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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Islıklı protesto ve 3 puan

25 Kasım 2019

Bursaspor, evinde Keçiörengücü’nü ağırladı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

 

Şimdi 1-0’lık galibiyete sevinmek mi yoksa sıkıntılı futbolun devam ettiğine üzülmek mi lazım, onu bilemedim.
Bursaspor, kendisine önde baskı kurulduğu zaman sıkıntı yaşıyor ve bunu artık ligdeki tüm takımlar biliyor.
Ankara ekibi de bunu çözmüş ve maçın başlama düdüğüyle birilikte baskı kurdu.
Bunun sonucu maçın 9’uncu dakikada net bir pozisyon yakaladı.
Ne yapamayacağını bilemeyen, oyun kurgusu oluşturamayan, rakip alana gidemeyen Bursasporlu futbolcular, “en azından top bizde kalsın” düşüncesiyle yan ve geri pas yapmaya başladı.
Taraftarın 25’inci dakikadaki ıslıklı protestosu olmasa belki bu durum maç sonuna kadar böyle sürüp gidecekti.
Maçın kırılma noktası da buydu bence.
Taraftarın kendi takımını ıslıklamasını tasvip etmiyorum ama sanki bu kez gerekliydi.
Uzun sürmedi zaten protesto 1-2 dakika kadar, daha sonra destek tezahüratları başladı.
İlk yarı bitmeden 42’nci dakikada Onur Atasayar’ın kafa golü ile soyunma odasına 1-0 önde girdi Bursaspor.
Onur kadar bu golde Burak Kapacak’ın da rolü büyük. O süreçte görev aldığı sol kanattan sağ kanada kadar taşıdığı topu adeta Onur’un kafasına “al da at” dercesine gönderdi.
Adrese teslim pas, gol getirdi.
Sadece asistiyle değil, mücadelesiyle de 3 puanda önemli katkısı oldu genç futbolcunun.
Dakikalar 57’yi gösterirken yakaladığı net pozisyonu değerlendirebilseydi Burak, güzel futbolunu golle süslemiş olacaktı.
Rakip takımın 3-4 net pozisyonu vardı ve bunların tamamında kaleci Çağlar başarılıydı.
Ve Çağlar, kurtardıklarıyla 3 puanın mimarlarındandı.
Maçın bir anlamda özeti şöyle;
Taraftarların ıslıklı protestosu ve kaleci Çağlar’ın başarılı performansı 3 puanı getirdi

TEKNİK HEYETİN GÖREVLERİ

Maç sonu futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar da önce küçük bir uyarıda bulundu, ardından da birlikte tezahürat yapıldı.
Bu uyarıyı taraftarın değil teknik heyetin yapması lazım.
Ben bu takımın bu ligi çok rahat bir şekilde zirvede bitirebilecek kalitede olduğunu düşünenlerdenim.
Teknik heyet önce kendini geliştirmeli ve farklı oyun planları oluşturmalı.
Oluşturulan bu oyun planları da takıma iyice anlatılmalı.
Bunu çok basite indirgersek, korkak oynamayacaksın, hücumu düşüneceksin, oyunu rakip alana yığacaksın.
Sezon başında Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, “en az 12-13 transfer yapmamız lazım” demişti.
2-3 gün sonra Bursaspor kadrosuna 13 yeni isim kattı.
Yani yönetim, işini yapmış görünüyor hem de tüm mali sıkıntılara rağmen.
Nasıl başarıda teknik direktörün adı en başta duruyorsa, başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmeli Yalçın hoca.
Bu şehir onu alkışlamaya hazır, yeter ki o da bunu istesin.

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