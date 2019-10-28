İstanbulspor’u İstanbul’da 2-1 geçen Bursaspor, hanesin 3 puan yazdırarak hem moral buldu hem de silinen 3 puana rağmen şampiyonluk iddiasından vazgeçmeyeceğini gösterdi herkese.
Maça gelince…
Ev sahibi İstanbulspor, ilk bölümde daha etkili bir görüntü çizdi.
Papa’nın 21. dakikadaki şutu üst direkten döndü. Ardından 32. dakikada İstanbulspor, İbrdahim Yılmaz ile penaltı kaçırınca maçın seyri Bursaspor lehine değişti.
Aykut Akgün ile 39. dakikada 1-0 öne geçti Bursaspor.
Ev sahibi takım 40. dakikada Ali Aytemur’un ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.
İlk yarıda bariz bir oyun üstünlüğü bulunan İstanbulspor devre sonunda soyunma odasına 1-0 yenik ve 10 kişiyle girdi.
İkinci yarıda işler Bursaspor için daha kolay gelişti.
10 kişi kalan ev sahibi takım, oyunu kendi alanında kabul etmeye başladı doğal olarak.
49. dakikada Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş ile net bir pozisyondan yararlanamadı.
Bu pozisyonun bir dakika sonrası Recep Aydın ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.
77. dakikada Recep Aydın, ceza sahası içinde topu filelere göndermek yerine kaleciye nişanlayınca, Bursaspor yüzde 100’lük bir pozisyonu da cömertçe harcamış oldu.
Özellikle ikinci yarıda, kendi yarı alanına kapanıp, “bir gol atıp beraberliği kurtarayım” düşüncesiyle kontra atak bir oyun benimseyen İstanbul ekibi, aradığı golü 90 artı 3’ncü dakikada buldu.
Maçın genel analizi böyleydi ama 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan rakibi karşısında çok ezici bir üstünlük sağlayamadı Bursaspor.
Kazanan, özellikle deplasmanda kazanan haklıdır ama Bursaspor oyun kalitesini arttırmak, hücum organizasyonlarını zenginleştirmek, orta alanda daha iyi organize olmak ve oturmuş bir defans kurgusuna biran önce kavuşmak zorunda.
ÖZER HURMACI VE KALECİ ÇAĞLAR FARKI
İstanbulspor maçıyla ilgili Özer Hurmacı ile kaleci Çağlar Akbaba’ya ayrı bir parantez açmak gerek.
Çağlar, kurtardığı penaltıyla takım arkadaşlarını ateşledi. Yeşil beyazlı futbolcular, rakibin kaçan penaltısı sonrası “bu maçı alırız” havasına girdiler.
Özer de kalitesini ve tecrübesini her maçta biraz daha fazla sahaya yansıtıyor.
Sade bir oyun sergiliyor ancak iki golün asistini de Özer’in yaptığını gözden kaçırmayalım.
BURSASPOR SİLİNEN 3 PUANIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Türkiye FutbolFederasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu’nun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirme sonucu Bursaspor’a verdiği 3 puan silme cezası gündemden düşmüyor bir türlü.
Yapılan itiraza rağmen TFF Tahkim Kurulu, verilen cezayı onayladı ancak Bursaspor Yönetimi silinen 3 puanın peşini henüz bırakmış değil.
İtirazlar, emsal kararlar ve sözlü savunmalar...
Bursaspor, hukuk birimini de yeniledi.
Hak aramayı, işin peşini bırakmamayı çok önemsiyorum doğrusu.
Silinen 3 puan geri gelir mi bilmem ama sırf bu çabanızdan ötürü dahi; tebrikler Bursaspor yönetimi...
ALKIŞLAR POTANIN TİMSAHLARI’NA
Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, bırakın bizim ligin Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olarak kabul edilen Anadolu Efes’i evinde kabul etti.
Hakemlerin kararlarını da tartışabiliriz ama benim en çok önemsediğim Bursasporlu basketbolcuların sahaya yansıttığı inanılmaz mücadele...
Rakibin Turkish Airlines Euroleague’de 24 Ekim’de sahasında Real Madrid’i 76-60 yendiğini de hesaba katarsak Potanın Timsahları’nın ne denli iyi bir iş çıkardığını biraz daha iyi anlarız.
Eğer Avrupa’nın kulüplerinin dizlerini titreten Anadolu Efes’e kafa tutabiliyor, son 5 dakikaya kadar oyunda kalabiliyorsa Bursaspor gelecekte çok daha güzel yerlere gelecektir.
Kazanan özellikle deplasmanda kazanan haklıdır
İstanbulspor’u İstanbul’da 2-1 geçen Bursaspor, hanesin 3 puan yazdırarak hem moral buldu hem de silinen 3 puana rağmen şampiyonluk iddiasından vazgeçmeyeceğini gösterdi herkese.
Maça gelince…
Ev sahibi İstanbulspor, ilk bölümde daha etkili bir görüntü çizdi.
Papa’nın 21. dakikadaki şutu üst direkten döndü. Ardından 32. dakikada İstanbulspor, İbrdahim Yılmaz ile penaltı kaçırınca maçın seyri Bursaspor lehine değişti.
Aykut Akgün ile 39. dakikada 1-0 öne geçti Bursaspor.
Ev sahibi takım 40. dakikada Ali Aytemur’un ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.
İlk yarıda bariz bir oyun üstünlüğü bulunan İstanbulspor devre sonunda soyunma odasına 1-0 yenik ve 10 kişiyle girdi.
İkinci yarıda işler Bursaspor için daha kolay gelişti.
10 kişi kalan ev sahibi takım, oyunu kendi alanında kabul etmeye başladı doğal olarak.
49. dakikada Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş ile net bir pozisyondan yararlanamadı.
Bu pozisyonun bir dakika sonrası Recep Aydın ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.
77. dakikada Recep Aydın, ceza sahası içinde topu filelere göndermek yerine kaleciye nişanlayınca, Bursaspor yüzde 100’lük bir pozisyonu da cömertçe harcamış oldu.
Özellikle ikinci yarıda, kendi yarı alanına kapanıp, “bir gol atıp beraberliği kurtarayım” düşüncesiyle kontra atak bir oyun benimseyen İstanbul ekibi, aradığı golü 90 artı 3’ncü dakikada buldu.
Maçın genel analizi böyleydi ama 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan rakibi karşısında çok ezici bir üstünlük sağlayamadı Bursaspor.
Kazanan, özellikle deplasmanda kazanan haklıdır ama Bursaspor oyun kalitesini arttırmak, hücum organizasyonlarını zenginleştirmek, orta alanda daha iyi organize olmak ve oturmuş bir defans kurgusuna biran önce kavuşmak zorunda.
ÖZER HURMACI VE KALECİ ÇAĞLAR FARKI
İstanbulspor maçıyla ilgili Özer Hurmacı ile kaleci Çağlar Akbaba’ya ayrı bir parantez açmak gerek.
Çağlar, kurtardığı penaltıyla takım arkadaşlarını ateşledi. Yeşil beyazlı futbolcular, rakibin kaçan penaltısı sonrası “bu maçı alırız” havasına girdiler.
Özer de kalitesini ve tecrübesini her maçta biraz daha fazla sahaya yansıtıyor.
Sade bir oyun sergiliyor ancak iki golün asistini de Özer’in yaptığını gözden kaçırmayalım.
BURSASPOR SİLİNEN 3 PUANIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Türkiye FutbolFederasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu’nun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirme sonucu Bursaspor’a verdiği 3 puan silme cezası gündemden düşmüyor bir türlü.
Yapılan itiraza rağmen TFF Tahkim Kurulu, verilen cezayı onayladı ancak Bursaspor Yönetimi silinen 3 puanın peşini henüz bırakmış değil.
İtirazlar, emsal kararlar ve sözlü savunmalar...
Bursaspor, hukuk birimini de yeniledi.
Hak aramayı, işin peşini bırakmamayı çok önemsiyorum doğrusu.
Silinen 3 puan geri gelir mi bilmem ama sırf bu çabanızdan ötürü dahi; tebrikler Bursaspor yönetimi...
ALKIŞLAR POTANIN TİMSAHLARI’NA
Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, bırakın bizim ligin Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olarak kabul edilen Anadolu Efes’i evinde kabul etti.
Hakemlerin kararlarını da tartışabiliriz ama benim en çok önemsediğim Bursasporlu basketbolcuların sahaya yansıttığı inanılmaz mücadele...
Rakibin Turkish Airlines Euroleague’de 24 Ekim’de sahasında Real Madrid’i 76-60 yendiğini de hesaba katarsak Potanın Timsahları’nın ne denli iyi bir iş çıkardığını biraz daha iyi anlarız.
Eğer Avrupa’nın kulüplerinin dizlerini titreten Anadolu Efes’e kafa tutabiliyor, son 5 dakikaya kadar oyunda kalabiliyorsa Bursaspor gelecekte çok daha güzel yerlere gelecektir.