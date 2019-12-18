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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Gecikmeli de olsa doğru karar

18 Aralık 2019

Bursaspor Yönetimi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırarak, gelecekle ilgili çok önemli bir adım attı.

Gecikmeli olarak alınan bu karar, umarım ki takım ve futbolcular üzerinde bir şok etkisi, itici unsur etkisi yaratacaktır.
Yalçın Hoca, en çok etkili bir oyun kurgusu olmadığı yönünde eleştiriler aldı. Eldeki kadronun iyi kullanılamadığı görüşü hakimdi camiada.
Aslında onu eleştirmekten oyunculara yeteri kadar odaklanamadı kimse.
Bu süreçten sonra odaklanma oyunculara yönelecektir.
Hata yapan, hem tribünden hem de camiadan daha sert eleştiri alacaktır.
Yeni gelecek hocanın oyun planı, saha içi motivasyon yöntemleri de elbette etkili olacaktır.
Bursaspor, bu süreci iyi değerlendirmeli.
Akılcı hamleler takımı yukarıya doğru taşıyacaktır.

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