanıyor

Bursaspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Osmanlıspor gibi zorlu bir rakibi de 3-1 yenerek, üst üste 3’ncü maçını kazanan yeşil-beyazlı takım, hem taraftarlarına “şampiyonluk kutlamalarına hazırlanın” mesajını verdi hem de rakiplerinin gözünü korkuttu.
Bursaspor özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun sergiledi. Rakibi iyi durduran Bursa ekibi, kanat organizasyonlarıyla sonuca gitmeyi bildi.
Bana göre bu sezonun parlayan yıldızlarından biri Kubilay Kanatsızkuş.
Hem atıyor hem de attırıyor. Yani Kubilay Kanatsızkuş bir anlamda kanatlanıyor.
Uyguladığı presle rakip takımların hücuma kalkışmasını da geciktiriyor genç golcü.
Aslında bu potansiyel vardı Kubilay’da ama kendisi farkında değildi. Bu sene bir şeyler olmuş genç futbolcuya sanki.
Aman dilimizi ısıralım da nazar değmesin.
*
Neyse maça dönecek olursak; ilk yarı çok etkiliydi Bursaspor. 28. dakikada ilk gol Shehu’de geldi. Sol kanattan hareketlenen Emirhan Aydoğan, topu içeri gönderdi. Kubilay’ın gelişine vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu iyi takip eden Abdullahi Shehu da düzgün bir vuruşla filelere gönderdi topu.
İlk yarının 1. uzatma dakikasında Kubilay, Burak Kapacak’ın şutunda kaleci Mele’den dönen topu iyi bir takipçilik göndererek gole çevirdi.
Maçın ikinci yarısına 2-0 önde başlayan Bursaspor, ilk bölümde dengeli bir oyun sergiledi. Çok pozisyon üretemedi ama rakibe de fırsat tanımadı doğrusu.
Ancak 70. dakikadan itibaren işin seyri değişti. Rakibin atakları nedeniyle Bursasporlu futbolcular içgüdüsel olarak geri çekildi.
Elbette bu geri çekilmenin bir maliyeti oldu. Erdem Çetinkaya ile skoru 2-1’e getiren Ankara ekibi, daha bir umutlandı ve ataklarını sıklaştırdı.
Tüm teknik direktörlerin, futbolcuların ve tribündeki taraftarların en sevmediği 2-1’lik skor, Bursaspor’a son 7-8 dakikada ciddi sıkıntı yaşattı.
Maçın uzatma bölümünde tüm Bursa, Ramazan Keskin’in golüyle derin bir “oh” çekti.
*
Lige Fatih Karagümrük deplasmanında 3-1’lik yenilgiyle başlayan Bursaspor, transfer tahtasının açılması, takviyelerin yapılmasıyla ciddi bir toparlanma yaşadı.
Önce Akhisarspor’u sahasında 2-1, daha sonra da Eskişehirspor’u deplasmanda 2- 0 yenen Bursaspor, Osmanlıspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
‘TİMSAH ARENA SENEYE BİTİYOR’ MÜJDESİ
Büyükşehir Belediyesi yine Bursaspor’un en önemli sponsoru oldu.
Anlaşma gereği Bursaspor’un kasasına toplamda 3,5 milyon lira girecek.
Önemli bir gelir elde etmiş oldu yeşil-beyazlı kulüp.
Sponsorluk ile ilgili düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en az sponsorluk kadar değerli bir müjde verdi camiaya.
Konuşmasında başkanlık görevine 22 ay önce geldiğini, bu süreçte özellikle Bursaspor’a sürekli destek olmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, kentin en önemli markasına desteklerinin bundan sonra da süreceğinin altını çizdi.
Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olmuş 5 kulüpten biri olduğunu anımsatan Aktaş, konuşmasında Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun bitirilmesi için yeni bir ihale açıldığını belirtti.
Taraftarlardan bir yıl daha süre isteyen Aktaş, Timsah Arena’daki çalışmaların 2020 yılının mart-nisan ayları gibi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Aktaş’ın Timsah Arena’yı “sürekli yaşayan bir mekan” haline getirmek gibi bir hedefi de var.
İnşallah gerçek olur çünkü aksi durumda bu büyük yatırım, 2 haftada bir oynanacak 1 maç için yapılmış olur.
Aktaş’ın bu açıklaması taraftarları heyecanlandırdı, ancak “acaba mı?” soruları da kafaları karıştırmıyor değil.
Daha önce de stadın biteceğine ilişkin sözler verildi ama sonuç ortada...
YENİ SPONSORLUK MODELİ
Bursaspor’da son günlerde yeni bir sponsorluk modeli tartışılıyor.
Ciddi anlamda tartışılan bu sponsorluk modeline göre futbolcuların ödemelerini kulüp değil direkt sponsorlar yapacak.
Örneğin, basitçe anlatacak olursak; bazı sponsorlarla “aylık ödeme” şeklinde anlaşmaya varılacak. Sponsorlar, ödemelerini kulübün değil, futbolcunun hesabına yatıracak.
Bu sayede kulüp futbolculara ödemelerin zamanında yapılmasını hedefliyor. Zamanında yapılacak ödeme sayesinde de futbolcular alacakları için kulübe sorun yaşatmayacak.
Ayrıca bu sponsorluk modelinde “geç ödeme” nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukta kulüp kadar olmasa da sponsor firma da sorumlu olacak.
Bana göre mantıklı bir çalışma.
Eğer hayata geçirilirse ve iyi uygulanırsa kanımca sonuçları olumlu olur.
Kubilay Kanatsızkuş kanatlanıyor
Bursaspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Osmanlıspor gibi zorlu bir rakibi de 3-1 yenerek, üst üste 3’ncü maçını kazanan yeşil-beyazlı takım, hem taraftarlarına “şampiyonluk kutlamalarına hazırlanın” mesajını verdi hem de rakiplerinin gözünü korkuttu.
Bursaspor özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun sergiledi. Rakibi iyi durduran Bursa ekibi, kanat organizasyonlarıyla sonuca gitmeyi bildi.
Bana göre bu sezonun parlayan yıldızlarından biri Kubilay Kanatsızkuş.
Hem atıyor hem de attırıyor. Yani Kubilay Kanatsızkuş bir anlamda kanatlanıyor.
Uyguladığı presle rakip takımların hücuma kalkışmasını da geciktiriyor genç golcü.
Aslında bu potansiyel vardı Kubilay’da ama kendisi farkında değildi. Bu sene bir şeyler olmuş genç futbolcuya sanki.
Aman dilimizi ısıralım da nazar değmesin.
*
Neyse maça dönecek olursak; ilk yarı çok etkiliydi Bursaspor. 28. dakikada ilk gol Shehu’de geldi. Sol kanattan hareketlenen Emirhan Aydoğan, topu içeri gönderdi. Kubilay’ın gelişine vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu iyi takip eden Abdullahi Shehu da düzgün bir vuruşla filelere gönderdi topu.
İlk yarının 1. uzatma dakikasında Kubilay, Burak Kapacak’ın şutunda kaleci Mele’den dönen topu iyi bir takipçilik göndererek gole çevirdi.
Maçın ikinci yarısına 2-0 önde başlayan Bursaspor, ilk bölümde dengeli bir oyun sergiledi. Çok pozisyon üretemedi ama rakibe de fırsat tanımadı doğrusu.
Ancak 70. dakikadan itibaren işin seyri değişti. Rakibin atakları nedeniyle Bursasporlu futbolcular içgüdüsel olarak geri çekildi.
Elbette bu geri çekilmenin bir maliyeti oldu. Erdem Çetinkaya ile skoru 2-1’e getiren Ankara ekibi, daha bir umutlandı ve ataklarını sıklaştırdı.
Tüm teknik direktörlerin, futbolcuların ve tribündeki taraftarların en sevmediği 2-1’lik skor, Bursaspor’a son 7-8 dakikada ciddi sıkıntı yaşattı.
Maçın uzatma bölümünde tüm Bursa, Ramazan Keskin’in golüyle derin bir “oh” çekti.
*
Lige Fatih Karagümrük deplasmanında 3-1’lik yenilgiyle başlayan Bursaspor, transfer tahtasının açılması, takviyelerin yapılmasıyla ciddi bir toparlanma yaşadı.
Önce Akhisarspor’u sahasında 2-1, daha sonra da Eskişehirspor’u deplasmanda 2- 0 yenen Bursaspor, Osmanlıspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
‘TİMSAH ARENA SENEYE BİTİYOR’ MÜJDESİ
Büyükşehir Belediyesi yine Bursaspor’un en önemli sponsoru oldu.
Anlaşma gereği Bursaspor’un kasasına toplamda 3,5 milyon lira girecek.
Önemli bir gelir elde etmiş oldu yeşil-beyazlı kulüp.
Sponsorluk ile ilgili düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en az sponsorluk kadar değerli bir müjde verdi camiaya.
Konuşmasında başkanlık görevine 22 ay önce geldiğini, bu süreçte özellikle Bursaspor’a sürekli destek olmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, kentin en önemli markasına desteklerinin bundan sonra da süreceğinin altını çizdi.
Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olmuş 5 kulüpten biri olduğunu anımsatan Aktaş, konuşmasında Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun bitirilmesi için yeni bir ihale açıldığını belirtti.
Taraftarlardan bir yıl daha süre isteyen Aktaş, Timsah Arena’daki çalışmaların 2020 yılının mart-nisan ayları gibi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Aktaş’ın Timsah Arena’yı “sürekli yaşayan bir mekan” haline getirmek gibi bir hedefi de var.
İnşallah gerçek olur çünkü aksi durumda bu büyük yatırım, 2 haftada bir oynanacak 1 maç için yapılmış olur.
Aktaş’ın bu açıklaması taraftarları heyecanlandırdı, ancak “acaba mı?” soruları da kafaları karıştırmıyor değil.
Daha önce de stadın biteceğine ilişkin sözler verildi ama sonuç ortada...
YENİ SPONSORLUK MODELİ
Bursaspor’da son günlerde yeni bir sponsorluk modeli tartışılıyor.
Ciddi anlamda tartışılan bu sponsorluk modeline göre futbolcuların ödemelerini kulüp değil direkt sponsorlar yapacak.
Örneğin, basitçe anlatacak olursak; bazı sponsorlarla “aylık ödeme” şeklinde anlaşmaya varılacak. Sponsorlar, ödemelerini kulübün değil, futbolcunun hesabına yatıracak.
Bu sayede kulüp futbolculara ödemelerin zamanında yapılmasını hedefliyor. Zamanında yapılacak ödeme sayesinde de futbolcular alacakları için kulübe sorun yaşatmayacak.
Ayrıca bu sponsorluk modelinde “geç ödeme” nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukta kulüp kadar olmasa da sponsor firma da sorumlu olacak.
Bana göre mantıklı bir çalışma.
Eğer hayata geçirilirse ve iyi uygulanırsa kanımca sonuçları olumlu olur.