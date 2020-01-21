Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Bu galibiyet şampiyonluğun habercisi
"Vedat Yücebaş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vedat Yücebaş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Bu galibiyet şampiyonluğun habercisi

21 Ocak 2020

Sahada 3 puanı çok isteyen, bunun için canla başla çalışan bir Bursaspor vardı.

Belli ki İbrahim Üzülmez, sistemden önce “kazanma azmi” aşılamış futbolcularına.
Çok iyi işlemese de sistem de vardı takımda.
Orta alan ve kanatlarda, özellikle sol kantta ciddi aksamalar oldu.
Ama olsun, bir anlayış, sistem ve arayış vardı en azından takımda.
Seleznov’un erken gelen şık golü, galibiyetin habercisiydi.
Tabii bu golde Burak Kapacak’ın katkısını da yabana atmamak gerek.
Golün yarısını Burak’a yazmak lazım.
Rakibin gelen beraberlik golü sonrası yine bocaladı Bursaspor.
Tribünlerin devreye girmesiyle yeşil beyazlı futbolcular yeniden toparlandı.
Ve maçın uzatma dakikalarında gelen gol...
Bursaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşılaşmasında da uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bana göre bu galibiyet şampiyonluğun habercisi.
Yeni transferlerin de katılmasıyla bu takım daha da güçlenecek.
Artık rakipler düşünsün...

16 BİN LİRA PRİM

Teknik heyet, futbolcular, tribünler ve yönetim kadar Bursa iş dünyası da bu galibiyete oldukça inanmış.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Bursa iş dünyasının, yönetim ile birlikte futbolculara 16’şar bin lira prim verilmesi için kulübe destekte bulunduğunu açıkladı.
Mestan, açıklamasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı ile Bursalı iş insanlarına da teşekkür etti.
Şık bir davranış.
Açıklanan prim, futbolcular üzerinde doping etkisi yarattı mı bilinmez ama birlikteliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyorum bu desteği.
İş dünyasının Bursaspor’a “maddi ve manevi yanınızdayız” mesajını taşıyan bu destek, sağlanan kenetlenmeyi perçinleyecektir şüphesiz.
E artık bundan sonrası teknik heyet ve futbolculara kalmış durumda.

TRİBÜNLERE ÖZEL ALKIŞ

Bursasporlu taraftarlar yine harikaydı Fatih Karagümrük maçında.
Takımı son ana kadar desteklediler.
Tezahüratlar da küfürsüzdü. Uzatma dakikalarına kadar umutlarını yitirmediler takımdan.
Onların bu inancı ve isteği doğal olarak sahaya da yansıdı.
Puanın yarısını aslında taraftarlara yazmak lazım.
Bravo takım, bravo taraftarlar.
Ayrıca, şampiyon takımın kaptanı Ömer Erdoğan’a yönelik tezahüratlar da “vefa”nın güzel bir örneğiydi.
Onun için de ayrı bir tebrik yeşil beyazlı tribünlere...

X
Vedat YÜCEBAŞ Vedat YÜCEBAŞTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tahranda trajediOğuz ÇelikkolTahran'da trajedi21.01.2020
Futbol sevgili ilişkisi gibiÖmür GEDİKFutbol sevgili ilişkisi gibi21.01.2020
Kur ayarı yapılmadığı için üretici depolara yeterince ilaç vermiyor... Neden ilaç sıkıntısı varYalçın BAYERKur ayarı yapılmadığı için üretici depolara yeterince ilaç vermiyor... Neden ilaç sıkıntısı var?21.01.2020
Hırs ve ihtiras, nasibin olmayanı elde etmeye yetmezAygül AydınHırs ve ihtiras, nasibin olmayanı elde etmeye yetmez21.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.