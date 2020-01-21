Sahada 3 puanı çok isteyen, bunun için canla başla çalışan bir Bursaspor vardı.
Belli ki İbrahim Üzülmez, sistemden önce “kazanma azmi” aşılamış futbolcularına.
Çok iyi işlemese de sistem de vardı takımda.
Orta alan ve kanatlarda, özellikle sol kantta ciddi aksamalar oldu.
Ama olsun, bir anlayış, sistem ve arayış vardı en azından takımda.
Seleznov’un erken gelen şık golü, galibiyetin habercisiydi.
Tabii bu golde Burak Kapacak’ın katkısını da yabana atmamak gerek.
Golün yarısını Burak’a yazmak lazım.
Rakibin gelen beraberlik golü sonrası yine bocaladı Bursaspor.
Tribünlerin devreye girmesiyle yeşil beyazlı futbolcular yeniden toparlandı.
Ve maçın uzatma dakikalarında gelen gol...
Bursaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşılaşmasında da uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bana göre bu galibiyet şampiyonluğun habercisi.
Yeni transferlerin de katılmasıyla bu takım daha da güçlenecek.
Artık rakipler düşünsün...
16 BİN LİRA PRİM
Teknik heyet, futbolcular, tribünler ve yönetim kadar Bursa iş dünyası da bu galibiyete oldukça inanmış.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Bursa iş dünyasının, yönetim ile birlikte futbolculara 16’şar bin lira prim verilmesi için kulübe destekte bulunduğunu açıkladı.
Mestan, açıklamasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı ile Bursalı iş insanlarına da teşekkür etti.
Şık bir davranış.
Açıklanan prim, futbolcular üzerinde doping etkisi yarattı mı bilinmez ama birlikteliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyorum bu desteği.
İş dünyasının Bursaspor’a “maddi ve manevi yanınızdayız” mesajını taşıyan bu destek, sağlanan kenetlenmeyi perçinleyecektir şüphesiz.
E artık bundan sonrası teknik heyet ve futbolculara kalmış durumda.
TRİBÜNLERE ÖZEL ALKIŞ
Bursasporlu taraftarlar yine harikaydı Fatih Karagümrük maçında.
Takımı son ana kadar desteklediler.
Tezahüratlar da küfürsüzdü. Uzatma dakikalarına kadar umutlarını yitirmediler takımdan.
Onların bu inancı ve isteği doğal olarak sahaya da yansıdı.
Puanın yarısını aslında taraftarlara yazmak lazım.
Bravo takım, bravo taraftarlar.
Ayrıca, şampiyon takımın kaptanı Ömer Erdoğan’a yönelik tezahüratlar da “vefa”nın güzel bir örneğiydi.
Onun için de ayrı bir tebrik yeşil beyazlı tribünlere...
Bu galibiyet şampiyonluğun habercisi
Sahada 3 puanı çok isteyen, bunun için canla başla çalışan bir Bursaspor vardı.
Belli ki İbrahim Üzülmez, sistemden önce “kazanma azmi” aşılamış futbolcularına.
Çok iyi işlemese de sistem de vardı takımda.
Orta alan ve kanatlarda, özellikle sol kantta ciddi aksamalar oldu.
Ama olsun, bir anlayış, sistem ve arayış vardı en azından takımda.
Seleznov’un erken gelen şık golü, galibiyetin habercisiydi.
Tabii bu golde Burak Kapacak’ın katkısını da yabana atmamak gerek.
Golün yarısını Burak’a yazmak lazım.
Rakibin gelen beraberlik golü sonrası yine bocaladı Bursaspor.
Tribünlerin devreye girmesiyle yeşil beyazlı futbolcular yeniden toparlandı.
Ve maçın uzatma dakikalarında gelen gol...
Bursaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşılaşmasında da uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bana göre bu galibiyet şampiyonluğun habercisi.
Yeni transferlerin de katılmasıyla bu takım daha da güçlenecek.
Artık rakipler düşünsün...
16 BİN LİRA PRİM
Teknik heyet, futbolcular, tribünler ve yönetim kadar Bursa iş dünyası da bu galibiyete oldukça inanmış.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Bursa iş dünyasının, yönetim ile birlikte futbolculara 16’şar bin lira prim verilmesi için kulübe destekte bulunduğunu açıkladı.
Mestan, açıklamasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı ile Bursalı iş insanlarına da teşekkür etti.
Şık bir davranış.
Açıklanan prim, futbolcular üzerinde doping etkisi yarattı mı bilinmez ama birlikteliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyorum bu desteği.
İş dünyasının Bursaspor’a “maddi ve manevi yanınızdayız” mesajını taşıyan bu destek, sağlanan kenetlenmeyi perçinleyecektir şüphesiz.
E artık bundan sonrası teknik heyet ve futbolculara kalmış durumda.
TRİBÜNLERE ÖZEL ALKIŞ
Bursasporlu taraftarlar yine harikaydı Fatih Karagümrük maçında.
Takımı son ana kadar desteklediler.
Tezahüratlar da küfürsüzdü. Uzatma dakikalarına kadar umutlarını yitirmediler takımdan.
Onların bu inancı ve isteği doğal olarak sahaya da yansıdı.
Puanın yarısını aslında taraftarlara yazmak lazım.
Bravo takım, bravo taraftarlar.
Ayrıca, şampiyon takımın kaptanı Ömer Erdoğan’a yönelik tezahüratlar da “vefa”nın güzel bir örneğiydi.
Onun için de ayrı bir tebrik yeşil beyazlı tribünlere...