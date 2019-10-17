Bursaspor’un oyun kalitesi azaldı

SÜPER Lig’den TFF 1. Lig’e düşmeyi henüz hazmedebilmiş değil Bursaspor.
Bulunduğu yeri garipsiyor gibi bir görüntü var takım üzerinde.
Kimi zaman ligin çok üstünde bir mücadele sergiliyor, kimi zaman ise tanınmayacak derecede kötü bir görüntü çiziyor.
Henüz bir denge oturtamadı yeşil beyazlı takım.
Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Bursaspor’un son 3 maçtır oyun kalitesi azaldı.
Örneğin, 4-1’lik Adana Demirspor yenilgisi hem skor hem de özellikle oyun anlamında kabul edilebilecek gibi değil.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı 1-0 kazanıldı ama öyle alkışlanacak bir futbol yoktu sahada.
Teknik heyet, 2-1 yenilgiyle sona eren Altay maçında sergilenin mücadele ve futbolun iyi olduğunu öne sürüyor ama ben ve benimle birlikte pek çok kişi aynı kanıda değil.
Mesela Bursaspor’un henüz oturmuş, bilinen ve beklenen bir hücum organizasyonu yok.
Rakip iyi savunma yapar, orta alanı kilitlerse bocalayıp duruyor Bursaspor.
Aslında ligin ilk 2-3 haftasındaki mücadele, oyun kalitesi ve hücum organizasyonları umut vericiydi.
Lig ilerledikçe “daha iyisi olur” düşüncesi hakimdi ancak tersi bir durum var.
Bu aksaklıkları Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, bizden iyi görüyordur ve milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiriyordur.
PUAN SİLME MESELESİ
BURSASPOR’un TFF kararıyla 3 puanının silinmesi çok tartışıldı, konuşuldu.
Son günlerde de ilginç bir iddia atıldı ortaya.
Bir kulüp personelinin geç ödeme yapması nedeniyle 3 puanın silindiği öne sürüldü.
Belli bir süredir konuşuluyor bu konu ve henüz netleştirilemedi.
Yönetim bence bu konuda vakit kaybetmeden doyurucu bir açıklama yapmalı.
Varsa kusuru bulunana uygulanan yaptırım da eklenmeli açıklamanın ardına.
Aksi halde “şeffaf yönetim” anlayışı inandırıcı olmaz.
Ayrıca belki de ismi de açık olarak sosyal medyada dillendirilen personelin bir kabahati de yoktur.
Doyurucu açıklama adı zikredilen personeli de aklayacaktır.
ASKER SELAMI
Ne güzel bir ülkeyiz.
İstediğimiz zaman ne güzel kenetleniyoruz.
Muhalefeti, iktidarı, sağcısı, solcusu...
Türkiye’nin terör odaklarını bertaraf etmek, bölgede bir terör devleti kurulmasına engel olmak için Suriye’ye yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”na destek büyüyor.
Türkiye’nin uluslararası arenada göğsünü kabartan jimnastikçisi, boksörü, voleybolcusu, futbolcusu, kısacası yüreğinde vatan sevgisini hisseden herkes desteğini “asker selamı” ile gösteriyor.
Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, madalyası boynuna takıldıktan sonra, “asker selamı” yaparak operasyonda yer alan Mehmetçiğe destek verdi.
*
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang’ı yenerek şampiyon olan Türk sporcu Busenaz Sürmeneli de Mehmetçiği unutmadı. Maçın ardından kolu “kazanan” olarak havaya kaldırıldığına gözyaşlarına hakim olamayan Sürmeli, izleyicileri de “asker selamı” selamladı.
*
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada Cenk Tosun’un golüyle 1-0 yenerek tüm ülkeyi savince boğdu. Ay yıldızlı futbolcular gol sonrası sevinçlerini tribünlerle “asker selamı” ile paylaştı.
İşte bu kenetlenme bizi her alanda her sahada başarıya götürecektir.
Bursaspor’un oyun kalitesi azaldı
SÜPER Lig’den TFF 1. Lig’e düşmeyi henüz hazmedebilmiş değil Bursaspor.
Bulunduğu yeri garipsiyor gibi bir görüntü var takım üzerinde.
Kimi zaman ligin çok üstünde bir mücadele sergiliyor, kimi zaman ise tanınmayacak derecede kötü bir görüntü çiziyor.
Henüz bir denge oturtamadı yeşil beyazlı takım.
Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Bursaspor’un son 3 maçtır oyun kalitesi azaldı.
Örneğin, 4-1’lik Adana Demirspor yenilgisi hem skor hem de özellikle oyun anlamında kabul edilebilecek gibi değil.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı 1-0 kazanıldı ama öyle alkışlanacak bir futbol yoktu sahada.
Teknik heyet, 2-1 yenilgiyle sona eren Altay maçında sergilenin mücadele ve futbolun iyi olduğunu öne sürüyor ama ben ve benimle birlikte pek çok kişi aynı kanıda değil.
Mesela Bursaspor’un henüz oturmuş, bilinen ve beklenen bir hücum organizasyonu yok.
Rakip iyi savunma yapar, orta alanı kilitlerse bocalayıp duruyor Bursaspor.
Aslında ligin ilk 2-3 haftasındaki mücadele, oyun kalitesi ve hücum organizasyonları umut vericiydi.
Lig ilerledikçe “daha iyisi olur” düşüncesi hakimdi ancak tersi bir durum var.
Bu aksaklıkları Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, bizden iyi görüyordur ve milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiriyordur.
PUAN SİLME MESELESİ
BURSASPOR’un TFF kararıyla 3 puanının silinmesi çok tartışıldı, konuşuldu.
Son günlerde de ilginç bir iddia atıldı ortaya.
Bir kulüp personelinin geç ödeme yapması nedeniyle 3 puanın silindiği öne sürüldü.
Belli bir süredir konuşuluyor bu konu ve henüz netleştirilemedi.
Yönetim bence bu konuda vakit kaybetmeden doyurucu bir açıklama yapmalı.
Varsa kusuru bulunana uygulanan yaptırım da eklenmeli açıklamanın ardına.
Aksi halde “şeffaf yönetim” anlayışı inandırıcı olmaz.
Ayrıca belki de ismi de açık olarak sosyal medyada dillendirilen personelin bir kabahati de yoktur.
Doyurucu açıklama adı zikredilen personeli de aklayacaktır.
ASKER SELAMI
Ne güzel bir ülkeyiz.
İstediğimiz zaman ne güzel kenetleniyoruz.
Muhalefeti, iktidarı, sağcısı, solcusu...
Türkiye’nin terör odaklarını bertaraf etmek, bölgede bir terör devleti kurulmasına engel olmak için Suriye’ye yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”na destek büyüyor.
Türkiye’nin uluslararası arenada göğsünü kabartan jimnastikçisi, boksörü, voleybolcusu, futbolcusu, kısacası yüreğinde vatan sevgisini hisseden herkes desteğini “asker selamı” ile gösteriyor.
Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, madalyası boynuna takıldıktan sonra, “asker selamı” yaparak operasyonda yer alan Mehmetçiğe destek verdi.
*
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang’ı yenerek şampiyon olan Türk sporcu Busenaz Sürmeneli de Mehmetçiği unutmadı. Maçın ardından kolu “kazanan” olarak havaya kaldırıldığına gözyaşlarına hakim olamayan Sürmeli, izleyicileri de “asker selamı” selamladı.
*
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada Cenk Tosun’un golüyle 1-0 yenerek tüm ülkeyi savince boğdu. Ay yıldızlı futbolcular gol sonrası sevinçlerini tribünlerle “asker selamı” ile paylaştı.
İşte bu kenetlenme bizi her alanda her sahada başarıya götürecektir.