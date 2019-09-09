Bursaspor transfer tahtasını açmadı, parçaladı

DİLE kolay 3 günde tam 13 transfer gerçekleştirdi Bursaspor.
Transfer tahtasını açmadı, adeta parçaladı.
Transfer tahtası açılana dek, inanılmaz eleştiriler vardı yönetime.
Açıldıktan sonra art arda transferler gerçekleşince ise “Bu kadar ön liberoya ihtiyaç var mıydı?”, “Forvete takviye şart”, “Orta alana gereken transferler yapılmadı” gibi eleştiriler yağmaya başladı sosyal medya hesaplarında.
Lig başlamadan önce de hem Başkan Mesut Mestan hem de yönetimine inanılmaz eleştiriler yapılıyordu.
3 maçta alınan 2 galibiyet sonrası eleştiriler durdu.
Şimdi lige “Milli maç” nedeniyle ara verildi.
Aslında tam zamanında geldi bu ara.
Yeni transferlerin adaptasyonu, takıma monte edilmesi için 15 gün oldukça iyi bir süre.
Burada Yalçın Koşukavak hocanın hüneri devreye girecek.
Ben oldukça umutluyum takımdan ve çok daha iyi şeylerin olacağına inanıyorum.
Bundan sonra görev camiaya ve taraftarlara düşüyor.
Artık o stat dolmalı.
Eğer destek olursa bu kadroyla Bursaspor yine ait olduğu Süper Lig’e döner.
YENİ TRANSFERLER VE İMZA TÖRENİ
- Bursaspor 13 futbolcu transfer etti 2 gün içinde.
Bu oyuncular için de Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.
Anıl Karaer, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Çağlar Şahin Akbaba, Igor Wanderson Da Silva, Mamadou Diarra, Musa Araz (kiralık), Onurcan Piri, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Selçuk Şahin ve Yevgen Seleznov, kendilerini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Buraya kadar her şey güzel ancak gerçekleşen törenle ilgili eleştirilerim olacak.
Bursaspor’un vitrini iyi olmalı.
Eğer kadrosuna 13 futbolcu katıyorsa, hazırlayacağı tören de en az bu transferler kadar görkemli yapılmalı.
Görüntü ve ses kirliliği vardı törende.
Transferde başkan, yönetici ve futbolcuların konuşmalardan çok arkada yer alan yöneticilerin telefon konuşmalarını duyduk.
Neyse, bu da nazarlık olsun ama bundan sonraki törenler daha dikkatli yapılmalı.
AMAN YAVUZ
- Yavuz Aman, çok eski arkadaşımdır.
Eski meslektaş sonuçta.
Şimdi de Bursaspor yönetiminde yer alıyor.
Geçtiğimiz gün hafta transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sevincini yansıtan bir paylaşım yaptı.
Doğrusu ben de yönetime, tahtanın açılmamasıyla ilgili sosyal medya hesabım üzerinden Cem Yılmaz’ın GORA filmindeki bir replikten esinlerek esprili bir eleştiride bulunmuştum.
Yavuz, transfer tahtası açıldıktan ve transfer edilecek oyuncular açıklandıktan sonra, sosyal medya hesabından “Ateş, Su, TAHTAaaağngödskejddmsmsbjdp....” paylaşımını yaptı.
Bence çok hoştu.
Bu onun enerjisini, Bursaspor’a olan sevgisini, transfer tahtasının kalkmasına en az taraftarlar kadar sevindiğini gösteriyordu.
Nedense bu paylaşım yine sosyal medyada çok eleştirildi.
Yavuz iyi bir Bursasporludur.
Umarım bu heyecanını korur.
Ben ondan sezon sonunda Bursaspor Süper Lig’e çıktıktan sonra da güzel bir sosyal medya paylaşımı bekliyorum.
Bursaspor transfer tahtasını açmadı, parçaladı
DİLE kolay 3 günde tam 13 transfer gerçekleştirdi Bursaspor.
Transfer tahtasını açmadı, adeta parçaladı.
Transfer tahtası açılana dek, inanılmaz eleştiriler vardı yönetime.
Açıldıktan sonra art arda transferler gerçekleşince ise “Bu kadar ön liberoya ihtiyaç var mıydı?”, “Forvete takviye şart”, “Orta alana gereken transferler yapılmadı” gibi eleştiriler yağmaya başladı sosyal medya hesaplarında.
Lig başlamadan önce de hem Başkan Mesut Mestan hem de yönetimine inanılmaz eleştiriler yapılıyordu.
3 maçta alınan 2 galibiyet sonrası eleştiriler durdu.
Şimdi lige “Milli maç” nedeniyle ara verildi.
Aslında tam zamanında geldi bu ara.
Yeni transferlerin adaptasyonu, takıma monte edilmesi için 15 gün oldukça iyi bir süre.
Burada Yalçın Koşukavak hocanın hüneri devreye girecek.
Ben oldukça umutluyum takımdan ve çok daha iyi şeylerin olacağına inanıyorum.
Bundan sonra görev camiaya ve taraftarlara düşüyor.
Artık o stat dolmalı.
Eğer destek olursa bu kadroyla Bursaspor yine ait olduğu Süper Lig’e döner.
YENİ TRANSFERLER VE İMZA TÖRENİ
- Bursaspor 13 futbolcu transfer etti 2 gün içinde.
Bu oyuncular için de Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.
Anıl Karaer, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Çağlar Şahin Akbaba, Igor Wanderson Da Silva, Mamadou Diarra, Musa Araz (kiralık), Onurcan Piri, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Selçuk Şahin ve Yevgen Seleznov, kendilerini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Buraya kadar her şey güzel ancak gerçekleşen törenle ilgili eleştirilerim olacak.
Bursaspor’un vitrini iyi olmalı.
Eğer kadrosuna 13 futbolcu katıyorsa, hazırlayacağı tören de en az bu transferler kadar görkemli yapılmalı.
Görüntü ve ses kirliliği vardı törende.
Transferde başkan, yönetici ve futbolcuların konuşmalardan çok arkada yer alan yöneticilerin telefon konuşmalarını duyduk.
Neyse, bu da nazarlık olsun ama bundan sonraki törenler daha dikkatli yapılmalı.
AMAN YAVUZ
- Yavuz Aman, çok eski arkadaşımdır.
Eski meslektaş sonuçta.
Şimdi de Bursaspor yönetiminde yer alıyor.
Geçtiğimiz gün hafta transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sevincini yansıtan bir paylaşım yaptı.
Doğrusu ben de yönetime, tahtanın açılmamasıyla ilgili sosyal medya hesabım üzerinden Cem Yılmaz’ın GORA filmindeki bir replikten esinlerek esprili bir eleştiride bulunmuştum.
Yavuz, transfer tahtası açıldıktan ve transfer edilecek oyuncular açıklandıktan sonra, sosyal medya hesabından “Ateş, Su, TAHTAaaağngödskejddmsmsbjdp....” paylaşımını yaptı.
Bence çok hoştu.
Bu onun enerjisini, Bursaspor’a olan sevgisini, transfer tahtasının kalkmasına en az taraftarlar kadar sevindiğini gösteriyordu.
Nedense bu paylaşım yine sosyal medyada çok eleştirildi.
Yavuz iyi bir Bursasporludur.
Umarım bu heyecanını korur.
Ben ondan sezon sonunda Bursaspor Süper Lig’e çıktıktan sonra da güzel bir sosyal medya paylaşımı bekliyorum.