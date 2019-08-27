Galibiyeti gençlerin enerjisi getirdi

Bursaspor’un Akhisarspor oynadığı maçı tribünden izleyen herkesin içinde bir burukluk vardı.
Süper Lig’in şampiyon olmuş 5 takımından birinin 1. Lig’de mücadele etmesi bir sızı yaratıyor elbette yüreklerde.
Neyse bunlara daha sonra değiniriz...
Bursaspor gayet istekli oynadı Akhisarspor karşısında.
Futbol çok kaliteli miydi? Hayır.
Ancak gençlerin enerjisi, kazanma isteği ve hırsı 3 puanı getirdi.
Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun önemli işler yaptılar sahada.
Kubilay Kanatsızkuş, biraz kendini toparlamış ama sahada gereksiz bir agrasif tutum içindeydi.
Gol atamadı, her iki golün hazırlanmasında etkili rol oynadı ancak her gerginliğin içindeydi.
Biraz daha sakin olmalı.
Çok yerinde bir galibiyet oldu Bursaspor için.
Yazının başlığında gençlerden bahsettik ve goler de gençlerden geldi.
İlk gol 28’de Ali Akman’dan, ikincisi de 51’de Emirhan Aydoğan’dan geldi.
Sonuçta Bursaspor bu galibiyetle hem hanesine 3 puan yazdırdı hem gençlerini kazandı.
Ama alınan galibiyet aldatmamalı kimseyi.
Bu takıma, tecrübesini sahada konuşturacak, rakip oyuncuları, hatta hakemleri etkisi altına alacak futbolcu takviyesi şart.
*
Burhan Eşer, Akhisarspor maçında bu role soyunmuş.
Gerçi durumu biraz abarttı.
Bana göre maçın 25. dakikasını göremeden kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı.
Sahadaki tüm oyunculara parmak salladı.
Sert müdahalelere hakemin yorumu farklı olabilir ama sahada kabadayılığa izin vermemeliydi hakem Sarper Barış Saka.
Hafta sonu Eskişehirspor deplasmanına gidecek yeşil beyazlı takım.
Rakibin de maddi durumu pek iç açıcı değil.
Söylentilere göre transfer tahtası açılacak ve gerekli takviyeler Eskişehirspor maçına kadar yapılacak.
O zaman farklı şeyler konuşulup yazılabilir.
BURSASPOR VE ANKARAGÜCÜ
Akhisarspor maçında şaşırdığım bir konu da maçın 6. dakikasında Bursaporlu taraftarların “Ankaragücü” tezahüratı yapmaması.
Sanırım Ankara’nın sarı lacivertli temsilcisi, son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Kayserispor maçının 16. dakikasında “Bursaspor” tezahüratı yapmamış.
Bursasporlu taraftarlar, sosyal medya üzerinden bu durumu, “Dostluk ve kardeşlik, şehidin emaneti ve baki ama onlar 16. dakikada Bursaspor diye bağırmadı, biz de maçın 6. dakikasında Ankaragücü lehinez tezahürat yapmadık” diye yorumluyor.
Ben Bursaspor ile Ankaragücü arasındaki dostluğu çok önemsiyorum.
Bursaspor, Ankaragücü’nün tavrına cevap verdi ve konu kapandı.
Bir sonraki hafta iki takım da eskiye döner gibime geliyor.
Galibiyeti gençlerin enerjisi getirdi
Bursaspor’un Akhisarspor oynadığı maçı tribünden izleyen herkesin içinde bir burukluk vardı.
Süper Lig’in şampiyon olmuş 5 takımından birinin 1. Lig’de mücadele etmesi bir sızı yaratıyor elbette yüreklerde.
Neyse bunlara daha sonra değiniriz...
Bursaspor gayet istekli oynadı Akhisarspor karşısında.
Futbol çok kaliteli miydi? Hayır.
Ancak gençlerin enerjisi, kazanma isteği ve hırsı 3 puanı getirdi.
Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun önemli işler yaptılar sahada.
Kubilay Kanatsızkuş, biraz kendini toparlamış ama sahada gereksiz bir agrasif tutum içindeydi.
Gol atamadı, her iki golün hazırlanmasında etkili rol oynadı ancak her gerginliğin içindeydi.
Biraz daha sakin olmalı.
Çok yerinde bir galibiyet oldu Bursaspor için.
Yazının başlığında gençlerden bahsettik ve goler de gençlerden geldi.
İlk gol 28’de Ali Akman’dan, ikincisi de 51’de Emirhan Aydoğan’dan geldi.
Sonuçta Bursaspor bu galibiyetle hem hanesine 3 puan yazdırdı hem gençlerini kazandı.
Ama alınan galibiyet aldatmamalı kimseyi.
Bu takıma, tecrübesini sahada konuşturacak, rakip oyuncuları, hatta hakemleri etkisi altına alacak futbolcu takviyesi şart.
*
Burhan Eşer, Akhisarspor maçında bu role soyunmuş.
Gerçi durumu biraz abarttı.
Bana göre maçın 25. dakikasını göremeden kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı.
Sahadaki tüm oyunculara parmak salladı.
Sert müdahalelere hakemin yorumu farklı olabilir ama sahada kabadayılığa izin vermemeliydi hakem Sarper Barış Saka.
Hafta sonu Eskişehirspor deplasmanına gidecek yeşil beyazlı takım.
Rakibin de maddi durumu pek iç açıcı değil.
Söylentilere göre transfer tahtası açılacak ve gerekli takviyeler Eskişehirspor maçına kadar yapılacak.
O zaman farklı şeyler konuşulup yazılabilir.
BURSASPOR VE ANKARAGÜCÜ
Akhisarspor maçında şaşırdığım bir konu da maçın 6. dakikasında Bursaporlu taraftarların “Ankaragücü” tezahüratı yapmaması.
Sanırım Ankara’nın sarı lacivertli temsilcisi, son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Kayserispor maçının 16. dakikasında “Bursaspor” tezahüratı yapmamış.
Bursasporlu taraftarlar, sosyal medya üzerinden bu durumu, “Dostluk ve kardeşlik, şehidin emaneti ve baki ama onlar 16. dakikada Bursaspor diye bağırmadı, biz de maçın 6. dakikasında Ankaragücü lehinez tezahürat yapmadık” diye yorumluyor.
Ben Bursaspor ile Ankaragücü arasındaki dostluğu çok önemsiyorum.
Bursaspor, Ankaragücü’nün tavrına cevap verdi ve konu kapandı.
Bir sonraki hafta iki takım da eskiye döner gibime geliyor.