Galibiyetten de ötesi

İşler iyi gitmiyordu Bursaspor için.
Son 3 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabilen yeşil-beyazlı takım, iyice zirve yarışından uzaklaşmaya başlamıştı.
Rakipleri ile puan farkını iyice açan Hatayspor’u konuk eden Bursaspor, kendisi için belki de “ya tamam ya devam” maçına çıktı.
İbrahim Üzülmez, 10 gün önce göreve başlamasına karşın takımı tanıyıp sorunları tespit ettiğini gösterdi.
Neler mi değişti?
Öncelikle mantalite tamamen değişmiş.
Sistem olarak da 4-4-2’ye dönüş yapılmış örneğin.
Kanatlar, daha verimli kullanıldı mesela Hatayspor maçında.
İstek, arzu ve inanç aşılanmış takıma.
Maçı izleyenler Bursaspor’un bu maçı alabileceğine ilişkin inancını hiç yitirmedi.
Çok mu iyi oynadı yeşil-beyazlı takım?
Hayır!
Ama yeni oyun anlayışına çok çabuk olumlu tepki verdiler futbolcular.
Maçın analizine gelince;
10. dakikada Seleznyov ile 1-0 öne geçti Bursaspor.
Kubilay, 14’ncü dakikada girdiği pozisyonda topu kaleci yerine filelere nişanlasa, maçı çok erken koparacaktı yeşil-beyazlı takım.
İkinci yarıda her iki takımın kalecisi önemli kurtarışlar yaptı.
Daha arzulu oynayan, 3 puanı isteyen Bursaspor, Onur’un maçın ilk uzatma dakikasındaki golüyle maçı 2-1 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Onur’un sevinci gol kadar güzeldi.
Belki de bu kadar övgü fazla ama iyi yapılan işleri alkışlamak lazım.
KUBİLAY
Hatayspor maçında Seleznyov ile çift forvet oynayan Kubilay, daha diri ve dirençliydi.
Çok çabaladı, 3 net pozisyon üretti, elinden geleni yaptı.
Gol atamadı ama baskı yaptı, rakibi eksiltti.
5-6 maçtır üzerindeki tutukluğu Hatayspor maçında üzerinden attı.
Ben, Kubilay Kanatsızkuş’un biraz daha kendini verirse Türkiye’nin sayılı forvetlerinden biri olacağına hala yürekten inanıyorum.
Ama buna bizim değil kendisinin inanması ve ona göre çok çalışması lazım.
İPTAL EDİLEN YARDIM GECESİ
Geçtiğimiz hafta Bursaspor’da en çok iptal edilen yardım gecesi konuşuldu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın bu yardım gecesini iptal ettiren isim olduğu iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Gerçeği yansıtmayan bu iddiayı kim ortaya attı?
Bilinmiyor elbet...
Yardım gecesinin düzenlenmesinden sorumlu kurumlar arasına dahil edilmese de gerçekleştiren hazırlık toplantısına katılan kurumlar arasında BTSO’nun 3 temsilci ile hazır bulunduğu pek dile getirilmedi mesela.
Ardından İbrahim Burkay, sosyal medya hesabı üzerinden karşı bir açıklama yayınladı.
Burkay, açıklamasında, “4 Ocak Cumartesi günü detaylarını kamuoyu ve siz değerli taraftarlarımız ile paylaşacağım ‘YenidenBüyükBursaspor’ hareketimiz ile Bursaspor’umuzu layık olduğu yere birlikte getireceğiz” görüşünü yer verdi.
4 Ocak için önemli bir organizasyon için hazırlık içinde olduğu anlaşılan Burkay, camiaya da “Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya lütfen destek vermeyin” çağrısında da bulundu.
Açıklamadaki dokundurmalar dikkat çekiciydi.
Bursa’daki tüm iş insanlarının Bursaspor’u sevdiğini söylemek hayalcilik olur elbette.
Ancak yeşil-beyazlı kulübü seven ve her zaman destek olmaya çalışan çok sayıda iş insanı olduğunu da unutmamak gerek.
Taraftarların Bursaspor’a olan sevgisinden kimsenin şüphesi yok ancak bazen “severken zarar mı veriyoruz bu kulübe” diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
Bursa şüphesiz Türkiye’nin en büyük kent takımı.
Bu kentte doğan, sonradan gelen, yaşayan, çalışan, para kazanan herkesin de bu kentin en önemli markası Bursaspor’un etrafında kenetlenmesi gerekir.
Bu kenetlenmeyi de ancak küstürmeden sağlayabiliriz...
Galibiyetten de ötesi
İşler iyi gitmiyordu Bursaspor için.
Son 3 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabilen yeşil-beyazlı takım, iyice zirve yarışından uzaklaşmaya başlamıştı.
Rakipleri ile puan farkını iyice açan Hatayspor’u konuk eden Bursaspor, kendisi için belki de “ya tamam ya devam” maçına çıktı.
İbrahim Üzülmez, 10 gün önce göreve başlamasına karşın takımı tanıyıp sorunları tespit ettiğini gösterdi.
Neler mi değişti?
Öncelikle mantalite tamamen değişmiş.
Sistem olarak da 4-4-2’ye dönüş yapılmış örneğin.
Kanatlar, daha verimli kullanıldı mesela Hatayspor maçında.
İstek, arzu ve inanç aşılanmış takıma.
Maçı izleyenler Bursaspor’un bu maçı alabileceğine ilişkin inancını hiç yitirmedi.
Çok mu iyi oynadı yeşil-beyazlı takım?
Hayır!
Ama yeni oyun anlayışına çok çabuk olumlu tepki verdiler futbolcular.
Maçın analizine gelince;
10. dakikada Seleznyov ile 1-0 öne geçti Bursaspor.
Kubilay, 14’ncü dakikada girdiği pozisyonda topu kaleci yerine filelere nişanlasa, maçı çok erken koparacaktı yeşil-beyazlı takım.
İkinci yarıda her iki takımın kalecisi önemli kurtarışlar yaptı.
Daha arzulu oynayan, 3 puanı isteyen Bursaspor, Onur’un maçın ilk uzatma dakikasındaki golüyle maçı 2-1 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Onur’un sevinci gol kadar güzeldi.
Belki de bu kadar övgü fazla ama iyi yapılan işleri alkışlamak lazım.
KUBİLAY
Hatayspor maçında Seleznyov ile çift forvet oynayan Kubilay, daha diri ve dirençliydi.
Çok çabaladı, 3 net pozisyon üretti, elinden geleni yaptı.
Gol atamadı ama baskı yaptı, rakibi eksiltti.
5-6 maçtır üzerindeki tutukluğu Hatayspor maçında üzerinden attı.
Ben, Kubilay Kanatsızkuş’un biraz daha kendini verirse Türkiye’nin sayılı forvetlerinden biri olacağına hala yürekten inanıyorum.
Ama buna bizim değil kendisinin inanması ve ona göre çok çalışması lazım.
İPTAL EDİLEN YARDIM GECESİ
Geçtiğimiz hafta Bursaspor’da en çok iptal edilen yardım gecesi konuşuldu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın bu yardım gecesini iptal ettiren isim olduğu iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Gerçeği yansıtmayan bu iddiayı kim ortaya attı?
Bilinmiyor elbet...
Yardım gecesinin düzenlenmesinden sorumlu kurumlar arasına dahil edilmese de gerçekleştiren hazırlık toplantısına katılan kurumlar arasında BTSO’nun 3 temsilci ile hazır bulunduğu pek dile getirilmedi mesela.
Ardından İbrahim Burkay, sosyal medya hesabı üzerinden karşı bir açıklama yayınladı.
Burkay, açıklamasında, “4 Ocak Cumartesi günü detaylarını kamuoyu ve siz değerli taraftarlarımız ile paylaşacağım ‘YenidenBüyükBursaspor’ hareketimiz ile Bursaspor’umuzu layık olduğu yere birlikte getireceğiz” görüşünü yer verdi.
4 Ocak için önemli bir organizasyon için hazırlık içinde olduğu anlaşılan Burkay, camiaya da “Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya lütfen destek vermeyin” çağrısında da bulundu.
Açıklamadaki dokundurmalar dikkat çekiciydi.
Bursa’daki tüm iş insanlarının Bursaspor’u sevdiğini söylemek hayalcilik olur elbette.
Ancak yeşil-beyazlı kulübü seven ve her zaman destek olmaya çalışan çok sayıda iş insanı olduğunu da unutmamak gerek.
Taraftarların Bursaspor’a olan sevgisinden kimsenin şüphesi yok ancak bazen “severken zarar mı veriyoruz bu kulübe” diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
Bursa şüphesiz Türkiye’nin en büyük kent takımı.
Bu kentte doğan, sonradan gelen, yaşayan, çalışan, para kazanan herkesin de bu kentin en önemli markası Bursaspor’un etrafında kenetlenmesi gerekir.
Bu kenetlenmeyi de ancak küstürmeden sağlayabiliriz...