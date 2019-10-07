Bu yenilgi Yalçın Hoca’ya yazılır

Yalçın Koşukavak, 2-1 kaybedilen Altay maçının ardından, oyuncularının sergilediği futboldan memnun kaldığını açıkladı.
Devamında, “Oyundan memnunum. İki topumuz direkten döndü. Kaybetmemize rağmen takımımızın ortaya koyduğu performanstan memnundum. Çok rahat puan alabilirdik. Galibiyet için gereken reaksiyonu gösterdik” dedi Koşukavak.
Sanırım oyundan memnun olan sadece kendisi.
Çünkü genel anlamda, yorumcular, gazeteciler ve taraftarlar aynı şeyi düşünmüyor.
Ben oyunu falan bilmem, eğer hesabın zirve ise sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig’e dönmeyi hedefliyorsan ortaya farklı şeyler koyman lazım.
İzmir’deki maçta da öyle rakibi ezen, rakip kaleyi bunaltan bir oyun tarzı yoktu doğrusu Bursaspor’un.
Topa daha fazla hakim oldu yeşil-beyazlı futbolcular ama genellikle yan pas kullandı.
Ve kaleciye geri pas geleneği Altay maçında da sürdü ve birkaç kes sıkıntı yaşandı.
İki toplarının da direkten döndüğünü söyledi Koşukavak...
Direkten dönenlere, kalecinin çıkardıklarına bakacak olursak Bursaspor’un kazandığı maçlarda da bunlar yaşandı.
Futbolda sonuç, rakip takımın fileleriyle buluşturduğun toparla elde ediliyor.
Direkten dönen, kalecinin çıkardığı toplara yönelik henüz bir puan sistemi uygulanmıyor.
Kusura bakmasın Yalçın hoca ama bu yenilgi ona yazılır.
Bence bu eleştirileri de “kişisel” olarak algılamak yerine “yol gösterici” olarak görmeli.
Takıma kattığı kondisyon çok iyi.
Bursaspor, 90 dakikayı çok rahat çıkarıyor.
Uzun paslarda ciddi bir başarı ve isabet var.
Kanat organizasyonları da kötü değil...
Orta alanda topu daha fazla sahip olabilir, akıllı hücumlar geliştirmeyi, final paslarındaki başarısını arttırmayı sağlayabilirse Bursaspor, hem oyun hem de skor olarak ortaya daha farklı şeyler koyabilir.
TEŞEKKÜRLER MESUT BAŞKAN
Kulüp Başkanı Mesut Mestan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya geldi.
Oldukça keyifli bir organizasyondu.
Önce sohbet edildi, merak edilenler off the recort (kayıt dışı) olarak soruldu.
Hepsine büyük bir içtenlikle cevap verdi ve bazen fazlasını bile aktardı.
Sonrasında kameraların karşısına geçti Mesut Mestan.
Yine büyük bir içtenlik ve samimiyetle Bursapor’un içinde bulunduğu durumla ilgili önemli bilgiler verdi.
Kulübün borcunu 550 milyon TL’lerden 400 milyon TL’ye indirmeyi başardıklarını anlattı.
Verilen puan silme cezasının da kaldırılacağı ümidini de taşıdığını iade eden Mestan, kendisini en çok FIFA’da beklen dosyaların endişelendirdiğini aktardı.
FIFA’daki dosyaların bir yıl içinde sonuçlanacağını beklediklerini ve Bursaspor’un 5 milyonu ana para olmak üzere 6 milyon Euro gibi bir ödeme ile karşı karşıya kalacağını dile getiren Mestan, kulübün bu ödemeyi karşılayamayacağının altını çizdi.
Tüm bunları da ağlanmadan, sızlanmadan, kimseye yüklenmeden aktardı.
Açıklamasındaki en önemli cümle ise “Ne İbrahim Yazıcı olmak gibi bir hedefim var, ne de Ali Ay gibi. Ben Mesut Mestan’ım” oldu.
Başkan Mesut Mestan, kendine özgü üslubu, duruşu ile dikkat çekti.
Ve katılan tüm gazeteciler toplantıdan memnun ayrıldı.
Teşekkürler Mesut başkan...
Bu yenilgi Yalçın Hoca’ya yazılır
Yalçın Koşukavak, 2-1 kaybedilen Altay maçının ardından, oyuncularının sergilediği futboldan memnun kaldığını açıkladı.
Devamında, “Oyundan memnunum. İki topumuz direkten döndü. Kaybetmemize rağmen takımımızın ortaya koyduğu performanstan memnundum. Çok rahat puan alabilirdik. Galibiyet için gereken reaksiyonu gösterdik” dedi Koşukavak.
Sanırım oyundan memnun olan sadece kendisi.
Çünkü genel anlamda, yorumcular, gazeteciler ve taraftarlar aynı şeyi düşünmüyor.
Ben oyunu falan bilmem, eğer hesabın zirve ise sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig’e dönmeyi hedefliyorsan ortaya farklı şeyler koyman lazım.
İzmir’deki maçta da öyle rakibi ezen, rakip kaleyi bunaltan bir oyun tarzı yoktu doğrusu Bursaspor’un.
Topa daha fazla hakim oldu yeşil-beyazlı futbolcular ama genellikle yan pas kullandı.
Ve kaleciye geri pas geleneği Altay maçında da sürdü ve birkaç kes sıkıntı yaşandı.
İki toplarının da direkten döndüğünü söyledi Koşukavak...
Direkten dönenlere, kalecinin çıkardıklarına bakacak olursak Bursaspor’un kazandığı maçlarda da bunlar yaşandı.
Futbolda sonuç, rakip takımın fileleriyle buluşturduğun toparla elde ediliyor.
Direkten dönen, kalecinin çıkardığı toplara yönelik henüz bir puan sistemi uygulanmıyor.
Kusura bakmasın Yalçın hoca ama bu yenilgi ona yazılır.
Bence bu eleştirileri de “kişisel” olarak algılamak yerine “yol gösterici” olarak görmeli.
Takıma kattığı kondisyon çok iyi.
Bursaspor, 90 dakikayı çok rahat çıkarıyor.
Uzun paslarda ciddi bir başarı ve isabet var.
Kanat organizasyonları da kötü değil...
Orta alanda topu daha fazla sahip olabilir, akıllı hücumlar geliştirmeyi, final paslarındaki başarısını arttırmayı sağlayabilirse Bursaspor, hem oyun hem de skor olarak ortaya daha farklı şeyler koyabilir.
TEŞEKKÜRLER MESUT BAŞKAN
Kulüp Başkanı Mesut Mestan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya geldi.
Oldukça keyifli bir organizasyondu.
Önce sohbet edildi, merak edilenler off the recort (kayıt dışı) olarak soruldu.
Hepsine büyük bir içtenlikle cevap verdi ve bazen fazlasını bile aktardı.
Sonrasında kameraların karşısına geçti Mesut Mestan.
Yine büyük bir içtenlik ve samimiyetle Bursapor’un içinde bulunduğu durumla ilgili önemli bilgiler verdi.
Kulübün borcunu 550 milyon TL’lerden 400 milyon TL’ye indirmeyi başardıklarını anlattı.
Verilen puan silme cezasının da kaldırılacağı ümidini de taşıdığını iade eden Mestan, kendisini en çok FIFA’da beklen dosyaların endişelendirdiğini aktardı.
FIFA’daki dosyaların bir yıl içinde sonuçlanacağını beklediklerini ve Bursaspor’un 5 milyonu ana para olmak üzere 6 milyon Euro gibi bir ödeme ile karşı karşıya kalacağını dile getiren Mestan, kulübün bu ödemeyi karşılayamayacağının altını çizdi.
Tüm bunları da ağlanmadan, sızlanmadan, kimseye yüklenmeden aktardı.
Açıklamasındaki en önemli cümle ise “Ne İbrahim Yazıcı olmak gibi bir hedefim var, ne de Ali Ay gibi. Ben Mesut Mestan’ım” oldu.
Başkan Mesut Mestan, kendine özgü üslubu, duruşu ile dikkat çekti.
Ve katılan tüm gazeteciler toplantıdan memnun ayrıldı.
Teşekkürler Mesut başkan...