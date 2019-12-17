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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Demir alma vakti gelmişse limandan...

17 Aralık 2019

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz Gemi” şiirini bilmeyeniniz yoktur.

İçten ve çok şey anlatır.
Şiir, “Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” dizeleriyle başlar.
Ve artık Bursaspor’da da sanırım “gitmelerin” zamanı geldi.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın geçen hafta istifasını sunmak için girişimde bulunduğu, ancak futbolcuların son anda devreye girerek bunu engellediği yönünde duyumlar gelmişti kulağıma...
Altınordu maçındaki mücadeleden sonra futbolcuların bu eylemlerinde çok samimi olmadığını düşündüm.
Eğer gerçekten hocalarının devam etmelerini isteselerdi, böyle mi mücadele ederlerdi?
Sanırım onların da Koşukavak’tan yana umutları kalmadı.
*
İlk yarıda tamamen mahkum bir oyun sergiledi yeşil beyazlı futbolcular.
İkinci yarıda küçük kıpırdanmalar yaşansa da istenilen düzeyde değildi.
Mesela bir teknik adam oyuncu değişikliği için neden 60’ıncı dakikanın sonlarını bekler.
İkinci yarıya bir veya iki değişiklikle başlanırsa ne olur?
66’da giren Seleznyov, bir anda maçın havasını değiştirdi.
Yalçın Koşukavak, ne yazık ki oyuna müdahalede geç kalıyor.
Eğer kendisi İzmir deplasmanında alınan 1 puanı “kazanç” olarak görüyorsa sözüm yok.
Ve bence artık, ayrılık vakti gelmiştir.
Teknik bilgisinden, iyi niyetinden hiç şüphem yok ama bazen uyum sorunu yaşanabilir.
Öyle bir durum var sanki Yalçın Hoca ile Bursaspor arasında.
Şairinde de dediği gibi demir alma vakti, ayrılma vakti geldi de geçiyor bile.
(Bu yazı kaleme alındığında Bursaspor’da teknik heyetle ilgili bir gelişme olmamıştı)

GERÇEKTEN KANATSIZ

Genç, uzun boylu, aslında temel oyun bilgisi var.
Biraz zorlasa Türkiye’nin en iyi pivot forvetlerinden biri olabilir.
Zaman zaman klas golleri, şık hareketleri ve parmak ısırtan performansı da oluyor.
Bunların hepsi tamam da istikrar yok.
Kubilay Kanatsızkuş’dan bahsediyorum.
Aslında sezona iyi başlamıştı.
Hücum presiyle hem orta alanını hem de defansını rahatlatıyordu.
Rakibi yoruyor ya gol atıyor ya da attırıyordu.
Ancak son 5-6 haftadır saç baş yoldurtuyor.
Biran önce kendisine çeki düzen vermeli.
Aksi halde...
Neyse biz “Kubilay’ın bu şanssızlığı kıracaktır” diye iyi düşünelim.
Hani derler ya “evrene güzel mesaj gönderelim” diye.
Biz de evrene Kubilay ile ilgili evrene olumlu mesaj gönderelim.
Ya tutarsa...

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